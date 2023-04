Hilkka Ahde sai puhelun toiselta leskeltä puoli vuotta Matin kuoleman jälkeen – näin leski hemmottelee Hilkkaa nyt

Viimeiset vuodet Hilkka Ahde on ollut omaishoitaja: ensin äitinsä, sitten myös puolisonsa Matti Ahteen. Nyt ensimmäistä kertaa elämässään hänellä ei ole ketään, jota pitäisi hoitaa.

”Olen oivaltanut sen, kuinka lyhyt elämä on. Se on aivan helkutin lyhyt. Nyt minulla on vähän sellainen tunne, että aion nauttia tästä loppuelämästäni”, Hilkka Ahde sanoo.

Hilkka Ahteen äiti kuoli alkuvuodesta. Hilkka asui yhdessä äitinsä ja tyttärensä Tiinan kanssa kodissa, jonne he olivat muuttaneet sen jälkeen, kun Hilkan puoliso Matti Ahde oli menehtynyt haimasyöpään. Nyt kodissa asuvat enää Hilkka ja Tiina.

Suru on vahvasti läsnä, mutta siihen sekoittuu aavistus täysin uudenlaisen elämänvaiheen alusta.

– Minulla on tällä hetkellä ihan outo tunne, Hilkka sanoo.

– Lähdin Matin matkaan 18-vuotiaana, ja sen jälkeen olen aina ollut vastuussa muista. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla ei ole ketään, jota pitäisi hoitaa tai jonka kanssa tarvitsisi neuvotella menoista. En ole vielä tottunut siihen, että en ole kenellekään tilivelvollinen. En tiedä yhtään, millaiseksi elämäni on nyt muotoutumassa.

Viimeiset vuodet Hilkka on ollut ennen kaikkea omaishoitaja: ensin äitinsä, sitten myös puolisonsa. Muistisairasta äitiään Hilkka hoiti kymmenen vuotta. Niistä kolme hän hoiti samaan aikaan myös miestään.

Puoli vuotta Matin kuoleman jälkeen Hilkka sai yhteydenoton ihmiseltä, joka myös oli menettänyt puolisonsa. Yhdessä he kävivät keskusteluja siitä, miltä tuntuu menettää pitkäaikainen kumppani. Parin pitkän kävelylenkin jälkeen yhteydenpito jäi pitkäksi aikaa, mutta puolitoista vuotta sitten yhteys syntyi uudelleen. Vertaistuesta alkanut suhde on nyt syventynyt joksikin, mille Hilkka ei ainakaan vielä halua antaa nimeä.

– Kun on ehtinyt tähän ikään, ei ole kiirettä sopia, kuinka vakavaa tämä tapailu on tai johtaako tämä johonkin. Sellaiselle ei ole tarvetta. Meillä on helppoa ja hauskaa, se riittää minulle. Mutta eihän sille mitään mahda, että tämä on ihana asia.

Uuden ihmisen kanssa oma rooli on aivan erilainen kuin mihin Hilkka on tottunut.

– Nyt minun ei tarvitse huolehtia eikä olla hoivaaja. Voin antaa toisenkin hoivata itseäni. Se on minulle ihan uutta, että minulle laitetaan ruokaa tai keitetään aamupuuro. Minua pikkuisen hemmotellaan.

Hilkka on aina ollut se, joka laittaa muille ruokaa. Ruuanlaittotaidoistaan hän on aina saanut myös paljon kehuja.

– Aluksi minun piti vähän himmata, että hetkinen, toinenkin osaa laittaa ruokaa ja vieläpä hyvää ruokaa. Otan hirveän helposti päällepäsmärin, hoivaajan ja tekijän roolin. Olen ollut pienestä pitäen sellainen. Nyt yritän opetella laiskottelemaan, ottamaan aikaa itselleni, hemmottelemaan itseäni ja olemaan se, joka myös voi olla hellittävänä.

