Jatka lausetta -juttusarjassa haastateltavat täydentävät lauseen haluamallaan tavalla.

Jos olisin eläin, olisin… ehdottomasti hevonen. Kasvoin maatilalla hevosten kanssa. Meillä oli ravihevosia, joita hoidin. En ole koskaan ollut mikään cityheppatyttö, vaan minun hommani oli luoda hevosenpaskaa ja treenata ravureita. Hevonen on mielestäni suuri ja voimakas, mutta samalla herkkä ja kaunis. Haluaisin olla samanlainen.

Jos olisin rikas… matkustelisin enemmän Euroopassa. Palkkaisin oman autokuskin ja yöpyisin kauniisti sisustetuissa pienissä bed & breakfast -paikoissa. Hinku nähdä maailmaa syttyi, kun lähdin 19-vuotiaana ensimmäiselle interraililleni kaverin kanssa. Meillä oli niin vähän rahaa, että oli pakko varastaa kahvilasta sokeria ja nukkua yöjunassa vessanoven edessä lattialla.

Hermoni menevät… kun tekniset vempaimet eivät toimi. Huudan ja raivoan niille, vaikka tiedän, etteivät ne minua kuule. Turhautuminen on pakko purkaa jotenkin. Viimeksi sain uuden hienon matkalaukkuni lukon kiinni niin perusteellisesti, etten saanut sitä enää auki. Haaveilen välillä siitä, että perheemme arki soljuisi rauhaisista, mutta olemme kaikki helposti syttyviä.

Kodissani parasta on… se, että se on meidän näköisemme. Sisustukseltaan kotimme on iloinen sekasotku modernia ja vanhaa. Rakastan vanhoja huonekaluja, joita olen löytänyt kirpparilta ja netistä. Paheeni ovat kynttilät. Harmi, ettei meiltä ei löydy enää yhtään vapaata pintaa, jolle voisin ostaa lisää kynttilöitä.

Jos tietäisin kuolevani… jatkaisin elämääni suurin piirtein samanlaisena. Perheemme arki on ihanaa, enkä muuttaisi siitä mitään. Viimeisiksi päivikseni menisin takaisin kotitilalleni Kuivaniemelle. Viimeiseksi ateriakseni valitsisin saman, mitä sain kerran Roomassa: alkuruuaksi friteerattuja kesäkurpitsan kukkia, pääruuaksi pinaattiricottaravioleja ja lasiin ihanaa viiniä. Taustalle soimaan ystäväni Anni-Mari Kähärän musiikkia. Sitten olisin valmis lähtemään.

Noloa myöntää… miten usein minulle sattuu noloja tilanteita, sillä elämäni on yhtä säätämistä ja sähläämistä. Haluaisin olla hillitty ja hallittu, mutta en ole 60 vuodessa onnistunut tavoitteessani. Viimeksi eilen olin kutsuvierastilaisuudessa, ja huomasin kesken kaiken, että housujeni vetoketju oli auki. Menin vessaan tarkistamaan, oliko paitani tarpeeksi pitkä peittääkseen näyn. Oli, eli pääsin pälkähästä!

Kadun eniten… sitä, että tein elämäni isot valinnat suhteellisen myöhään. Olen muuten nopea rytmiltäni, mutta isojen päätöksien tekeminen otti aikaa. Menin teatterikouluun, pääsin ammattiini ja tein lapsen myöhään. Olisi pitänyt olla rohkeampi eikä ajatella, että en ole vielä valmis. Yritän kuitenkin ajatella, että asiat tapahtuivat juuri siinä tahdissa kuin niiden pitikin.

En pärjäisi ilman… ammattiani. Täytän kesäkuussa 60 vuotta, ja yhtäkkiä kaikki puhuvat minulle eläköitymisestä. En ole itse ajatellut koko asiaa. En usko jääväni koskaan eläkkeelle. Vaikka näytteleminen on kovaa työtä, se on myös terapeuttista. Saan koko ajan työstää isoja asioita ihmisenä olemisesta. Ja esityksen jälkeen olo on niin puhdistunut ja huumaava, että on vaikea kuvitella saavansa sitä mistään muualta.

Ärsyttävin luonteenpiirteeni… etukäteen huolehtiminen. Ajattelen aina sitä kaikista kamalinta vaihtoehtoa. Mietin, mitä sitten teen, kun kaikki menee kuitenkin päin peetä. Tapa rasittaa itseäni ja olen yrittänyt päästä siitä eroon, mutta menestys on toistaiseksi ollut huonoa. Ehkä siksi, että olen etukäteen ajatellut, ettei se onnistu kuitenkaan.

Fakta Kristiina Halttu Näyttelijä syntyi 7.61963 Kuivaniemellä. Perheeseen kuuluvat aviomies ja poika. Kiinnitetty Suomen Kansallisteatteriin, tehnyt myös lukuisia tv- ja elokuvarooleja. Täyttää kesäkuun alussa 60 vuotta.

