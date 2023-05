Kun Arja Koriseva sairastui syöpään, tytär Karla Karmala oli 14-vuotias – Karla kertoo nyt, mikä häntä hämmensi eniten

Arja Koriseva ja tytär Karla Karmala ovat monen mielestä niin samanlaisia, että on vaikea uskoa, ettei se ole perittyä. Kumpikin on tehnyt elämässään rohkeita siirtoja, ja välillä temperamentit ovat kolisseet yhteen. Vaikeistakin asioista on silti aina pyritty puhumaan.

Perheessä on aina matkusteltu paljon yhdessä, mutta Arja ja Karla ovat tehneet myös äiti-tytär-matkoja. Kun Karla siirtyi yläkouluun, Arja vei tyttären Tallinnaan, ja 18-vuotispäivän kunniaksi reissattiin Barcelonaan.

Koneella ajeltu hiussänki oli vain 15 milliä pitkää ja sai Arja Korisevan haukkomaan henkeään. Olihan tukasta ollut erilaisia versioita, välillä vähän vaalennettu, sitten lyhyempi pixie, mutta nyt tuttu tumma luonnonkihara oli kokonaan poissa. Tytär Karla Karmalan päässä sojotti armeijassa leikattu siili.

– Mä meinasin kuolla, Arja kuvailee säikähdystään hetkellä, kun hän näki lomilleen tulleen alokkaan.

Nyt kertomusta jo säestää Arjan tuttu nauru sekä toteamus, että juuri tällaisia ronskeja siirtoja perheen naisilta voi odottaa. Vieressä Karla vahvistaa äitinsä puheet heidän samankaltaisuuksistaan.

– Meillä on samanlainen asenne elämään ja ajatus elämisestä: ei kaiken tarvitse olla niin vakavaa. Olemme aika rempseitä, suurpiirteisiä ja rohkeita toteuttamaan ideoitamme, Karla listaa.

– Sellaisia ex tempore -ihmisiä, Arja jatkaa.

Kun Karlalle viime vuonna ajeltiin siilitukka Upinniemen Rannikkoprikaatissa, armeijakaverit totesivat, että Karla myös näytti aivan äidiltään. Se oli hauska huomio, sillä niin paljon kuin yhtäläisyyksiä löytyykin, yksikään ominaisuus ei ole periytynyt äidiltä tyttärelle geeneissä.

Näin oli tarkoitettu

Karlan tukka oli inttisiiliä pidempää jo ensimmäisessä valokuvassa, jonka Arja ja hänen puolisonsa Pekka Karmala näkivät tyttärestään elokuussa 2001. Kuvassa tyttö oli kuukauden ikäinen ja vielä yli kymmenen tuhannen kilometrin päässä Kolumbiassa. Arja ja Pekka olivat ryhtyneet adoptioon, kun esikoispojalle ei ollut alkanut kuulua sisarusta.

Pekka oli kasvanut perheensä ainoana lapsena, Arjalla taas oli vahvat sisarussuhteet, ja avioparilla yhteinen käsitys, että omaan perheeseen haluttaisiin enemmän lapsia.

– Kun raskaus ei onnistunut, ajattelimme, että meille oli tarkoitettu jokin muu tie tulla uudestaan vanhemmiksi. Patrik oli viisivuotias, kun päätimme käynnistää adoptioprosessin, Arja kertoo.

– Toimimme siinä toivossa, ettei lastemme välille tulisi hurjan isoa ikäeroa. Prosessi kesti suunnilleen saman verran kuin biologinen raskaus, kunnes saimme tiedon, että meille on syntynyt pimatsu.

Se, että lapseksi valikoitui juuri Karla, on Arjan mukaan onnekasta. Miten voikin olla, että toisella puolella maailmaa syntyy lapsi, joka on luonteeltaan, taipumuksiltaan ja piirteiltään niin samanoloinen tyyppi? Kun perhe matkusti hakemaan parikuista vauvaa, hoitajatkin ihmettelivät Arjan ja vauvan yhdennäköisyyttä.

– Näin vain oli tarkoitettu, Arja sanoo.

