Antero Mertaranta on eronnut kolmen pojan isä – kertoo nyt perheestään: ”On siunaus, ettei suurin osa kansasta tunne minua”

Antero Mertaranta on oivaltanut, että elämästä on aina pyrittävä löytämään hyvä, että hirveä krapula voi lopettaa juomisen kuin seinään ja että mitä tahansa tekeekin, on välillä muistettava vetää henkeä.

Anterolla on kolme aikuista poikaa, ja nykyään hän on myös ukki yhdelle lapsenlapselle. ”Pojat ovat olleet elämässäni pyhä asia.”

SALAISUUS

”Kukaan ei ole korvaamaton”

”Työni on julkista, mutta suurin osa kansasta ei tunne minua ollenkaan. Se on siunaus. Salaisuuteni on se, että olen pystynyt sompailemaan työn ja yksityiselämän välillä.

En ole esitellyt perhettäni missään enkä osallistunut pyynnöistä huolimatta tosi-tv-ohjelmiin, mutta minulla on ollut ilahduttavan paljon mielenkiintoisia työtilaisuuksia. En ole kuluttanut itseäni julkisuudessa loppuun.

Tärkeä oppi on ollut sekin, etten ole korvaamaton. Sen oivaltaakseni minun on pitänyt kulkea pitkä tie. Olen mielestäni selvinnyt hyvin, eikä kusi ole noussut päähän.

Minulla on kolme aikuista poikaa, jotka ovat syntyneet vuosina 1986, 1992 ja 1996 sekä yksi lapsenlapsi. Olen eronnut poikieni äidistä, nyt elän parisuhteessa.

Pojat ovat olleet elämässäni pyhä asia, ja esimerkiksi vuonna 1996 kieltäydyin lasten takia työkeikasta Atlantan olympialaisiin.

Olen onnellinen, että pojat ovat löytäneet elämässään paikkansa ja ovat yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Keskimmäinen pojista on media-alalla. Ei ole ollut helppo rasti lähteä alalle tällä sukunimellä. Mertarantoja ei ole kuin pojat, ex-vaimoni, siskoni ja minä. Mätiä ovat ne omenat, jotka väittävät, että minä isänä olisin tuupannut poikiani eteenpäin urallaan. Ihan itse he ovat edistyneet.”

LUONNE

”Seestyin oikeaan aikaan”

”Sukunimemme oli alkujaan Merta. Isäni suku on Karjalasta, Suojärveltä, josta perhe lähti evakkoon. Karjalaisuus on minulle identiteettikysymys. Se näkyy luonteessani, puheessani ja käyttäytymisessäni. Ne kaikki linkittyvät karjalaisuuteen.

Vanhempani erosivat, kun olin murrosiän kynnyksellä. Minulla oli hieno ja lämmin suhde äitiini ja täysin olematon suhde isään. Äitiäni olen arvostanut yli kaiken. Vaikka meillä oli taloudellisesti tiukkaa joka päivä ja joka viikko, niin aina pöydässä oli maksalaatikkoa tai hernekeittoa.

Vuosi 1960. ”Pienenä miehenalkuna Heinolassa.”

Oma voimani kumpuaa siitä, että opin pienestä pitäen, miten hommat on hoidettava. Jaoin 12–13-vuotiaana lehtiä ja kuskasin polkupyörällä kukkapaketteja. Työnteon jalo taito on myös sitä periksiantamatonta karjalaisuutta. Olenkin piinallisen inhottava siinä, etten anna periksi.

Olen pääsääntöisesti hyväntuulinen ihminen. Elämässä on niin paljon paskanjauhamista, että pyrin aina löytämään hyvää ja yritän kuunnella muita. Henkilökohtaisuuksiin ei pidä mennä.

En ole somessa enkä jaa kuvia tai mielipiteitäni missään. Hetken aikaa olin Twitterissä, koska olen politiikan intohimoinen seuraaja. Senkin tilin lopetin. Somessa ihmiset kunnioittavat liian vähän toisiaan ja toistensa mielipiteitä, siksi keskustelujen sävy muuttuu usein henkilökohtaiseksi ja törkyiseksi.

Ylellä. "Se on siinä -ohjelmassa pääsin haastattelemaan myös legendaarista nyrkkeilijää Joe Frazieria.”

Niistä ajoista, kun minulla meni todella lujaa, olisi saanut kasaan räpsäkkään tarinan ja somekeskustelun. Kun otettiin, otettiin kunnolla ja niin kauan kuin jaksettiin. Se oli huono yhtälö.

Lopetin juomisen vuonna 2009, enkä ole juonut sen jälkeen pisaraakaan. Juominen loppui kuin seinään hirveässä krapulassa pakkasaamuna Tampereella.

Seestyin oikeaan aikaan, ja se on vaikuttanut hyvinvointiini ja koko elämääni.”

