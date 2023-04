Hilkka Ahde sai karmean uhkauksen, kun lähti Matin matkaan 19-vuotiaana – se rikkoi välit äitiin dramaattisesti

Hilkka Ahde on huolehtinut koko aikuisen ikänsä muista. Viimeisimpinä vuosina hän saattohoiti muistisairaan äitinsä ja syöpää sairastaneen puolisonsa. Nyt hän on ensimmäistä kertaa tilanteessa, että hän ei hoida ketään, vaan hänellä on ihminen, joka hemmottelee häntä.

Asunnon pohjaratkaisu on kadehdittavan avara. Tilavaan olohuoneeseen tulvii valoa, ja keittiön ja olohuoneen välissä on erillinen ruokailutila, johon mahtuu pitkä pöytä. Makuuhuoneet ovat omassa rauhassaan asunnon yhdellä sivulla. Taloyhtiön alakerrassa on saunan lisäksi uima-allas.

Tänne Hilkka Ahde muutti äitinsä Kertun ja tyttärensä Tiinan kanssa kolmisen vuotta sitten. Kolmikko asettui asumaan kommuuniksi kutsumaansa uuteen kotiin, kun Hilkan puoliso Matti Ahde menehtyi haimasyöpään.

Nyt kodissa asuvat enää Hilkka ja Tiina. Hilkan äidin kuolemasta on kaksi kuukautta. Suru on vahvasti läsnä, mutta siihen sekoittuu aavistus täysin uudenlaisen elämänvaiheen alusta.

– Minulla on tällä hetkellä ihan outo tunne, Hilkka sanoo.

– Lähdin Matin matkaan 18-vuotiaana, ja sen jälkeen olen aina ollut vastuussa muista. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla ei ole ketään, jota pitäisi hoitaa tai jonka kanssa tarvitsisi neuvotella menoista. En ole vielä tottunut siihen, että en ole kenellekään tilivelvollinen. En tiedä yhtään, millaiseksi elämäni on nyt muotoutumassa, Hilkka kertoo.

Hänestä on ihan vastikään ilmestynyt Liisa Talvitien kirjoittama elämäkerta Hilkka Ahde, sinisilmäinen optimisti.

Matin sureminen jäi kesken

Viimeiset vuodet Hilkka on ollut ennen kaikkea omaishoitaja: ensin äitinsä, sitten myös puolisonsa. Kaksi silmänräpäystä. Niin hän kuvaa molempien sairastumisia, jotka muuttivat elämän hetkessä.

Ensin perusterve äiti vain alkoi eräänä päivänä valittaa niskakipua, ja seuraavaksi hän jo tuupertui tajuttomana kotinsa lattialle saatuaan aivoverenvuodon. Matinkin silmänräpäyksen Hilkka muistaa tarkkaan. Matti oli kuljettamassa Hilkkaa lääkärikäynnille, kun otti autossa puheeksi tummaksi värjäytyneen virtsan.

– Patistin Matin samana päivänä lääkäriin, ja muutaman päivän päästä jo tiesimme, että kyseessä on haimasyöpä ja ennuste on huono.

Tytär Tiina on ollut Hilkalle suuri tuki tilanteissa, joissa suru puolison menettämisestä tulee pintaan. ”Aina mökille ajaessammekin Tiina sanoo, että itke vain äiti, se helpottaa.”

Äiti sairastui lopulta myös muistisairauteen, ja Hilkka hoiti häntä yhteensä kymmenen vuotta. Niistä kolme hän hoiti samaan aikaan myös miestään. Jo ennen Matin menehtymistä joulukuussa 2019 Hilkka oli päättänyt, että hän ottaisi äidin kotiinsa asumaan. Kun Matti kuoli, Hilkka hoiti vajaassa kahdessa kuukaudessa kolme muuttoa: omansa, äitinsä sekä Tiinan, joka oli lupautunut auttamaan hänelle läheisen isoäidin hoidossa. Helmikuussa kolmikko asui jo uudessa yhteisessä asunnossa Oulunkylässä.

– Nyt, kun äidin kuolema on ottanut tosi koville, olen miettinyt, että itken samalla varmaan Mattiakin. Sureminen jäi ehkä silloin kesken, kun aloin niin nopeasti tehdä kaikkea muuta.

Toisaalta toimiminen on aina ollut Hilkan tapa selvitä. Äidin kuolemankin aikaan tänä kevättalvena hän oli keskellä kiivainta vaalityötä. Juuri käydyissä eduskuntavaaleissa Hilkka sijoittui 4 353 äänellä varasijalle.

– En vielä ole äidinkään kuoleman jälkeen saanut sellaista hengähtämisen hetkeä. Toisaalta en osaakaan sellaista, että vain olisin.

