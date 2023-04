Jenny Koivisto, 30, lähti bileistä kotiin, ja sitten ilta sai surullisen käänteen – vasta seuraavana aamuna alkoi selvitä, mitä oli tapahtunut

Kun tuntematon mies hakkasi Jennyn, hän oli matkalla kotiin 30-vuotissyntymäpäiviltään. Nyt hän kertoo, millaista on jatkaa arkea, kun luottamus toisiin ihmisiin ja elämään on kadonnut.

Jenny Koivisto, 30, astuu ulos junasta Porin rautatieasemalla. Tuntematon mies katsoo hieman liian pitkään. Vaistomainen ajatus: Mitä jos se oli hän? Sydän alkaa hakata yhä nopeammin, adrenaliinia syöksähtää verenkiertoon ja rintakehää puristaa.

Tällaiset tuntemukset ovat Jennylle arkipäivää. Kun on kokenut perusturvallisuutta ravistelleen tapahtuman, uhkia näkee myös siellä, missä niitä ei oikeasti ole. Vastaantulevissa ihmisissä ja matkalla lähikauppaan.

Kaikki on seurausta pahoinpitelystä, joka tapahtui heinäkuussa Jennyn juhliessa 30-vuotispäiviään Porin keskustassa.

”Kuka on koskenut minuun?”

Iltaa oli juhlittu ystäväporukalla pitkän kaavan kautta. Kun juhlahumu oli jo huipentunut, ja väsymys alkoi painaa, Jenny lähti juhlista lapsuudenkotiin vanhempiensa luokse. Kotimatkalla Jenny näki porttikongin varjoissa kaksi miestä, joilla oli selkeästi jonkinlaista sanaharkkaa. Empaattinen ja hoitoalalla työskentelevä Jenny huolestui ja huikkasi miehille, onko kaikki ok.

Samassa hetkessä toinen miehistä kääntyi Jennyä kohti ja löi nyrkillä kasvoihin. Isku oli kova.

– Muistan vain silmät ja paidan värin. Ja vaaleanharmaat hiukset.

Sen jälkeen Jenny ei muista tapahtumista mitään.

” Ei kukaan voinut tietää, mitä minulle oli sattunut, kun en puhunut mitään.

Jenny ei tiedä, kuinka monta kertaa mies tai miehet ovat häntä lyöneet. Jälkikäteen on selvinnyt, että Jenny on hoiperrellut paikalta takaisin yökerhoon. Yökerhon ovimies on hakenut paikalle Jennyn ystävän, joka oli edelleen juhlimassa.

Ulkopuoliset kertovat, että Jenny oli ollut tilanteessa hiljainen, eivätkä kasvoihin osuneet iskut olleet vielä aiheuttaneet selkeitä jälkiä.

– Ei kukaan voinut tietää, mitä minulle oli sattunut, kun en puhunut mitään – olin täydessä shokissa.

Jenny pääsi kotiin humalaisen ystävänsä saattamana. Kotona ei ollut ketään, sillä vanhemmat olivat mökillä.

Seuraavana aamuna hän heräsi ja katsoi itseään peilistä. Peilistä katsoivat jonkun toisen kasvot. Molemmat silmät olivat mustana ja kasvot turvonneet, toinen silmä oli umpeutunut melkein kokonaan.

Jenny haluaa tuoda julkisuuteen sen, miltä pahoinpitely ja sen seuraukset näyttävät. Hän toivoo, että voi olla vertaistukena muille väkivaltaa kohdanneille.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että mitä minulle on tapahtunut. Kuka on koskenut minuun? Pelkäsin, että vanhempieni luona sisällä talossa oli joku, joka sen oli tehnyt.

Jenny soitti isälleen videopuhelun. Rauhallisena pysynyt isä neuvoi Jennyä lähtemään heti sairaalaan.

Miten kukaan ei huomannut?

Sairaalassa Jennylle diagnosoitiin lievä aivovamma. Hänestä löytyi ruhjeita kasvojen lisäksi myös käsistä.

Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus.

Kun shokki hälveni, järkytyksen tilalle tuli syyllisyys.

– Kukaan ei sairaalassa tai koko prosessin aikana syyllistänyt minua siitä, että tilanteeseen liittyi alkoholia, Jenny kertoo.

– Sen sijaan minä itse olen syyllistänyt itseäni kaikesta. Olen miettinyt, olisiko mitään tapahtunut, jos olisin ollut selvin päin. Tai jos en olisi puhunut miehille. Ja mitä kaikkea olisin voinut tehdä toisin, etten olisi tullut pahoinpidellyksi.

Myöhemmin Jenny ymmärsi, ettei kenelläkään ole oikeutta koskea häneen, olisi hän toiminut tilanteessa miten tahansa. Syyllisyyden lisäksi myös muistinmenetys on ollut Jennylle vaikea paikka.

– En tiedä täysin, mitä minulle on tehty ja mitä on tapahtunut. Pahinta on se, että olin yksin tilanteessa. Myös se hämmentää, miten kukaan ei ole silloin yöllä huomannut mitään.

