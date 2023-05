Sami Hedberg listasi, kuinka paljon hänellä menee rahaa viikossa – ja kertoo, miksei puoliso päästä häntä yksin ruokakauppaan

Taloudellisesti vaikeat vuodet, stressi ja epäterveelliset elämäntavat pistivät Sami Hedbergin terveyden tiukille. Lääkärin pakeilla hän tajusi, että hänen on pakko alkaa pitää huolta itsestään.

Työ ei ole enää ykkönen.

Sen Sami Hedberg on tajunnut konkreettisesti menneen talven aikana. Kaikki alkoi siitä, kun koomikko hakeutui lääkäriin tutkimuksiin. Mitään vakavaa ei onneksi löytynyt, mutta pelko havahdutti ajattelemaan sitä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.

– Terveys, läheiset, vapaa-aika, mies summaa.

– Töitä olen tehnyt aina paljon, mutta en ansaitakseni omaisuuksia. Olen vain halunnut tehdä ihmiset onnellisiksi.

Arvomaailman muutos alkoi korona-aikaan.

Pandemia sulki esiintymispaikat, ja Samin yrityksen liikevaihto kutistui murto-osaan entisestä. Oli rankkaa, Sami myöntää.

– Pahimpina aikoina mietin, joudunko myymään kaiken ja vaihtamaan alaa.

Sitten päälle kytkeytyi miehen omien sanojen mukaan ”selviytymismoodi”. Toimiston seinät ja pöydät täyttyivät post it -lapuista, joihin Sami raapusti kuumeisesti uusia bisnesideoita. Yritys sai myös valtion koronatukea, jonka turvin Sami kehitti stand up -tallenteita ja komediasisältöä myyvän sivuston.

Sinnikkyys palkittiin: kurimuksesta selvittiin. Haastavat vuodet vaativat kuitenkin veronsa. Terveys alkoi reistailla, eritoten vatsa. Tänä talvena Sami sai oireista tarpeekseen ja hakeutui tutkimuksiin. Niissä selvisi, että koomikon aineenvaihdunta oli täysin jumissa. Lääkäri epäili, että syynä olivat pitkittynyt stressi ja epäterveelliset elämäntavat.

– Se oli herätys, jota kipeästi tarvitsin. Tajusin, että minun on pakko alkaa pitämään huolta itsestäni.

Sami Hedberg vietti 42-vuotispäivänsä tienoilla kuukauden Espanjassa ja päätti laittaa elämäntapansa remonttiin. ”Viimeisinä vuosina ylipaino on alkanut ottaa päähän.”

Ensin Sami päätti ottaa itselleen aikaa. Hän pakkasi matkalaukut puolisonsa, laulaja Saija Tuupasen kanssa ja suuntasi kuukaudeksi Espanjaan. Se oli yksi harvoista pitkistä lomista Samin 18-vuotisen yrittäjäuran aikana.

– Lomalla oli aikaa miettiä sitä, miten saisin aikaan elämäntapamuutoksen, joka pysyy.

Sami päätyi treenaamaan hotellin kuntosalille ja päätti kokeilla juoksumattoa. Jokin sen meditatiivisuudessa kolahti: ei voinut hidastaa, kun matto pyöri alla.

Lomalta kotiin palasi seitsemän kiloa kevyempi ja paljon virkeämpi mies. Tuloksista innostuneena Sami päätti hankkia juoksumaton myös kotiinsa.

– Olen päättänyt, että haluan panostaa hyvinvointiini.

Maanantai

Ei ostoja

”Juhlin Espanjassa 42-vuotissyntymäpäivääni. Olin 35-vuotiaaksi asti normaalipainoinen, mutta epäsäännöllinen keikkaelämä alkoi kerryttää hiljalleen kiloja. Keikkojen jälkeen oli helppoa palkita itsensä hyvällä ruualla ja juomalla.

Viimeisinä vuosina ylipaino on alkanut ottaa päähän. Pelaan koripalloa joukkueessa, jossa on viisi- ja kuusikymppisiä miehiä, jotka ovat minua paremmassa kunnossa. Olen lajissa aika taitava, mutta kuntoni ei ole yksinkertaisesti riittänyt muuhun kuin pallon syöttämiseen. Tiedän, mitä pitää tehdä, mutta kroppa ei tottele. Sen haluan nyt muuttaa.

Savonlinnassa järjestetään kesäkuun lopussa koripalloturnaus, jossa aion olla 15–20 kiloa kevyempi. Sanon sen nyt julkisesti ääneen, jotta paine on tarpeeksi kova.”

Tiistai

Kahvi, suodatinpusseja ja wc-paperia espanjalaisesta marketista 11,50 €

”Olen suhteellisen säästeliäs rahankäyttäjä, ja siitä on kiittäminen vanhempiani. Isä oli kuljetusalan yrittäjä, joka opetti, että omasta tekemisestään täytyy ottaa vastuu. Ehkä siksi perustin heti oman yrityksen, kun aloin tehdä stand up -keikkoja.

