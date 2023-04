Markku Pölönen menetti 2010-luvun alussa kaiken ja päätyi eron jälkeen "pohjakosketukseen”. – Suomessa ei silti anneta kenenkään kuolla kylmään tai nälkään.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Markku Pölösen, 65, uraan ja elämään mahtuu huikeita onnistumisia, mutta myös totaalinen taloudellinen romahdus noin 13 vuotta sitten.

Kun Markun ja puoliso Sadun lapset olivat pieniä, perhe asui vanhassa kartanossa Lopella. Sitten he muuttivat Markun synnyinseuduille Pohjois-Karjalaan ja perustivat elokuvakylän Kontiolahden varuskunnan kupeeseen

– Ajattelin, että tämä jatkuu ikuisesti. Teimme Karjalan kunnailla -sarjaa kausi kerrallaan, sillä oli viikoittain miljoona katsojaa ja kylässämme kävi pirusti turisteja. Sitten Yleisradio lakkasikin tilaamasta sarjaa, Markku muistelee Me Naisten Elämäni oivallukset -juttusarjassa.

– Putosimme täysin tyhjän päälle – minä ja sarjan tuottajana toiminut vaimoni, mutta myös ne kymmenet ihmiset, joista koin olevani vastuussa.

Firmalla oli velkatappi täynnä. Tuli myös ero.

– Kun kaikki sitten romahti, koitui henkilökohtainen talousahdinko lopulta minun kontolleni. Meillä oli lapsista yhteishuoltajuus, mutta siinä tilanteessa vaimo piti huolen lapsista, mistä olen hänelle ikuisesti kiitollinen.

– Pahinta erossa oli, että lapset eivät voineet yöpyä luonani tilapäisessä asunnossani, jossa nukuin itsekin lattialla, pelkällä patjalla.

”Vuonna 2015 tein vartijoiden pelossa vuoteen, jonka sai muutamassa sekunnissa piiloon pahvilaatikkoon. Puolitoista vuotta kesti tuo pohjakosketus”, Markku Pölönen kertoo.

– Suomessa ei silti anneta kenenkään kuolla kylmään tai nälkään. Tiukimpina aikoina sanoin lapsille, että ei meillä ole mitään hätää. Jos menee tosi huonosti, mennään yhdessä Joensuun torille, pistetään selälleen ja käsi käteen. Maataan siinä, kunnes joku vie meidät lämpimiin tiloihin ja antaa meille velliä.

Vuonna 2015 Markku pääsi ”luvattomasta kämpästään” asumaan erään säätiön takaamaan 27-neliöiseen yksiöön.

Viimeiset neljä vuotta Markku Pölösellä on riittänyt töitä.

– Sen verran paljon, että ei ole puhettakaan että saisin taiteilijaeläkettä. Nyt tilanteeni on se, että minun on pakko tehdä töitä hamaan kuolemaan saakka. Viimeisin velka tulee maksettua tätä menoa 71-vuotiaana. Alun perin sitä oli satoja tuhansia.

