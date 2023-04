Emma Salokoski kävi ex-miehensä kanssa pariterapiassa puoli vuotta avioeron jälkeen – tällaiset välit heillä on nykyään

Emma Salokoskella oli täydellinen puoliso, mutta avioliitosta hänen oli pakko lähteä. Eropäätöstä seurasi puolen vuoden yhteinen terapia. – Tunnen ylpeyttä, kiitollisuutta ja iloa siitä, miten hyvin saimme eron lopulta hoidettua.

Romukoppadiagnoosi. Sillä sanalla lääkäri kuvaili Emma Salokoskelle tekemäänsä arviota. Nimitys ei sisältänyt vähättelyä, päinvastoin, Emman oireilu oli kyllä otettu tosissaan. Ennemminkin luonnehdinta kuvaili tapaa, jolla diagnoosiin oli päästy: kaikki, mikä oli mittauksilla tai testein voitu todistaa olevan kunnossa, oli poissuljettu epäiltyjen listalta ja heitetty romukoppaan. Jäljelle jäi kimppu oireita, joille nyt annettiin sairauden nimi, krooninen väsymysoireyhtymä.

” Sain vihdoin katkaistua ajatuksen, että olen laiska, heikko ja huono ihminen.

Marraskuussa saatu diagnoosi oli Emmalle lopulta helpotus.

– Sain vihdoin katkaistua ajatuksen, että olen laiska, heikko ja huono ihminen. Sen sijaan sain ajatella, että tunnen olevan poikki, koska minulla on tällainen syndrooma.

Listattuina oireet olivat Emmankin mielestä kuulostaneet vähän hähmäisiltä, mutta käytännössä ne olivat konkreettisia, tosia ja monien väsymysoireyhtymään jo sairastuneiden hyvin tunnistamia.

Oli loputon väsymys, siis niin, että 13 tunnin yöunien jälkeen päivästä ei selvinnyt ilman kolmen tunnin päikkäreitä. Oli jatkuva flunssainen olo, sellainen voimaton ja kaikkialla kehossa juiliva särky, mutta ilman kuumetta ja nuhaa. Kuntosalikäyntejä seurasi aina sairastuminen ja vähänkin intensiivisempiä työjaksoja totaalinen fyysinen romahdus. Urheilullinen ja tekeväinen muusikko saattoi yhtäkkiä lojua sohvalla kolmatta päivää.

– Minulla oireilu oli silti lievää verrattuna monien muiden kokemuksiin. Netin tukiryhmissä kysellään, kuka on jaksanut käydä tällä viikolla suihkussa, ja osa on joutunut pyörätuoliin, Emma, 46, kertoo.

Kroonista väsymysoireyhtymää sairastaa Yhdysvalloissa arviolta 2,5 miljoona potilasta, ja Suomessakin puhutaan jo 40 000 sairastuneesta. Heistä vain osa on saanut virallisen diagnoosin tai hoitoa, eikä sairaus vielä oikeuta Kelan tai eläkevakuutusyhtiöiden tukiin. Oireyhtymän tutkimus ja käsittely saattavat kuitenkin saada vauhtia ajankohtaisen ja seuraamuksiltaan samankaltaisen long covidin tutkimuksesta. Väsymysoireyhtymän korvattavuudesta on viime vuonna tehty kansalaisaloite, mutta ainakin toistaiseksi toimintakyvyttömät päivät tarkoittavat Emmalle ja muille sairastuneille palkattomia rokulipäiviä, ja mahdolliset hoidot on maksettava omasta pussista.

– Freelancetaiteilijana minulla on mahdollisuus vaikuttaa aikatauluihini ja voin rytmittää tekemiset jaksamiseni mukaan, mutta eihän se taloudellisesti mitenkään järkevää ole, Emma miettii.

– Onneksi elämäntyyliini on sellainen, etten tarvitse hirveästi rahaa. Ajelin pitkään vuoden ysikasi Mazdalla, eivätkä ulkoisen statuksen merkit kiinnosta minua.

” Stressistä irti rimpuileminen on hemmetin vaikeaa.

Toipuminen sen sijaan kiinnostaa, ja sen eteen Emman on pitänyt tehdä isoja muutoksia elämäntavoissaan. Lääkärin ensimmäinen ohje oli karsia kaikki fyysinen rasitus ja stressi. Urheilun jättäminen tuntui hurjalta muutokselta: kun liikunnalla oli ollut tärkeä osa stressinhallinnassa, neuvo kuulosti aluksi mahdottomalta.