Arja on artistina ja Karla aloittelevana poliitikkona valinnut uran, jossa he ovat esillä ja arvosteltavina. ”Karla on saanut rauhassa aikuistua ja kasvaa turvallisissa piireissä. Nuoret astuvat haasteellisempaan ympäristöön kuin minä nuoruudessani.”

Karla esimerkiksi on Arjan tapaan musikaalinen, laulaa kauniisti ja soittaa pianoa. Musiikki on molemmille tunteiden väline: Arjalle pitkään myös työ ja Karlalle tapa purkaa tunteitaan. Karla on suorittanut musiikin perustutkinnon pop-jazz-laulussa, ja syventävät opinnot ovat loppusuoralla. Samassa Keski-Suomen Konservatoriossa Arja aikoinaan opiskeli musiikkia ja klassista laulua.

Tytär aikoo kuitenkin pitää musiikin vain harrastuksena.

– Ajattelen, että ihan jokainen voi oppia laulamaan, se on pitkälti tekniikkaa. Mutta kyllä minun lattaritaustassani on musikaalisuutta, luontaista soulia ja kehon rytmiä, Karla sanoo.

– Vauvana sä konttasitkin niin, että koko lantio keinahteli, Arja heittää.

Ja tietenkin kotona on aina laulettu, soitettu ja kuunneltu paljon musiikkia. Lapset ovat käyneet muskarit ja Karla musiikkilukion.

– Mutta kun olen näin läheltä nähnyt artistin elämää työurana, olen nuoresta sanonut, että itse en siihen lähde.

Arja sen sijaan on laulanut ammattimaisesti oman orkesterinsa kanssa jo 13-vuotiaasta asti ja toiminut yksityisyrittäjänä 1990-luvulta saakka. Yliopistossa hankittu opettajan ammattitaito tukee nykyään pitkästä esiintyjäkokemuksesta ammentavaa luennoitsijan ja kouluttajan työtä.

Arja on ajatellut, että lapset voivat tulla julkisuuteen vasta aikuisina ja jos itse valitsevat sen tien. 27-vuotias Patrik on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi, ja iltatähtenä syntynyt Verna on16-vuotias lukiolainen. Karla on valinnut julkisen uran politiikassa, mutta myös kasvatusalan ja erityispedagogiikan opiskelu kiinnostavat. Hän esiintyy nyt ensimmäistä kertaa yhteishaastattelussa Arjan kanssa.

Julkisella urallaan Arja ei ole halunnut näyttäytyä minään adoption asiantuntijana. Hänellä on siitä vain oman perheensä tarina.

– Lapsillamme ei ole ollut eriarvoista asemaa, ovat he syntyneet mitä kautta tahansa. Olen halunnut sen olevan yhtä luontevaa kaikille läheisillemme.

Olen sulle läsnä

Siltikin Karla on saanut osansa ihmettelystä. Perheen kotiseutu Toivakka on luvalla sanoen pikkukylä, jossa vielä vuosituhannen alussa nähtiin vain vähän maahanmuuttajataustaisia suomalaisia. Karmalat uskoivat avaraan maailmankatsomukseen sekä rajat ylittävään välittämiseen ja lähimmäisenrakkauteen.

– Siihen aikaan kylillä tultiin välillä kurkkimaan vauvan koppaan ja ihmettelemään, ai eikö se olekaan musta. Tai kysyttiin, puhuuko se espanjaa, Arja muistelee.

” Kaikesta on pyritty puhumaan, vaikka ei se aina ole helppoa.

Teinivuosina pikkukylän henki ahdisti Karlaa. Siinä helpotti lukuisten harrastusten sekä myöhemmin lukion sijoittuminen Jyväskylään. Yksi tärkeä ryhmä oli Lattarit, Etelä-Amerikasta adoptoitujen yhteisö, joka tapasi vuosittain. Lapsille oli leikkiä, vanhemmille luentoja ja kaikille yhteistä touhua perheinä. Karla pitää edelleen yhteyttä yhteisöstä saamiinsa ystäviin. Osa heistä on tehnyt juurimatkan synnyinseuduilleen, osa ei halua. Karla suunnittelee jossain vaiheessa käyvänsä juurillaan. Hän on aina tiennyt taustastaan, ja asioista on puhuttu avoimesti perheen kesken.

