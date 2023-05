Joel Hokka kertoo, miksei haaveile vaimosta ja lapsista – ”Näyttää kuormittavalta”

Blind Channel -laulaja Joel Hokalla on ikäkriisi. Pikkulapsiarjesta hän ei kuitenkaan haaveile – se näyttää sivusta seurattuna turhan kuormittavalta.

30 vuotta

Täytän lokakuussa 30. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei minulla ole ikäkriisiä. Tajuan nyt sen, kuinka nopeasti elämä menee. Yritän välttää ahdistusta tekemällä niin paljon niin siistejä juttuja, ettei vanhana kiikkustuolissa vituta.

En haaveile rivarista, vaimosta ja lapsista – ainakaan juuri nyt. Näen pikkulapsiarkea ympärilläni ja se näyttää kuormittavalta. Uskon, että se jälki, mikä minusta maailmaan jää, on taiteeni. Parisuhde olisi jossain kohtaa kiva. Näen kyllä bändikavereistani, että suhde voi toimia, vaikka olemmekin paljon reissussa.

Saan paljon treffipyyntöjä, mutta arvostan fanejani sen verran, etten lähde sekoilemaan. En ole munkkinakaan elänyt, vaan olen deittaillut jonkin verran. Arvostan nykyisin henkistä puolta ulkonäköä enemmän. Arvostan omaa aikaani niin paljon, että en halua viettää vähää vapaa-aikaani paskassa seurassa.

90460 Oulunsalo

Minulla on ollut ihan tavallinen keskiluokkainen lähiölapsuus Oulussa. Isä oli Kärppien hammaslääkäri, joten elämä pyöri paljolti jääkiekon ympärillä. Minussa oli kuitenkin myös herkkä, taiteellinen puoli. Olen perinyt sen äidiltäni, joka on arkkitehti ja lahjakas viulisti. Pienenä osasin piirtää erityisen hyvin, ja hurmasin taidollani tytöt.

Olin 15-vuotias, kun elämäni muuttui. Pääsin setäni kanssa Ruisrockiin ja näin festareilla Slipknotin. Näin 30 000 ihmistä hyppimässä lavan edessä, olin täysin varma, että se oli se, mitä halusin tehdä. Sain pian ensimmäisen sähkökitarani ja ryhdyin virittelemään bändihommia. Päädyin musalukioon, josta löytyivät Blind Channel -tyypit.

Joel Hokka ei näe itseään isänä, mutta hyvä parisuhde jossakin kohtaa elämää maistuisi. ”Arvostan nykyisin henkistä puolta ulkonäköä enemmän.”

27 neliötä

Oma kotini on 27-neliöinen vuokrakämppä Helsingin keskustassa. Se on poikamiesboksi, jonka lattialla lojuu vaatteita, kultalevyjä ja kiertuepasseja. Koti ei ole hirveän viihtyisä, enkä suoraan sanottuna kaipaa sinne lainkaan.

Olen miettinyt tosissani Berliiniin muuttamista, mutta tällä hetkellä bändi toimii parhaiten, kun asumme kaikki Suomessa. Olen myös oppinut viime vuosien aikana arvostamaan Suomea ja Helsinkiä. Helsinki on nykyisin kiinnostava ja kansainvälinen kaupunki, mutta samalla rauhallinen ja turvallinen.

Vietän suurimman osan vuodesta tien päällä. Kun tulen vähänkin pidemmäksi aikaa Suomeen, suuntaan mielelläni pohjoiseen kotiseuduilleni. Siellä voin mennä extreme-harrastusten pariin broidin kanssa. Kaipaan Suomesta sitä, että voin mennä illalla kavereiden kanssa istumaan terassille juomaan muutaman bissen. Saan olla yleensä rauhassa julkisilla paikoilla, jos laitan hiukset kiinni ja olen ilman silmämeikkiä.

8 tuntia unta

Nukun 6–8 tuntia yössä ja syön terveellisesti myös rundin aikana. Suomessa ollessa käyn kuntosalilla ja harrastan veljeni kanssa alamäkipyöräilyä. En jaksaisi pitkään kiertue-elämää, jos en huolehtisi hyvinvoinnistani.

Alkoholilla tuli ennen läträttyä enemmän, mutta mitään varsinaista ongelmaa minulla ei ole koskaan ollut. Olen tajunnut sen, että päihteet ovat vain oikotie keinotekoiseen hyvään oloon. Jos vetäisin märkää samalla tavalla kuin kasarin rokkitähdet, näyttäisin nopeasti kuolleelta rotalta.

6 erilaista persoonaa

Bändin sisällä tulee väkisinkin välillä kahinoita, mutta ne sovitaan nopeasti. Viimeksi meinasi tulla tappelu, kun rumpalimme Tommi pesi varpaitaan minun hammasharjallani. Kostin hankaamalla hänen harjallaan pyllyäni. Homma olisi voinut eskaloitua, mutta sen sijaan kävin ostamassa meille molemmille uudet harjat sovinnon eleenä.

Me kuusi pystymme puhumaan kanssa kaikesta. Jos jollain on paska fiilis, muut kyllä huomaavat sen sanomattakin. Silloin tuemme toisiamme. Omaa tilaakin saa, jos sitä tarvitsee. Olemme sopineet, että jos bussissa joku on punkassaan niin, että verho on vedetty kiinni, häntä ei saa mennä häiritsemään.

