Annika Metsäketo sai potkut ja oli kaksi vuotta työttömänä – katso, millä summalla hän pärjää viikossa

Annikan rahavalinnat

Ensimmäiset työt? En ollut lukutyyppiä, joten menin peruskoulun jälkeen töihin heti, kun se oli mahdollista. Opintolainaakaan ei siis tarvinnut ottaa. Olin ensimmäisen kerran 15-vuotiaana kaupan kassalla ja sen jälkeen joka kesä töissä. Seurakuntayhtymän puhelinvaihteessa ja toimistotöissä viihdyin useamman vuoden. Sen lisäksi olen muun muassa siivonnut ja ollut töissä mikroautoradalla ennen mediahommia.

Lapsuuden viikkoraha? Meillä oli Tomin kanssa 5–10 markan suuruinen viikkoraha, jonka lisäksi meitä palkittiin kotitöistä ja hyvistä koenumeroista. Tomi sai koulussa minua parempia numeroita ja enemmän rahaa.

Ikimuistoisin ostos? Teetin pahan purentavian vuoksi Turkissa kuoret hampaisiin. Uusi hammasrivistö maksoi 12 000 euroa, ja operaatio kesti kaikkineen puolitoista vuotta. Isi oli ennen kuolemaansa kerännyt kaikessa hiljaisuudessa minulle koko summan. Kirjekuoressa luki ”Anni Pannin hampirahasto”. Se oli hänen viimeinen lahjansa minulle.

Mihin säästän? Pätkätyöläisenä olen tottunut säästämään sukan varteen, mutta joskus toivon, että olisin suunnitelmallisempi. Säästän ulkomaanreissuille, joille on päästävä kerran pari vuodessa. Meillä on yhteinen lomatili, jonne keräämme. Lempikohteita ovat Thaimaa ja Istanbul, koska siellä on sukulaisia. Meillä on Bariksen kanssa 10-vuotishääpäivä syyskuussa, ja haluaisimme viettää sen jossain kivassa kaupunkikohteessa: Prahassa, Budapestissä tai Amsterdamissa.

Mihin sijoitan? Käytän paljon julkisia ja hankin joka kuukausi bussikortin, vaikka se tulee hullun kalliiksi. Nykyään Helsingin sisäinen bussikortti maksaa yli 70 euroa kuukaudessa, mikä on aika kova hinta. Kirkollisveroa maksan mielelläni, koska sillä tehdään paljon hyvää.