– Koko nykyinen yhteiskunta, tämä meidän tehokkuuteen ja hyödyllisyyteen kannustava elämäntyyli, ohjaa meitä olemaan naimisissa stressin kanssa. Siitä irti rimpuileminen on hemmetin vaikeaa. Tajusin suhtautuneeni liikuntaankin sillä asenteella, että tästä nyt kaikki tehot irti, ja jopa siitä voi ottaa paineita, ehdinkö ja osaanko meditoida oikein. Sehän on ihan älytön kela, Emma sanoo.

Emma koki avioliitossaan olevansa aina se huonompi ihminen. Siksi siitä oli lähdettävä. ”On ensisijaista, että kumppanin kanssa pitää itsestään.”

Mitä, jos intuitio tekeekin hallaa?

Niinpä Emma jätti ensin pois kaiken urheilun, nukkui niin paljon kuin pystyi ja alkoi pokkana autoilla kaikkialle, minne oli aiemmin tottunut kävelemään tai pyöräilemään hyötyliikunnan nimissä.

– Aloin hyvällä omallatunnolla olla laiska kaikessa. Oli suorastaan euforinen tunne lojua sohvalla ja katsoa Peaky Blindersin kolmos- ja neloskaudet putkeen.

Huono olo ei kuitenkaan poistunut löhöämällä. Joulukuussa Emma matkusti kahdeksi viikoksi Thaimaahan poikansa kanssa, vaikka pelkäsi, ettei jaksaisi edes poistua hotellialueelta.

– Siellä huomasin, miten aurinko, värit, kukat ja elämänriemu vaikuttivat myös fyysiseen jaksamiseeni. Keskityin vain nautinnollisiin asioihin enkä yhteenkään sellaiseen, joista olisin ajatellut että ”pitää tehdä”. Hengailin altaalla ja tein iiseimpiä pilatesliikkeitä, Emma kuvailee.

– Oloni ja fyysinen kuntoni kohenivat huikeasti, ja loman lopulla saatoin kävellä päivän aikana jopa kymmenen kilometriä. Muutos parin viikon takaiseen oli suorastaan järisyttävä.

Lomalla syntynyt oivallus oli käänteentekevä: stressinhallinnassa ilolla ja asioiden mielekkyydellä on hänelle iso merkitys. On turha vakuutella tekevänsä asioita itseä kuunnellen, jos se ääni aina vain patistaa tekemään paremmin, kovemmin ja lisää.

– Nyt pyrin tekemään asioita ilon enkä suorittamisen kautta. Olen palannut tanssitunneillekin, missä hengaan omaan tahtiin ja otan tauon, jos tarvitsen. Joitakin tekemisiä seuraa edelleen hutera olo, mutta isommat romahdukset tulevat harvemmin, Emma kertoo.

– Minulle tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta, joka ei hoidu vain jollain kuurilla.

” Minä todella olen hoitanut masennustani.

Emma on löytänyt apua myös osteopatiasta, jonne hän alun perin päätyi hoitamaan selkävaivojaan. Käytyään hoidoissa noin vuoden ajan, hän huomasi mielialankin kohentuneen ihmeen lailla. Hän ajattelee sen ja iän tuoman rauhoittumisen yhteisvaikutukseen: yli kolme vuotta on nyt sujunut ilman masennuskausia.

Epävakaus oli kulkenut elämässä parikymmentä vuotta ja aiheuttanut synkkyyttä ja suuria haasteita.

– Olin jo varma, ettei sille ole mitään tehtävissä. Olen kokeillut kaikkea. Moni ei uskalla tai osaa pyytää apua, mutta minä todella olen hoitanut masennustani. Näin hyvää oloa en edes uskaltanut toivoa.

” En usko, että on mitään universumia, joka yrittää puhua meille.

Emma kertoo 20 vuoden aikana käyneensä muun muassa psykoanalyysissa, dialektisessa käyttäytymisterapiassa, hahmoterapian ryhmäsessioissa, rosen-, vyöhyke- ja kehoterapiassa sekä turvautuneensa ”kaikkiin Kelan resursseihin”.

– Olen pitänyt itseäni skeptisenä ja realistina ihmisenä, mutta epätoivoissani olen kokeillut sellaistakin, mikä on osoittautunut huuhaaksi. Hyväksyn, että maailmassa on paljon selittämätöntä, mutta kaikki tarkoituksellinen feikki oikein pistää suuttumaan – sellaisen tarjoaminen ihmisille on vaarallista, hän toteaa.

– En usko, että on mitään universumia, joka yrittää puhua meille tai ohjata ennalta suunnitellulle polulle. Hitto vie, joskus ikäviä asioita vain tapahtuu ja käy paska mäihä.

”Elämä oli ihan hirveän vaikeaa, kunnes täytin 40, nyt vasta alkaa olla kivaa”, Emma sanoo.

