Lukiosta valmistuttuaan kuusamolainen Anna Rajala, 20, matkusti Australiaan ja hurahti paikalliseen elämään täysin. Jotta Anna sai jäädä maahan pidemmäksi aikaa, hänen piti mennä töihin paikalliselle farmille. Nyt hän kertoo, mitä raskas ja yksinäinen farmielämä oikein opetti.

Eksoottisten maisemien, rikkaan luonnon ja ylettömän auringon ympäröimänä, mahdollisimman kaukana koti-Suomesta.

Tällaisissa maisemissa Anna Rajala, 20, haaveili viettävänsä välivuotensa. Abivuonna idea kirkastui: lukiosta valmistuttuaan Anna jättäisi Kuusamon taakseen ja lähtisi vuodeksi Australiaan.

– Ryhdyin etsimään netistä isäntäperhettä, jonka luokse voisin majoittua au pairiksi. Löytyi ihana nelihenkinen perhe, joka asui pari tuntia Sydneystä pohjoiseen sijaitsevassa satamakaupungissa nimeltä Newcastle.

Lukio-opintojen ohella Anna paiski töitä lentokentällä, kaupan kassalla ja siivoushommissa. Ahkeran uurastamisen ansiosta säästöjä kertyi sen verran, että pitempi matka maailman toiselle laidalle oli viimein mahdollista toteuttaa.

Niinpä noin kuukausi lukiosta valmistumisen jälkeen, kesällä 2022, Anna hyppäsi lentokoneeseen ja matkusti Aasian kautta Australiaan, jossa hän työskentelisi au pairina toukokuun loppuun asti.

Unelmien elämää Australian auringon alla

Ensimmäiset puoli vuotta maassa oli Annan sanoin pelkkää unelmaa. Yhteiselo isäntäperheen kanssa sujui mutkattomasti, ja perhe otti Annan avosylin vastaan. Omasta rauhastakaan ei ollut pulaa, sillä Anna sai asua perheen autotallin yhteydessä olevassa pienessä asunnossa, johon kuului oma kylpyhuone ja pieni keittiö.

– Minulla kävi kaikin puolin todella hyvä tuuri. Nelipäiväisiin työviikkoihini mahtui paljon joustavuutta ja vapautta: kun lapset olivat koulussa, sain huristella autolla esimerkiksi rannalle surffaamaan. Vietin myös paljon aikaa paikallisten au pairien kanssa – ja ystävystyin heidän kanssaan syksyn aikana.

Myös Australian lämminhenkinen sosiaalinen kulttuuri sykähdytti.

– Olin hämilläni siitä, kuinka ystävällisiä ja avuliaita ihmiset ovat. Kaupassakin myyjä saattoi kysellä kuulumisiani.

Melko pian marraskuun korvilla Anna tajusi haluavansa jäädä maahan pidemmäksi aikaa. Oleskeluviisumia oli mahdollista pidentää vuodella tekemällä töitä 88 päivän ajan paikallisella farmilla tai palvelualalla.

Töiden löytäminen ei kuitenkaan käynyt käden käänteessä.

” Hetkellisesti tuli jo lohduton olo, että tyssäisikö jatkoni Australiassa todella tähän.

– Lähetin työhakemuksia ja Facebook-ilmoituksia kymmenittäin yli kahden kuukauden ajan. Hetkellisesti tuli jo lohduton olo, että tyssäisikö jatkoni Australiassa todella tähän. Onneksi lopulta minua lykästi ja pääsin aloittamaan työt farmilla Australian maaseudulla helmikuussa.

Hitaasti valuvia päiviä maaseudulla

Uusi arki 200-vuotiaalla maatilalla, kaukana merestä ja kaupunkien vilinästä, oli hyvin erilaista verrattuna siihen arkeen, johon Anna oli viimeisen puolen vuoden aikana ehtinyt tykästyä.

– Kahdeksantuntisten työpäivien aikana teen erilaisia siivous- tai puutarha-askareita aina pihan kasviston raivaamisesta ja kasvien kastelusta talon kunnossapitoon ja muihin hanttihommiin. Fyysinen ulkotyö +35 asteen helteissä on ottanut koville, ja ensimmäisinä viikkoina vapaapäivät menivät pitkälti leväten.

– Farmin tiluksilla sijaitsee myös viski- ja ginitislaamo, joka vetää puoleensa vierailijoita. Joinakin työpäivinä palvelenkin asiakkaita farmin yhteydessä toimivassa baarissa.

Oman asunnon sijaan Anna majoittuu farmia pyörittävän iäkkäämmän pariskunnan luona pienessä huoneessa ja jakaa muut tilat yhdessä perheen kanssa. Kun huoneen vuokra vähennetään Annan palkasta, tuntipalkaksi jää 18 Australian dollaria tunnilta, mikä vastaa 10,99 euroa. Palkasta vähennetään vielä verot.

