Eini kertoo, mitä on katunut rakkaudessa – ”Usein niin käy vasta, kun ollaan ryhtymässä sänkypuuhiin!”

Mustasukkaisuutta puolin ja toisin on esiintyvän artistin työssä vaikea välttää. Eini on rakentanut puolisonsa kanssa luottamuksen puhumalla avoimesti.

Eini sanoo olevansa parisuhteessa todella sitkeä. ”35 vuoden aikana en ole ajatellut kertaakaan, että se oli siinä ja tulee ero. Kaiken avain on puhuminen. Ei voi olettaa tai arvailla vaan pitää välittää toisesta ja kysyä, mikä mieltä painaa.”

Kun näyttävä nainen nousee lavalle verkkosukkahousuissaan, mikroshortseissaan ja reiteen ulottuvissa nahkasaappaissaan, hymyilee säteilevästi ja heiluttaa pitkiä hiuksiaan musiikin tahtiin, ei tule ensimmäiseksi mieleen epävarmuus. Se oli kuitenkin tuttu tunne Eini Pajumäelle, 62, vuosikymmenten ajan.

– Olen keikkaillut 14-vuotiaasta, mutta tavatessani mieheni 27-vuotiaana itsetuntoni oli huono ja olin hyvin epävarma naiseudestani. Minulla oli suora ryhti ja näytin ehkä ulkoisesti varmalta, mutta oikeasti olin arka, ujo ja vetäytyvä miellyttäjä.

Ulkoisesti Einin tyyli on säilynyt lähes muuttumattomana, mutta sisimmässä on myllertänyt. Hän sanoo kasvaneensa pois myötäilijän ja jahkailijan roolista. Iso kiitos siitä kuuluu rakkaudelle – ja hänen aviomiehelleen Lars Pajumäelle.

– Ajattelin pitkään, että minut hylätään ja jätetään, jos vaadin tai haluan jotakin. Mieheni on kannustanut minua sanomaan ja tekemään, mitä haluan. Hänen kanssaan olen saanut kasvaa rohkeammaksi ja puhjeta naisena kukkaan.

” Hänen katseensa oli aivan käsittämätön ja meni lävitseni.

Tosipaikan tullen laulajalla oli kyllä rohkeutta jo nuorena. Kun Eini vuonna 1988 keikallaan Kantarellis-hotellin ravintolassa Lapualla näki komean hovimestarin, hän oli aivan myyty. Eini ei saanut pitkää tummaa komistusta mielestään. Nyt tuo hovimestari on hänen aviomiehensä.

– Hänen katseensa oli aivan käsittämätön ja meni lävitseni. Viikon päästä minun oli pakko soittaa ravintolaan lankapuhelimella ja kysyä, onko hovimestari työvuorossa. En tiennyt vielä edes hänen nimeään. Jälkikäteen ajateltuna se oli aika pelotonta.

Ennen puolisonsa tapaamista Eini ehti jo ajatella, ettei koskaan tapaa sellaista miestä, mitä etsi. ”Sitten löytyi täydellinen, myös ulkoisesti! Tumma, tummasilmäinen, pitkä ja urheilullinen.”

Hovimestari tuli puhelimeen, ja Eini pyysi häntä keikalleen Seinäjoelle vielä samana iltana. Mies sanoi olevansa iltavuorossa, mutta lupasi ajaa keikkapaikalle töiden päätyttyä.

– Sanoin hänelle, että tule, minä odotan. Siitä asti olemme olleet yhdessä. Välillämme ensi kohtaamisella väreillyt tunne oli sellainen, etten osannut ajatella soittaessani hänelle mitään. En edes sitä, että hän kieltäytyisi pyynnöstäni. Miehenikin on myöntänyt, että tunsi jo ensi katseessa samoin.

Millainen oli ensirakkautesi?

Tapasin ensirakkauteni kavereideni kautta lavatansseissa Pellon lavalla, kun olin 15-vuotias. Seurustelimme puolitoista vuotta, kunnes muutin Helsinkiin. Hän oli tosi komea ja vähän minua vanhempi. Hänellä oli ajokortti, joten ajelimme autolla pitkin Pellon raittia ja kävimme tanssimassa. Hän asuu yhä Pellossa, ja olemme törmänneet aikuisiälläkin. Meillä on syvä molemminpuolinen kunnioitus. Olen kiittänyt häntä siitä, miten hyvä ja turvallinen suhteemme oli. Sen ansiosta olen suhtautunut luottavaisesti rakkauteen myös myöhemmin.

Millaisen parisuhteen mallin sait kotoasi?

Sellaisen, että kaiken se kestää ja kaiken se kärsii. Vanhempani olivat maanviljelijöitä, jotka tekivät kovasti töitä. Kasvoin seitsemän sisaruksen kanssa. Meitä ei pidetty pumpulissa, ja kotona myös riideltiin, mutta siitä ei jäänyt minulle traumoja. Opin, ettei parisuhteesta lähdetä erilleen ihan helpolla.