Olemme puhuneet bändin kanssa, ettemme tule tekemään tätä loputtomiin. Haluamme lopettaa Cheek-tyyliin niin, että kun homma ei enää kummemmaksi muutu, lyömme kättä päälle. Sen jälkeen voisin tehdä Johnny Cash -tyylistä akustista soolohommaa tai mennä töihin radioon. Tai sitten voisin ryhtyä maalaamaan tauluja ja perustaa oman taidegallerian.

Joel sanoo olevansa erittäin tarkka rahasta. ”En ostele hienoja kelloja tai autoja, sillä tiedän, että materian tuoma onnellisuus kestää vain lyhyen hetken.”

2000-luku

Minulla on hirveä mielenkiinto 2000-luvun alkupuolen kulttuuriin. Vuosina 2000–2006 tehty musa ja leffat ovat parasta, mitä tiedän. Niistä tulee turvallinen olo. Jos minulla on vaikkapa krapula, tykkään katsoa elokuvia siltä ajalta. Fight Club on suosikkini, samoin Spidermanit. Silloin taiteessa luotettiin emootioon: tehtiin isoa ja tunteikasta.

1 300 tuntia bussissa

Meidän osaltamme villi rock n’ roll -elämä on aika kuollutta. Keikkabussissa on yllättävän rauhallista. Keikan jälkeen istuskelen yleensä hetken muiden kanssa, syön ja selailen puhelinta. Pikkuhiljaa vetäydyn omiin oloihini, kuuntelen musaa ja yritän rauhoittua. Diggaan nukkua liikkuvassa bussissa. Sen hurina on rauhoittavaa.

Matka keikkapaikalta toiseen taitetaan yleensä yöaikaan keikkabussilla. Bussissamme on 12 nukkumapaikkaa, kaksi oleskelualuetta, keittiö ja vessa, jossa voi vain pissata. Osa pelaa matkoilla Playstationia, mutta itse en siihen koske. Olen liian kilpailuhenkinen, ja häviö saattaisi johtaa riitaan.

20 000 silmäparia

Minua vaivaa aika ajoin riittämättömyyden tunne. Se on kuin piru, joka kuiskii korvaan, että en ole tarpeeksi hyvä enkä riitä omana itsenäni.

Tiedän, että se kumpuaa lapsuudesta. Nuorena pelasin lätkää, mutta en ollut mielestäni tarpeeksi hyvä. Jouduin myös koulukiusatuksi ala- ja yläasteella. Erotuin massasta pitkän tukan, lakattujen kynsien ja musiikkimakuni takia. Päälleni syljettiin ja minut nostettiin roikkumaan naulakkoon. Sellainen jättää jäljet.

Olen saavuttanut bändin kanssa asioita, joista olen unelmoinut pitkään. Yksi suurimmista oli se, kun esiinnyimme Saksassa maailman suurimmilla Wacken Open Air -metallifestareilla 20 000-päiselle yleisölle. Ihmismeri näytti jatkuvan loputtomiin. Keikan jälkeen olo oli hetkellisesti tyhjä: unelma oli nyt toteutettu, mitä seuraavaksi? Nykyisin tunnistan tunteen paremmin ja osaan käsitellä sitä. Annan tietoisesti armoa itselleni. Olen saavuttanut paljon, vaikka jokainen keikka ei olisi loppuunmyyty.

Nykyään Joelin vanhemmatkin uskaltavat jo luottaa siihen, että poika pärjää musiikilla.

5-numeroinen summa tilillä

En ole ikinä ollut rahanahne, mutta olen erittäin tarkka rahasta. En ostele hienoja kelloja tai autoja, sillä tiedän, että materian tuoma onnellisuus kestää vain lyhyen hetken. Kymppitonnin Rolex muuttuu nopeasti arkiseksi. Raha mahdollista kokemuksia. Haluan, että minulla on mahdollisuus mennä syömään ravintolaan tai ottaa hotellihuone, jos on sellainen fiilis.

Tiedän, että pärjään hyvinkin vähällä rahalla. Ennen kuin bändi löi läpi, elätin itseni dj-keikoilla. Sillä ja asumistuella sai ostettua nuudeleita. Nyt minulla on tililläni viisinumeroinen summa, eikä tarvitse enää miettiä, millaisiin nuudeleihin on varaa.

Vanhempani kyseenalaistivat bändihomman vielä, kun olin 26-vuotias. Olin silloin kirjoilla ammattikorkeakoulussa, mutta opintopisteitä ei juuri kertynyt. Totta kai he olisivat halunneet, että hankin jonkin järkevän ammatin. Nyt hekin uskaltavat jo luottaa siihen, että pärjään musiikilla, vaikka tietävätkin, kuinka paljon tämä vaatii.

Fakta Joel Hokka Blind Channel -yhtyeen laulaja ja biisintekijä syntyi Lahdessa 5.10.1993.

Asuu Helsingissä, kiertää Blind Channel -yhtyeellään maailmaa. Bändi edusti Suomea Euroviisuissa 2021.

