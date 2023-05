Pienestä, idyllisestä hautausmaasta Uudenkaupungin Lokalahdella on tullut Elina Kanervalle, 53, rakas ja tärkeä paikka. Sinne on haudattu hänen puolisonsa, Ilkka Kanerva – samaan hautaan äitinsä ja isänsä kanssa. Ilkan kuolemasta tuli 14. huhtikuuta kuluneeksi tasan vuosi.

– Haudalla käydessäni koen, että olen hyvin lähellä Ilkkaa, Elina sanoo.

– Puhun hänelle ääneen asioita ja kerron kuulumiset, vaikka en tietenkään voi tietää, kuuleeko hän. Mutta ajattelen, että hän kuulee.

Vuodessa Elinan suru ja ikävä ovat muuttaneet muotoaan.

– Kun Ilkka kuoli, olin tosi lohduton.

Päivät menivät sumussa. Elina oli sairauslomalla kolme viikkoa ennen ja jälkeen kuoleman.

– Kaikki jäi. Minulla ei ollut voimaa tehdä mitään. Nyt pystyn jo elämään ja toimimaan.

Ensimmäiset kuukaudet Ilkan kuoleman jälkeen Elina halusi äitinsä olevan yötä hänen luonaan Turussa useamman kerran viikossa. Elinan tytär tuli äidilleen Turkuun viikonloppuisin.

Kesäkuussa Elina muutti Helsinkiin. Tuntui, että Turussa oli liikaa kipeitä – vaikkakin rakkaita – muistoja ja paikkoja.

– Kun muutin Helsinkiin, minun on ollut pakko elää arkea ja ottaa itseäni niskasta kiinni, jotta en jää neljän seinän sisälle, hän sanoo.

Muutos aiempaan elämään on ollut suuri. Elina ja Ilkka ehtivät olla yhdessä 23 vuotta, eikä Elina ole elänyt koskaan aiemmin itsekseen.

– Totuttelen yhä siihen, että olen oikeasti yksin. Kukaan ei soita minulle ja kysy, koska tulet kotiin, eikä kukaan sano, että nyt kello on paljon: voisit lopettaa työt. Menen nukkumaan yksin ja herään yksin – teen kaiken yksin. Siinä on ollut totuttelua, enkä ole vielä sinut sen kanssa.

Läheiset ovat olleet Elinan tukena. Hän puhuu äitinsä kanssa puhelimessa monta kertaa päivässä. Tyttärelleen hän soittaa päivittäin ja on säännöllisesti yhteydessä neljään sisarukseensa.

Ystäviä Elinalla on enemmän Helsingissä kuin Turussa.

– Mutta olen huono lähtemään mihinkään. Huomaan, että en uskalla sopia tapaamisia, koska pelkään, mitä jos minulla ei kyseisenä päivänä olekaan voimia lähteä mihinkään. On kurjaa peruuttaa.

Kaksi eri elämää

Elinasta tuntuu, että hänen elämänsä on jakautunut kahteen eri jaksoon: aikaan Ilkan kanssa ja elämään sen jälkeen. Nyt hän elää vaikeaa ja surullista vaihetta, mutta uskoo, että ajan mittaan helpottaa.

Elina kertoo perineensä optimistisen mentaliteetin insinööri-isältään ja kotiäitinä olleelta äidiltään.

– En ole ihmisenä sellainen, joka vaipuu täysin synkkyyteen ja näkee kaiken ihan mustana.

Oma äiti ja tytär ovat olleet Elinalle suuri tuki. Ensimmäisinä kuukausina äiti yöpyi Elinan luona Turussa useamman kerran viikossa.

Mutta pelkoja hänellä on ollut. Elina kertoo aina ajatelleensa, ettei selviäisi ikinä, jos hänen vanhempansa kuolevat.

Isän kuolemasta on nyt neljä vuotta.

– Olen selvinnyt siitä. Vaikka minulla on nyt tosi ikävä Ilkkaa, ajattelen, että äitikin on selvinnyt, vaikka hän ikävöi isää. He elivät yhdessä 50 vuotta. Siksi ajattelen, että totta kai minäkin selviän tästä, mutta se kestää aikansa. Meillä oli niin vahva suhde Ilkan kanssa, Elina toteaa.

– Kukaan ei tiedä, miten tiivis suhteemme oli. Emme olleet toisillemme pelkästään puolisoja, vaan myös toistemme parhaat ystävät. Ei ollut asiaa, mitä en olisi voinut Ilkalle kertoa. Eikä Ilkalla ollut asiaa, jota hän ei olisi voinut minulle kertoa. Hän kertoi minulle paljon asioita, joita kukaan muu ei tiedä.

