Tämä pelasti Pauli Hanhiniemen alkoholismilta – nyt hän paljastaa, mikä on usein todellinen syy alkoholiongelmaan: ”On iso riski”

Pauli Hanhiniemi on oivaltanut, että päihdeongelmiin ei aja kiertue-elämä vaan lorviminen, että parisuhteet tuppaavat muuttumaan aina monimutkaisiksi ja että pahastakin voi seurata jotain hyvää.

JUURET

”Tavoitteena oli vapaus”

”Kasvoin Pohjanmaalla Alavudella, joka on reilun 10 000 asukkaan kaupunki mutta minulle kylä. Eteläpohjalainen ilmapiiri oli sellainen, että kukin pyrki pärjäämään omillaan ja tekemistä arvostettiin. Ajoin sinne juuri ja vein reilusti yli 90-vuotiaalle äidilleni viikon lounasruuat.

Lapsuudenperheeni asui vuosia kyläkoululla, missä sain ensikosketukseni musiikkiin. Kun koulun kello soi ja lapset juoksivat portaita välitunnille, koko talo rämisi ja tärisi. Äitini tasoitti meteliä soittamalla kotona Sävelradiota.

Soitin lapsena pianoa ja lauloin seurakunnan lapsikuorossa. Koulun rehtori oli palava musiikkimies, joka takoi pianoa New Orleansin tyyliin ja laulatti oppilailla Pientä nokipoikaa. Sen myötä musiikki alkoi tuntua hienolta. Rockiin minut tutustuttivat isoveljeni Kari ja Vesa. He lainailivat kavereiltaan levyjä ja äänittivät niitä kelanauhoille. Myöhemmin punkin uusi aalto vaikutti minuun voimakkaasti.

Lähdin omiin leipiini 17-vuotiaana, kun minut heitettiin ulos lukiosta. Aikuinen ystäväni, kuvaamataidonopettajani Leena, oli myönteisessä mielessä aivopessyt minut kiinnostumaan itseilmaisusta. Se oli myös ajan henki 1970–80-luvuilla. En vertaa itseäni ihan Hämähäkkimieheen, mutta jotain samaa tavoitteissani oli.

Pauli palkitaan. ”Kuudennella luokalla osallistuin valtakunnalliseen piirustuskilpailuun, ja siitä napsahti toinen sija. Kuvaamataidonopettajani Leena Himanen oli riemuissaan.”

Halusin muokata elämästä sellaista, ettei tarvitse hirveästi kysellä, mitä teen seuraavaksi. Irtautuminen ja vapaus koittivatkin nuorena. Jo alle kolmekymppisenä olin vapaa tekemään, mitä huvittaa.”

MUSIIKKI

”Yhteissoitto on ihmeellistä”

”Olen ollut bändissä yli 40 vuotta. Ennen Kolmas nainen -bändin läpimurtoa opiskelin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa piirtäjä-artesaaniksi ja työskentelin parissa painofirmassa.

Päästyäni kaverin siivellä bändiin aloin kirjoittaa biisejä, koska jonkun oli pakko. Yhtye tarvitsi kappaleita, ja omatekoisten laulaminen oli helpompaa kuin valmiiden. Teimme täydellä kiihkolla omaa musiikkia: sellaista kuin osasimme ja sattui tulemaan. Soitimme kaiken, mitä saimme aikaan.

Jatkoin kirjoittamista, koska olin porukan tuotteliain. Voin sanoa, etten ole koskaan välähdyksenomaisesti tajunnut, että kirjoitan hyvin. Se käännekohta elämässä on ollut hidas ja orgaaninen. Mutta kyllä minä jo nuorena harkitsin aika paljon sanoitusten muotoa ja sisältöä. Voin yhä laulaa parikymmentä vuotta sitten kirjoitettuja lauluja, eivätkä ne mahdottoman hölmöjä ole.

Timo, Pauli ja Sakari. ”Kolmas nainen huutaa yhteen mikkiin. Vuosi on 1982.”

Musiikissa hienointa ovat hetket, jotka syntyvät soittaessani yhdessä jonkun toisen kanssa. Voin sommitella musiikkia yksin, mutta ihme syntyy vain soittamalla yhdessä. Minulla on toivottavasti vielä aikaa, jolloin kuulo ja kädet toimivat. Haluan etsiä ja löytää lisää tätä musiikin ihmettä ja työskennellä sen eteen. Se on kokemisen arvoista.

Asemani työrintamalla on mitä mainioin: keikoille on kysyntää ja kappaleitani soitetaan Spotifyssa ja radiossa. Saan hyvää kyytiä edelleen.”

