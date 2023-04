Näitä suhteita lähipiiri ja muut äimistelivät – 4 kaikkien tuntemaa suomalaista paria kertoo

Katri Helena kertoi tytärtensä ja äitinsä suhtautumisesta seurusteluun Tommi Liimataisen kanssa. Myös muut tunnetut suomalaiset ovat kertoneet, ettei lähipiiri ottanut seurustelu-uutista hyvin vastaan.

Näillä pareilla on enemmän tai vähemmän ikäeroa, mitä ei ole välttämättä lähipiirissä katsottu hyvällä.

Kun laulaja Katri Helena, 77, alkoi seurustella nykyisen elämänkumppaninsa, manageri Tommi Liimataisen, 47, kanssa, lähipiirin reaktiot vaihtelivat. Katri kertoi aiemmin tällä viikolla Me Naisille lastensa suhtautumisesta pariskunnan suhteeseen.

– Tyttäreni olivat kauhuissaan. Eivät siksi, että elämääni tuli uusi, minua huomattavasti nuorempi ihminen, vaan koska he pelkäsivät mediamylläkkää. Sittemmin tyttärieni vaikeat tunteet ovat onneksi silottuneet, Katri muistelee suhteen alkuaikoja.

Katri Helena kertoo Me Naisten tuoreessa numerossa 15/2023 elämänsä oivalluksista.

Katrin äiti suhtautui sen sijaan nuorempaan kumppaniin torjuvasti.

– Ainoa asia, joka välejämme painoi viimeisinä vuosina, oli hänen suhtautumisensa elämänkumppaniini Tommiin. Tunsin, ettei hän ikinä todella hyväksynyt suhdettamme. Se pikkukylän moraali istui hänessä niin syvässä. Mustasukkaisuuskin taisi äitiä vähän hiertää, kun elämääni tuli odottamatta ja rytinällä uusi ihminen, Katri kertoo Me Naisten tuoreessa jutussa.

Katrin Bertta-äiti eli 102-vuotiaaksi ja menehtyi vuonna 2020.

– Monessa kunnioitin äidin oppeja, mutta sydämenasioissa en hänelle korvaani kallistanut. Selitin äidille, että minulla on oikeus elää valitsemallani tavalla – aivan kuten hänelläkin omallaan.

Tommi Liimatainen ja Katri Helena iloisina Emma-gaalassa vuonna 2015.

Vaikka uusi rakkaus on iloinen ja ihana asia, se voi joskus herättää voimakkaita reaktioita ja mielipiteitä rakastuneen pariskunnan lähipiirissä – syystä tai toisesta.

Katri Helena ei ole ainoa tunnettu suomalainen, jonka suhde on saanut aikaan nihkeyttä lähipiirissä. Muun muassa nämä julkisuudesta tutut henkilöt ovat kertoneet kokemuksistaan Me Naisten haastatteluissa.

Päivi ja Paavo Lipponen

Päivi Lipponen, 55, ja Paavo Lipponen, 81, ovat olleet yhdessä pian kolmekymmentä vuotta. Päivi kertoi Me Naisten haastattelussa elokuussa 2022, että suhde ei ollut hänen vanhemmilleen aivan helppo nieltävä.

– Iso ikäero parisuhteessa ei ollut 30 vuotta sitten normaalia. Minä olin 26 ja Paavo 52. Ikäero oli vanhemmilleni raskasta, kuten myös se, että Paavo oli politiikan huipulla. Hänen elämänpiirinsä oli kovin erilainen. Tulimme hyvin erilaisista lähtökohdista, ja vanhempani miettivät, miten vakavissaan hän loppupeleissä on.

Päivi kertoi hiljattain Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, ettei osannut parikymppisenä ajatella, millaista elämä on sitten kun hän on 50 ja Paavo 80.

– En todellakaan osannut! Kaikesta hassuintahan on, että Paavo on mun vanhempiakin vanhempi. Että olihan siinä vähän iskällä nieleskelemistä, Päivi totesi ohjelmassa.

Lue lisää: Päivi Lipponen jätti Paavo Lipposen ”sata kertaa”, kun Paavolla kesti erota edellisestä vaimostaan – ”Aina hän kömpi jostain takaisin”

Me Naisille Päivi kertoi, että pariskunnan ikäero tuntuu nykyään arjessa enemmän kuin suhteen alkuvuosina.

– Kun on iso ikäero, nuorena oli jopa etu, että toisella on elämänkokemusta ja viisautta annettavanaan. Mutta kun toisen terveys heikkenee, muuttuu se, miten parisuhde rakentuu. Ei voi enää jakaa asioita, joita parisuhteessa yleensä jaetaan.