Millainen olet rakastuneena?

Vastarakastuneena en juuri syönyt vaan elin pyhällä hengellä. Rakastumisen huuma oli ihanaa, ja kaikki näytti valoisalta. Sitä halusi, että toinen on koko ajan lähellä. Huumavaihe voi olla myös uuvuttava. Alkuaikoina emme mieheni kanssa juuri nukkuneet. Ajoimme Lapuan ja Hämeenlinnan väliä, ja molemmilla oli aika tummat silmänaluset. Nykyään olen huolehtiva puoliso, mutta osaan myös antaa toiselle tilaa.

Mikä on ollut hulluin tekosi rakastuneena?

Koko suhteemme alkuaika oli aivan päätön. Olimme mieheni kanssa kaksi kahjoa yhdessä ja kauhean varmoja, että tässä on se oikea. Nyt voi sanoa, että emme me ihan väärässäkään olleet. Avioiduimme tunnettuamme vain viisi kuukautta miettimättä yhtään, mitä muut ajattelevat. Kun kerroin vanhemmilleni meneväni naimisiin, he kysyivät, että ai, kenen kanssa. Sitten Lars kyllä pyysi perinteisesti kättäni isältäni.

Eini piirsi viestin aviomiehelleen Larsille.

Millaisen ihmisen kanssa et voisi olla suhteessa?

En voisi olla miehen kanssa, joka on kylmä, itsekeskeinen tai joka isottelee, puhuu pahaa muista tai käyttäytyy nousukasmaisesti. Tai miehen, jonka elämässä alkoholilla on iso rooli. Miesihanteeni on hyvin perinteinen: rehellinen, avarakatseinen, huumorintajuinen ja urheilullinen. Tykkään katsoa ihmisiä silmiin, ja toisen tavasta katsoa muita voi päätellä monia asioita. Myös se, miten toinen kohtelee lapsia ja eläimiä, kertoo paljon. Onneksi jaamme mieheni kanssa samat arvot.

Onko suhteessasi ollut mustasukkaisuutta?

Kyllä, molemmin puolin suhteemme alkuaikoina. Olimme molemmat epävarmoja asemastamme ja pelkäsimme menettävämme toisemme. Otin Larsin mukaan keikoilleni, jotta hän näkee, mistä työssäni on kyse. Menen ja halaan helposti yleisöä, koska se on minulle niin tärkeä. Sitä ominaisuutta ei voi ottaa minulta pois, ja tämä oli tärkeä viesti miehelleni. Vaikka flirttailen lavalla, hän voi luottaa minuun. Myös minä voin luottaa häneen, kun emme ole yhdessä. Luottamuksen saavuttaminen vaatii kovasti työtä, mutta sen voi silti menettää sormen napsautuksella. Me rakensimme luottamuksen puhumalla.

Kestääkö parisuhde ihastumisen muihin?

En tiedä, kun en ole sellaista kokenut. Mutta mitä olen sivusta seurannut, eroon se tie on usein vienyt. Varsinkin nuorempana esiintyessäni näin yleisön joukossa paljon sitä, että ruohon luultiin olevan vihreämpää aidan toisella puolen. Lavalta näkee kaiken: paljon hyvää, mutta myös paljon pahaa ja pettämistä. Päätin silloin, että jos menen joskus naimisiin, teen kaikkeni välttääkseni tuollaiset ongelmat suhteessani.

Miten parisuhteessasi riidellään?

Suhteen alkuvaiheessa haimme kaapin paikkaa ja riitelimmekin railakkaasti. Mieheni on temperamenttinen skorpioni ja kiihkeä luonne, jolla oli alkuaikoina tapana huutaa. Sanoin hänelle, että asioista voi puhuakin. Nykyään emme riitele, vaikka välillä mietin, että perkele, pitäisi riidellä joskus oikein kunnolla! En koe, että meillä olisi luurankoja kaapissa, koska keskustelemme asioista paljon. Sammutamme siten mahdolliset roihut, joista voisi syttyä sota. Olemme olleet niin pitkään yhdessä, että näemme jo toisen nenänvarren asennosta, jos jokin hiertää. Väsyneenä voi olla jotain tuhahtelua, mutta olemme aika sopuisa pari.

Uskotko, että jokaiselle on olemassa se oikea?

Ehdottomasti. Vakuuttelen sitä ystävälleni, joka tuskailee, ettei koskaan kohtaa ketään sopivaa. Olen sanonut, että tuolla jossain se on, pidä silmät auki. Se oikea ei välttämättä löydy kapakan tiskiltä mutta voi osua kohdalle esimerkiksi harrastuksessa.

Mitä olet katunut rakkaudessa?

