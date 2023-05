Kun Eva Louhivuori alkoi yrittää puolisonsa kanssa lasta, selvisi, että ilman lapsettomuushoitoja se olisi lähes mahdotonta. Kokemus on opettanut, ettei kaikkea voi kontrolloida. Vuosien yrittäminen huipentuu, kun unelma lapsesta sekä omasta soolourasta toteutuvat samanaikaisesti. – Onneaan ei voi pitää itsestään selvänä.

Eva Louhivuori on purkanut muun muassa lapsettomuuden kokemustaan lauluihin. ”Kirjoittaminen on kliseisesti aina ollut pakokeinoni, tapani käsitellä erilaisia kokemuksia. Siten saan ne purettua ulos itsestäni.”

Lapsettomuuslääkärin vastaanotolla Eva Louhivuori seurasi fläppitaululla vaihtuvia lääketieteellisiä termejä ja havainnollistavia kuvia. Hän mietti, miten monenlaisesta osasta toimiva keho koostuikaan ja miten pienestä oli kiinni, että se ei toiminut täydellisen oikein.

– Se hetki tuntui hämmentävältä kaltaiselleni, jolla on voimakas kontrollin tarve. Olin tottunut itse päättämään, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan elämääni. Nyt sain tiedon, jolle en voinut yhtään mitään. Saatoin vain luottaa muiden ammattitaitoon ja seurata ohjeita, Eva kertoo tilanteesta reilun vuoden takaa.

Olosuhteet perheen perustamiselle olivat olleet täydelliset: Evalla oli onnellinen parisuhde ja aviopuolisonaan näyttelijä Olli Riipinen, oli turvallinen koti, kaksi koiraa ja kutsumustyö menestyneenä musiikintekijänä. Toive lapsesta oli ollut harkittu, yhteinen päätös, ja sille oli annettu mahdollisuus jo kahden vuoden ajan. Ikäkään ei ollut este, Eva oli vain vähän yli kolmekymppinen alkaessaan yrittää lasta.

Eva seurasi vierestä, miten tutut tulivat helposti raskaaksi ja saivat vauvoja noin vain. Tai siltä se ainakin tuntui. Omaa ei vain kuulunut. Toiveikkuuteen liittyi erilaisia vaiheita.

– Kun aloimme yrittää lasta, olin aivan rikki joka kuukausi, jona emme onnistuneet. Aloin ymmärtää, miten paljon todella halusin lasta ja hahmottaa, että sen saaminen voisikin olla vaikeaa. Ensimmäinen vuosi oli tunteiden vuoristorataa toiveikkaasta odotuksesta aina uuteen pettymykseen.

Vuoden yrittämisen jälkeen Eva lakkasi ajattelemasta lasta aktiivisesti ja jätti haaveen mielessään taka-alalle. Vierähti toinen vuosi ilman toivottua tulosta.

– Vasta sitten havahduin miettimään, että aikaa on kulunut liian pitkään ja päätin mennä tutkituttamaan itseni. En ollut edes ajatellut vaihtoehtoa, että en voisi saada lapsia. Se oli pysäyttävä tieto, johon en ollut varautunut.

Eva Louhivuori on isojen elämänmuutosten keskellä, kun yhtä aikaa on syntymässä esikoinen sekä sooloura. ”En usko, että minusta tulee pullantuoksuista äitiä tai kotiin vetäytyvää pesänrakentajaa – eikä tarvitsekaan.”

Viallinen nainen?

Tutkimuksissa selvisi, ettei Eva voisi tulla raskaaksi ilman lääke- ja hedelmöityshoitoja. Tai no, teoriassa ehkä, mutta oli todennäköisempää saada lottovoitto kuin saada odotus alkamaan luonnollisesti. Elimistön AMH-pitoisuus oli niin pieni, ettei munasoluja kehittynyt riittävästi. Eva palasi keloihin omasta viallisuudestaan – sitä hän oli pohtinut jo nuorempana elämänvaiheessa, kun ystävät vuorollaan potivat vauvakuumetta ja Eva tahollaan ei.