PÄIHTEET

”Minä käytän niitä, eivätkä ne minua”

”Minut on pelastanut alkoholismilta se, että olen aina halunnut tehdä kiertueilla muutakin kuin laulaa ja soittaa. Olen roudannut soittokamoja ja ajanut bändin bussia, joten aamuisin on pitänyt olla ajokunnossa.

Käytän päihteitä niin, että voin sanoa käyttäväni niitä eivätkä ne minua.

Amerikan-reissulla. ”Missä olit, kun sait tietää Kekkosen kuolemasta? Roadtripillä Yhdysvalloissa.”

Moni muusikko syyttää alkoholiongelmastaan kiertue-elämää, vaikka todellinen syypää on tyhjä aika. Jos kiertueella ei osallistu käytännön hommiin, on iso riski turhautua ja alkaa juopottelemaan. Minusta kiertue-elämä ei ole sinällään rankkaa. Esimerkiksi sairaanhoitajien työ on varmasti raskaampaa, mutta eivät he itke alkoholisteina, että on pakko ryypätä rankan työn takia.

Olen on-off-tupakoitsija ja ehdottomasti nikotiiniaddikti. Kun mieliteko iskee, se on hyvin voimakas. Tarvitaan vain yksi savuke ja taas mennään! Olen kuullut, että nikotiinin vieroitusoireet ovat yhtä pahat kuin heroiinin. Itselläni on onneksi kokemusta vain nikotiinista, ja se riittää, että ymmärrän asian. Alkoholiin minulla ei ole tällaista addiktiota.

Pauli ja Raimo. ”R.A.S.A. esiintyi Aulavalla 1980-luvun alussa. Soundcheckin ja keikan väliin mahtui aurinkoa ja keskikaljaa.”

Pystyn kuitenkin tahdonvoimalla olemaan myös polttamatta. Olen ollut ilman tupakkaa keväästä 2022, eikä sitä tee nyt edes mieli. Oivalsin varhain, että pystyn lopettamaan löytäessäni riittävästi motivaatiota. Isoveljeni Kari opetti minut siihen 15-vuotiaana lupaamalla ostaa pullon Bacardi-rommia, jos olen puoli vuotta polttamatta. Olin ja sain pullon. Sama veto toistui myöhemmin uudelleen, mutta lankesin ja pullo jäi saamatta.”

TALOREMONTIT

”Se on selviytymis- eikä sankaritarina”

”Olen asunut Tampereella 30 vuotta. Muuttaessani kaupunkiin ostin pian Tahmelasta vanhan puutalon ja aloin remontoida sitä. Alle kolmekymppisenä minulla ei ollut sellaista elämänkokemusta, että olisin ymmärtänyt, kuinka helvetillisen iso duuni vanhan talon kunnostamisessa on. En myöskään tajunnut, miten paljon vanhan talon rakenteet rajoittavat esimerkiksi kodin sommittelua. Onneksi minulla oli hyvät työmiehet ja silloinen puoliso. Voin sanoa, että yksin tehtynä tulos olisi aika paljon huonompi.

Ensimmäinen taloprojekti opetti, että remontit ovat selviytymistarinoita sankaritarinoiden sijaan. Projekti on pirun pitkä, ja kaikki vaatii paljon harkintaa. Olen valinnoistani itse vastuussa hamaan tappiin. Nyt tuossa talossa asuu aikuinen lapseni.

Piirtäjä. ”Pienenä pystyin keskittymään piirtämiseen. Kuvassa on lumen ja tuulen sortama talo Ikkalankylässä, Virroilla.”

Nykyinen residenssini Hyhkyssä on sekin vanha talo, joka piti remontoida kokonaan. Jos olisin löytänyt budjettiini sopivan uuden talon, olisin ehdottomasti muuttanut sellaiseen. En ole idiootti, joka haluaa ehdoin tahdoin vanhaan taloon. Molemmissa taloissa minua on tosin kiehtonut myös niiden ympäristö, johon olen viehtynyt. Remontointi ei todellakaan ole lempipuuhaani, enkä olekaan tehnyt juuri mitään itse.

Taloni remontti on yhä kesken mutta väkevästi voiton puolella. Mikään siinä ei enää tullut yllätyksenä. Silti olen viime vuosina kärsinyt eniten päätöksestäni alkaa kunnostaa toista taloa. Oli virhe kuvitella, että voimani riittävät. Projekti on ottanut lujille. Olen kokenut uupumuksen hetkiä, mutta kukapa ei kokisi, kun on liikaa työn alla yhtä aikaa. Sitten tuli vielä koronapandemia enkä voinut tehdä työtäni. Välillä piti miettiä, millä maksan kaiken.”