– Koko peruskoulun ajan olin kotikylällä ainoa ulkomaalaistaustainen oppilas. Vaikka harrastuksissa kulkeminen saattoi joidenkin mielestä olla rankkaa, minä sain siitä voimaa ja muista porukoista itselleni henkireiän.

Lisäksi äiti oli koko kansan tuntema tangokuningatar. Kaikki se aiheutti hämmennystä, huomiota ja kiusaamistakin. Arja sanoo, että kotona tyttären tueksi tarjottiin arkista, keskustelevaa perusturvaa.

– Olemme halunneet pitää kodin turvallisena paikkana, missä saa purkaa paineensa, räiskyä ja näyttää kaikki tunteensa. Kaikesta on pyritty puhumaan, vaikka ei se aina tai joka tilanteessa ole helppoa. Ajattelen, että suurin tukemme on läsnäolo, kannustus ja kuunteleminen.

Karlan mielestä äidin ja tyttären välillä on hyvä, tasapainoinen suhde.

– Äiti on hyvä siinäkin, ettei tyrkytä tai pakota puhumaan. Viesti on, että täällä ollaan, puhu sitten kun olet valmis.

” Osaamme nykyään antaa toisillemme tilaa.

Arja arvioi, että he ovat oppineet tuntemaan toisensa vuosien mittaan.

– Enää emme niin helposti kärvähdä, vaikka olisimme eri mieltä. Pystymme laskemaan kymmeneen, jos toinen ei toimi, kuten itse on ajatellut. Osaamme nykyään myös antaa toisillemme tilaa ja aikaa tunteiden käsittelemiseen, hän sanoo.

– Se on kyllä ollut mentaliteetti meidän perheessä aina: kaikesta pitäisi pystyä keskustelemaan.

Arja sanoo vielä, ettei lapsen saamisen tapa ole vaikuttanut vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Sen sijaan vanhempien yhteiselle kokemukselle adoptioprosessilla ja erityisesti siihen valmistautumisella oli paljon annettavaa. Siinä missä biologinen raskaus on herkästi äidin vastuulla ja fyysinen kokemus, adoptio-odotus voi olla vahvemmin vanhempien yhteinen projekti.

” Kyllä me Pekan kanssa tuumittiin, että meillä on jo viisivuotias ja nyt me vasta käydään nämä keskustelut.

– Meille esitettiin perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka jokaisen millään tavalla lasta suunnittelevien olisi hyvä käydä läpi. Millainen lapsuus sinulla oli, miten sinut on kasvatettu, miten aiot kasvattaa lapsesi?

– Kyllä me Pekan kanssa silloin tuumittiin, että meillä on jo viisivuotias kasvamassa ja nyt me vasta käydään nämä keskustelut näin perin pohjin läpi. Elimme odotusta todella vahvasti yhdessä ja opimme valtavasti uutta toisistamme.

Särmät hioutuvat

Toivakassa ilmapiiri ja kylänraitti ovat sittemmin avartuneet. Karla on yksi kotiseutunsa näkyviä nuoria muutoksentekijöitä: tie kouluvuosien oppilaskunnan hallituksesta johti muun muassa Keski-Suomen nuorten vaikuttajaryhmään ja kunnanvaltuustoon. Tänä keväänä 21-vuotias oli ensi kertaa ehdolla myös eduskuntavaaleissa.

Arja taas toimii Toivakan yrittäjien puheenjohtajana, vaikuttaa toista kauttaan kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja on hallituksen jäsen Tangokuninkaallisten yhdistyksessä, jota oli mukana perustamassa. Nyt Toivakassa suunnitellaan yrittäjien, kunnan ja eri järjestöjen kesken heinäkuisia kesämarkkinoita.

Arja ei yllättynyt tyttärensä kiinnostuksesta politiikkaan.