– Minulle ei ylipäätään ollut tullut suurta vauvakuumetta, sellaista vaihetta, että olisin palavasti halunnut äidiksi ja kuvitellut vaikkapa itsellisesti ryhtyväni siihen. Naisen rooliin yhdistetään vahvasti ajatus äitiydestä, ja mietin tuolloin, olenko viallinen tai huono, jos en haluaisikaan lasta, Eva kertoo.

– Ne ajatukset menivät kuitenkin nopeasti ohi ja päätin, että ihan sama, miten muut valintani näkevät. Ajattelen edelleen, ettei naisen todellakaan tarvitse haluta lasta. Se on sun elämä, sun keho, sun valinta.

Evalla oli takanaan myös huono, turvaton parisuhde, joka oli vaikuttanut hänen ajatuksiinsa perheen perustamisesta.

– Väkivaltaisen parisuhteen jälkeen mietin, etten uskaltaisi ikinä ajatellakaan lapsen hankkimista kenenkään kanssa. Vielä silloin kuvittelin, etten koskaan pystyisi luottamaan toiseen ihmiseen niin syvästi.

Ollin kohtaaminen vuonna 2018 vei Evan asetukset toiselle tolalle. Löytyikin sielunkumppani, joka jakoi samanlaiset arvot ja katsomuksen.

– Ajatus perheestä tuntui oikealta nimenomaan Ollin vuoksi. Tuli ajatus, että olisipa ihana saada lapsi juuri tämän ihmisen kanssa.

Nyt lapsettomuusuutisen äärellä Eva tajusi kehonsa ominaisuuden vaikuttavan myös puolison elämään.

– Tieto sai aikaan yllättävän kriisin. Ensin tuli olo, että olen epätäydellinen, vajavainen nainen. Sitten havahduin, että enhän minä muutenkaan ajattele naisista näin perinteisesti – miksi minusta sitten tuntuu tällaiselta. Uutiseen liittyi erilaisia ristiriitaisia fiiliksiä.

” Oli selvää, että jatkaisimme yhdessä, lapsettomuus ei ajaisi meitä erilleen.

Eva tunsi myös huonoa omaatuntoa ja syyllisyyttä siitä, että ehkä veisi Ollilta tämän mahdollisuuden omaan perheeseen. Pari kävi läpi tärkeitä keskusteluja yhteisistä ja omista unelmistaan, mitä kumpikin halusi ja kuinka paljon.

– Minulle oli helpottavaa ja ratkaisevaa, miten Olli suhtautui lääkärien uutiseen. Hän ei syyllistänyt, vaan päinvastoin, tuki ja tsemppasi. On paljon Ollin ansiota, että olemme tässä, Eva kertoo.

– Mietimme vaihtoehtoja, sitä, miten pitkälle haluaisimme yrittää ja mitä jos lasta ei koskaan tulisi. Oli selvää, että jatkaisimme silti yhdessä, lapsettomuus ei ajaisi meitä erilleen. Oli myös selvää, että toive lapsesta oli yhteinen unelma, ei vain toisen juttu. Tuntui turvalliselta tietää, ettei toinen ole lähdössä mihinkään tämän vastoinkäymisen takia.

Eva ajattelee nyt, että kylmät uutiset olivat lopulta parisuhteelle vain vahvistava kokemus.

– Näen sen vaiheen niin, että se oli iso pohdinnan paikka, mikä teki meille ainoastaan hyvää.

Niinpä yhdessä syntyi päätös ryhtyä lapsettomuushoitoihin, joiden vaiheita parille selitettiin fläppitaululla. Eva seurasi hoitosuunnitelmaa vähän kuin ulkopuolisena – kaikkea tuollaista hänen keholleen tehtäisiin: verikokeita, päivittäisiä lääkkeitä, itse pistettäviä hormonipistoksia, ultrakäyntejä, vastaanottoja, kontrolleja. Paljon voitaisiin tehdä, mutta takeita ei olisi.

