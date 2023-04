Kiti Kokkosella on yöllinen tapa, jota puolisokaan ei ymmärrä – puhuu maratonpuheluja Janne Katajan kanssa

Kiti Kokkonen ja Janne Kataja ystävystyivät poikkeuksellisessa elämäntilanteessa, kun Kiti menetti isänsä ja Janne ammatillisen esikuvan. Vielä vuosien jälkeen Kitin mielessä käy toisinaan ajatus, että Jannessa on jännää tuttuutta.

Kiti Kokkosella ja Janne Katajalla on tapana puhua toisilleen kaikesta ilman estoja tai filttereitä. Ystävän kanssa kaikesta ei olla samaa mieltä, mutta ei tarvitsekaan. ”Ystävä voi olla mulkerokin, mutta se on aina sun puolella.”

Janne Katajan ja Kiti Kokkosen hihitys kuuluu teatterin maskihuoneesta, jonka peilin edessä Kokkonen tupsuttaa voidetta Katajan kasvoihin ja varmistaa, että tämän iho näyttää kosteutetulta. Hetkessä on jotain välitöntä lämpöä, sellaista ystävien huolenpitoa, joka heti osoittaa, että kaksikkoa yhdistää muukin kuin tuleva ensi-ilta Suomen Komediateatterin Peacock-näyttämöllä.

Näyttelijöiden ystävyys sai alkunsa vuonna 2008, kun Janne kutsuttiin esittämään Kitin isää, Ere Kokkosta, tämän elämäkertaan perustuvassa näytelmässä. Ohjaaja itse ei näytelmänsä ensi-iltaa nähnyt: Ere Kokkonen menehtyi lokakuussa 2008.

Poikkeuksellisessa elämäntilanteessa alkaneeseen ystävyyteen jäi erityistä sävyä.

– Sä olet mun isäni valitsema ihminen, Kiti katsoo Janneen.

– Et ole ystäväni siksi, että muistutat isääni, mutta välillä käy mielessä, että aika paljon teissä on samankaltaisuuksia ja jännää tuttuutta.

Kitin mielestä sellaista ovat aito läsnäolo, avara maailmankatsomus ja vilpitön, utelias kiinnostus kaikenlaisiin elämäntapoihin. Jannen mielestä Kitin luettelemat määreet on helppo tunnistaa myös hänessä itsessään.

Kun Kiti ja Janne nykyään tapaavat livenä, on useimmin kyse työtapaamisesta. Ystävyyttään he pitävät yllä pitkissä puheluissa.

– Me ollaan kuin tämän päivän teinit: aina puhelimella, Janne sanoo.

Sellaista on tämän ystävyyden arki. Puhelinasiaa voi tulla kuuskolkyt aamulla, keskellä päivää tai yhdeltä yöllä. Monen tunnin puhelut sujuvat niin, että luuri laitetaan kaiuttimelle ja toinen kulkee mukana arjen askareissa. Jos jotain pitää näyttää, vaihdetaan videopuheluun.

Joskus jutut voivat kuulostaa muille aika häröiltä. Niin kuin silloin, kun Kiti ja Janne analysoivat Jannen runsasta vissynjuontia ja sitä, maistuiko vesi parhaalta lasista vai pullosta.

– Mieheni Olli sattui juuri silloin kävelemään kuistille, kuuli keskustelusta pätkän, totesi rauhallisesti ”ei helvetti” ja jatkoi takaisin sisälle. Se oli riemastuttava hetki, Kiti kikattaa.

Jannen ja Kitin ystävyyssuhteen tärkeimpiä piirteitä on luottamus. Se tarkoittaa sitä, että jaetut asiat pysyvät kahdenvälisinä sekä sitä, että toiselle tahtoo aidosti parasta.

– Meidän kesken se on ollut heti startista. Se on kuin kallisarvoinen lahja, jota en halua kepeästi ohittaa, Janne sanoo.

Kitin ja Jannen ystävyydelle on ominaista sekin, että toiselle on helppo puhua ihan mistä vain ja ilman filttereitä. Aina ei tarvitse olla kiva tai kivaa tai kaikesta samaa mieltä.

– Ystävyyteemme ei kuulu mielistelyä eikä sitä, että aina kuuluisi myötäillä. Kaikki, mitä toinen tekee, ei välttämättä ole omasta mielestä hienoa, Kiti sanoo.

– Ystävyys perustuu molemminpuoliseen tasavertaisuuteen. Ystävä saa olla mulkerokin, mutta se on aina sun puolella, Janne tiivistää.

Miten silloin toimitaan, kun ystävä onkin eri mieltä tai tehnyt jotain hölmöä? Mitä Kiti ja Janne kertovat nuoruuden tavoistaan arvostella ja moralisoida muita? Millaista on ystävystyä vasta aikuisiällä? Lue Kiti Kokkosen ja Janne Katajan koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 17/2023. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