– Ihmisistä välittäminen, vaikuttaminen ja työn merkityksellisyys ovat ominaista meille molemmille. Karla ei tätä tiedä, mutta olisin hyvin voinut nähdä itseni politiikassa, ellen olisi niin nuorena valinnut musiikkiuraa. Nyt olen seurannut hänen työtään iloisena ja ylpeänä ja ajatellut, mikä loistava mahdollisuus ja näköalapaikka hänellä on.

Arja kävi lukiolaisena kesävaihdossa Yhdysvalloissa, Karla taas vietti vuoden Chilessä ja oppi siellä puhumaan espanjaa. Nyt perheen nuorin on lähdössä vaihtoon vuodeksi. ”Avara maailmankatsomus, uteliaisuus elämään ja jatkuva halu oppia vievät meitä eteenpäin.”

Karlalle on tärkeää edustaa nimenomaan nuorten näkökulmaa politiikassa.

– Ymmärrän hyvin nuoria, jotka kokevat, että asioihin ei pysty vaikuttamaan. Nuoria ei ole kuunneltu, ja korona-aika on entisestään lisännyt sosiaalista ahdistusta. Politiikka helposti mielletään vaikeaksi, mutta itse ajattelen, että se on myös ihan arkipäiväistä vaikuttamista. Ei pidä vain tyytyä siihen, miten asiat nyt ovat.

Oikeastaan Arjaa ei yllättänyt sekään, että Karla päätti osallistua asepalvelukseen. Ensimmäisen kerran tytär puhui siitä 14-vuotiaan innokkuudella, kun isoveli suoritti palvelustaan Upinniemessä.

– Silloin minä vielä ajattelin, että nooh, katsotaan, miten käy, kun ikää tulee lisää.

Karlaa armeijassa kiehtoi erityisesti merivartiosto sekä johtajakoulutus. Hän suoritti palveluksensa Upinniemessä, Parolassa ja Pansiossa. Suuret suunnitelmat paikasta merivartiostossa kaatuivat ankaraan sairastelukierteeseen: tuli korona, tulehduksia ja astma. Kun korvatulehdus vei tasapainon ja kuume nousi 42 asteeseen, Karla mietti jo siirtymistä siviilipalvelukseen.

– Oltiin me kyllä huolissamme, mutta tsemppasimme häntä jatkamaan, Arja sanoo.

” Karluskasta sanottiin jo lapsena, että hän kiihtyy nopeammin kuin Ferrari.

Ukrainan sodan syttyessä Karlalla oli takanaan vasta pari kuukautta intissä. Tietoisuus sodasta väritti koko armeija-aikaa: se kuului keskusteluissa, näkyi opetuksessa ja tuntui henkisen tuen lisäämisenä palvelustaan suorittaville.

– Kyllä sotilasvalan merkityksellä oli eroa, kun annoin sen palvelukseni alussa ja myöhemmin uudelleen omien alokkaitteni kanssa. Kaiken kaikkiaan armeija oli hieno kokemus ja opin paljon, merivoimien lääkintäaliupseeri kertoo.

Arja arvioi, että armeijasta palasi kärsivällisempi ja pitkäpinnaisempi Karla.

– Karluskasta sanottiin jo lapsena, että hän kiihtyy nopeammin kuin Ferrari, nollasta sataan ja takaisin. Nyt hän osaa paremmin hillitä tulisuuttaan ja on ylipäätään asioiden hallinnassa jäsentyneempi, särmät ovat hioutuneet.

Touhukkuudella myös syöpää päin

Tänään Karlan tukka ylettää jo poninhännälle niskaan. Muutamassa kuukaudessa se on kasvanut ohi Arjan hiuksista. Pitkät tummat hiukset olivat vuosikausia tangokuningattaren toinen kruunu, kunnes ne lähtivät rintasyöpähoidoissa vuonna 2015.

Arjan sairastuessa lapsista Patrik oli armeijassa, Karla oli 14-vuotias ja Verna yhdeksän.