– Se, että meillä oli vaihtoehtoja ja mahdollisuus hoitoihin, tuntui kuitenkin lohdulliselta.

Eva pääsi hoitoihin julkisen terveydenhuollon puolella. Pitkäaikaista ivf-hoitoa, koeputkihedelmöitystä, voitaisiin tehdä korkeintaan kolme kierrosta, ja jos niissä ei onnistaisi, Eva ja Olli ohjattaisiin jatkamaan keskusteluja yksityisille lapsettomuusklinikoille. Yksinkertaistetusti hoitokierros tarkoitti munasolujen määrän buustaamista, niiden keräämistä, hedelmöittämistä ja istuttamista kohtuun.

– Sain ihanan lääkärin, ja meidät otettiin ihanasti vastaan. Tuli tunne, että olimme hyvissä käsissä. Siitä muistutettiin, ettei tutkimusten kanssa kannattaisi viivytellä ja että jo vuoden yrittämisen jälkeen olisi syytä hakeutua lääkäriin. Minäkin olin turhaan mieltänyt lapsettomuushoidot vähän iäkkäämpien naisten jutuksi, Eva huomauttaa.

Yhden loppu, uuden alku

Lapsettomuushoidot ovat tavallisesti pitkä projekti. Evalla ensimmäisistä tutkimuksista kului puoli vuotta ennen kuin lääkehoidot syksyllä aloitettiin. Hän oli mielessään varautunut, että yrittämiseen voisi mennä vuosia ja hoidot sekä muu elämä olisi sovitettava kulkemaan rinnakkain.

Ensimmäinen punktio eli toimenpide, jossa munasolut kerätään, osui samalle päivälle kuin Evan ja Manu Laudicin yhteinen bändi tekisi viimeisen keikkansa. Eva&Manu oli ollut nuoruuden rakastavaisten yhteinen projekti, musiikillinen luovuuslapsi. Sen aikana Eva ja Manu olivat kiertäneet Eurooppaa pakettiautollaan, seurustelleet, eronneet, tehneet hittejä ja keränneet bändin ympärille yhteisön, joka nyt juhlisi yhdessä viimeistä kertaa.

Keikkapäivän aamuna Eva makasi lääkärin vastaanotolla ja sai huonoja uutisia: munasoluja ei ollut riittävästi kerättäviksi. Lääkehoitoa jatkettaisiin ja toimenpide lykkääntyisi.

– Kyllä mä silloin mietin, mitä kaikkea yhteen päivään voi mahtua.

Viimeinen Eva&Manu-keikka sujui hyvin, Evan mielestä se oli yksi 12 vuotta kestäneen uran parhaita. Yleisössä moni itki läpi esityksen, Evalle hyvästien lopullisuus alkoi valjeta vasta myöhemmin.

Ystävyys Manun kanssa jatkuu edelleen tiiviinä, ja Eva on Manun joulukuussa syntyneen esikoisen kummi.

– Yhtyeen lopetus alkoi tuntua luontevalta, kun emme enää nähneet, mitä vielä halusimme bändille. Minulla on myös aina ollut takaraivossa ajatus soolomusiikista, ja se alkoi tuntua ajankohtaiselta. Olen suht hyvä tekemään monta asiaa yhtä aikaa, mutta musiikissa haluan omistaa sata prosenttia sille, mitä teen.

Niinpä sooloura sai virallisen lähtölaukauksensa Eva&Manu-duon lopetettua. Eva Louhivuoren ensimmäinen single, Ruusu, julkaistaan 21.4. ja albumi myöhemmin syksyllä 2024. Sille Eva on hakenut omaa tyyliään ja kirjoittanut lauluja pitkään, vuosiakin. Musiikintekemiseen liittyy tuttuja rutiineja, joita Eva nyt tekee yksin.

