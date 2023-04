Kun Katri Helena alkoi seurustella Tommin kanssa, tyttäret olivat kauhuissaan – eikä syynä ollut suuri ikäero

Ympärillä olevat ihmiset eivät aina ole ymmärtäneet laulaja Katri Helenan elämän suuria ratkaisuja.

Katri Helena on oppinut jotakin tärkeää kaikilta läheisiltään.

Laulaja Katri Helena, 77, on usein muistuttanut perheenjäseniään siitä, että julkisuus on laulajan leipä. Haastatteluja hänestä on pitkän uran aikana tehty satoja.

– Minusta tehdyissä lehtijutuissa en ole valehdellut, mutta tiettyjä asioita olen jättänyt kertomatta. Erityisesti näin tapahtui kolmannen avioliittoni aikoina, niin kutsutulla Hämeenkyrön retkellä. Jouduin kannattelemaan kulisseja vuosien ajan, ja liitto päättyi eroon, Katri muistelee liittoaan Panu Rajalan kanssa.

Monen muun suurten ikäluokkien tytön tavoin Katri Helena kasvoi pikkukylän tiukan sosiaalisen kontrollin alla. Se jätti jälkensä.

– Konfliktinpelosta, turhasta häpeästä ja miellyttämisentarpeesta pääsin irti oikeastaan vasta kuusikymppisenä.

– Noiden nuoruudesta asti kantamieni ominaisuuksien takia siedin esimerkiksi Hämeenkyrön retkelläni paljon ikävää. Suostuin asioihin, jotka eivät olleet aidosti minua. Ero oli lopulta helpotus, Katri kuvailee mennyttä.

Erotessaan hän päätti vastedes pidellä tiukasti oman elämänsä ohjaksia.

– Lähtiessäni Hämeenkyröstä poltin hääpukuni tynnyrissä ja päätin, että tämä sai olla viimeinen kerta elämässäni, kun pakottauduin tekemään asioita muiden ihmisten odotusten tähden. Opin paljon itsestäni ja päätin vastedes elää kuten todella haluan.

– Voi sanoa, että löysin todellisen rohkeuden. Ei mitään niin pahaa ettei lopulta hyvääkin.

Kun Katri alkoi seurustella nykyisen elämänkumppaninsa, manageri Tommi Liimataisen, 47, kanssa, reaktiot vaihtelivat.

– Tyttäreni olivat kauhuissaan. Eivät siksi, että elämääni tuli uusi, minua huomattavasti nuorempi ihminen, vaan koska he pelkäsivät mediamylläkkää. Sittemmin tyttärieni vaikeat tunteet ovat onneksi silottuneet, Katri muistelee suhteen alkuaikoja.

– Ajattelen, että vaikka olen tyttöjeni äiti, minulla on oikeus omaan elämääni. Niin heilläkin. Olen halunnut antaa lapsilleni enemmän tilaa kuin oma äitini antoi minulle. Tyttärieni elämänkuvioita en ole pyrkinyt päsmäröimään. Vitsinä tähän voisi heittää, että enemmänkin sitä on yritetty lasten taholta minun suuntaani, laulaja kuvailee.

Nykyinen elämäntilanne on hyvä.

– Koen, että nykyisessä suhteessani henkinen yhteys ylittää 32 vuoden ikäeron