Minulla oli kova polte työntekemiseen jo nuorena. Tein isän yrityksessä muuttohommia jo 10-vuotiaana. Tuntui tärkeältä tienata omaa rahaa. Kun muutin omilleni, en saanut minkäänlaista pesämunaa. Elin opintotuella ja tein vähän töitä siihen päälle. Ihan nollasta piti siis aloittaa.

Olin töissä hotellissa vuonna 2005, kun voitin stand up -kilpailun ja aloin keikkailla. Pidin kynsin ja hampain kiinni päivätyöstä silloinkin, kun yritykselläni meni jo lujaa. Oli yllättävän vaikeaa luopua kuukausipalkasta ja hypätä kokonaan yrittäjäksi.”

Keskiviikko

Lounas lentokentällä (kaksi kanasalaattia, limsa, vesi) 45,80 €

Tuliaiset lentokentältä 47,32 €

Lentokoneessa kahvit, tapaslajitelma, suklaapatukka 11 €

”Rakastan edelleen palavasti stand upia. Kun korona alkoi, tutkailin itsessäni sitä, mitä keikkojen loppuminen aiheutti. Aloin kaivata lavalle nopeasti. Nyt tiedän, että jatkaisin keikkailua, vaikka siitä ei juuri maksettaisi. Olen perfektionisti ja erittäin vaativa itseäni kohtaan. Stand upista olen löytänyt itselleni tarpeeksi vaikean lajin, enkä siksi kyllästy siihen.

Nuorena miehenä Samille oli tärkeää, että alla oli hieno auto. ”Olen törmännyt sellaiseen oletukseen, että tulen varakkaasta perheestä, mutta se ei ole totta.”

Kun aloitin, sain keikkaliksaa ehkä 150 euroa. Taksa nousi hitaasti, kun suosio kasvoi. Muistan, kun pystyin laskuttamaan ensimmäisen kerran tonnin 45 minuutin esiintymisestä. Laskin aina, kuinka monta tuntia päivätöitä olisi tarvinnut tehdä saman summan ansaitsemiseen. Vanhempani olivat alkuun epäileväisiä stand up -uran suhteen. Siinä vaiheessa, kun kerroin saavani tuhat euroa keikasta, hekin sanoivat, että no nyt.”

Torstai

Lounas ravintolassa 11,50 €

Lasinpesunestettä huoltoasemalta 7,50 €

Puvuntakki Stockmannilta 430 €

”Äidin lapsuudenkoti ei ollut erityisen varakas, mutta hänen äitinsä piti silti huolta siitä, että perheellä oli ulos lähtiessä tukka nätisti ja parhaat vaatteet päällä. Ajatusmaailma periytyi äidille ja häneltä minulle.

Nuorempana vaatteet olivat minulle tärkeitä. Tyyliini on kuitenkin aina kuulunut se, ettei todellakaan tarvitse olla kalleinta päällä. Tykkään tehdä löytöjä halpahalleista, eikä merkillä ole väliä.

Vaatteiden merkitys on viime vuosina pienentynyt. Nyt tykkään panostaa muutamiin, laadukkaisiin juttuihin. Viimeksi ostin äitini kehotuksesta ajattoman tyylikkään poplaritakin.

Tähän viikkoon sattui yksi vaatehankinta, joka oli pakko-ostos. Unohdin nimittäin ensimmäistä kertaa ikinä ottaa esiintymisasun mukaan keikalle. Ilmeisesti pitkä loma teki tehtävänsä. Huomasin asian tunti ennen esityksen alkua, joten ei auttanut kuin marssia Stockmannille. Tarpeeksi isoa takkia ei meinannut millään löytyä, mutta onneksi jostain kellarista sellainen saatiin viimein kaivettua.

Hinta kirpaisi, mutta laskin, että jos käytän takkia kiertueen jokaisella keikalla, sille jää hinta kymppi per esiintyminen. Sen kanssa voin elää.”

Perjantai

Bensaa huoltoasemalta 88,50 €

Lounas 7,50 €

”Aiemmin pidin tärkeänä sitä, että alla on hieno auto.

Olin ehkä 13-kesäinen, kun näin liikennevaloissa mustan citymaasturin. Sitä ajoi tyylikäs bisnesmies puku päällä. Mietin, että vau, olisipa tuollainen kiva.

Suora leikkaus siihen, kun istuin muutama vuosi sitten citymaasturini ratissa valoissa. Olin menossa firman keikalle ja pukeutunut pikkutakkiin. Katsahdin ylös ja näin teini-ikäisen pojan, jotka tuijotti ihaillen autoani. Näin itseni 20 vuoden takaa.