Elina sanoo heidän suhteensa kulmakiven olleen luottamus, myös haastavissa elämäntilanteissa.

– Ilkka tiesi, että hän voisi luottaa minuun sataprosenttisesti. Aina. En ole koskaan kertonut Ilkasta asioita, joista olemme kahden kesken jutelleet.

Ja jos Ilkalla oli mieli maassa, Elina tuki.

– Se oli varmasti yksi hyvin tärkeä asia suhteessamme. En koskaan jättänyt häntä ilman tukea.

Lupaus pärjätä

Ikävää Ilkkaa kohtaan Elina purkaa äitinsä kanssa. Hänelle Elina pystyy kertomaan, mitä aidosti tuntee. 29-vuotiasta tytärtään Elina ei halua kuorimittaa omalla surullaan.

– Me muistelemme Mariamin kanssa kaikkia mukavia asioita Ilkasta.

Myös usko auttaa Elinaa.

– Isän ja Ilkan kuolema ovat vahvistaneet uskoani iankaikkiseen elämään. Kun minulla on tosi ikävä Ilkkaa, uskon siihen, että me – myös isän kanssa – näemme vielä. Vahva usko tuo minulle rauhan ja luottamuksen siihen, että elämä kantaa.

Elina on kiitollinen siitä, että hän sai olla Ilkan kanssa tiiviisti koko sairausajan ja käydä asioita läpi.

– Isäni sairaus eteni hyvin nopeasti, eikä hänen menetykseensä ollut aikaa juuri valmistautua. Ilkan kanssa minulla oli aikaa keskustella. Se oli minulle todella tärkeää.

Ilkka ei halunnut kertoa sairaudesta kenellekään ulkopuoliselle. Elina tiesi itse syöpään sairastumisen kokeneena, mitä tunteita ja ajatuksia mies kävi läpi ja tuki tätä parhaansa mukaan.

Ilkalla oli suuri huoli siitä, miten puoliso selviää itsekseen.

– Hän kysyi minulta monta kertaa, miten minä pärjään yksin. Lupasin että pärjään, vaikka en tiennyt pärjäänkö, Elina sanoo ja alkaa itkeä.

– En ole hetkeen itkenyt, mutta nyt tunteet nousevat pintaan.

Rohkaistunut nainen

Tärkeää sisältöä Elinan arkeen on tuonut tehtävä Töölön seurakuntaneuvostossa, johon hänet syksyn seurakuntavaaleissa valittiin.

– Tämä luottamustoimi on uutta ja mielenkiintoista työtä. Sen kautta koen pääseväni hiukan Ilkan maailmaan.

Elina Kanerva muutti Ilkan kuoleman jälkeen Turusta Helsinkiin. ”Muuton jälkeen minun on ollut pakko elää arkea ja ottaa itseäni niskasta kiinni.”

Välillä hän pohtii, mitähän Ilkka olisi tehtävästä mieltä.

– Olisin voinut hakea tällaiseen tehtävään jo Ilkan eläessä. Hän olisi varmaan kannustanut. Mutta jostakin syystä ajattelin, että minulla on oma työni ja Ilkalla luottamustoimet.

Elinalle on ollut yllätys, että hän on saanut kutsuja tilaisuuksiin ilman Ilkkaakin. Jokin aika sitten häntä myös pyydettiin pitämään kiitospuhe Varsinais-Suomen urheilugaalassa, jossa Ilkka nimettiin Hall of Fame -kunniagalleriaan.

– Yllätyin omasta rohkeudestani. En olisi ikinä ajatellut, että pystyn menemään lavalle puhumaan yli 800 henkilölle. Olen aina vierastanut esilläoloa ja jännitin puhetta aika paljon. Nykyään menen iltatilaisuuksiin jopa yksin. Ajattelen, että ehkä siellä on joku, jonka tunnen, hän toteaa ja jää miettimään muuttunutta tilannetta.

” Minä halusin olla varjossa. Se oli oma valintani.

– Moni varmaan ajattelee, että olen ollut Ilkan varjossa, ja nyt kun häntä ei enää ole, tulen sieltä ulos.

Näin ei kuitenkaan Elinan mukaan ole.

– Minä halusin olla varjossa. Se oli oma valintani. Ilkka oli julkinen henkilö, mutta minä en ole. En tullut julkisuuteen omilla avuillani, vaan Ilkan puolisona. On eri asia, jos on itse niin sanotusti ansainnut paikkansa julkisuudessa, Elina toteaa.

