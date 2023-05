Ruotsissa asuva Maria Sid sai selville, miksi ruotsalaiset ovat lähes kaikessa parempia kuin suomalaiset – tämä asia on ratkaiseva

Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid yrittää omaksua ruotsalaisilta nautiskelun taitoa. Suorapuheisuuttaan hän kompensoi tarjoamalla työkavereilleen kakkua. Hyvinvointiin hänellä on kaksi tärkeintä niksiä, samoin toimivaan parisuhteeseen.

Maria Sid ajattelee, että ikääntymiseen liittyvä ulkoisten muutosten saama huomio on yhteiskunnan sanelemaa. ”Ruotsissa, kuten Hollywoodissakin, keskustellaan kauneusleikkauksista ja miten castata näyttelijöitä, joiden korjailtu ulkonäkö ei vastaa heidän ikäänsä. On kiinnostava kysymys, voiko leikelty Myrskyluodon Maija olla uskottava. Itse mietin, miksi yleiset kauneusihanteet ovat sellaisia, että niin moni kokee painetta ulkonäkönsä korjailuun.”

1 kotimaa

Asun Ruotsissa, mutta Suomi on ainoa kotimaani. Minusta on tullut lähes pateettinen ulkosuomalainen, se kliseinen tyyppi, joka Suomesta palatessaan vie ruis- ja kauraleipää kotiin. Ruotsissa leuhkin suomalaisella työmoraalillamme, high tech -osaamisella sekä Oodi-kirjastolla. Olin ihan otettu, kun viime vuoden lopulla minut palkittiin vuoden ulkosuomalaisena.

2 kieltä

Minulla on kaksi kotikieltä, suomi ja ruotsi. Puhun Ruotsissa eri tavalla kuin paikalliset ja olen siellä aina lite exotisk. Ruotsalaisiin verrattuna olen myös vähän turhan vakava enkä osaa small talkia. Diskuteeraamiseen käytetään mielestäni liikaa aikaa, mutta on siinä tuttavallisuudessa paljon hyvääkin. Small talk on kiva tapa ottaa kontaktia ennen kuin kääritään hihat ja ryhdytään töihin.

Olen miettinyt, miksi ruotsalaiset usein menestyvät vähän pidemmälle kuin me. Siellä kannustus ja kehu kasvattavat itsetuntoa, meillä taas menestystä haetaan itseruoskimisen ja kärsimyksen kautta. Siinä missä suomalainen manailee, etten onnistunut taaskaan, ruotsalainen tuumii, että minähän onnistuin melkein. Palavereissa kompensoin joskus suorapuheisuuttani tarjoamalla kakkua kiitoksena hyvästä työstä.

Itse yritän omaksua heiltä rentoutumista ja nautiskelua ilman huonoa omaatuntoa. Kun hiljattain päätin pitää pari viikkoa lomaa, olin siitäkin ihan hermona.

54 vuotta

Sisäinen biologinen kelloni tietää tasan tarkkaan, missä vaiheessa elämääni menen. Pitää vain kuunnella ja luottaa siihen. Nuorena se ohjasi hankkimaan lapsen, nyt se muistuttaa, ettei enää kannata bilettää ja tanssia läpi yön – tai ainakin kannattaa varata aikaa palautumiseen.

Minusta on mielenkiintoista ikääntyä. Nuorena oli mielikuvia, millainen olisin jossakin tietyssä iässä, mutta huomaan, ettei minulla ollut siitä hajuakaan. Elämä ja vanheneminen ovat jatkuvaa seikkailua!

Minulla on utelias ja tutkiva asenne, ja kaikki biologiaan liittyvä on hurjan kiinnostavaa. Kokeilen, miten eri vitamiinit vaikuttavat vointiini, ja rakastan äppejä sekä vempaimia, joilla voin mitata ja seurata kehoni toimintoja.

Ikääntyminen ei ahdista minua, päinvastoin. Ajattelen, että olen sama ihminen läpi elämän, vain vähän erilainen sen eri vaiheissa. Tässä iässä koen olevani eheä ja uskallan olla oma itseni.

