Kolmekymppisenä Eva Louhivuori yritti lasta kaksi vuotta, kunnes kuuli lääkärin musertavat sanat – sitten koitti hetki, joka yllätti täysin

Muusikko Eva Louhivuori oli tottunut aikatauluttamaan elämäänsä, kunnes perheen saaminen ei sujunutkaan suunnitellusti. Vuosien yrittäminen huipentuu, kun unelma lapsesta sekä omasta soolourasta toteutuvat samanaikaisesti. – Yhtäkkiä isoista unelmista tuleekin yhtä aikaa totta.

Eva Louhivuori on isojen elämänmuutosten keskellä, kun yhtä aikaa on syntymässä esikoinen sekä sooloura. ”En usko, että minusta tulee pullantuoksuista äitiä tai kotiin vetäytyvää pesänrakentajaa – eikä tarvitsekaan.”

Lapsettomuuslääkärin vastaanotolla Eva Louhivuori seurasi fläppitaululla vaihtuvia lääketieteellisiä termejä ja havainnollistavia kuvia. Hän mietti, miten monenlaisesta osasta toimiva keho koostuikaan ja miten pienestä oli kiinni, että se ei toiminut täydellisen oikein.

Olosuhteet perheen perustamiselle olivat olleet täydelliset: Evalla oli onnellinen parisuhde ja aviopuolisonaan näyttelijä Olli Riipinen, oli turvallinen koti, kaksi koiraa ja kutsumustyö menestyneenä musiikintekijänä. Toive lapsesta oli ollut yhteinen päätös, ja sille oli annettu mahdollisuus jo kahden vuoden ajan.

– En ollut edes ajatellut vaihtoehtoa, että en voisi saada lapsia. Se oli pysäyttävä tieto, johon en ollut varautunut.

Tutkimuksissa selvisi, ettei Eva voisi tulla raskaaksi ilman lääke- ja hedelmöityshoitoja.

– Tieto sai aikaan yllättävän kriisin. Ensin tuli olo, että olen epätäydellinen, vajavainen nainen. Sitten havahduin, että enhän minä muutenkaan ajattele naisista näin perinteisesti – miksi minusta sitten tuntuu tällaiselta. Uutiseen liittyi erilaisia ristiriitaisia fiiliksiä.

Eva pääsi lapsettomuushoitoihin julkisen terveydenhuollon puolella. Hän oli mielessään varautunut, että yrittämiseen voisi mennä vuosia.

Samoihin aikoihin Evan ja Manu Laudicin yhteinen bändi, Eva&Manu, lopetteli 12 vuotta kestänyttä uraansa.

– Yhtyeen lopetus alkoi tuntua luontevalta, kun emme enää nähneet, mitä vielä halusimme bändille. Minulla on myös aina ollut takaraivossa ajatus soolomusiikista, ja se alkoi tuntua ajankohtaiselta.

Niinpä sooloura sai virallisen lähtölaukauksensa. Eva Louhivuoren ensimmäinen single, Ruusu, julkaistaan 21.4. ja albumi myöhemmin syksyllä 2024.

– Saan olla hommani valtias ja se on ihanaa – mutta edelleen soitan biisini Manulle ja kysyn hänen mielipidettään, Eva, 36, nauraa.

Sen sijaan kaikista aikatauluista Eva ei ole voinut päättää yksin, se on lapsettomuushoidoissa todettu moneen kertaan. Hedelmöityshoitoja osui keikkapäiville ja lopulta istutuskin onnistui ensimmäisellä kierroksella. Eva ja Olli odottavat jo esikoistaan.

– Tiedän, miten valtavan onnekkaita olemme.

Esikoinen syntyy keskelle Evan uuden soolouran aloitusta. Evaa tilanne ei hirvitä: aikataulu on kaikkea muuta kuin miten hän olisi sen suunnitellut, mutta näillä mennään ja paljon unelmia toteutuu nyt yhtä aikaa.

– En usko, että minusta tulee pullantuoksuista äitiä tai kotiin vetäytyvää pesänrakentajaa – eikä tarvitsekaan. Mielestäni nainen todellakin voi saada kaiken: olla hyvä äiti, luoda uraa ja elää itsenäistä naisen elämää.

Eva ei halunnut lykätä albumin tekoa, koska inspiraatio tekemiseen on nyt vahvaa.

– Yhtäkkiä isoista unelmista tuleekin yhtä aikaa totta.