Turvallisuuden tunne järkkyi

Tapahtumien jälkeen Jenny vietti paljon aikaa kotona vanhemmillaan. Ensimmäisinä viikkoina hän ei poistunut talon ulkopuolelle. Perusturvallisuuden tunne oli järkkynyt pahasti – ja yhtäkkiä kaikki tuntui turvattomalta.

– Se turvattomuuden tunne, joka on nyt arjessa läsnä koko ajan, on ihan kamala. Tuntuu siltä, ettei ikinä voi tietää, mitä pahaa seuraavaksi saattaisi tapahtua. En toivo tätä tunnetta kellekään.

Naistenlinjan mukaan väkivallan vaikutuksia ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, sosiaalinen eristäytyneisyys, muutokset minäkuvassa ja maailmankuvassa sekä pyrkimys välttää tapahtumasta muistuttavia tilanteita. Lisäksi uhri saattaa kärsiä unettomuudesta, pelkotiloista ja takautumista. Todellisuus voi tuntua todella erilaiselta kuin ennen.

” Pahinta ei todellakaan ole ollut se fyysinen kipu ja vammat, vaikka luulin sairaalassa, että sokeudun.

Aina Jenny ei itsekään osaa yhdistää, miksi joissain tilanteissa turvattomuuden tunne palaa voimakkaampana. Hän on huomannut, että mieli ja keho tulkitsevat uhkana etenkin humalaiset tuntemattomat ihmiset.

– Ei sitä oikein tajua, kuinka arvokas se täysi turvallisuuden tunne on, ennen kuin sen menettää. Jo se, että uskaltaa mennä kauppaan, on iso juttu, Jenny pohtii.

Pahoinpitelyyn ja sen aiheuttamiin tunteisiin Jenny on saanut apua terapiasta, jossa hän kävi intensiivisesti kaksi viikkoa tapahtumien jälkeen. Siellä hän ymmärsi, ettei pahoinpitely ollut millään tavalla hänen vikansa, eikä kellään ole oikeutta koskea häneen ilman lupaa. Terapia auttoi syyllisyyden ja turvattomuuden kokemuksiin, mutta Jenny aikoo silti jatkaa vastaanotoilla käymistä.

– Pahinta ei todellakaan ole ollut se fyysinen kipu ja vammat, vaikka luulin sairaalassa, että sokeudun. Kaikki fyysiset jäljet parantuvat, mutta turvallisuuden tunne ei ikinä tule täysin takaisin.

Totuus vai pelko?

Nyt tutkinta pahoinpitelystä on suljettu, sillä tekijää ei ole löydetty. Vastikään Jenny teki tarinastaan Tiktok-videon.

– Tiktok-video sai enemmän katselukertoja kuin ajattelin. Pian huomasin pohtivani, että mitä jos pahoinpitelijä näkee sen ja suuttuu. Mitä jos hän yhtäkkiä lähteekin minun perääni? Jenny kertoo.

Hän on oppinut suhtautumaan vastaaviin uhkakuviin ja pelkoihin lempeästi. Ne eivät ole totta, vaan inhimillisiä ajatuksia.

” Ikinä ei oikein tiedä, mihin kaikkeen ja miten oma keho reagoi.

Syksyllä Jenny aloitti uuden työn ja kertoi myös työnantajalle avoimesti pahoinpitelystä. Jos Jenny kohtaisi töissä turvattoman tuntuisen tilanteen ja reagoisi siihen odottamattomalla tavalla, esihenkilö tietäisi, mistä on kyse.

–Ikinä ei oikein tiedä, mihin kaikkeen ja miten oma keho reagoi.

Ystävät ja perhe ovat olleet suuri tuki toipumisessa. Syyskuun lopussa Jenny uskalsi lähteä festivaaleille ystäviensä kanssa. Tilanne oli jännittävä, sillä paikalla oli paljon tuntemattomia ja humalaisia ihmisiä.

– Läheisimpien ystävieni kanssa minulla on jo ihan turvallinen olo. Tiedän, että jos jotain tapahtuisi, he pitäisivät minusta huolta.

Naisten kokema fyysinen väkivalta Suomessa EU: perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on naisille EU:n toisiksi vaarallisin maa.

Naiset kokevat Suomessa tilastollisesti eniten väkivaltaa kotonaan ja työpaikallaan. Julkisella paikalla pahoinpidellyksi tuleminen on harvinaisempaa.

Suomessa yli 15-vuotiaista naisista 47 % on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa.

On harvinaista, että tekijä on tuntematon. Useimmiten tekijä on kumppani tai ex-kumppani.

Naiset kohtaavat edelleen väkivaltaa aliarvioivia ja uhria syyllistäviä asenteita.

Apua saa esimerkiksi Naisten Linjan numerosta 0800 02400.

Akuutissa hätätilanteessa soita aina 112. Lähde: Naisten Linja, rikoksentorjunta.fi

Lue lisää: Suomessa joka kolmas nainen kohtaa suhteessaan väkivaltaa – yksi kysymys toistuu apua soitettaessa, ja se kertoo ongelmasta paljon

Lue lisää: Riina-Maria, 43, eli vuosia henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisessa suhteessa – hänen oli tajuttava yksi asia, jotta pystyi eroamaan

Juttu on julkaistu Me Naisissa aiemmin lokakuussa 2022.