Janne Kataja ei ole koskaan käynyt Kiti Kokkosen kodissa, mutta ystävät tietävät toisistaan lähes kaiken – kertovat nyt suhteestaan, johon ei kuulu mielistelyä

Kiti Kokkosen ja Janne Katajan ystävyyteen kuuluu maratonpuheluja, joissa keskustellaan avoimesti ja ilman filttereitä. Aina ei tarvitse olla kivaa tai kaikesta samaa mieltä. – Kaikki, mitä toinen tekee, ei välttämättä ole omasta mielestä hienoa.

Kitin ja Jannen ystävyys alkoi poikkeuksellisessa elämäntilanteessa, kun Kitin isä menehtyi. Hän näkee Jannessa paljon samankaltaisuutta isäänsä. ”Välillä käy mielessä, miten sinussa on jännää tuttuutta”, Kiti sanoo Jannelle.

Teatterin lämpiössä pukuhuoneiden ovissa on metallikehyksin koristellut nimikyltit. Ensimmäisessä ovessa lukee Kataja ja seuraavassa Kokkonen, mutta itse kansansuosikkeja ei näy kummassakaan tilassa. Sen sijaan Katajan ja Kokkosen hihitys kuuluu kulman takaa maskihuoneesta, jonka peiliseinän edessä Kokkonen tupsuttaa voidetta Katajan kasvoihin ja varmistaa, että tämän iho näyttää kosteutetulta.

Hetkessä on jotain välitöntä lämpöä, sellaista ystävien huolenpitoa, joka heti osoittaa, että kaksikkoa yhdistää muukin kuin tuleva ensi-ilta. Tänään harjoitellaan esitystä, mutta myös keskustellaan Kitin ja Jannen välisestä ystävyydestä.

Sitä varten maskihuoneesta siirrytään taukotilaan, suuren pyöreän pöydän ääreen. Ensin Kataja kuitenkin vielä suihkauttaa vähän hiuslakkaa, vaikka eilen parturoitu kampaus näyttää aivan virheettömältä. Kokkonen on kiepsauttanut valtavan punaisen tukkansa keoksi pään päälle.

Jannella ja Kitillä on tapana puhua toisilleen kaikesta ilman estoja tai filttereitä. Kaikesta ei olla samaa mieltä, mutta ei tarvitsekaan. ”Ystävä voi olla mulkerokin, mutta se on aina sun puolella.”

Isän valitsema ihminen

Kiti Kokkosen ja Janne Katajan ystävyys sai alkunsa vuonna 2008, kun Janne kutsuttiin esittämään Kitin isää, Ere Kokkosta, tämän elämäkertaan perustuvassa näytelmässä. Janne muistaa työkutsun hyvin, niin hämmentävällä hetkellä se tuli.

Janne oli juuri saanut luetuksi Ere Kokkosen kirjan, jonka viimeisillä sivuilla mestari kertoi suunnittelemastaan näytelmästä ja siitä, miten hän toivoi siinä esittäjäkseen näyttelijä Mika Nuojuaa.

– Laskin kirjan käsistäni ja itsekkäästi tuumin, että höh, olisinpa minä saanut näytellä tuon.

Kirjaimellisesti samalla hetkellä Jannen puhelin soi. Linjalla oli Suomen Komediateatterin edustaja, joka kysyi, kiinnostaisiko Katajaa rooli Ere Kokkosena. Erekin oli päätynyt siihen, että Janne olisi rooliin oikea henkilö.

– Ihan oikeesti! Janne kertoo nyt 15 vuotta myöhemmin.

Tietenkin häntä kiinnosti. Itse asiassa pesti tuntui niin hyvältä, että tuon roolin jälkeen Janne jäi Suomen Komediateatteriin töihin pidemmäksikin aikaa.

– Ajattelen, että näin oli tarkoitettu, se oli Eren viitoittama polku.

Teatterityö tutustutti Jannen paitsi Ereen myös koko hänen perheeseensä. Ohjaaja itse ei näytelmänsä ensi-iltaa nähnyt: Ere Kokkonen menehtyi lokakuussa 2008.