KOMMUNIKOINTI

”Puhumisen merkitys vain lisääntyy”

”Me miehenalut päätimme lukiossa, ettemme puhua pukahda saksan kielen tunneilla mitään. Kollit pitivät siis puhelakkoa monta päivää. Olimme sietämättömiä, mutta emme ilkeitä, koska tempauksiin liittyi aina huumorin pilkettä.

Olin hankala, räiskähtelevä oppilas, ja minulla oli kova draivi päällä. Lukiossa se pysyi lopulta kuitenkin aisoissa.

Ylioppilas 1977. ”Kuplavolkkarini kuvastaa ajan henkeä.”

Se, että ylipäätänsä selvitin kouluni loppuun, oli äitivainaani ansiota. Olin jo lähdössä ammattimuusikoksi, mutta äiti potki minua eteenpäin. Ennen lukiota koulu oli minulle tervanjuontia, mutta löydettyäni äidinkielen rytmin ilmaisuni kehittyi rikkaammaksi. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitin kummastakin äidinkielen kokeesta ällät, ja siitä se lähti. Ilman äidinkielestä innostumista en olisi selvittänyt koulua loppuun.

Opiskelin opettajaksi ja lopulta musiikin luokanopettajaksi. Työskentelin kuusi vuotta ala-asteella, aika oli silloin ihan toinen kuin nyt. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut, oppilaita on kymmenistä eri kulttuureista, eikä opettajilla ole aikaa varsinaiseen työhön, opettamiseen ja ohjaamiseen. Nyt varsinkin puhumisen ja ymmärtämisen merkitys korostuu. On osattava kommunikoida pärjätäkseen.

Saatan puhua työkseni monta tuntia, ja jokainen ymmärtää, mikä haaste se on. Olen opettanut Haaga Heliassa ja näen kolmessa minuutissa, onko oppilaassa aineksia selostajaksi. Urheiluselostaminen on taidelaji, joka ei sovi kaikille.

Nykyään riittää besserwissereitä alalla kuin alalla, ja nollavalmiuksilla pääsee tekemään mitä milloinkin. Median suuri haaste on, ettei ammattitaito katoa.”

SUOMEN KIELI

”Yleissivistys on ehdoton vaatimus”

”Lukeminen on elämäni ylivoimainen ykkösasia, luen koko ajan ja paljon äärestä laitaan. Lukematta en tätä työtäni tekisi. Puhenopeus on lahjani, ja sitä olen työssäni hyödyntänyt.

Kieli on ammatissani kaiken a ja o. Sallin ilmaisuuni rönsyjä, mutta kielen ja kerronnan on silti oltava selkeää ja puheen ymmärrettävää. Työni on tarinankerrontaa, ja se edellyttää hyvää mielikuvitusta ja mielleyhtymiä.

Vuosi 1964. ”Kävin alkuvuodet Seminaarin kansakoulua Heinolassa.”

Yleissivistys on ehdoton vaatimus. Tietotaso on monella nykyään luokattoman huono. Jos ei ole näkemystä, mistä puhuu, se ei johda mihinkään. On tunnettava maita, eri kulttuureita, ihmisiä ja elämän nyansseja.

Kuulen, mitä minusta puhutaan, mutta minua viehättää ja naurattaa se, ettei ihmisillä ole käsitystä, mitä ajattelen. Minulla on provosoinnin taito; se on vastaanottajan yksinkertaisuutta, jos ei tajua, että toi piruilee tahallaan.”

ARVOT

”Erilaisia mielipiteitä pitää sietää”

”Elämänarvoistani tärkeimmät ovat rehellisyys ja ihmisistä välittäminen. Empatia on tärkeää. Olen liiankin empaattinen. Minua voivat itkettää pienetkin asiat, vaikka joku pikku vesseli jossain hankalassa tilanteessa. Kuunteleminen on olennaista, ja yhdessä tekeminen ja toisen hyväksyminen ovat tärkeitä arvoja.

Ripille. ”Rippikoulun kävin myös Heinolassa. Kesä 1972 on jäänyt vahvasti mieleen.”

Olen huolissani siitä, miten huonosti siedämme erilaisia mielipiteitä, ihmisiä ja kulttuureja. Aina jos joku on eri mieltä, alkaa jumalaton pommitus eri kanavilla.

Pitäisi huolehtia siitä, ettemme kasvata vihaa toisiamme kohtaan. Erilaisuus on rikkautta, ilman sitä yhteiskunnasta tulee sellainen, ettei kukaan uskalla sanoa mitään.”

ELLUN KANAT

”Huippu-urheilussakin vedetään välillä henkeä”

”Työskentelin nuorena musiikkiin erikoistuneena luokanopettajana Nastolassa. Arvelen olleeni aika joviaali opettaja, ja se liittyi omaan levottomaan kouluhistoriaani. Onhan se suurta sattumaa, että juuri minusta tuli opettaja.

Yritin aina ottaa eri oppilastyypit huomioon, luoda hyvän ilmapiirin ja luottamuksen tunnelman.