– Vaikka olin nuori, sen verran elämästä ymmärsin, että nyt oli hetki huolestua äidistä. Muistan, että oli vähän hämmentävää, miten äiti itse ei näyttänyt murehtivan. Hän esimerkiksi halusi kertoa veljelleni vasta leikkauksensa jälkeen kasvotusten, kun Patrik tuli lomilleen eikä aiemmin puhelimessa, Karla sanoo.

” Ei minun tarvinnut esittää ylipirteää perheelleni.

Arja muistaa järjestyksen toisin, mutta myöntää, että kaikki tuntuu tapahtuneen valtavan nopeasti.

– Jos aluksi pelästyin, että elämä olisi ohi, niin pian ymmärsin, että rintasyövästä on mahdollista myös parantua. Kestin hoidot hyvin, nautin arkipuuhastelusta enkä joutunut toipilaaksi sängyn pohjalle, Arja kertoo.

– Touhukkuus on mulle ominainen tyyli. Ei minun tarvinnut peitellä mitään tai esittää ylipirteää perheelleni.

Karlan mukaan äidin olemus vaikutti koko perheen kokemukseen vakavasta sairaudesta.

– Koska äiti nautti olostaan, aika nopeasti huoli minullakin unohtui. Enää sairaus tai toipuminen eivät ole osa elämäämme mitenkään. Äiti on niin monta vuotta mennyt puhtailla papereilla.

Arja sairastui rintasyöpään ja kävi hoidoissa vuonna 2015. ”Jos aluksi pelästyin, että elämä olisi ohi, niin pian ymmärsin, että rintasyövästä on mahdollista myös parantua. Kestin hoidot hyvin, nautin arkipuuhastelusta enkä joutunut toipilaaksi sängyn pohjalle”, Arja kertoo.

Sen sijaan Arja vitsailee ikääntymisestään ja kertoo, miten eläkeyhtiöstä jo soiteltiin ja kyseltiin, haluaisiko taiteilija jäädä eläkkeelle.

– Ensiksi ajattelin, että minkäköhän esitykseni soittaja on nähnyt ja todennut, että nyt tuon on jo aika väistyä, hän hekottaa.

Kävikin ilmi, että nuorena aloitettu vapaaehtoinen eläkesopimus oli tullut etappiin, jossa parikymppinen Arja oli kuvitellut haluavansa eläkkeelle: 55-vuotiaana.

– Silloin nuorena tämä ikä tuntui jo tosi vanhalta, mutta enhän minä vielä aio jäädä eläkkeelle!

Päinvastoin, Arja on laajentanut ammatillista tekemistään: innostunut laulujen kirjoittamisesta ja opiskelee sitä. Biisileirin tuloksena syntyi kappale, Puhun pienillä kirjaimilla, joka on Arjan uran ensimmäinen oma sanoitus Eija Hinkkalan kanssa. Työpari sanoitti myös Tangomarkkinoilla sävellys- ja sanoituskilpailun voittaneen Etten kuollut turhaan -tangon.

” Äidin julkisuuteen ei ole liittynyt mitään loskaa.

Pitkän uran rakentaminen on vaatinut innovatiivisuutta ja uudistumista alan mukana. Arja on viime aikoina nähty Voice-valmentajana sekä ensimmäisenä viemässä konserttiensa livetaltiointeja elokuvateattereissa koettaviksi. Karla on seurannut äitinsä uranhoitoa ylpeänä.

– Äiti on aina onnistunut pysymään aitona, hän on ihan se sama ihminen kotona ja yleisölleen. Äidin julkisuuteen ei ole liittynyt mitään loskaa tai hävettävää – ja sellainen on nykyään aika harvinaista, Karla sanoo.

Arja miettii ajankulua ja sitä, miten aika on kolmen lapsen kasvaessa hurahtanut ohi kuin huomaamatta. Lapset syntyivät kuuden ja viiden vuoden välein, ja kun edellinen on melkein ehtinyt esikouluun, seuraavan kanssa on aloitettu vaipparalli alusta.

