Joel Hokka nosti ennen asumistukea, nyt tilillä on viisinumeroinen summa – näin raha on vaikuttanut häneen

Blind Channel -yhtyeen laulaja Joel Hokka laskeskeli vielä jokunen vuosi sitten, millaisiin nuudeleihin hänellä on varaa. Nyt sitä ei tarvitse enää tehdä.

Blind Channel -yhtyeen laulaja ja biisintekijä Joel Hokalla, 29, ei ole enää rahasta pulaa. Vielä jokin vuosi sitten oli toisin.

– Tiedän, että pärjään hyvinkin vähällä rahalla. Ennen kuin bändi löi läpi, elätin itseni dj-keikoilla. Sillä ja asumistuella sai ostettua nuudeleita. Nyt minulla on tililläni viisinumeroinen summa, eikä tarvitse enää miettiä, millaisiin nuudeleihin on varaa, hän sanoo.

Joel kertoo olevansa erittäin tarkka rahasta. Mutta ei ahne.

– En ostele hienoja kelloja tai autoja, sillä tiedän, että materian tuoma onnellisuus kestää vain lyhyen hetken. Kymppitonnin Rolex muuttuu nopeasti arkiseksi.

Joelille raha merkitsee kokemusten mahdollistajaa.

– Haluan, että minulla on mahdollisuus mennä syömään ravintolaan tai ottaa hotellihuone, jos on sellainen fiilis.

Blind Channelin tunnettuus kasvoi maailmalla erityisesti bändin menestyttyä Euroviisuissa vuonna 2021.

– Vanhempani kyseenalaistivat bändihomman vielä, kun olin 26-vuotias. Olin silloin kirjoilla ammattikorkeakoulussa, mutta opintopisteitä ei juuri kertynyt. Totta kai he olisivat halunneet, että hankin jonkin järkevän ammatin. Nyt hekin uskaltavat jo luottaa siihen, että pärjään musiikilla, vaikka tietävätkin, kuinka paljon tämä vaatii.

Mitä Joel kertoo parisuhteistaan ja tulevaisuudenhaaveistaan sen suhteen? Millainen lapsuus hänellä oli? Millaista porukalla on keikkabussissa? Lue koko Elämäni numeroina -haastattelu tuoreesta Me Naisista 19/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

