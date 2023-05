Viiden lapsen isä Pauli Hanhiniemi kertoo, mikä hänen parisuhteissaan on ollut hämmentävää

Muusikko Pauli Hanhiniemi ei tällä hetkellä elä parisuhteessa. Yksinkään hän ei silti sano elävänsä.

Viiden lapsen isä, muusikko Pauli Hanhiniemi, 58, elää tällä hetkellä sinkkuna Tampereen Hyhkyssä vanhassa talossa, jonka pitkä remontti on loppusuoralla.

– En ole parisuhteessa ja nukun yöni yksin silloin, kun pienet lapset eivät ole luonani.

Elämäntilanteestaan huolimatta hän ei sano, että elää yksin, sillä elämässä on paljon ihmisiä, joiden kanssa hän on tekemisissä ja sovittelee aikatauluja.

– Olen väleissä kaikkien lasteni äitien kanssa. Minulla on ollut muitakin intiimejä suhteita, ja heidän kanssaan olemme yhä ystäviä, hän sanoo.

Pauli on huomannut, että ystävänä eroaminen on mahdollista.

– Mutta silloin suhteessa ei ole ollut sen vaikeaksi tekeviä elementtejä. Jos ei odota suhteelta ihmeitä, ei myöskään luovu ihmeestä. Jos taas äityy odottamaan toisesta ratkaisua ongelmiinsa, eroamisesta tulee vaikeaa.

Hän miettii, miten on hämmentävää, kuinka yksiselitteisiä parisuhteet ovat alussa olleet ja kuinka moniselitteiseksi ne ovat lopulta muuttuneet.

– Olen oivaltanut, että rakkaus tekee toisista lempeitä ja pitkämielisiä, mutta toisissa se herättää omistus- ja vallanhalua. Rakkaus on katalysaattori, joka muokkaa meitä ja käytöstämme.

– Rakkaus on myös aikamoinen lujittaja. Jos kokoaisi pirunnyrkin ja laittaisi liimaksi rakkautta, sitä ei purkaisi mikään. Rakkaus on vallalla hetken. Sen jälkeenkään se ei katoa, mutta hakee paikkaansa muiden tunteiden kanssa, hän pohtii.

Mitään kovin hyödyllistä hän ei parisuhteista koe oppineensa.

– Enkä kuvittele sanovani niistä jotain uutta tai lopullista.

”Minä käytän päihteitä eivätkä ne minua” – mitä Pauli tällä tarkoittaa? Millainen lapsuus Paulilla oli Pohjanmaan Alavudella? Millainen isä hän arvioi olevansa viidelle lapselleen? Mitä hän on oivaltanut ystävyydestä? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 18/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

Lue lisää: Lottovoitto muutti hetkessä Satu Vasantolan perheen elämän – sitten kaikki romahti: ”Jo pienenä tajusin, että jotakin outoa perheessämme on”