Kitin muistikuvat parin seuraavan vuoden ajalta ovat sameita. Poikkeuksellisessa elämäntilanteessa alkaneeseen ystävyyteen jäi erityistä sävyä.

– Sä olet mun isäni valitsema ihminen, Kiti katsoo Janneen, joka parhaillaan haarukoi lounasmakaronilaatikkoaan.

– Et ole ystäväni siksi, että muistutat isääni, mutta välillä käy mielessä, että aika paljon teissä on samankaltaisuuksia ja jännää tuttuutta.

Kitin mielestä sellaista ovat aito läsnäolo, keskustelevaisuus, avara maailmankatsomus ja vilpitön, utelias kiinnostus kaikenlaisiin elämäntapoihin.

– Janne on poikkeuksellinen tavassaan ottaa muut ihmiset huomioon. Hän muistaa nimet, kuulumiset ja on huomaavainen.

Esimerkkinä Kiti muistaa hetken Swingers-elokuvan kuvauksista. Näyttelijäporukka kävelee kuvauspaikalle pellon reunaa pitkin ja aivan ohimennen Kiti miettii ääneen, onkohan pellon vilja ohraa. Janne tarttuu välittömästi puhelimeen, soittaa tutulle maanviljelijälle, kuvailee viljan sävyä ja muotoa, kiittelee sitten ja ilmoittaa Kitille, että kauraa se vissiin on.

– Janne tarttuu heti asiaan. Myös hänen yleissivistyksensä on ihan omaa luokkaansa, Kiti kuvailee.

Jannen mielestä kyse on ennemminkin hänen ”sairaalloisesta” kiinnostuksestaan nippelitietoon. Hänen mielensä ahmii irrallisia faktoja dokumenteista, kirjoista, lehdistä, internetistä.

– Ja sitten sopivassa tilanteessa iskee pakottava tarve kertoa näitä tarinoita ja seikkoja muille.

Juuri edellispäivänä Katajan lelukaupalla asiakkaiden kanssa on tullut puhetta pehmytjäätelöstä. Janne tarinoi siellä pehmiksen synnystä saman minihistoriikin, jonka hän nyt kertoo kuulijoilleen täällä. Tarinaan liittyy seikkoja jäätelön koostumuksesta, katteesta ja keksijästä, jonka nimi yllättää yleisön joka kerta. Kyllä, ennen rautarouvaksi ryhtymistään nuori Margaret Thatcher työskenteli elintarvikealan tutkijaryhmässä, joka keksi pehmiksen.

Sitten Janne palaa puhumaan ystävästään Kitistä.

– Oikeastaan nuo Kitin luettelemat määreet on helppo tunnistaa myös hänessä itsessään: utelias elämänasenne, avara maailmankatsomus ja aito tasavertaisuus. Tässä ajassa puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta monen kohdalla se toteutuu vain oman kuplan raameissa – sallitaan se, miten itse ajattelee, Janne sanoo.

– Kiti taas miettii paljon kaikkien kantilta. Hänessä on voimakkaana täysin erilaisten arvojen sietäminen ja hyväksyminen. Se on aitoa tasa-arvoa.

” Kiti vaivautuu, jos häntä kehutaan.

Kiti vaihtaa asentoa tuolissaan.

– No tässähän nyt… Voi ei, nyt tässä alkaa tällainen keskinäisen kehumisen kerho, hän keskeyttää.

– Ja sit Kiti myös vaivautuu, jos häntä kehutaan, Janne hörähtää nauruun.

Ystävä ympäri vuorokauden

Kun Kiti ja Janne päätyvät näin livenä saman pöydän ääreen, on useimmin kyse työtapaamisesta. Perinteistä kyläilyä tapahtuu harvoin, jos ollenkaan, vaikka molempien mielestä se olisi ihanaa ja tervetullutta, tosin vähän hankalaa sovittaa aikatauluihin. Kiti laskee käyneensä Jannen luona Riihimäellä kerran tai kaksi, Janne taas on kerran poikennut Kitin pihassa Espoossa.