Sitä, etten aina näytä tunteitani tai puhu niistä ääneen. Voisin sanoa arjessa useammin vaikkapa, että oletpa ihana, kun täytit pyykkikoneen. Voisin myös ottaa enemmän miehestäni kiinni. Rutistaa häntä arjen keskellä ja yllättää. Toivon samaa häneltä. Tätä pitää vielä opetella. Usein niin käy vasta, kun ollaan ryhtymässä sänkypuuhiin! Toisen huomioiminen ei vaatisi minulta paljon mutta merkitsisi varmasti.

Pitkä liitto on opettanut Eini Pajumäelle, että toiseen ei saa takertua liikaa. Hän ja puoliso viettävät paljon aikaa yhdessä mutta myös antavat tilaa toisilleen.”Olemme suhteessamme limittäin mutta emme toistemme varassa vaan kaksi itsenäistä ihmistä. Tiedän, että jos nyt kupsahtaisin, toinen kyllä pärjää.”

Mikä rakkaudessa on yllättänyt?

Se, miten rakkaus muuttuu ja kehittyy. Ensin on alkuhuuma, sitten se tasoittuu ja tulee luottamus sekä jännä, irtautumisen vaihe. Sitten tulee taas uusia vaiheita. Nyt meillä on uudenlainen, ihana vaihe kaksin, kun kukaan ei kaipaa meitä missään ja saamme tehdä ihan mitä huvittaa. Ikävöin toki pois muuttaneita lapsiani, mutten pode tyhjän kodin syndroomaa. Rakkaus ei koskaan häviä, ellei sitä tapeta. Rakkautta pitää ruokkia.

Miten ruokit rakkautta?

Etelänlomilla. Yhteisillä matkoilla laitamme puhelimet pois ja keskitymme toisiimme. Kävelemme käsi kädessä, mikä ei ole Suomessa yhtä lemmekästä eikä romanttista. Pussailukin tuntuu auringossa aivan erilaiselta! Stressitön, väsymyksetön tila ruokkii rakkautta. Rakastan myös yhteisiä iltoja kotona, kun laitan kynttilät palamaan ja syömme jotain herkullista. Teemme molemmat toisillemme ihania hetkiä. Joka ilta saunan jälkeen makaan sohvalla pää mieheni sylissä. Katsomme Netflixiä ja hän rapsuttaa hiuksiani.

Mikä tappaa rakkauden?

Se, ettei suhteen vuoksi nähdä vaivaa vaan toisesta tulee itsestäänselvyys. Ajatellaan, että tuossahan tuo on aina. Joskus rakkaus kuolee sen eteen tehdystä työstä huolimatta, eikä sille sitten voi tietenkään mitään. Vain itsestään voi olla varma, toisesta ei. Elämä on otettava sellaisena kuin se tulee.

Mitä romanttista hetkeä et unohda?

Kun esikoisemme oli pieni, muutimme rivitalonpätkään Teuvalla ja meillä oli taloudellisesti niukkaa. Muistan, miten olimme tulleet saunasta ja pikkuinen oli nukkumassa. Sytytimme kynttilät, leikkasimme ostamamme pizzan puoliksi ja nautimme romanttisesta illasta. Miten täynnä rakkautta se koti oli! Sen jälkeen on tullut vaurautta ja hienoja koteja, mutta ei täysin samaa tunnetta.

Einin rakkausvalinnat Rakkauslaulu ”Johanna Kurkelan Rakkauslaulu saa joka kerta pysähtymään. Myös Jenni Vartiaisen Missä muruseni on puhuttelee. Minun ja mieheni yhteinen rakkauden laulu on Heikki Aaltoilan säveltämä Akselin ja Elinan häävalssi.” Rakkauselokuva ”Romanttinen trilleri Bodyguard vuodelta 1992. Leffassa on ihana tarina, ja Kevin Costner on niin komea.” Rakkausvuodenaika ”Rakastan joulua, kun saan luoda tunnelmaa kynttilöillä. Kaikki näyttää silloin kauniilta. Elokuun pimeät illat, kun sade ropisee, taas ovat seksikkäintä ja eroottisinta aikaa. Olen syntynyt syyskuussa ja ehdottomasti syysihminen.” Rakkausruoka ”Tuore sushi. Kun haluamme juhlistaa jotain mieheni kanssa, tilaamme tai haemme sitä. Tykkäämme molemmat kovasti sushista, mutten osaa värkätä sitä itse.”

Fakta Eini Pajumäki syntyi 29.9.1960 Pellossa. Asuu Espoossa miehensä Lars Pajumäen kanssa. Perheeseen kuuluvat 33-vuotias tytär ja 23-vuotias poika. Kuluvana vuonna Eini tekee noin sata keikkaa. 15. albumi ilmestyi 7. huhtikuuta.

