Jonna Tervomaa koki 10-vuotiaana jotain sellaista, mitä ei toivoisi kenellekään muulle – ”Ei ollut millään tavalla tervettä”

Jonna Tervomaa kertoo enää harvoin törmäävänsä ihmisiin, jotka muistavat hänet ainoastaan 10-vuotiaana laulukilpailusta. Mutta pysyvän jäljen kokemus on häneen jättänyt.

Kun Jonna Tervomaa, 50, oli 10-vuotias, hän osallistui Syksyn sävel -laulukilpailuun kappaleella Minttu sekä Ville. Kisasta tuli voitto.

Musiikista tuli myöhemmin myös ammatti.

– Voisi kai sanoa, että minusta tuli muusikko, koska asiat eskaloituivat niin. Isäni (Timo Tervo) oli muusikko, ja isovanhempieni talossa oli aina jotain ohjelmaa ja taidetta meneillään. Tuli rohkeus, että kaikkea voi tehdä.

Jonna kertoo törmäävänsä enää harvoin ihmisiin, jotka muistavat hänet ainoastaan kymmenvuotiaana laulukilpailusta.

– Mutta heitäkin on ja sellaisia, joiden mielestä urani huippuhetki oli lapsitähtenä. Se on ihan mieletön merkintä, jolle en voi mitään enkä toivo samaa kenellekään. Kuka tahansa ymmärtää, ettei jonkin huipun tavoittaminen ja yksityisyyden menettäminen kymmenvuotiaana ole millään tavalla tervettä, Jonna sanoo.

– Minuun se jätti pysyvän jäljen. En mieti toisten katseita musiikkia esittäessäni, mutta sen ulkopuolella uteliaisuus on vaikeaa ottaa vastaan. En istu julkkistähden asemaan enkä nauti huomiosta yksityiselämässäni. Uskon, että rajojen tarpeeseeni vaikuttaa se, miten pienenä humpsahdin julkisuuteen.

” Minulle oli artistina tarjolla helppoja reittejä ja valmiita rooleja, mutta ne eivät tuntuneet oikeilta.

Nuorena Jonna kääntyi koko musiikkialaa vastaan ja suunnitteli kaikkien yllätykseksi opiskeluja oikeustieteellisessä.

– Minulle oli artistina tarjolla helppoja reittejä ja valmiita rooleja, mutta ne eivät tuntuneet oikeilta. Minun piti löytää omat ihmiset ja tapani tehdä.

Jonna kertoo uiskennelleensa aina valtavirran ja indien välisessä vedessä, jossa ei ui kovin paljon muita.

– Olen saanut arvostusta osakseni, mutta se ei aina korreloi tekemiseeni. Yhä toisinaan keikalle mennessä mietin, tuleeko sinne ketään. Pitkälle uralle mahtuu myös paljon epävarmoja fiiliksiä ja aikoja.

Jonna muutti koronapandemian aikana juurilleen Forssaan, miltä elämä on siellä maistunut? Miten arki sujuu, kun Jonnan puoliso, muusikko Darin Gray, asuu osittain Yhdysvalloissa? Mitä Jonna on oivaltanut vanhemmuudesta? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 19/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

Lue lisää: Katri Helena poltti hääpukunsa tynnyrissä – ja teki merkittävän päätöksen, joka muutti elämän suunnan

Lue lisää: Janne Kataja ei ole koskaan käynyt Kiti Kokkosen kodissa, mutta ystävät tietävät toisistaan lähes kaiken – kertovat nyt suhteestaan, johon ei kuulu mielistelyä