Mitä on tapahtunut kyläilylle? Eikö ystävyyteen enää kuulu lojumista ystävien sohvilla parantamassa maailmaa?

– Me ollaan kuin tämän päivän teinit: aina puhelimella, Janne sanoo.

– Niin ollaan, Kiti vahvistaa.

Kiti ja Janne saavat usein kiinni yhteisistä kokemuksista – toiselle on sattunut ihan samanlaisia vaiheita tai tilanteita. ”Sellainen on ainutlaatuista”, Janne sanoo.

Sellaista on tämän ystävyyden arki. Puhelinasiaa voi tulla kuuskolkyt aamulla, keskellä päivää tai yhdeltä yöllä. Kerran Kiti ei vastannut, kun Janne soitti tälle 3.30 aamuyöllä.

– Aamulla soitin uudelleen ja ihan tuohtuneena kysyin, mikset sä vastannut, onko kaikki hyvin, Janne sanoo.

Käy ilmi, että molemmat ovat aktiivisimmillaan iltamyöhällä. Jannella ajantaju helposti katoaa, ja hän nukkuu vain nelisen tuntia yössä, Kiti sentään vähän enemmän.

Pitkissä puheluissa jutellaan niitä näitä, hämmästellään maailman menoa, puhutaan paljon politiikasta, ajankohtaisista ilmiöistä ja ihmisyydestä, kartoitetaan uupumusoireita, huolehditaan toisen työmäärästä ja juoruillaan.

– Monissa tilanteissa tulee tarve raportoida Kitille, ja hän saattaa vastata, että arvaa, olin just soittamassa sulle tästä. Kun kohdalle tulee asia, josta on vaikkapa äärimmäisen iloinen, sen onnellisuuden tunteen haluaa jakaa toisen kanssa.

– Vanhemmuudesta keskustelemme paljon, se kun muuttuu lasten kasvaessa.

– Viime aikoina olemme puhuneet myös omasta ikääntymisestä. Jaamme kokemuksen, miten sisällään ei tunne vanhenevansa, mutta yhtäkkiä työyhteisössään edustaakin kokemusta. Yhtäkkiä me olemmekin ne, joilta kysytään neuvoa.

– Minusta on vähän absurdia puhua ikääntymisestä, kun Janne on vasta 43 ja minä täytän 49, Kiti huomauttaa.

– Mutta mulla on niin kuluttava elämä, Janne aloittaa.

– Niin että sitä vasten sä olet jo viiskyt? Kiti kysyy.

Monen tunnin puhelut sujuvat niin, että luuri laitetaan kaiuttimelle ja toinen kulkee mukana arjen askareissa. Itse asiassa toisen kotiinkin voi päästä puhelimella: jos jotain pitää näyttää, vaihdetaan videopuheluun. Viimeksi Kiti on tutustunut Jannen kaneihin ja kodin uusiin valoratkaisuihin.

” Kaikki, mitä toinen tekee, ei välttämättä ole hienoa.

Joskus jutut voivat kuulostaa muille aika häröiltä. Niin kuin silloin, kun Kiti ja Janne analysoivat Jannen runsasta vissynjuontia ja sitä, maistuiko vesi parhaalta lasista vai pullosta.

– Mieheni Olli sattui juuri silloin kävelemään kuistille, kuuli keskustelusta pätkän, totesi rauhallisesti ”ei helvetti” ja jatkoi takaisin sisälle. Se oli riemastuttava hetki, Kiti kikattaa.

Mitä olisi ystävyys ilman puhelimia? Janne Kataja ja Kiti Kokkonen pitävät yhteyttä tunteja kestävissä puheluissa, kaikkina vuorokauden aikoina. ”Monissa tilanteissa tulee tarve, että tästä asiasta mun pitää raportoida Kitille.”