Silkkipainossa. ”Lukio jäi kesken ja ajattelin alkaa työläiseksi. Viihdyin hyvin!”

KOTI

”Henkisiä koteja on monta”

”Koti-sanan merkitys muuttui, kun varsinainen koti hajosi luonnollisella tavalla ja isoimmat lapset muuttivat omilleen. Sellaista paikkaa ei enää ole, jossa joku odottaisi minua. Kun kotona vielä odotti perhe, se oli ihan mahtavaa. Koti oli minulle koossa pitävä, ankkuroiva asia.

Maan kiertäminen on vaikuttanut paljon siihen, miten miellän kodin. Pidän kodikkaina moniakin paikkoja, kuten tamperelaisen Telakka-ravintolan saunan pukuhuonetta. Olen istuskellut siellä 30 vuotta keikalta, saunasta tai milloin mistäkin tulleena. Lämpimässä sisustuksessa näkyy rakkauden kädenjälki.

Samanlaista kodikkuutta on Tavastian takahuoneessa, tietyillä huoltoasemilla ja esimerkiksi Tiinan Tuvassa Rautalammilla, missä olen pysähtynyt matkoillani 1980-luvulta asti. Kun paikkoihin liittyy tietty aika-akseli, mieleenpainuvia keskusteluita ja muita muistoja, ne muuttuvat kodiksi henkisesti.”

Timo ja Pauli. ”Mopoiässä me Timon kanssa valokuvasimme, teimme pienlehteä ja lauloimme Beatlesin biisejä Timon venäläisen akkarin säestyksellä.”

RAKKAUS

”Yksinkertaisesta tulee monimutkaista”

”En ole parisuhteessa ja nukun yöni yksin silloin, kun pienet lapset eivät ole luonani. En silti sanoisi eläväni yksin. Elämässäni on paljon ihmisiä, joiden kanssa olen tekemisissä ja sovittelen aikataulujani.

Olen väleissä kaikkien lasteni äitien kanssa. Minulla on ollut muitakin intiimejä suhteita, ja heidän kanssaan olemme yhä ystäviä.

Ystävänä eroaminen on mahdollista, mutta silloin suhteessa ei ole ollut sen vaikeaksi tekeviä elementtejä. Jos ei odota suhteelta ihmeitä, ei myöskään luovu ihmeestä. Jos taas äityy odottamaan toisesta ratkaisua ongelmiinsa, eroamisesta tulee vaikeaa. On hämmentävää, miten yksiselitteisiä parisuhteeni ovat alussa olleet ja kuinka moniselitteiseksi ne ovat lopulta muuttuneet.

Olen oivaltanut, että rakkaus tekee toisista lempeitä ja pitkämielisiä, mutta toisissa se herättää omistus- ja vallanhalua. Rakkaus on katalysaattori, joka muokkaa meitä ja käytöstämme. Rakkaus on myös aikamoinen lujittaja. Jos kokoaisi pirunnyrkin ja laittaisi liimaksi rakkautta, sitä ei purkaisi mikään. Rakkaus on vallalla hetken. Sen jälkeenkään se ei katoa, mutta hakee paikkaansa muiden tunteiden kanssa.

En ole oppinut mitään kovin hyödyllistä parisuhteista enkä kuvittele sanovani niistä jotain uutta tai lopullista.”

ISYYS

”Minä olen heidän ja he minun”

”Minulla on viisi lasta, joista kolme on aikuisia ja kaksi pientä. Isyyteni on monen sorttista, ja silloin kun olen hyvässä voinnissa ja vireessä, nautin siitä tosi paljon. Tekisi mieli ottaa puheeksi jopa turhan usein, miten siistiä isyys onkaan.

Viime vuosina olen saanut samaan aikaan tutustua pikkuveitikoihin ja nauttia sujuvasta kommunikaatiosta aikuisten lasteni kanssa. Olen ihmetellyt, maistellut ja tuskaillutkin sitä, kun historiaa eri-ikäisten lasten kanssa syntyy.

Armeijassa. ”Alokas lukee sarjakuvia ja soittelee huuliharppua. Eskapismi helpottaa ahdistusta.”

Minulla ei enää ole paineita olla aikuisille lapsilleni auktoriteetti eikä vääntää heidän kanssaan mistään, vaan yhdessäolomme on rentoa. He mestaroivat omia asioitaan ja minä omiani. Välillä singahdan toki ottamaan kantaa, kun aikuisen lapsen auto on hyytynyt pakkasessa. Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä mutta toisaalta voimme käydä keskusteluja, jotka menevät asioiden ytimeen.

