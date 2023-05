Arja Koriseva jäi haukkomaan henkeään, kun tytär Karla Karmala ilmestyi ovelle tukka ajeltuna – puhuvat nyt ensimmäistä kertaa värikkäästä suhteestaan

Arja Koriseva ja tytär Karla Karmala ovat monen mielestä niin samanlaisia, että on vaikea uskoa, ettei se ole perittyä. Kumpikin on tehnyt elämässään rohkeita siirtoja, ja välillä temperamentit ovat kolisseet yhteen. Vaikeistakin asioista on silti aina pyritty puhumaan.

Koneella ajeltu hiussänki oli vain 15 milliä pitkää ja sai Arja Korisevan haukkomaan henkeään. Olihan tukasta ollut erilaisia versioita, mutta nyt luonnonkihara oli kokonaan poissa. Tytär Karla Karmalan päässä sojotti armeijassa leikattu siili.

– Mä meinasin kuolla, Arja, 58, kuvailee säikähdystään hetkellä, kun hän näki lomilleen tulleen alokkaan.

Kun Karlalle viime vuonna ajeltiin siilitukka Upinniemen Rannikkoprikaatissa, armeijakaverit totesivat, että Karla myös näytti aivan äidiltään. Se oli hauska huomio, sillä niin paljon kuin yhtäläisyyksiä löytyykin, yksikään ominaisuus ei ole periytynyt äidiltä tyttärelle geeneissä.

Nyt kertomusta jo säestää Arjan tuttu nauru sekä toteamus, että juuri tällaisia ronskeja siirtoja perheen naisilta voi odottaa. Vieressä Karla, 21, vahvistaa äitinsä puheet heidän samankaltaisuuksistaan.

– Meillä on samanlainen asenne elämään ja ajatus elämisestä: ei kaiken tarvitse olla niin vakavaa. Olemme aika rempseitä, suurpiirteisiä ja rohkeita toteuttamaan ideoitamme, Karla listaa.

– Sellaisia ex tempore -ihmisiä, Arja jatkaa.

Arja ja hänen puolisonsa Pekka Karmala olivat ryhtyneet adoptioon, kun esikoispojalle ei ollut alkanut kuulua sisarusta. Ensimmäisen kuvan tyttärestään he näkivät elokuussa 2001. Kuvassa tyttö oli kuukauden ikäinen ja yli kymmenen tuhannen kilometrin päässä Kolumbiassa.

Se, että lapseksi valikoitui juuri Karla, on Arjan mukaan onnekasta.

– Näin vain oli tarkoitettu, Arja sanoo.

Arja on ajatellut, että lapset voivat tulla julkisuuteen vasta aikuisina ja jos itse valitsevat sen tien. 27-vuotias Patrik on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi, ja iltatähtenä syntynyt Verna on 16-vuotias lukiolainen. Karla on valinnut julkisen uran politiikassa, mutta myös kasvatusala ja erityispedagogiikka kiinnostavat. Hän esiintyy nyt ensimmäistä kertaa yhteishaastattelussa Arjan kanssa.

Karlan mielestä äidin ja tyttären välillä on hyvä, tasapainoinen suhde. Arja arvioi, että he ovat oppineet tuntemaan toisensa vuosien mittaan.

– Enää emme niin helposti kärvähdä, vaikka olisimme eri mieltä. Osaamme nykyään myös antaa toisillemme tilaa ja aikaa tunteiden käsittelemiseen, hän sanoo.

– Olemme halunneet pitää kodin turvallisena paikkana, missä saa purkaa paineensa, räiskyä ja näyttää kaikki tunteensa. Kaikesta on pyritty puhumaan, vaikka ei se aina tai joka tilanteessa ole helppoa.

Arja ei yllättynyt tyttärensä kiinnostuksesta politiikkaan eikä siitä, että Karla päätti osallistua asepalvelukseen. Hän olisi itsekin voinut nähdä itsensä politiikassa, ellei olisi valinnut musiikkiuraa jo 13-vuotiaana.

– Ihmisistä välittäminen, vaikuttaminen ja työn merkityksellisyys ovat ominaista meille molemmille.

Arja arvioi, että armeijasta palasi kärsivällisempi ja pitkäpinnaisempi Karla.

– Karluskasta sanottiin jo lapsena, että hän kiihtyy nopeammin kuin Ferrari, nollasta sataan ja takaisin. Nyt hän osaa paremmin hillitä tulisuuttaan ja on ylipäätään asioiden hallinnassa jäsentyneempi, särmät ovat hioutuneet.