Pappi ja moraalin ylipapitar

Kitin ja Jannen ystävyydelle on ominaista, että toiselle on helppo puhua ihan mistä vain ja ilman filttereitä. Aina ei tarvitse olla kiva tai kivaa tai kaikesta samaa mieltä. Silloin toinen saattaa huomauttaa, että reagoitko överisti tai pyytää selittämään, mikä järki mielipiteen takana on.

” Ystävä saa olla mulkerokin, mutta se on aina sun puolella.

– Ystävyyteemme ei kuulu mielistelyä eikä sitä, että aina kuuluisi myötäillä. Kaikki, mitä toinen tekee, ei välttämättä ole omasta mielestä hienoa, Kiti sanoo.

– Ystävyys perustuu molemminpuoliseen tasavertaisuuteen. Ystävä saa olla mulkerokin, mutta se on aina sun puolella, Janne tiivistää.

Toisen ajattelua voi siis hämmästellä, mutta sitä ei ole tapana arvostella tai arvottaa.

– Minulla ei aidosti ole sellaisia ajatuksia, että pitäisi jotenkin sulatella toisen valintoja. Olen oppinut, ettei ole minun paikkani elämässä ylenkatsoa tai arvostella muita ihmisiä, Kiti miettii.

Nuorena oli toisin. Kiti paheksui vähän kaikkea omasta käytöksestään poikkeavaa. Sitä, kun koulukaverit alkoivat käyttää alkoholia tai kun muut tytöt ryhtyivät käyttämään ripsiväriä.

– Nuorena olin tosi kova moralisoimaan kaikkea. Olen hävennyt jopa seurustelukumppanieni käytöstä ja puheita. Minähän olin oikea moraalin ylipapitar, Kiti hymähtää.

– Se on aika vastenmielinen piirre.

Kitin käytöstä muuttivat vasta aikuistuminen sekä Ere-isän sanat tilanteessa, kun Kiti aikoi kieliä ystäväpiirissä tapahtuneesta vääryydestä kaikille.

– Isä sanoi, että älä mene tonkimaan toisten asioita, se ei ole sun tehtävä.

Vieressä Janne nappaa kiinni tutusta kokemuksesta. Hän oli nuorena samanlainen, paheksui ja tuohtui, kun kaverit alkoivat tupakoida tai vohkivat viinoja vanhempiensa kaapeista.

– Mun lempinimikin oli Pappi, koska olin niin kova moralisoimaan muita. Jossain vaiheessa äitini huomautti, että pääset vähän helpommalla, kun menet mukaan. Ärsyttävä ylenkatsoja jää helposti yksin.

Kiti on pannut merkille, miten roolit ovat sittemmin kääntyneet.

– Nykyään minua huvittaa vaikkapa se, miten ”kaikki” ovat niin kovin järkyttyneitä eduskuntavaalien tuloksista. Noinko kuvitellaan, että muut näkevät maailman samalla tavalla? Ei sellainen ole mahdollistakaan, me jokainen näemme maailman omien kokemustemme kautta.

Janne ja Kiti palaavat pohtimaan ystävyyssuhteensa erityispiirteitä. Yksi tärkeimmistä on luottamus. Se tarkoittaa sitä, että jaetut asiat pysyvät kahdenvälisinä sekä sitä, että toiselle tahtoo aidosti parasta.

– Meidän kesken se on ollut heti startista. Se on kuin kallisarvoinen lahja, jota en halua kepeästi ohittaa, Janne sanoo.

– Vaikka olen ulospäin suuntautunut ihminen ja moi-tuttuja on paljon, minulla on hyvin pieni piiri lähimpiä ystäviä. Heitä, jotka tietävät minusta kaiken liittyen ihmissuhteisiini, yleiseen mielialaan, henkilökohtaisen elämäni kipupisteisiin, taloustilanteeseeni tai mihin vain.

” Janne on sydämenviisas ihminen.

Kiti tuntee samoin.

– Voin tukeutua Janneen missä tahansa asiassa. Hän on älykäs ja sydämenviisas ihminen, jolta saa sekä henkistä että konkreettista tukea, hän sanoo.