Suuren teatterin taiteellisena johtajana Maria Sid haluaa edistää uuden ajan kulttuurijohtajuutta. ”Jokainen päivä on mahdollisuus kehittyä. Johtavassa asemassa valta ei saa nousta päähän, sellainen on ällöttävän vanhanaikaista.”

8 tuntia unta

Olen luonnostani intensiivinen ihminen ja aina kova vauhti päällä. Hyvinvoinnissa on kuitenkin kyse tasapainosta. Siksi nukun kahdeksan tuntia yössä ja pyrin kävelemään tunnin päivässä. Samaa ohjetta jakelen näyttelijöilleni, jos he alkavat kuormittua tai käydä ylikierroksilla. Liikuntalajeista minulle sopivat uinti ja rauhallinen yin-jooga.

3 harrastushaavetta

Koska saan työssäni nauttia taiteesta ja kulttuurista, en ajattele niitä harrastuksina. Ehkä voin sanoa harrastavani luontoa, nautin liikkua luonnossa ja haluan päivittäin nähdä meren. En ehdi huolehtia puutarhasta, joten ostin yrttienkasvatuslaitteen, jonka mikrosiru säätelee parhaat olosuhteet, ja minä vain lisään vettä pari kertaa kuukaudessa. Vempain näyttää pieneltä kuuraketilta.

Eläkkeellä haluan vaeltaa haastavissa olosuhteissa, oppia vuorikiipeilemään ja opiskella uusia kieliä.

28 vuotta

Olin 28-vuotias, kun lähdin väkivaltaisesta suhteesta. Se oli ollut elämäni pohjakosketus: luulin, etten voisi koskaan olla onnellinen, rakastettu tai minkään arvoinen. Onneksi olin kuitenkin saanut lapsen, olin merkityksellinen hänelle ja itsetuntoni koheni. Vasta silloin minusta tuli minä.

Oli raju päätös sulkea tuo vaikea jakso elämästäni kokonaan. Selviydyin olemalla tunnollinen vanhempana sekä työssä. Kouluttauduin ja tein töitä yksi työ kerrallaan. Se oikeasti vahvisti minua.

Siksi minua vähän sapettavat somessa lauotut pintapuoliset tsemppilauseet, että kaikki on mahdollista ja you can do it! Sellaiset hokemat ovat harhaanjohtavia: selviytyminen ei ole helppoa, eikä ainakaan pelkkää sanailua. Pitää ottaa ohjat omiin käsiin ja oikeasti tehdä asioita.

2 itsenäistä

Minulla kävi mieletön onni, että sain elämääni ihmisen, joka antaa minun olla oma itseni. Parisuhteessa kaikkein tärkeintä ovat itsenäisyys ja toisen arvostaminen. Olemme kaksi itsenäistä yksilöä, jotka tukevat toisiaan.

Vanha narratiivi toisen omistamisesta on minusta vastenmielinen. Rakastuneena sanotaan, että annan itseni sinulle, mutta se voi olla vaarallinen tie.

Olen hoivaavaa tyyppiä ja hemmottelen mielelläni muita. Siksi unohdan helposti itseni. Kokemus on opettanut, ettei sellainen uhrautuvuus aina ole tervettä.

3 lasta

Tämä on elämäni tärkein numero. Olen äärettömän onnellinen, että olen saanut tehdä lapset ja kokea vanhemmuuden. Suhde lapseen on maailman fantastisin asia, eikä sitä voi verrata mihinkään.

Nuoruudessani sanottiin, ettei äitiyttä ja uraa voi yhdistää, mutta olen haastanut itseäni siinä. Pystyn sanomaan, että voipas. En ota siitä kaikkea kunniaa itselleni: perheeni on tukenut minua ja sanonut, että mutsi, mene ja tee. Nuoret ovat tasa-arvossa meitä parempia, eivätkä lapseni ole kyselleet, miksi äiti ei ole kotona keittämässä puuroa. Heille on ollut itsestään selvää, että sen voi keittää joku muukin.

