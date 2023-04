Maria Sid oli 28-vuotias, kun hän lähti väkivaltaisesta suhteesta – kertoo nyt rajusta päätöksestään

Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sidiä sapettavat pintapuoliset tsemppilauseet. Kun elämässä on käynyt oikeasti pohjalla, tietää, että sieltä nousemiseksi tarvitaan konkreettisempaa sisältöä.

Suuren teatterin taiteellisena johtajana Maria Sid haluaa edistää uuden ajan kulttuurijohtajuutta ja avata ovia lahjakkaille naisille. ”Jokainen päivä on mahdollisuus kehittyä. Johtavassa asemassa valta ei saa nousta päähän, sellainen on ällöttävän vanhanaikaista.”

Sisäinen biologinen kelloni tietää tasan tarkkaan, missä vaiheessa elämääni menen, Tukholman kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Maria Sid sanoo.

– Pitää vain kuunnella ja luottaa siihen. Nuorena se ohjasi hankkimaan lapsen, nyt se muistuttaa, ettei enää kannata bilettää ja tanssia läpi yön – tai ainakin kannattaa varata aikaa palautumiseen.

54-vuotias Maria avaa elämänasennettaan sekä ajatuksiaan hyvinvoinnista, ikääntymisestä ja perheestään Elämäni numeroina -haastattelussa. Siinä Maria arvioi, että elämä ja vanheneminen ovat jatkuvaa seikkailua, ja miten hän nykyisessä iässään kokee olevansa eheä.

– Uskallan olla oma itseni.

28-vuotiaana Marian elämäntilanne oli aivan toinen.

– Lähdin väkivaltaisesta suhteesta. Se oli ollut elämäni pohjakosketus: luulin, etten voisi koskaan olla onnellinen, rakastettu tai minkään arvoinen. Onneksi olin kuitenkin saanut lapsen, olin merkityksellinen hänelle ja itsetuntoni koheni. Vasta silloin minusta tuli minä.

– Oli raju päätös sulkea tuo vaikea jakso elämästäni kokonaan.

Näyttelijänä ja ohjaajana tunnettu Maria kertoo selviytyneensä olemalla tunnollinen vanhempana sekä työssä. Kouluttautuminen ja työ vahvistivat häntä.

– Siksi minua vähän sapettavat somessa lauotut pintapuoliset tsemppilauseet, että kaikki on mahdollista ja you can do it! Sellaiset hokemat ovat harhaanjohtavia: selviytyminen ei ole helppoa, eikä ainakaan pelkkää sanailua.

Myöhemmin Maria kohtasi nykyisen puolisonsa, oopperalaulaja Peter Achrénin ja sai kaksi lasta lisää. Perhe asuu Tukholmassa, missä Marian työsopimus jatkuu vuoteen 2025.

– On hurjaa, että kaikki kolme lastani ovat täysi-ikäisiä. 18-vuotias tytär käy lukiota, poikamme opiskelee insinööriksi Kungliga Tekniska Högskolanissa ja esikoiseni opiskelee tuottajaksi. Elämän luksushetkiä ovat yhteiset leffaillat kotona.

Miten Marian perhe on suhtautunut intensiivisen taiteilijaäidin vauhtiin ja uraan, joka on vienyt häntä maailmalle? Miksi hänellä on kolme puhelinta ja kymmenet identtiset housut? Miten Maria huolehtii hyvinvoinnistaan? Millaista on johtaa Pohjoismaiden suurinta teatteriorganisaatiota? Lue Maria Sidin koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 17/2023. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.