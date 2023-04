Esko Eerikäisen treffikumppanit ovat kavahtaneet Eskon tiivistä suhdetta Martina Aitolehteen – tässä syy

Eskon välit ex-puoliso Martina Aitolehteen ovat yhä tiiviit. Se on joskus hiertänyt uusia deittikumppaneita.

Esko Eerikäinen on yhä sinkku.

Esko Eerikäinen lähti viime kesänä kuvaamaan elämäänsä Sometähtien sinkkuelämää -sarjaan, vaikka ensin kieltäytyikin siitä jyrkästi.

– Ajattelin, että jos ihmisiä kerran kiinnostaa niin paljon, miksi minulla ei ole ketään, niin avaan vähän arkeani. Oli tosi vapauttavaa huomata itsekin, millaista se on. Arkea eläessä ei välttämättä näe kunnolla asioita.

Rakkautta ohjelman aikana ei löytynyt, mutta sen avulla Esko sai ahaa-elämyksiä itsestään ja rakkaudesta.

– Huomasin, että en ole ollut tarpeeksi rohkea rakkauselämässä. Jonkinlainen menettämisen ja epäonnistumisen pelko on koko ajan läsnä. Olen tavannut tosi mahtavia tyyppejä, mutta en ole uskaltanut hypätä sellaisiin suhteisiin, joihin 10–15 vuotta sitten olisin lähtenyt sen enempää miettimättä.

Osa Eskon tapailemista naisista on sanonut suoraan jo ennen ensimmäisiä treffejä, että suhteen mahdollinen julkisuus tuntuu liian pelottavalta.

– Ymmärrän sen, mutta tavallaan se myös loukkaa minua. Julkisuus on työnikin puolesta iso osa elämääni. Jos toinen ei hyväksy minua sellaisena kuin olen, se on harmi. Myös ex-puolisoni saattaa jo pelkällä nimellään herättää ihmisissä pelkoa, kunnioitusta tai muita tunteita.

Eskon välit yhteisen Victoria-tyttären äitiin Martina Aitolehteen ovat edelleen läheiset. Haastatteluhetkellä Martina on Espanjassa treenaamassa triathlonin Ironman-kisaan ja Esko huolehtii sekä Victoriasta että Martinan nuoremmasta lapsesta Isabellasta.

– Jotkut tapaamistani naisista eivät ole ymmärtäneet sitä, että olen aika tiiviisti tekemisissä ex-puolisoni kanssa. Epäillään, että vanha suola janottaa. Heti kun huomaan tuollaisia asioita, hyppään tapailusta veke. Olen kohta viisikymppinen, enkä jaksa mitään ylimääräistä draamaa. Se on turhinta ikinä ja vie vain energiaa.