– Aluksi tekeminen tuntui yksinäiseltä, vähän pelottavaltakin. Se oli ristiriitaista, koska nautin saada päättää itse, ja bändiaikoina otimme Manun kanssa välillä yhteen, kun vahvat luonteemme ja visiomme törmäsivät. Nyt saan olla hommani valtias ja se on ihanaa – mutta edelleen soitan biisini Manulle ja kysyn hänen mielipidettään, Eva nauraa.

” Olihan se aikamoista: lapsi sisään ja kauppakeskukseen keikalle!

Sen sijaan kaikista aikatauluista Eva ei ole voinut päättää yksin, se on lapsettomuushoidoissa todettu moneen kertaan. Kun lääkehoidot viimein tuottivat tulosta ja Eva sai ajankohdan ensimmäiseen istutukseen, toimenpide osui samalle päivälle promootioesiintymisen kanssa. Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä julkaistiin uutinen Maija Vilkkumaan Jäähalli-keikasta, jolla Eva tekee laulusovituksia ja on mukana laulamassa.

– Varoitin lääkäriä, ettei ihmettele, kun tulen toimenpiteeseen täydessä tällingissä ja esiintymismeikissä. Olihan se aikamoista: lapsi sisään ja kauppakeskukseen keikalle! Lupasin olla pomppimatta lavalla silloin enkä pomppinut viikkokausiin.

”Minulla on tosi seesteinen olotila – mikä ei ole yleensä tyypillistä minulle. Tämä on hyvää tekevä, onnellinen tila.”

Vanhemmuuden alkulämmittely

Kun istutuksesta oli kaksi viikkoa, Eva sai tehdä raskaustestin. Marraskuinen aamu oli vasta aluillaan, kun Eva jo laski minuutteja, milloin uskaltaisi katsoa puikon tulosta. Olli oli töissä toisessa kaupungissa ja heräsi sekavaan puheluun, jonka toisessa päässä Eva nyyhkytti niin, ettei puheesta saanut selvää.

– Itketkö, koska ei onnistunut vai koska onnistui? uninen mies kysyi.

Hedelmöityshoito oli onnistunut ensimmäisellä kierroksella. Eva ja Olli odottivat esikoistaan.

– Kyllä se tuntui ihmeeltä, ja varsinkin, kun hoito onnistui heti. Tiedän, miten valtavan onnekkaita olemme, Eva sanoo.

Heinäkuussa syntyvä lapsi näkyy jo kumpuna Evan vyötäröllä. Mitä pidemmälle odotus on edennyt, sitä luottavaisemmin Eva on siihen asennoitunut. Alkuvaiheita leimasi pahoinvointi ja tietoisuus riskeistä.

– Olin kyllä aika pumpulissa ja meni aikansa ennen kuin uskalsin taas elää normaalisti. Alku oli lähinnä hämmentävää, kunnes kävimme ensimmäisessä vauvaultrassa. Silloin ajattelu muuttui – meistä todellakin tulee vanhempia, Eva kertoo.

– Sen jälkeen mieli rauhoittui, ja minulla on tosi seesteinen olotila – mikä ei ole yleensä tyypillistä minulle. Tämä on hyvää tekevä, onnellinen tila.

Eva ajattelee, että odotus ja siihen liittyneet vaikeudet ovat suitsineet hänen ylikontrolloivaa puoltaan.

– Kun mahdollisuus vanhemmuuteen vietiin minulta hetkeksi pois, se lisäsi arvostustani ja ymmärrystäni elämän herkkyyteen ja siihen, ettei onnistumistaan tai onneaan voi pitää itsestään selvänä.