Omaishoitajana kahdelle

Tähän saakka oleminen onkin ollut käytännössä mahdotonta. Raskaimpina menneistä vuosista Hilkka muistaa ne seitsemän, joina hän toimi äitinsä etäomaishoitajana. Joka perjantai hän valmisti viikonlopun ruuat Matille ja lähti heti työpäivän jälkeen ajamaan kohti Valkeakoskea. Siellä odottivat äidin lisäksi viikon pyykit, kaupassa käyminen, ruuanlaitto, siivoaminen ja äidin saunotus.

– Kun äiti vielä pystyi kävelemään, vaikkakin huonosti, hän kävi tunnin välein öisinkin vessassa. Minun piti lähteä aina mukaan, jotta hän ei kaatuisi. Sunnuntai-iltaisin lähdin ajamaan takaisin Helsinkiin ja menin seuraavana aamuna töihin. Se oli oikeasti rankkaa aikaa.

” Koin hirveää ristiriitaa siitä, miten jaan äidille ja Matille aikaani.

Henkinen kuormitus oli suurimmillaan silloin, kun Hilkan olisi pitänyt Matin sairastuttua olla sekä äidin että Matin luona.

– Kun olin lähdössä äidin luota, hän sanoi, että mikset jää tänne, kyllä se Matti siellä pärjää. Minä tiesin, missä kunnossa Matti on. Hän ei pystynyt syömään, ja minun piti tyhjentää nestettä hänen keuhkoistaan kolmen päivän välein. Koin hirveää ristiriitaa siitä, miten jaan heille aikaani.

Matin muisti ja pää toimivat loppuun asti. Äidin kanssa sen sijaan tuli koomisiakin hetkiä, kun tämä väitti kiven kovaa Hilkalle olevansa Matin kanssa naimisissa.

– Kun näytin äidille isän kuvaa ja sanoin, että tässä on miehesi Kauko Riikonen, hän vastasi, että ei hän koskaan ole Riikosen Kaukon kanssa vehdannut.

Nyt muisto hymyilyttää Hilkkaa, mutta muistisairaus toi myös tilanteita, joille ei voinut hymyillä.

– Kyllä se riipaisi hirveästi, kun äiti ensimmäistä kertaa kysyi minulta, että kenenkäs tyttöjä sinä olet. Hän piti usein Tiinaa minuna ja minua äitinään tai siskonaan. Toisaalta välillä hänellä oli täysin selkeitä hetkiä.

Puolison hoitaminen oli silti vielä erilaista kuin äidin. Hilkka ja Matti tiesivät lähes kolme vuotta, mikä Matin sairauden lopputulos on. He ehtivät tehdä paljon asioita ja jopa matkustaa yhdessä ennen kuin Matin tila huononi.

– Aina kysytään, olisiko parempi menettää puoliso yhtäkkiä vai niin, että lähtemiseen on aikaa. Kyllä minä koen armollisemmaksi ajan. Vaikka kuolemaan ei koskaan pysty täysin sopeutumaan, kuitenkin tiesin, mitä tulee tapahtumaan.

Teinkö varmasti kaikkeni? Olisinko voinut saada hänet hoidettua niin, ettei hän kuole? Näitä kysymyksiä Hilkka miettii välillä edelleen sekä äidin että Matin kohdalla.

– En voi ristiriitaisille ajatuksilleni mitään. Toisaalta sitä toivoo, että rakas ihminen pääsisi pois, etenkin jos hän sitä kovasti itse haluaa kuten äitini halusi. Toisaalta haluaisi pitää hänet itsellään viimeiseen asti.

Hilkka ja Matti olivat naimisissa paria viikkoa vaille 43 vuotta. Suru on edelleen aaltoilevaa ja sen tuo helposti pintaan joku tietty tilanne tai musiikki.

– Ensimmäinen meno oopperaan oli minulle tosi vaikeaa ja itkin ihan hirveästi. Olin kuitenkin 43 vuotta käynyt oopperassa Matin kanssa. Olimme valtavan läheisiä, sillä suhteemme alun vaikeudet hitsasivat meidät yhteen. Alku oli niin rankkaa ja vaikeaa, ja selätimme sen yhdessä.

Äidin hurja uhkaus

Jos menet naimisiin, päätän päiväni. Kerttu-äidin uhkaus 19-vuotiaalle Hilkalle oli karmea. Välirikko oli alkanut jo kuukausia aiemmin, kun Matti oli kosinut Hilkkaa ja pari oli aikeissa muuttaa yhteen. Äidin ja tyttären välisen riidan päätteeksi äiti oli ilmoittanut Hilkalle, että hänellä ei ole tytärtä eikä Hilkalla äitiä.

– Muistan ikuisesti ne sanat ja sen, kuinka lohduttomasti itkin riitamme jälkeen. Veljeni lohdutti minua ja sanoi, että lähde nyt, kun pääset lähtemään.

