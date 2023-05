3 asiaa, jotka ovat parisuhteen esteenä – näitä suomalaiset eivät kumppanissa hyväksy

Lähes puolet Me Naisten kyselyn vastaajista kertoi, että etenkin yksi asia potentiaalisessa kumppanissa olisi totaalinen este.

Me Naiset kysyi hiljattain, onko suomalaisilla tarkkaa listaa siitä, millaista kumppania etsii.

Samalla paljastui myös ominaisuuksia ja asioita, joita suomalaiset eivät missään nimessä halua kumppaniltaan.

Kyselyyn vastasi 100 ihmistä, joilla oli lista kumppanin halutuista tai ei-halutuista ominaisuuksista. Vastaajista 60 oli naisia, 37 miehiä ja kolme muunsukupuolisia. Vastaajat kertoivat, että lista toivotuista ja ei-toivotuista kumppanin ominaisuuksista oli listattuna esimerkiksi kännykkään, paperille tai Exceliin.

Listasimme kyselyn pohjalta kolme asiaa, joita vastaajat eivät voi katsoa läpi sormiensa kumppanissaan. Kyselyssä paljastui etenkin yksi asia, joka oli monelle vastaajalle todellinen kynnyskysymys.

1. Päihteiden käyttö (46 %)

46 prosenttia vastaajista piti alkoholia runsasta käyttöä tai huumeiden käyttöä asiana, jota he eivät voisi katsoa läpi sormiensa nykyisessä tai tulevaisuuden kumppanissaan. Liiallisen alkoholin käytön näki suhteen esteenä 27 prosenttia vastaajista. 11 prosenttia puolestaan oli sitä mieltä, että kumppanin huumeiden käyttö on este suhteelle.

Alkoholin runsas käyttö, impulsiivinen ja mustasukkainen käytös. Alisa, 27

Alkoholisti, peliriippuvainen, työnarkomaani, huumeiden käyttäjä. Marika, 51

Huumeet ja omasta tahdosta lorviminen. Joni, 34

Myös yhdeksälle prosentille tupakointi oli totaalinen no go, eli asia, jota he eivät voisi hyväksyä seurustelukumppaniltaan tai puolisoltaan.

Tupakointi ja alkoholismi. Sanna, 46

Jatkuva tupakoiminen ja vihaisi eläimiä ja lapsia. Maria, 46

Päihteisiin liittyen osa oli kuitenkin valmiita hieman joustamaan, jos kyse oli kokeilusta tai epäsäännöllisestä käytöstä.

Joissain asioissa voin joustaa, esimerkiksi, jos on joskus kokeillut huumeita ihan vain kokeilun vuoksi. Lasse, 27

2. Väkivalta (20 %)

Toiseksi eniten suomalaisten listoilla toistui kumppanin väkivaltaisuus. 20 prosenttia listan tehneistä suomalaisista kertoo, ettei voisi hyväksyä kumppanikseen sellaista ihmistä, joka on väkivaltainen – tai ollut väkivaltainen esimerkiksi edellistä kumppaniaan kohtaan.

Väkivaltaisuus, liika juopottelu, mustasukkaisuus, narsismi. Paula, 46

Pettäminen, lupausten toistuva tai tahallinen pitämättä jättäminen, yksityisasioiden julkinen jakelu, väkivalta, tuhoisat addiktiot. Vilhelmi, 41

Myös rikollisuus toistui usean vastaajan listalla.

Jos tyyppi olisi ollut esimerkiksi väkivaltainen, rikollinen tai päihteiden käyttäjä. En myöskään haluaisi että kumppani olisi ollut useamman kerran naimisissa tai että hänellä olisi lapsia useamman henkilön kanssa. Miisa, 35

3. Epärehellisyys (13 %)

Kolmanneksi eniten suomalaisten listoilla toistunut epätoivottu ominaisuus oli kumppanin epärehellisyys tai epäluotettavuus. 13 prosenttia vastaajista oli listannut tämän piirteen asioihin, joita ei voisi kumppanissaan missään nimessä hyväksyä.

Epärehellisyys, epäoikeudenmukaisuus, ylimielisyys, pahantahtoisuus, rasismi, päihderiippuvuus, väkivaltaisuus. Ville, 41

Epärehellisyys ja itsekkyys. Ellu, 45

Negatiivisuus, rasismi ja eriävät lapsitoiveet

Muita toistuvia asioita olivat muun muassa negatiivisuus ja ylipaino.

Negatiivinen ajattelutapa, kaikesta valittaminen. Asta, 42

Myös rasismi oli usean vastaajan listalla sellainen asia, jota he eivät missään nimessä hyväksyisi tulevaisuuden kumppaniltaan.

Rasismi, suvaitsemattomuus vähemmistöjä kohtaan. Kaisa, 37

Rasismi. Väkivaltaisuus missä tahansa muodossa. Mustasukkaisuus. Kunnianhimottomuus, esimerkiksi, että ei halua tehdä töitä tai hakeutua erilaisiin kokemuksiin. Tiiu, 28

Yksi useamman vastaajan listalta löytynyt vaikea asia oli keskenään eriävät lapsitoiveet. Moni kertoo, ettei voisi katsoa läpi sormiensa, jos suhtautuminen jo olemassa oleviin tai tulevaisuuden lapsiin olisi kumppanin kanssa keskenään erilainen.

Jos ei halua lapsia, niin en ole kiinnostunut. Myös se, jos hänellä on useita lapsia, niin tässä kohdassa mielenkiinto usein loppuu. Juha, 42

Oli silti niitäkin, jotka totesivat, ettei etukäteen voi oikeastaan tietää, mitkä asiat ovat sellaisia, joita ei kumppanissaan hyväksyisi lainkaan.

Aiemmin olen ajatellut, että sellaisia asioita (joita ei voi katsoa läpi sormiensa) olisi paljon. Iän ja kokemuksen myötä olen ymmärtänyt, että tilanteet ja ihmiset ovat tosi erilaisia. Ei näitä kaikkia tilanteita ja olosuhteita voi etukäteen tietää – eikä kaikkeen varautua. Henna, 46