Mitä sovittiin, se tehtiin, ja välillä oltiin kuin ellun kanat. Otettiin siis tosi rennosti ja lähdettiin ulos, jos ei huvittanut lukea kasvioppia – tai tehtiin jotain muuta hauskaa. Asiat pitää tehdä kuten huippu-urheilussa – vetää siis välillä henkeä.

Antero Mertaranta oli entisessä elämässään musiikkiin erikoistunut alakoulun opettaja. ”Arvelen olleeni aika joviaali opettaja. Se liittyi omaan levottomaan kouluhistoriaani.”

Siirtyminen mediamaailmaan tapahtui erikoisella tavalla. Yle ja TV2 hakivat urheilutoimittajaa, ja ajattelin kokeilla lähettämällä hakemuksen freelance-suhteeseen. Olin tehnyt kaupallisessa radiossa urheiluohjelmia, mutta minulla ei ollut mitään kuvitelmia hakeutumisesta kansallisen yleisradioyhtiön palvelukseen.

Käytyäni Tohlopissa testeissä kuulin, että saisin puolentoista vuoden pestin Antero Karapalon sairausloman ajaksi. Keskimmäinen poikamme oli juuri vuonna 1992 syntymässä, ja minun piti tehdä tärkeä päätös alle vuorokaudessa. Päätin lähteä ja sain opettajan virastani virkavapaata.

Olin jo helmikuun lopussa selostamassa Salpausselän kisoissa. Iltapäivälehdessä oli kuva ja teksti, että kuka on tämä pitkäletti! Minusta tuli kertaheitolla julkista riistaa, ja olin luupin alla jatkuvasti. Onneni oli se, että tulin ihan eri maailmasta.”

NAUTINNOT

”Irtokarkit ja päällystetyt piparit ovat parasta”

”Murrosiässä musiikki tarttui matkaani vahvasti. Heinolassa oli vireä musiikkielämä. Hurriganes oli minulle suurin esikuva, itse soitin rumpuja ja kosketinsoittimia. Musiikin erikoisopinnot suoritin Jyväskylän yliopistossa.

Sitten tuli elämänvaihe, jolloin soittaminen jäi vähemmälle, ja pandemian aikana All Stars -bändimme jäi tauolle. Bändin muut jäsenet ovat ammattimuusikoita.

Musiikki kuuluu elämääni edelleen joka päivä, kuuntelen sitä radiosta ja soittelen kitaraa, kun sille päälle satun. Pianon soittaminen on jäänyt.

Elämänmittainen nautintoni on urheilu ja liikkuminen. Pelasin pesäpalloa sarjatasolla viisitoista vuotta. Nyt hiihdän, vesijuoksen ja pyöräilen, mutta kaukalopallosta olen joutunut luopumaan erinäisten kremppojen takia. Harrastan liikuntaa 3–4 kertaa viikossa.

Olen perso makealle, ja irtokarkit ovat ylivoimainen nautinto – ja päällystetyt piparit. Ja kiistämättä työ on nautintoni, sitä se on ollut aina.”

JÄÄKIEKKO

”Elämyksellisyys sytyttää, ei besserwisseröinti”

”Määräävä ja äärimmäisen iso osa elämääni ja uraani on jääkiekko, sitä se oli jo paikallisradioajoista lähtien. Välillä on silti fiilis, että se on liikaakin leimannut tekemisiäni, olen tehnyt niin paljon muutakin. Mutta ilman jääkiekkoa ei uraani voi tarkastella.

Jääkiekon parissa olen tehnyt suurenmoisen matkan. Jääkiekko ja urheilu ylipäätänsä sytyttää suomalaiset. Nautin selostuksista ja iloitsen siitä, että kuulijatkin nauttivat.

Vuosi 2005. Antero Mertaranta pelasi pesäpalloa sarjatasolla viisitoista vuotta.

Urheilu on muuttunut siinä mielessä huonompaan suuntaan, että kaikki pitää nyt pureksia ja purkaa. Asiantuntijoiden määrä on räjähtänyt käsiin. Toki asiantuntijat kuuluvat hyvään lähetykseen, mutta urheilun tuoma elämyksellisyys on silti se tärkein. Asioiden jatkuva vatvominen on mennyt överiksi. Se johtaa siihen, että kaikki ovat ymmärtävinään, vaikka eivät ymmärrä. Besserwissereistä on hyvä esimerkki Kiira Korven runokirjan saama kritiikki. Opetetaan ja osoitetaan sormella!

Jos vapaa-ajalla pitää valita keskustelu urheilusta tai politiikasta, valitsen politiikan. Minua on kysytty eduskuntavaaliehdokkaaksi monesta eri puolueesta, mutta olen oivaltanut kieltäytyä. Hjalliskin kuvitteli saavansa asiat pian järjestykseen, mutta politiikan teossa asiat eivät ratkea nopeasti.”