– Meillä on ollut hyvä elämä Paavon kanssa. Olemme tehneet paljon asioita yhdessä ja olemme tosi hyviä kavereita ja luotettuja toisillemme.

Paavo ja Päivi Lipponen kuvattiin vuonna 2021 heidän rahastonsa järjestämässä konsertissa.

Chachi ja Jukka Hildén

Ikäero vaikutti myös Jukka Hildénin, 42, ja Chachi Hildénin, 27, lähipiirin suhtautumiseen, kun he rakastuivat.

Jukka ja Chachi tapasivat toisensa tv-sarjan kuvauksissa vuonna 2017. Jukka kertoi Me Naisten haastattelussa marraskuussa vuonna 2021 tunteneensa, ettei hänen tuolloisessa, yli 15 vuotta kestäneessä parisuhteessaan ollut enää kaikki kohdillaan. Chachi oli niin ikään onnettomassa parisuhteessa ja poti identiteettikriisiä.

Lue lisää: Chachi Hildén kasvoi uskonnollisessa perheessä – kertoo nyt, miten Jukka Hildén muutti hänen elämänsä täysin: ”Olin sätkynukke, jota perhe ja poikaystävä ohjailivat”

Erojensa jälkeen Jukka ja Chachi alkoivat tapailla. Tunteet olivat alusta asti niin vahvoja, ettei jarrutella voinut, vaikka muiden reagointi pelotti molempia. Kun suhde lopulta tuli julki, ympärillä riittikin epäilijöitä.

Sekä Jukka että Chachi oppivat lapsuudessaan tukahduttamaan tunteensa. Terapiassa kumpikin opetteli puhumaan. ”Pikkuhiljaa aloin saada kosketuksen siihen, mikä tekee minut onnelliseksi”, Jukka sanoo.

Jukan läheiset olivat sitä mieltä, että mies kärsi burnoutista ja keski-iän kriisistä ja vaihtoi siitä syystä nuorempaan naiseen. Chachia varoiteltiin puolestaan lähtemästä vanhemman, naimisissa olleen ja lapsia jo saaneen miehen kelkkaan.

Jukka muistaa tuosta ajasta päällimmäisenä repivän ristiriitaiset tunteet.

– Kaikki ympärillä toitottivat meidän tekevän elämämme isoimman virheen, vaikka itse olimme todella onnellisia.

Ilta-Sanomille Jukka on kertonut menettäneensä ystäviä parisuhteen vuoksi.

– Olin pitkään sellainen tyyppi, joka sanoi kaikkeen kyllä. Sen vuoksi kaikki aina soittivat minulle ja pyysivät minua auttamaan asioissa, mutta en itse saanut mitään vastavuoroisesti takaisin. Siispä, kun tämänkaltaiset laukoivat mielipiteensä minun ja Chachin suhteesta, oli parempi pistää välit poikki.

Kaija Stormbom ja Antti Lindtman

Kaija Stormbom, 60, ja kansanedustaja Antti Lindtman, 40, tapasivat vuonna 2005, kun Antti oli 22-vuotias ja Kaija nelikymppinen. Yhteisen ystävän syntymäpäivillä parin kemiat kohtasivat, ja pian he jo seurustelivat – aluksi katseilta salaa, pikku hiljaa avoimemmin.

– Alussa olimme epävarmoja siitä, mitä tästä suhteesta tulee. Minä pohdin asiaa enemmän ja jännitin ihmisten reaktioita. Jos joku kysyi minulta ikäerostamme, en halunnut vastata. En olisi välittänyt puhua koko asiasta, Kaija kertoi Me Naisten haastattelussa syyskuussa 2018.

Kaija Stormbom ja Antti Lindtman vierailivat vastikään valtiopäivien avajaisten iltatilaisuudessa.

Kaija kertoi muistavansa edelleen joidenkin ystäviensä hyvää tarkoittaneet naljailut nuoren miehen tapailusta: Mitä tuollaisesta suhteesta oikein tulee? Mihin se johtaa? Onko tuossa mitään järkeä?

Paheksunnan saattoi aistia rivien välistä.

– Jos ikäeromme olisi ollut toisinpäin, eli mies naista parikymmentä vuotta vanhempi, asiasta ei olisi kysytty kahta kertaa. Onneksi maailma on sittemmin muuttunut ikäeroasioissa suvaitsevaisemmaksi, Kaija totesi Me Naisille.

Vastaa kyselyyn!

Onko sinulla vastaavia kokemuksia siitä, että lähipiiri ei hyväksynyt tai muuten hämmästeli parisuhdettasi? Vastaa kyselyyn, Me Naiset tekee aiheesta juttua.

Lue lisää: Tunnetut suomalaiset kertovat, miltä tuntui olla parisuhteessa ja rakastua toiseen – ”Tilanne oli musertava”