Tavaraa oli yksi kassillinen ja yksi pahvilaatikollinen, kun Hilkka sinä iltana nousi yöjunaan kohti Oulua. Perillä syyspäivä valkeni kauniina ja kuulaana, ja vastassa asemalla oli tuleva aviomies Matti.

– Vaikka välirikko äitiin oli repivä, minulle oli itsestään selvää lähteä. Olin tiennyt jo ensimmäisillä treffeillä, että Matti on kohtaloni. Ratkaisevaa oli, että veljeni lupasi pitää huolen äidistä. Silloin äiti oli minulle enemmän kuin äiti. Hän oli valmentajani, jota jumaloin.

Rankkoina vuosina Hilkka on koko ajan pitänyt huolen siitä, että elämässä pysyy kaksi asiaa: liikunta ja kulttuuri. ”Ne ovat elinehtoni.”

Kerttu valmensi Hilkkaa SM-tasolla rytmisessä kilpavoimistelussa. Äidin pelko oli, että menestyksekäs voimistelu jää ja tilalle tulee rooli poliitikon vaimona. Niin kävikin: esikoinen Timo syntyi kahdeksan kuukautta ja kolme viikkoa häiden jälkeen ja sai sisaruksikseen myöhemmin vielä Jussin ja Tiinan.

” Vaikka välirikko äitiin oli repivä, minulle oli itsestään selvää lähteä.

Äiti tuli lopulta häihin, ja välit alkoivat lämmetä, kun ensimmäinen lapsenlapsi syntyi. Kokonaan ne kuitenkin korjaantuivat vasta, kun Matti ja Kerttu kävivät pitkän keskustelun Hilkan veljen häiden jälkeisenä yönä. Mitä keskustelussa puhuttiin, sitä Hilkka ei vieläkään tiedä.

– He olivat kaksi voimakasta luonnetta, jotka ottivat mittaa toisistaan. Äidillä oli se typerä ajatus, että Matin olisi pitänyt pyytää häneltä kättä ennen minun kosimistani. Siis äidiltäni, ei isältäni. Se kuvaa äitiäni hyvin. Mutta kun heräsin seuraavana aamuna, kaikki olikin yhtäkkiä seesteistä ja onnellista.

Välirikko oli silti niin kipeä asia, että aluksi Hilkka ei itse voinut puhua siitä äitinsä kanssa lainkaan. Myöhemminkin ajanjaksoa käsiteltiin vähän vitsin varjolla.

– Yritin hyvittää sitä äidille myöhemmin pitämällä hänestä huolta ja viemällä häntä ulkomaille. Ehkä se kuvaa luonnettani, että se olin minä, joka yritti hyvittää. Inhoan riitaa yli kaiken, ja minulla on jonkinlainen tarve olla pidetty ja hyväksytty. En tiedä mistä se tulee, sillä minulla on mielestäni ollut onnellinen lapsuus ja minua on aina tuettu kaikessa.

Yöllisen keskustelun jälkeen Kerttu oli aina ensimmäisenä puolustamassa Mattia, mitä eteen tulikin.

– Kun Matti erotettiin Veikkauksen toimitusjohtajan tehtävistä, äiti kirjoitti iltapäivälehteen kirjeen, että Matti on ainut mies, jonka hän ei ole koskaan kuullut edes kertovan härskejä vitsejä.

Rooleina äiti, isä, nainen ja mies

Hilkka Ahteen traaginen elämä. Lause hehkui kissankokoisin kirjaimin iltapäivälehden lööpissä. Oli tavallinen lauantai 2000-luvun alussa, kun Hilkka huomasi kauppareissulla olevansa viikonlopun pääuutinen.

Hilkan elämä on ollut jollain tasolla julkisuudessa yli 50 vuotta. Vuosiin on mahtunut oikeustaistelu, jonka Hilkka voitti jouduttuaan esimiehensä kiusaamaksi. Ahdistelukohu, jonka myötä Matti sai lähteä Veikkauksesta. Julkisuuteen päätyi myös Jussin huumeiden käyttö, jonka aikaan ventovieraat ihmiset saattoivat sylkeä kadulla Hilkan päälle ja huutaa perään ”huumeäiti!”.

Elämän traagisuutta Hilkka ei silti allekirjoita. Päinvastoin.

– Matti sanoi ennen kuolemaansa: kun kannatte minua arkussa, muistakaa, että kannatte onnellista ihmistä. Ajattelen samoin. Olen ollut onnekas, kun olen saanut hyvän lapsuuden, pitkän ihanan liiton ja kokea paljon kaikennäköistä. Miten joku muu voi määritellä elämäni traagiseksi?