Vaikka Annasta on ollut mielenkiintoista päästä kokeilemaan täysin uudenlaista työtä ja kokea, millaista perheyrityksen pyörittäminen Australian maaseudulla on, farmityössä on myös varjopuolensa.

” Ajatus siitä, että olen loukussa keskellä ei mitään, on kieltämättä melko ahdistava.

Kaikkein raskainta viimeisen kolmen kuukauden aikana on ollut arkea nakertava yksinäisyys ja yksitoikkoisuus. Vaikka vapaapäiviä Annalla on viikossa kaksi, kovin tapahtumarikkaita vapaapäivät syrjäisessä sisämaassa eivät ole. Välimatkaa au pair -ystäviin on usean tunnin verran, eikä Annan työyhteisössä ole oman ikäistä seuraa, jonka kanssa viettää aikaa vapaa-ajalla.

– Melkoista ajan tappamista ja päivien laskeskelua tämä on ollut. Ajatus siitä, että olen loukussa keskellä ei mitään, on kieltämättä melko ahdistava.

Farmilta löytyy myös alpakoita ja lampaita sekä yrtti- ja marjasatoa.

Farmilta Anna poistuu lähinnä juoksulenkeille sekä kerran viikossa ruokaostoksille, kun hän saa auton lainaksi.

– Eipä täällä hirveästi muuta tapahdu, ja siksi piipahdus marketissa on melkeinpä viikkojeni kohokohta, Anna naurahtaa.

Farmikuukausien aikana myös koti-ikävä iski ensi kertaa rytinällä. Aikaeron vuoksi Anna ei ole voinut ottaa yhteyttä kotipuoleen ja ystäviin aina silloin, kun haluaisi.

– Toisaalta tiedän, että tämä on ainoa vaihtoehto, jotta voin jatkaa unelmaani Australiassa. Se auttaa jaksamaan, kun tietää, että vaikeat kuukaudet palkitaan myöhemmin.

Hurjia hetkiä luonnon helmassa

Raskaista ja apeista hetkistä huolimatta farmielämä on ollut Annasta opettavainen kokemus. Elämä luonnon helmassa on nostanut kunnioitusta ympäröivää luontoa ja paikallista eläinkuntaa kohtaan. Myös vaarallisemmat otukset ovat tulleet farmityössä tutuiksi.

– Pihatöissä kohtaan jatkuvasti käärmeitä sekä myrkyllisiä mustaleski-hämähäkkejä. Ulkotöissä täytyykin noudattaa varovaisuutta.

– Kerran todistin vierestä, miten käärme tappoi farmia pyörittävän perheen koiran. Se oli hurja kokemus.

Sisämaassa asuessa Annalle rakas surffiharrastus on jäänyt tauolle, ja ikävä merelle on kova varsinkin hellepäivinä. Vapaapäivinään Anna tapaa käydä juoksulenkeillä tuulettamassa ajatuksiaan.

Australiassa Annalle on tullut tutuksi myös luonnonilmiöiden rajuus: aurinkoinen päivä voi kääntyä maastopaloksi tai piiskaavaksi rajuilmaksi täysin yllättäen. Kerran myrsky yllätti Annan kesken juoksulenkin.

– Olin peltojen keskellä ilman minkäänlaista suojaa, kun salamat alkoivat iskeä minusta vain noin kymmenen metrin päähän. Rankkasade sekoitti puhelimeni, enkä voinut soittaa ketään avukseni. Kyllä siinä hetken aikaa mietin, selviäisinkö ehjin nahoin takaisin.

Kaukana horisontissa siintää maastopalo. Palo ei kuitenkaan levinnyt farmille asti.

Uurastus palkitaan

Nyt Annan taival farmilla on jo likipitäen takana. Vajaa kahden viikon päästä uuteen, vuoden mittaiseen viisumiin vaaditut 88 työpäivää ovat viimein täynnä, ja Anna palaa takaisin kaupungin vilskeeseen au pair -perheensä luokse. Sieltä matka jatkuu Sri Lankaan surffileirille sekä Singaporeen ja Thaimaahan, joissa hän aikoo reissailla noin kuukauden ajan.

– Voin jo kuvitella, että paluumatkalla iskee melkoinen voittajafiilis. Toisaalta farmiajalta käteen jää myös paljon muistoja, jotka aika kultaa luultavasti myöhemmin.

Koska alun perin Annan suunnitelmana oli viipyä Australiassa kevään loppuun asti, kesäkuussa hän käyttää paluulippunsa Suomeen, jossa häntä odottavat perhe sekä työt kaupan kassalla. Suomessa hän aikoo viipyä jouluun saakka.

– Joulupyhien vietto täydessä helteessä sai kaipaamaan valkoisia jouluja Suomessa. Vuodenvaihteessa suuntaan takaisin Ausseihin. Tarkkaa suunnitelmaa vuodelle ei vielä ole, mutta sen tiedän, että syrjäiselle maaseudulle en enää mene, vaan kaipaan meren ja ihmisten ääreen, Anna naurahtaa.

