Martina Aitolehti tajusi yhden asian vasta, kun jäi asumaan lastensa kanssa kolmestaan – ei silti sulje pois parisuhdetta

Martina Aitolehti elää kolmistaan kahden tyttärensä kanssa.

Tästä en luovu -juttusarjassa haastateltavat kertovat viisi asiaa, joista eivät ikinä suostuisi luopumaan.

Omat säännöt

Ihanaa nykyisessä elämäntilanteessani on, että voin elää omannäköistä elämää ja laittaa energiaa niihin asioihin, jotka ovat itselleni tärkeitä. Luulin pitkään, että elinkin jo niin, mutta vasta nyt asuessani kahden tyttäreni kanssa kolmistaan olen ymmärtänyt sen toteutuneen. Tämä ei tarkoita, etteikö näin voisi elää myös parisuhteessa.

Liikunta

Liikunta on osa hyvinvointia, joka on minulle tärkeä asia. Lapsena ajattelin, että minusta tulisi urheilija, ja vielä kaksikymppisenäkään en nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin liikunta-alan. Kokeilunhaluni vei välillä toisaalle, mutta nyt liikun viikossa 10–20 tuntia. Datani treeneistä menevät älykellostani suoraan triathlon-valmentajilleni. Lisäksi pidän hyvinvointiin ja liikuntaan keskittyviä verkkovalmennuksia. Muutaman mutkan kautta liikunnasta tulikin työni.

Vihersmoothie

Vedän sen joka päivä samalla kaavalla: laitan blenderiin pussillisen pinaattia, pakastemangoa, lehtikaalia, avokadoa, selleriä, tuorepuristettua appelsiinimehua ja vegeproteiinia. Juon sitä pitkin päivää. Ulkomailla ja hotelleissa ikävöin smoothietani, ja teen sitä yleensä ensimmäisenä kun palaan kotiin. Mitä vihreämpää smoothie on, sen parempi.

Kokkailu

Tykkään olla paikalla valmiin ruuan kanssa, kun tytöt tulevat koulusta. Teen päivässä 2–3 ruokaa. Eilen tein avokadopastaa, jonka kanssa paistoin kanaa. Tytöille keitin kanan kanssa riisiä. Illalla tein heidän suosikkiaan, pasta-jauheliha-herkkusienisekoitusta. Jotkin ruuistani ovat kunnon mössöjä, mutta pääasia, että hyvää ravintoa tulee urheileville lapsillekin riittävästi.

Mustat leggingsit

Teen mieluiten töitä kotona, ja yleisin asuni on mustat leggingsit ja villasukat. Trikoot voi jättää ylle myös treenatessa. Mustia trikoita on vaatekaapissani varmaan reilu kymmenkunta. Niitä on joka lähtöön. Eri kausilla on ollut eri suosikit, mutta yleensä tykkään korkeavyötäröisistä.