Ehkä Hilkka ei arvannut, mitä kaikkea julkisuus tunnetun poliitikon vaimona toisi. Mutta siihen elämään hän sitoutui. Jo alkumetreillä oli selvää, että Hilkka hoitaisi yksin sekä lapset että kodin, kun Matti toimi eduskunnan puhemiehenä ja ministerinä.

– Minulle vain kaatui koko arki, mutta onneksi olin nuori ja energinen enkä pistänyt sitä yhtään pahakseni. Otin äidin ja isän sekä naisen ja miehen roolit. Hoidin auton huollot ja muut hommat, joita miehet yleensä tekevät. Se teki minusta itsenäisen.

Optimistinen Hilkka luottaa siihen, että kaikki aina järjestyy. ”Vaikka kolhuja on tullut, haluan uskoa ihmisistä hyvää. En jaksaisi muunlaista elämää.”

Nyt Hilkka opettelee jotain aivan uutta. Puoli vuotta Matin kuoleman jälkeen hän sai yhteydenoton ihmiseltä, joka myös oli menettänyt puolisonsa. Yhdessä he kävivät keskusteluja siitä, miltä tuntuu menettää pitkäaikainen kumppani. Parin pitkän kävelylenkin jälkeen yhteydenpito jäi pitkäksi aikaa, mutta puolitoista vuotta sitten yhteys syntyi uudelleen. Vertaistuesta alkanut suhde on nyt syventynyt joksikin, mille Hilkka ei ainakaan vielä halua antaa nimeä.

– Kun on ehtinyt tähän ikään, ei ole kiirettä sopia, kuinka vakavaa tämä tapailu on tai johtaako tämä johonkin. Sellaiselle ei ole tarvetta. Meillä on helppoa ja hauskaa, se riittää minulle. Mutta eihän sille mitään mahda, että tämä on ihana asia.

Elämän tärkeät ihmiset

Uuden ihmisen kanssa oma rooli on aivan erilainen kuin mihin Hilkka on tottunut.

– Nyt minun ei tarvitse huolehtia eikä olla hoivaaja. Voin antaa toisenkin hoivata itseäni. Se on minulle ihan uutta, että minulle laitetaan ruokaa tai keitetään aamupuuro. Minua pikkuisen hemmotellaan.

Hilkka on aina ollut se, joka laittaa muille ruokaa. Ruuanlaittotaidoistaan hän on aina saanut myös paljon kehuja.

” Kun nyt on 65 vuotta mittarissa, oman kehonkuvan kanssa on kipuilemista.

– Aluksi minun piti vähän himmata, että hetkinen, toinenkin osaa laittaa ruokaa ja vieläpä hyvää ruokaa. Otan hirveän helposti päällepäsmärin, hoivaajan ja tekijän roolin. Olen ollut pienestä pitäen sellainen. Nyt yritän opetella laiskottelemaan, ottamaan aikaa itselleni, hemmottelemaan itseäni ja olemaan se, joka myös voi olla hellittävänä.

Muutos on suuri, ja sen eteen on pitänyt käydä paljon läpi asioita oman pään sisällä.

– Minulla oli oikeasti sellainen ajatus, että en voi enää ikinä löytää ketään. Matin tavatessani olin 18-kesäinen, fyysisesti kaunis ja hyväkroppainen. Kun nyt on 65 vuotta mittarissa, oman kehonkuvan kanssa on kipuilemista. Ajattelin, etten koskaan voi näyttää itseäni alasti jonkun uuden ihmisen edessä. Mutta niin onnellisesti sitten kävi, että löytyi ihminen, joka teki sen kaiken mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi.

Vaikka suhde olisi kuinka hyvä, Hilkka ei usko, että enää koskaan muuttaa yhteen kenenkään kanssa. Sen sijaan yhteiselo tyttären kanssa on toiminut niin hyvin, että Hilkka ja Tiina ovat päättäneet jäädä ainakin toistaiseksi asumaan yhteiseen kotiin. Joka tiistai saunomassa ja yökylässä käy myös Hilkan kuusivuotias pojanpoika, joka tänäkin aamuna on lähtenyt mummon luota esikouluun.

– Lapsenlapseni on minulle tällä hetkellä kaikista tärkein. Toivon, että hänen elämänsä menisi hyvin ja pysyisin terveenä, jotta saisin seurata sitä mahdollisimman pitkään.

Eräs toinenkin tärkeä ihminen alkaa päästä elämässä etusijalle.

– Olen oivaltanut sen, kuinka lyhyt elämä on. Se on aivan helkutin lyhyt. Nyt minulla on vähän sellainen tunne, että aion nauttia tästä loppuelämästäni. Ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni yritän olla vähän itsekäs. Siinä on opettelemista, saa nähdä, onnistuuko se. Mutta olen päättänyt alkaa rakastaa itseäni.