Hän muistelee hiukan naureskellen Ilkan ”kepposia”, joilla tämä yritti totuttaa Elinaa julkisuuteen.

– Sanoin aina Linnan juhliin lähtiessä, että en suostu mihinkään haastatteluihin. Ilkka sanoi joo, katotaan nyt – ja aina olimme haastattelussa!

Ilkka halusi ottaa Elinan mukaan myös tilaisuuksiin, jonne ei avecia ollut kutsuttu.

– Ne olivat hiukan kiusallisia hetkiä, Elina hymähtää.

Hän kuvailee itseään hiljaisena avecina.

– En oikein aina tiennyt, mistä olisin keskustellut.

Mutta toisinaan oli tilaisuuksia, joissa Elina oli aktiivinen ja jutteli ihmisten kanssa.

– Ilkka muisti aina sanoa, että olipa tosi kiva, kun olit mukana keskusteluissa – ihmiset saavat sinusta eri kuvan, kun osallistut. Hiljaisena minusta saa kuulemma ylpeän ja vetäytyvän kuvan.

Elinan mukaan ylpeydestä ei kuitenkaan ole kyse.

– Päinvastoin. Välillä koin, että en vain ollut osa seuruetta. Jos yhteistä aaltopituutta ei löytynyt, vetäydyin, varsinkin alkuaikoina. Olinhan niin paljon Ilkkaa nuorempi.

Hetkiä, jolloin ikäero näkyi

Seurustelun alkuvaiheessa Elina oli 29-vuotias yhden tyttären äiti ja Ilkka 52-vuotias kokenut poliitikko.

– Nyt jos samanikäinen tyttäreni toisi näytille 52-vuotiaan, niin voisin ajatella, että okei…, Elina naurahtaa.

Mutta ei hän sitä silloin itse ajatellut.

– Olin jo äiti ja kokenut avioeron. Ajattelin, että olen niin paljon vanhempi mieleltäni kuin mitä olin numeroissa. Enkä koskaan ajatellut, että Ilkka olisi ollut vanha. Ikäero ei ollut arjessamme läsnä.

"Elämä olisi ehkä ollut erilaista, jos olisimme olleet samanikäisiä, mutta koen, että tämä oli juuri oikea suhde minulle”, Elina sanoo.

Mutta tilaisuuksissa ikäero näkyi. Yksityistilaisuudet, joissa pariskunta kävi, olivat Ilkan kautta tulleita ja niissä oli Ilkan ikäisiä ihmisiä.

– 29-vuotiaana oli tosi vaikea löytää yhteistä keskusteltavaa 55-vuotiaiden kanssa, joilla oli lastenlapset ja vaihdevuodet. Kun sanoin siitä Ilkalle, hän totesi, että minun pitää siitä huolimatta osallistua rohkeasti keskusteluun.

Sellaisista asioista pariskunnalla tuli välillä keskinäistä sanomista.

– Totesin Ilkalle, että et sinä voi noin sanoa. Jos ei ole yhtään samalla aaltopituudella, mistä silloin voi keskustella? Ilkka itsehän oli poikkeuksellisen lahjakas sosiaalisesti.

Elina soisi sen piirteen vahvistuvan itsessään.

– Toivon, että saisin edes vähän sitä, mitä Ilkassa oli – että olisin rohkeampi ja menisin avoimemmin ihmisten kanssa keskustelemaan.

Treeniä viitenä päivänä viikossa

Voimia arkeen Elina on lähtenyt hakemaan liikunnasta. Hän on ryhtynyt treenaamaan viitenä päivänä viikossa. Aamuisin hänet näkee salilla jo seitsemältä, ennen työpäivää. Lisäksi hän on hurahtanut ryhmäliikuntatunteihin: spinningiin ja kehonhuoltoon.

– Ne tuovat valtavasti energiaa.

Elina on huomannut, että aktiivinen liikunta on vähentänyt murehtimista.

– On helpottavaa, että pystyn jo miettimään ihania muistoja, joita loimme.

” Aina kun Ilkka tuli kotiin, halasimme.

Parhaat hetket pariskunta eli Elinan mielestä kahdestaan, arkisissa merkeissä. Ilkalle oli tärkeää, että Elina tuli Turusta Helsinkiin, vaikka Ilkan päivät eduskuntatyössä olivatkin kiireisiä.

– Hän aina sanoi, kuinka tärkeää on se tunne, että minä olen kotona, kun hän tulee töistä. Ettei hän ole yksinään.