Sen sijaan, että olisin ollut ylpeänä hienossa autossani, mietin tuskissani vain sitä, kuinka suuri velkasumma siitä oli vielä jäljellä. Todellisuus ei vastannut ihan pikkupojan unelmaa.

Panostan nykyisin ennemmin elämyksiin kuin materiaan. Ajattelen, että raha ei itsessään tee onnelliseksi, mutta sen mahdollistamat kokemukset voivat tuottaa onnea. Olen esimerkiksi aina rakastanut matkustaa ja olen kulinaristi, joka rakastaa hyviä ravintoloita.

Muutama heikko kohta minulla kuitenkin on. Rakastan sisustamista, se on tullut verenperintönä äidiltä. Se yhdistää myös minua ja Saijaa. Meillä on kotonamme niin paljon sisustustyynyjä, että voisimme perustaa tyynykaupan. Minulla on tarkka visio siitä, mitä haluan, mutta en hanki mitään hinnalla millä hyvänsä. Jos löydän jotakin, mistä tykkään, käytän paljon aikaa löytääkseni edullisen vaihtoehdon.”

Lauantai

Alkosta kaksi punaviinipulloa 113 €

”Ennen koronaa olin väsynyt ja vähän hukassa. Kaikkea tuntui olevan liikaa, eikä elämällä ollut oikein suuntaa.

Mietin tosissani, repisinkö kaiken liiketoimintani alas ja keskittyisin vain keikkailemaan. Toinen vaihtoehto oli se, että tekisin kaiken vähän isommin. Laajentaisin yritystäni muillekin aloille ja alkaisin ulkoistamaan toimintoja. Päädyin jälkimmäiseen – onneksi. Korona vauhditti kehitystä, ja mukaan tuli muun muassa kiinteistönvuokrausta, sisällöntuotantoa ja mainoksia.

Sami osti 113 eurolla kaksi punaviinipulloa. ”Viiniä juon nykyisin melko harvoin, mutta silloin, kun sitä nautin, ostan hyvää.”

Tavoite on kuitenkin edelleen se, että minun ei tarvitse itse olla kaikessa mukana. Nyt olen onnistunut pitämään sunnuntait täysin vapaana, mutta vapaa-aikaa voisi olla enemmänkin. Hyvinvointi edellä mennään.

Vapaa-ajalla tykkäisin kuntoilla, löhöillä ja kokkailla kotona entistä enemmän. Viiniä juon nykyisin melko harvoin, mutta silloin, kun sitä nautin, ostan hyvää. Nyt ostin kaksi pulloa erityisen laadukasta punaviiniä, joista toisen nautiskelimme Saijan kanssa.

Sunnuntai

Lounas ravintolassa 25 €

Ruokakauppa 214,50 €

”Saija ei päästä minua yksin ruokakauppaan. Jos lähden ostamaan juustoa, en koskaan tule takaisin pelkän juuston kanssa. Paheeni ovat erilaiset purkit. Nyt kävimme yhdessä ruokaostoksilla, mutta kun Saijan silmä vältti, tungin kärryihin salaa purkkilajitelman. Siinä oli kolme purkkia mausteita kauniisti pakattuna, ai että!

Muutoin rahankäyttömme menee Saijan kanssa hyvin yhteen. Esimerkiksi kodin sisustuksessa olemme samaa mieltä siitä, että tiettyihin juttuihin kannattaa panostaa. Ostimme vasta keittiönpöydän, joka oli vähän arvokkaampi. Sitä käytetään paljon, joten on järkeä ostaa laadukasta ja kestävää.

Onneksi minulla on ollut alusta lähtien oma yritys ja menestys on tullut pikkuhiljaa. On ollut rahallisesti erittäin hyviä vuosia, mutta on ollut myös alamäkeä. Rahankäytössä on säilynyt järki, eikä menestys ole päässyt nousemaan hattuun.”

Yhteensä 1 013,12 €

Samin rahavalinnat Pihistän Merkkiaurinkolaseista. Ostan joka kesä kahdet halvat. Panostan Asioihin, joista on hyötyä ja jotka kestävät pitkään. Sellainen oli esimerkiksi Fiskarsin kirves. Sijoitan Hyvään oloon, mutta liian vähän. Rahamokani Tilasin netistä arvokkaan XXL-kokoisen paidan. Kun paita matkasi toiselta puolelta maailmaa Suomeen asti, se oli kutistunut L-kokoiseksi. Maksan joka kuukausi Ainakin yhden parkkisakon. Isoin hankinta Harley-Davidson moottoripyörä.

Fakta Sami Hedberg 42-vuotias yrittäjä, stand up -koomikko ja näyttelijä asuu puolisonsa Saija Tuupasen kanssa Espoossa. Ura alkoi vuonna 2005 stand up -kisan voitosta. Julkaissut seitsemän stand up -dvd:tä ja esiintynyt useissa elokuvissa. Keikkailee El Quattro -yhtyeensä kanssa ja omalla show’lla.