Seuraavaksi Kiti ja Janne esiintyvät Viimeinen illuusio -teatteriesityksessä. Ystävykset jakavat kokemuksen äärimmäisestä tunnettuudesta: molemmat ovat etenkin tv-työssään koko kansan tunnistamia. ”Juttelemme usein työn julkisuudesta ja siihen liittyvästä vastuusta.”

Pienet miellyttäjät

Tänään Peacock-näyttämöllä ystävykset ovat harjoitelleet vuorosanoja, opetelleet yhteistä taikatemppua ja treenanneet, miten Janne saa taiottua Kitin pahvilaatikosta yleisön eteen. Lavatyöskentely on kummallekin näkyvä mutta samalla vain yksi osa laajaa viihdyttäjäntyötä, yrittäjyyttä ja luovuutta. Kiti tykkää käyttää heistä kuvailua renessanssi-ihmiset.

Monitekemisen kylkiäisenä tulee ajatus jaksamisesta, joka usein on yhteinen puheenaihe. Kumpikin on kantanut huolta toisen puolesta.

– Meissä molemmissa asuu pieni miellyttäjäluonne, siksi meistä on tullut viihdyttäjiä. Tähän hommaan kuuluu myös, että työssä antaa kaikkensa. Silloin voi soittaa toiselle ja leijua voimautumisen ilmapiirissä. Kun puhelu neljä tuntia myöhemmin päättyy, onkin jo tosi kevyt olo, Janne nauraa mutta vakavoituu sitten.

– Minä aidosti saan voimaa keskusteluistamme, mutta toivon myös, etten vain oksenna ajatuksia päällesi ja totea sitten, että kiitos soitosta.

Ehtiäkseen toteuttaa kaikkia innostuksiaan, pitää olla tehokas ja keskittyä olennaiseen. Välillä omaa visiotaan pitää puolustaa ehdottomuudella.

– Ollaankohan me vähän raskaita? Kiti miettii.

” Aikuisiällä ystävystymiseen on korkeampi kynnys.

Jannea on tänään harjoituksissa moitittukin raskaaksi. Heitto oli tullut ohjaaja Niina Lahtiselta tilanteessa, jossa Janne oli vänkäämällä vängännyt oman näkemyksensä puolesta. ”Sama!” Janne oli heittänyt takaisin. Mitään ei silti jää hampaankoloon. Iltapäivällä ystävykset pakkautuvat samaan autoon ja ajavat yhteisellä kyydillä kotimatkansa Riihimäelle.

Niina on Jannen lapsuudenystävä. Kitin kanssa ystävyys syntyi aikuisiällä.

– Aikuisina ystävystymiseen on korkeampi kynnys, se on tavallaan kahden aikuisen tietoisempi valinta. Lapsuudenkohtaamisiin liittyy enemmän sattumaa, mutta pitkästä suhteesta tulee silloin ajan vahvistama, Janne miettii.

– Ajattelen myös, että opimme toisistamme koko ajan lisää. Elämä on yhtä tutustumista, Kiti sanoo.

Fakta Kiti Kokkonen 48-vuotias taiteellinen johtaja, näyttelijä ja kirjailija asuu uusperheensä kanssa Espoossa. Monilahjakkuus, joka harrastaa mm. keramiikka- ja käsitöitä ja on taitava laulaja. Suomen Komediateatterin esitys Viimeinen illuusio ensi-illassa 29.4. Peacock-näyttämöllä Linnanmäen avajaisviikonloppuna. Tunnettuja töitä mm. Se mieletön remppa, Onneli ja Anneli -elokuvat, Keihäsmatkat sekä sketsihahmo Tanhupallo.

Fakta Janne Kataja 43-vuotias näyttelijä, juontaja ja monialayrittäjä asuu Riihimäellä, kaksi tytärtä. Esiintyy parhaillaan tv-ohjelmissa Kuutamolla ja Kuokkavieras Kataja. Avasi vastikään Pieni lelukauppa -yrityksensä neljännen pisteen Helsingin Stockmannille.