– Muistan, kuinka nelikymppisenä ystäväni olivat jo saaneet lapsensa ja alkoivat tehdä omaa uraa uudestaan. Minä sain Vernan ja olin onnellinen äitiyslomastani. Perhe on ollut työtä tärkeämpi, ja meidän normaaliarkemme on mennyt aina nuorimman mukaan. Ei ole tapahtunut suurta muutosta tai luopumista, vaikka ensimmäiset ovat jo muuttaneet omilleen.

” Muilla saattaa helpommin mennä sormi suuhun.

Karla asuu nyt Jyväskylässä, asunnossa, jonka he remontoivat Arjan kanssa kahdestaan. Kun Pekka-isä oli ehdotellut ammattilaisen palkkaamista, perheen naiset olivat ihmetelleet, miksi.

– Pekka vannotti, että sentään lattialistat asentaisi remonttiammattilainen. Me oltiin että asentaa, asentaa… Arja aloittaa.

– Ja todellakin asennettiin itte! Tekemällä oppii, äiti ja tytär sanovat yhteen ääneen.

– Muilla saattaa meidän perheessä mennä helpommin sormi suuhun, Karla toteaa.

”Äiti on aina onnistunut pysymään aitona, hän on ihan se sama ihminen kotona ja yleisölleen”, Karla sanoo.

Perhe on asunut 30 vuotta samalla, Susiniemeksi nimetyllä tilallaan. Arja kutsuu kotia puuhamaakseen, missä on voinut toteuttaa itseään, tehdä pientä pintaremonttia ja metsätöitä mönkkärillä. Teinejä on välillä jurppinut kilometrien matka kylälle ja kaupunkiin, mutta toisaalta tilava koti omassa rauhassa on tarjonnut vapauden ja puitteet viettää aikaa isollakin kaveriporukalla.

– Kun lapset olivat pieniä, meillä oli usein paljon heidän kavereitaan touhuilemassa. Totuin laskemaan, paljonkos talossa on tänään porukkaa eli paljonko laitetaan ranskiksia ja nakkeja uuniin, Arja kuvailee.

Susiniemessä on myös vietetty kaikki perheen juhlat ristiäisistä ylioppilasjuhliin, ja Korisevien suvusta on periytynyt tapa, ettei sellaista juhlan aihetta olekaan, etteikö kakkua leivottaisi. Karla on äitinsä kanssa yhtä mieltä, että huumori on tärkeä voimavara elämän monensävyisissä käänteissä, samoin yhdessäolo ja yhteisöllisyys erityisesti perheen kesken.

Porukkaan on kuulunut myös turvaverkko, joka tunnetaan nimellä Tyttökullat. Siinä Arjan vanhemmat ikätovereineen sekä ystävät ja kummit ovat auttaneet lastenhoidossa niin, ettei ulkopuolisia ole tarvittu. Karla arvioi, että hän ja mummu ovat toistensa suurimmat fanit.

– Sieltä ne minunkin mallini ja esimerkkini ovat tulleet. Jos ajattelen erityisiä hetkiä elämän varrelta, kyllä ne ovat ihmiset ja se yhteinen tunnelma, jotka ovat jääneet mieleen.

Arja Koriseva 58-vuotias muusikko, näyttelijä ja luennoitsija asuu Toivakassa puolisonsa Pekan ja nuorimman tyttärensä kanssa. 27-, 21- ja 16-vuotiaat lapset. Aloitti laulu-uran 13-vuotiaana, keikkailee ja konsertoi aktiivisesti, uusi single ilmestyy pian. Harrastaa mm. salibandya, tennistä, käsitöitä ja perhe patistaa tänä kesänä golfkurssille. Näyttelee Kontio ja Parmas -sarjassa ja elokuvassa.

Karla Karmala 21-vuotias kuntapoliitikko ja lääkintäaliupseeri asuu Jyväskylässä. Kiinnostunut kasvatusalasta ja erityispedagogiikasta, myös myynti- ja hallintoalan opiskelusta ja tehtävistä. Työskennellyt monta kautta Himoksella hiihdonopettajana. Vietti vaihto-oppilasvuotensa Chilessä Rotary-yhdistyksen kautta.