Aikuistuvilla mukuloillani on pokkaa jutella kanssani ja myös taitoa kuunnella verrattain kaikkea, mitä minulla on sanottavana. Minusta ei ole itsetarkoitus, että voimme puhua mistä tahansa. Uskon silti, että tiukan paikan tullen sekin onnistuisi. Tuntuu palkitsevalta ja hienolta, että lapseni ovat yksiselitteisesti minun väkeäni ja minä heidän.

Jälkikäteen olen oivaltanut, että lasteni elämässä on ollut vaiheita, jolloin olen ollut autuaan tietämätön, mitä heille kuuluu. Olen ollut sokea näkemään, mitä on tekeillä. He ovat voittopuolisesti pystyneet selvittämään nuo vaiheet itse, enkä kanna asiasta hirveän huonoa omaatuntoa. Kun mietin omaa nuoruuttani, vanhempani eivät tienneet elämästäni tuon taivaallista. Siitä huolimatta minulla on nyt äitini kanssa selkeät välit ja niin oli isänikin kanssa ennen hänen kuolemaansa.”

PELASTUSRENGAS

”Minulla on oikeus olla väärässä”

”Toiset ihmiset ovat olleet minulle hyvinkin pelastavia. Minulla on ollut vuosien varrella turvallisia ihmissuhteita, joissa olen voinut jutella asioista niiden oikeilla nimillä. Nykyään lasken niihin myös aikuiset lapseni, joiden luotettavuudesta minulla ei ole mitään epäilystä.

Samuli, Pasi ja Pauli. ”Sodan tuhoja Sarajevossa. Perunateatteri kävi soittamassa Bosniassa palvelleille SFOR-joukoille.”

Olen myös jo menettänyt muutamia ihmisiä, joiden kanssa oli hyvä puhua. Kuolo on korjannut heidät. Ilman niin hyviä ystäviä elämäni olisi ihan katastrofi ja olisin ajautunut huonoon jamaan. Vaikeissa elämänvaiheissa minua on auttanut myös kyky katsoa asioita useasta suunnasta. Olen oivaltanut, että pahastakin voi seurata jotain, minkä voin jalostaa tai mikä jalostuu hyväksi.

On ollut tärkeä oppi tajuta, että minulla on ollut oikeus olla väärässä ja tehdä virheitä. Sitä kautta olen alkanut nähdä myös itseeni kohdistuneet vääryydet uudessa valossa. Kaikki vääryys ei ole silkkaa pahuutta vaan anteeksiannettavissa. Jos pystyn antamaan anteeksi itselleni, pitää minun ymmärtää antaa anteeksi myös ympäristölleni.”

IKÄÄNTYMINEN

”Haluan elää lapsiani varten”

”Käsillä on 58-vuotiaana selvästi sellainen elämänvaihe, että fysiikan lait tulevat vastaan. Kognitiivinen häikkä vain kyttää, koska pääsee aktivoitumaan. Korskeasti voisin sanoa, että käsillä ovat miehuuteni viimeiset vuodet. Mutta johan noita on ollutkin! Olen saanut elää aika hauskan elämän.

Etenkin pienten lasteni vuoksi yritän pitää itsestäni edes vähän huolta, jotta saisin olla mahdollisimman pitkään osa heidän elämäänsä. Kävelen portaat enkä käytä hissiä. Syön järkevän asiallista ruokaa.

Salilla käynnistä Pauli ei välitä, mutta toivoo voivansa aloittaa taas pian joogan. ”Käsillä on 58-vuotiaana selvästi sellainen elämänvaihe, että fysiikan lait tulevat vastaan. Korskeasti voisin sanoa, että käsillä ovat miehuuteni viimeiset vuodet.”

Viimeiset 20 vuotta olen käynyt jopa satunnaisesti kuntosalilla, mutta epäsäännöllinen elämäntapa tuo siihen haasteensa. En mene mielelläni hotellien kuntosalille, enkä saa sinne seuraa bändikavereistakaan. Ja enhän minäkään siitä treenistä pidä! Olen käynyt myös joogassa, mutta viime syksynä revähtänyt akillesjänne on tuonut lajiin taukoa. Toivon löytäväni itseni taas pian joogasalilta.”

Fakta Pauli Hanhiniemi Syntynyt 24.10.1964 Alavudella. Muusikko, säveltäjä ja sanoittaja. Sinkku, viiden lapsen isä. Asuu Tampereella. Kolmas sooloalbumi, Minä ja Retkue, ilmestyi 24. helmikuuta.