Eva miettii, että kokemus on kasvattanut hänen realismiaan elämästä ja pakottanut päästämään irti, hyväksymään, ettei kaikkea voi kontrolloida. Kokemus toimii myös eräänlaisena alkulämmittelynä vanhemmuuteen: myöskään lasta ja hänen ominaisuuksiaan ei voi kontrolloida.

Eva kertoo, ettei musiikkiala muun työelämän tapaan ole vapaa vanhemmuuteen liittyvistä ennakkoluuloista ja peloista. Myös siellä nuoret naiset kipuilevat, miten kertoa perhehaaveista tai raskaudesta pomoilleen. ”Meidänkin alallamme elää homeisia mielikuvia ja stereotypioita, jotka eivät ole enää tätä päivää.”

Moderni puoliso

Esikoinen syntyy keskelle Evan uuden soolouran aloitusta ja ensimmäisiä julkaisuja. Evaa tilanne ei hirvitä: aikataulu on kaikkea muuta kuin miten hän olisi sen suunnitellut, mutta näillä mennään ja paljon unelmia toteutuu nyt yhtä aikaa.

– En usko, että minusta tulee pullantuoksuista äitiä tai kotiin vetäytyvää pesänrakentajaa – eikä tarvitsekaan. Mielestäni nainen todellakin voi saada kaiken: olla hyvä äiti, luoda uraa ja elää itsenäistä naisen elämää. Hellin ajatusta, että lapseni voisi tulla osaksi kahden taiteilijan arkea ja olla mukana kaikessa siinä.

” Alallamme elää homeisia mielikuvia ja stereotypioita, jotka eivät ole tätä päivää.

Eva kertoo, ettei musiikkiala muun työelämän tapaan ole vapaa vanhemmuuteen liittyvistä ennakkoluuloista ja peloista. Myös siellä nuoret naiset kipuilevat, miten kertoa perhehaaveista tai raskaudesta levy-yhtiölle ja pomoilleen tai ottavat paineita, miten yleisö suhtautuu, jos tähtiartisti onkin myös äiti. Kun menestyvän artistin työpanos vaikuttaa monen ympärillä toimivan elantoon, isoista elämänmuutoksista tulee yhteistä omaisuutta.

– Meidänkin alallamme elää homeisia mielikuvia ja stereotypioita, jotka eivät ole enää tätä päivää. Onhan se vinksallaan, että miesartistilta ei kysytä, miten hän aikoo keikkailun rinnalla olla riittävästi lastensa kanssa, kun naisartistilta sitä kysytään kyllä, Eva napauttaa.

– Minulla on moderni puoliso, joka ottaa vastuun lapsesta yhtä paljon kuin minäkin.

Evalla on myös oikein asennoituva taustatiimi, jonka kanssa soolouraa on voitu aikatauluttaa elämänmuutoksen ympärille. Hän uskoo, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on kiinni juurikin suunnitelmallisuudesta.

Eva ei halunnut lykätä albumin tekoa, koska inspiraatio tekemiseen on nyt vahvaa. Hän tuottaa levyään itse, kirjoittaa biisit, laulaa ja soittaa useimpia instrumenttejakin itse.

– En voi tietää, miten äitiys lähtee sujumaan, olenko väsynyt ja ihan rikki, ja millainen vauvamme on. Jos voisinkin huonosti, se vaikuttaisi luovuuteen ja jaksamiseen. Siksi haluan tehdä paljon nyt, kun olen inspiroitunut ja jaksavainen, Eva sanoo.

– Yhtäkkiä isoista unelmista tuleekin yhtä aikaa totta.

Eva Louhivuori 36-vuotias muusikko asuu Helsingissä puolisonsa, näyttelijä Olli Riipisen ja kahden koiransa kanssa. Esikoisen on määrä syntyä heinäkuussa. Säveltäjä, artisti tunnetaan parhaiten Eva&Manu-duosta. Julkaisee 21.4. soolouransa ensimmäisen sinkun Ruusu. Mukana Maija Vilkkumaan Jäähalli-keikalla 11.11.