– Me näytimme avoimesti tunteemme ja halasimme paljon. Ilkka kertoi, että rakastaa tai välittää. Aina kun Ilkka tuli kotiin, halasimme. Se oli jälleennäkemisen riemua. Sitä minä kotiin tullessa kaipaan. Että joku tulisi ja saisin halata.

Naimisiin meno 20 yhdessäolovuoden jälkeen oli Elinalle merkityksellinen päätös.

– Vaikka luottamus oli vahvaa jo ennen kuin menimme kihloihin ja naimisiin, suhteemme syveni paljon naimisiin mennessämme. Aikaisemmin minua kutsuttiin naisystäväksi ja kihlatuksi. Kun sitten olinkin puoliso tai vaimo, sillä oli todella suuri merkitys.

Myös sama sukunimi lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Se oli minulle suuri juttu.

Elina uskoo, että elämä vielä voittaa. Hän on miettinyt, onko hänestä vielä joskus uuteen parisuhteeseen. ”Tällä hetkellä ajattelen, etten tule koskaan saamaan sellaista suhdetta kuin meillä Ilkan kanssa oli. Mutta ehkä toisenlainenkin suhde riittää.”

Elinaa hymyilyttää, kun hän muistelee häitään. Pari oli puhunut vuosien varrella useasti naimisiinmenosta, mutta koska molemmat olivat olleet tahoillaan naimisissa, se ei ollut heistä välttämätöntä.

– Mutta sitten kun päätimme mennä naimisiin, menimme rytinällä.

Päätöksestä kahden viikon päästä järjestelyt oli hoidettu ja vieraat kutsuttu.

– Ajattelimme, että ne tulevat, ketkä pääsevät. Ne, jotka eivät pääse, eivät tule.

Nyt pariskunnan hääkuva koristaa Elinan olohuoneen seinää.

Millainen suhde riittää?

Elina tottui yli 20 vuotta suunnittelemaan tulevaisuutta ja yhteisiä tekemisiä puolisonsa kanssa.

– Nyt elän päivän kerrallaan.

Yksinäisyys iskee kovimmin juuri kotona.

– Vaikka minulla on läheiseni, joiden kanssa olen paljon tekemisissä, koen välillä olevani yksinäinen. Kun en jaa arkea kenenkään kanssa, joskus tulee todella haikea olo. Ajattelen, että kunpa Ilkka olisi täällä ja voisin kysyä, mitä hänelle kuuluu.

Elina on saanut miehiltä tapaamisehdotuksia.

– Mutta koen, että minun tarvitsee ensin käydä läpi tämä suru ja ikävä.

Elina uskoo, että aika tekee tehtävänsä. Hän on oppinut, että suru on läsnä, mutta se muuttaa muotoaan.

” Löydänkö koskaan sellaista luottamusta kuin Ilkan kanssa?

– Näin on tapahtunut isän kuoleman kohdalla. Varmaan se tapahtuu Ilkankin kohdalla. Pystyn elämään sen kanssa aikanaan eri tavalla kuin nyt, hän toteaa.

– Jos minulla joskus olisi uusi suhde, olen pohtinut, kuinka iso juttu on rakentaa luottamusta – ja löydänkö sellaista luottamusta, joka minulla oli Ilkan kanssa? Se oli jotain niin erityistä. Olimme niin pitkään yhdessä.

– Tällä hetkellä ajattelen, etten tule koskaan saamaan sellaista suhdetta kuin meillä Ilkan kanssa oli. Mutta ehkä toisenlainenkin suhde riittää.

Tällä hetkellä Elina ei kuitenkaan mieti sellaista. Hän on havahtunut siihen, kuinka useasti hänen puheensa ystävien seurassakin liittyvät Ilkkaan.

– Elän hänen kauttaan vielä todella paljon. Tulevaisuudessa varmaan vähempikin riittää, hän toteaa.

– Haluan elää tällä hetkellä itsekseni, mutta en tiedä, haluanko olla yksin loppuelämäni. Toivon, että saisin elää terveen elämän, olla läheisteni kanssa, tehdä työtä, josta pidän ja tavata ystäviä. Ihan arkisia asioita. Juuri nyt en osaa haaveilla mistään.

Fakta Elina Kanerva Syntynyt Turussa 03.05.1969. O.s. Kiikko. Sovellusasiantuntijana toimiva Elina asuu nykyään Helsingissä. Hänellä on 29-vuotias tytär Mariam. Elinan puoliso, kansanedustaja Ilkka Kanerva, menehtyi 14.4.2022.