Läsnäolo on vaatinut luovuutta ja säätämistä. Kun työskentelin Kiinassa, kiepsautin siellä aikataulut niin, että pystyin Skypen välityksellä tekemään läksyjä lasteni kanssa ja vasta sitten lähdin töihin.

On hurjaa, että kaikki kolme lastani ovat täysi-ikäisiä. 18-vuotias tytär käy lukiota, poikamme opiskelee insinööriksi Kungliga Tekniska Högskolanissa ja esikoiseni opiskelee tuottajaksi. Elämän luksushetkiä ovat yhteiset leffaillat kotona.

Maria kuvailee ohjaamista vaistonvaraiseksi työksi. ”Minun on pitänyt petrata herkkyyttäni siinä. Nuorempana pamautin visioitani menemään jyrkemmin.”

27 ensi-iltaa

Kulturhuset Stadsteatern Tukholmassa on Pohjoismaiden suurin teatteriorganisaatio. Työskentelen sen taiteellisena johtajana ja istun konsernin hallituksessa. Vielä virkaan astuessani vuonna 2019 en ihan tajunnut, miten ison laivan kapteeniksi olin ryhtynyt. Tämän vuoden näyttelijä- ja muusikkoryhmässä on noin 180 taiteilijaa, joiden kanssa toteutamme 27 ensi-iltaa. Saan tehdä töitä alan parhaiden kanssa. Samalla työ on niin kuluttavaa, ettei sitä voi tällä tasolla tehdä monta vuotta.

3 uraa, 1 ammatti

Olen teatterinjohtaja, ohjaaja ja näyttelijä, mutta sanon, että minulla on yksi ammatti ihmistutkijana. Kaikki työni tukevat toisiaan. Nykyään ihmiset herkästi lokeroidaan, mutta minä ihailen renessanssi-ihmisiä, kuten Leonardo Da Vincia, joka teki kaikkea. Omaksuin jo nuorena asenteen, että tee mielenkiintoisia ja kutsuvia asioita, ja jos teet työsi hyvin, se voi aina johtaa seuraavaan.

Minulla kävi tuuri saada elää nyt, aikakaudella, jolloin naisia vihdoin kuunnellaan. Osaavia naisia on ollut aina, mutta vasta nyt on momentum, jona tulemme nähdyiksi.

8 paitaa, 10 housut

Minulla ei missään nimessä ole aikaa juosta kaupoissa. Siksi tilaan ruokakassin kotiin ja ostan vaatteita kerralla pitkäksi aikaa. Rakastan estetiikkaa ja tykkään vaatettaa roolihenkilöitä, mutta oma pukeutuminen ei yksinkertaisesti kiinnosta minua.

Minulla on pari suosikkipaitaa: toista omistan kahdeksan kappaletta ja toista kymmenen, lempihousuja taitaa olla kymmenet. Ne ovat kaikki mustia, eikä niitä tarvitse silittää. Töissä olen kertonut, että vaatteita on useat kappaleet, muuten pian miettisivät, eikö tuo ikinä vaihda paitaansa.

3 puhelinta

Olen koko ajan liikkeellä ja hoidan useimmat asiat puhelimella: meilit, muistiinpanot, kalenterit, soitot... Kolmesta puhelimestani yksi on työkontakteja varten, yhdestä sihteerini tavoittaa minut aina, ja yksi on privaattinumero, jonka vain perheeni tietää. Olen myös somessa, se kuuluu työhöni, mutta on myös kiva tapa pysyä kärryillä ystävien kuulumisista.

Fakta Maria Sid-Achrén 54-vuotias ohjaaja, näyttelijä ja teatterinjohtaja asuu Tukholmassa. Puoliso oopperalaulaja Peter Achrén, kolme aikuista lasta.

Sopimus Tukholman kaupunginteatterin taiteellisena johtajana vuoteen 2025.

Edellinen ohjaus, Risto Räppääjä ja villi kone, elokuvateattereissa. Kuvaa parhaillaan ruotsalaissarjaa Netflixille ja esiintyy sarjoissa, kuten Musta valo ja Kaikki synnit. Tunnetaan myös Muumimamman äänenä.