Hyväkin parisuhde voi tukahduttaa

Fyysinen uupuminen on ollut ristiriidassa sen innon ja henkisen tasapainon kanssa, joista Emma tuntee vasta hiljattain päässeensä jyvälle. Ne löytääkseen hänen on pitänyt käydä läpi isoja elämänmuutoksia, etsiä, hapuilla ja hyväksyä – niin musiikissa kuin yksityiselämässä.

– Elämä oli ihan hirveän vaikeaa, kunnes täytin 40, nyt vasta alkaa olla kivaa. Sääli vain, että kun on vihdoin hirveä into tehdä kaikkea, keho alkaa vanhentua. Selvästikin oma mentaalinen balanssi ja peilistä katsova vanha akka ovat ihan eri iässä, hän nauraa.

– Oma persoona alkaa vasta nyt olla sellainen, että sen kanssa on kotonaan.

Suuri irtiotto oli avioero muusikko Olavi Louhivuoresta kahdeksan vuotta sitten. Vaikka Emma puhuu ex-miehestään kehuvin sanoin ja kunnioituksella, avioliitosta hänen oli pakko lähteä. Hän ajattelee, että täydellinen kumppani voi osoittautua virheeksi ja hyväkin parisuhde tuntua tukahduttavalta, jos ihmiset eivät ole suhteessa tasapainossa.

– Vaikka minulla oli aviomiehenä maailman paras tyyppi ja ihminen, jota arvostan taivaisiin asti, jotenkin meidän välisemme asetelma oli sellainen, josta minulle tuli huono olo. Idealisoin Olavia, ja mielessäni hän oli meistä se hyvä ja valoisa. Itse olin aina se tummempi, enkä hyväksynyt pimeää puolta itsessäni, Emma sanoo.

– Parisuhteessa pitää olla valon ja varjon balanssi. On ensisijaista, että kumppanin kanssa pitää itsestään.

Pimeällä puolella Emma tarkoittaa raadollisia piirteitä, kuten kateutta, aggressiota, itsekkyyttä ja tarvetta puhua pahaa tai tehdä kiellettyjä asioita. Tunteet kuulostavat kovin inhimillisiltä, mutta loukkaamattomuuteen ja kiltteyteen kasvatetulle naiselle ne olivat mahdottomia hyväksyä itsessä.

– Taistelin niin paljon pimeää puoltani vastaan, että olin hukkua siihen. Jokin täydellisyyteen pyrkivä superego on ollut minussa aina vahvana taka-alalla.

” Ei ollut takeita, että tulisin erosta onnellisemmaksi.

Se myös pitkitti eropäätöksen syntymistä, vaikka Emma ymmärsi, ettei voinut liitossaan hyvin. Eron aikaan yhteinen lapsi oli seitsemänvuotias.

– Perheen rikkominen oli ihan kauhein ja todella kipeä asia. Pitkään en halunnut tehdä sitä, koska en halunnut satuttaa päätökselläni muita ja tunsin järkyttävää syyllisyyttä. Ei myöskään ollut takeita, että tulisin erosta itse onnellisemmaksi. Mitä jos aiheuttaisin tuskaa muille ja vieläpä turhaan?

Emma sanoo eronsa keskellä antaneensa periksi pimeälle puolelleen.

– Minä oikein heittäydyin siihen all in. Kokeilin kaikkea pahantekoa, mitä vain keksin – piti käydä läpi sellainen sekoiluvaihe ennen kuin saatoin rauhoittua, hän hymähtää.

– Nyt ajattelen, että vasta pimeän puoleni hyväksyminen teki minusta kokonaisen ihmisen. Sen tasapainon löytäminen on elämänmittainen haaste. Ihminen on ihminen eikä mikään enkeli.

Emmalla on kulunut yli kolme vuotta ilman masennuskausia. ”Näin hyvää oloa en edes uskaltanut toivoa.”

Hienosti hoidettu ero

Entistä puolisoaan Emma kehuu siitäkin, miten viisaasti ero lopulta käsiteltiin. Eronsa jälkeen pari kävi puoli vuotta kirkon järjestämässä pariterapiassa. Siihen motivoi yhteinen tavoite, että lapsi kärsisi perheen jakautumisesta mahdollisimman vähän. Pojan hyvinvointi oli kummallekin tärkeintä.

– Kaikki erot ovat vaikeita, mutta halusimme tehdä töitä sen eteen, että tämä menisi niin hyvin kuin mahdollista. Halusimme saada pojan yhteishoidon sujumaan, ja siihen kuuluu paljon päätöksiä, joissa vanhempien on oltava tekemisissä. En ymmärrä, miten selviävät ne vanhemmat, joilla on totaalinen välirikko, Emma sanoo.

– Tunnen ylpeyttä, kiitollisuutta ja iloa siitä, miten hyvin saimme eron lopulta hoidettua. En röyhistele sillä omaa rintaani, meillä vain sattui olemaan hyvä dynamiikka ja halu selvittää asiat, etteivät ne jää kalvamaan.

Pitkään ex-puolisojen välit olivat Emman mukaan kohteliaat ja asialliset, mutta aika tuntuu muuttaneen sitäkin. Fiilistä joulukiertueella yhteisessä bändissä hän kuvailee jopa rennoksi ja kivaksi.

– Olavilla on puolitoistavuotias tytär, joka on pojallemme rakas pikkusisko, ja minäkin olen saanut olla lapsenvahtina. Lapset ovat parhaimmillaan sillanrakentajia.

Ääni löytyy uudelleen

Vähän kuten avioerossaan, samalla tavalla kipeitä vaiheita Emma kävi läpi myös hajottaessaan bändinsä Emma Salokoski Ensemblen kymmenisen vuotta sitten. Sen soittajat Mikko Kosonen, Lauri Porra, Tuomo Prättälä ja Marko Timonen olivat jo silloin tahoillaan menestyneitä muusikoita, joita ura vei maailmalle muihin projekteihin joskus kuukausiksikin, ja yhtyeen keikat joutuivat tauolle tai niille tarvittiin tuuraajia. Emma koki myös, etteivät soittajat lämmenneet hänen halulleen muuttaa bändinsä musiikillista tyyliä.

– Kyllästyin olemaan kakkossijalla, ja tilanne tuntui minusta epäreilulta, Emma sanoo nyt.

– Jos bändiä vertaa avioliittoon, se oli vähän kuin muilla olisi ollut avoin suhde, mutta minulla vokalistina ei. Koin, että minulta odotettiin ääretöntä lojaaliutta, mutta instrumentalistit saattoivat liidellä missä vain.

” Tunsin samanlaista pelkoa kuin avioeron yhteydessä: miten omat jalkani kantaisivat, jos lähtisin?

Ensemble oli saanut menestystä ja vakiintuneen yleisönsä. Sillä oli kysyntää ja oma linjansa, mutta Emma oli kaivannut uudistumista. Hän koki, että solahtaminen tuttuun tekemiseen jarrutti hänen kokeilunhaluaan ja etenemistään.

– Tunsin samanlaista pelkoa kuin avioeron yhteydessä: miten omat jalkani kantaisivat, jos lähtisin?

Eivätkä ne niin hyvin kantaneetkaan. Yhtyeen hajottua Emma pääsi tekemään haluamiaan uusia projekteja, mutta syystä tai toisesta ne eivät lähteneet lentoon. Kun bändiläiset ovat jatkaneet menestystä suunnillaan, Emma kokee sakanneensa omalla urallaan.

– Bändin hajottua olen ollut pitkään tyhjän päällä, hän myöntää.

– Se on ollut kova pala, ja olen kyseenalaistanut taitoani ja osaamistani. Minulla on mennyt kymmenen vuotta hakea uutta muotoa, eikä sen löytäminen ole ollut helppoa.

Tänään Emmalla kuitenkin on malttamaton olo. Pöydällä on vihdoin uusi albumi, vanhan duoparin Jarmo Saaren kanssa tehty Viileässä virrassa. Se on Emman ensimmäinen levy kahdeksaan vuoteen, ja viikonloppuna odottaa keikka, jolla uudet kappaleet esitellään yleisölle. Kevään esiintymiset on aikataulutettu jaksamista kunnioittaen, ja oman musiikin tekeminen pitkästä aikaa on tuntunut kuin kotiinpaluulta haastavien vuosien jälkeen.

– Minulla on tästä valtavan innokkaat fiilikset. Vaikka olen tehnyt koko ajan hirveästi kaikkea, säveltänyt, kouluttautunut ja esiintynyt kuoron kanssa, kyllä tämä on se omin juttu, Emma kertoo.

– Elämän vaikeissa vaiheissa mykistyin oman musiikin tekijänä melkein kymmeneksi vuodeksi. Nyt olen taas saanut suuni auki.

Fakta Emma Salokoski 46-vuotias laulaja, säveltäjä ja kuoronjohtaja asuu Vantaalla, 15-vuotias poika. Seurustelee Purkutaiteen taiteellisen johtajan Jouni Väänäsen kanssa. Kitaristi Jarmo Saaren kanssa tehty albumi Viileässä virrassa ilmestyi 24.3. Duo esiintyy mm. Krapin Pajalla 1.4. sekä G-Livelabeissa Helsingissä ja Tampereella.

Lue lisää: Pitkissä parisuhteissa on kolme vaihetta – yhdessä niistä kipuillaan eniten, sanoo asiantuntija

Lue lisää: Pilvi Hämäläinen vältteli terapiaa 10 vuotta – kertoo nyt, millaisen elämänmuutoksen päätti viimein terapiassa tehdä