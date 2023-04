Katri Helena poltti hääpukunsa tynnyrissä – ja teki merkittävän päätöksen, joka muutti elämän suunnan

Katri Helena on oivaltanut, että todellisen rohkeuden löytäminen vie aikansa, ettei sydämenasioissa pidä kuunnella edes rakasta äitiä ja että vanhemman ei pidä päsmäröidä lapsiaan eikä lasten vanhempaansa.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

MIELI

”Laulu kantaa yli surujen”

”Parasta tässä elämänvaiheessa on, että voin valita, miten ja millaisia töitä teen. Takana on kuusikymmentä vuotta laulajanhommaa, joten voi sanoa, että olen nähnyt siitä jokseenkin kaikki puolet.

Teen töitä paljon harkitummin kuin joskus nuorena. Ajattelen, että tästä eteenpäin homma vähenee ja vähenee kunnes loppuu. Kunnioitan ikätoverini Paula Koivuniemen julkisuuteen lausumaa jämptiä päätöstä, että hänen esiintymisensä ja lehtihaastattelunsa ovat nyt ohi. Vastaavaa totaalista ratkaisua en kuitenkaan itse ole tekemässä. Aion jatkaa kunnes kroppa tekee tenän – tai yleisöä ei enää kiinnosta tulla keikoilleni.

Vielä toistaiseksi kysyntää on riittänyt, eikä toisen jalan nivelrikkoa pahempaa kremppaa ole ilmennyt.

En pidä kielteisestä olotilasta enkä halua antaa sellaisen tuhota koko päivää. Pystyn ajattelemaan itseni pois negatiivisuudesta. Väsyneenä kielteisyys iskee helpommin. Jos joskus on sellainen olo, että tänään ei huvita, tartun itseäni niskasta kiinni ja pistän huvittamaan. Vuoden 2018 hetkellisestä loppuun palamisestakin olen onneksi toipunut.

Laulu on kantanut minut läpi vuosikymmenten ja eri elämänvaiheiden, yli surujen ja menetysten, talousongelmien ja avioerojen. Yleisön edessä en ole köyhä enkä kipeä, en sureva leski tai petetty vaimo. En ajattele, että tässä vedän samaa laulua kolmattatuhannetta kertaa. Ei, sen tietyn yleisön edessä kerta on ensimmäinen, ja minulla on heille tarina kerrottavana. Läsnäolon taika antaa voimaa.

Hämmästyttävän usein nuoret ihmiset tulevat kertomaan, miten heitä on aivopesty minun musiikillani pienestä pitäen. Silloin pyydän anteeksi, että olen keikkunut tässä näin kauan!

Viimeisen parin vuoden iso projekti on ollut elämäkertani teko yhdessä kirjailija Elina Hirvosen kanssa. Pitkään ajattelin, että tuhannessa minusta tehdyssä lehtijutussa on sanottu kaikki. Elämänkumppanini Tommi Liimatainen kuitenkin kannusti avoimuuteen: oman äänesi pitää kuulua elämäkerrassa, ryhdy toimeen niin kauan kuin muistisi pelaa, älä anna jollekulle muulle valtaa summata elämääsi puolestasi.

Koronavuodet olivat loistavaa aikaa tälle puhdistavalle ja ravistelevalle projektille. Ehdin ajatella ja käydä kunnolla läpi arkistoja ja leikekirjoja, pohtia vilkasta historiaani. Elina haastatteli minua yhteensä viitisenkymmentä tuntia. Kirja on monologimuotoinen, eräänlainen avoin kirje minulta suomalaisille. Siinä on paljon asioita, joista en ole puhunut tätä ennen ja joista en tule puhumaan tämän koommin. Äänikirjaksi luen sen itse.”

VUOSI 1952. ”Isä, äiti ja minä seitsenvuotiaana kotikylässä, minulla on äidin ompelema mekko.”

LAPSUUS

”Vanhempien hyväksyntä antaa siivet”

”Vasta aikuisena olen ymmärtänyt, miten tiukan sosiaalisen kontrollin alla me 1940-luvulla syntyneet tytöt kasvoimme. Erityisesti tämä korostui pikkupaikkakunnilla, kuten lapsuuteni Tohmajärvellä itärajan tuntumassa. Tapakasvatus juurtui syvään: ole reipas, ole ajoissa paikalla, hoida työsi hyvin, maksa velkasi, säästä pahan päivän varalle, kohtele muita kuten haluat itseäsi kohdeltavan. Olin ainoa lapsi, kullannuppu ja silmäterä, enkä missään nimessä halunnut pahoittaa isän ja äidin mieltä, joten noudatin noita ohjeita tarkkaan.

Reippauteni saattoi toisinaan mennä vähän överiksikin. Olen silti kiitollinen kotoa opitusta kunnollisuudesta. Se on suojellut ja kannatellut minua alalla, jolla liian moni artisti on sortunut päihteisiin ja rikkonut ihmissuhteensa peruuttamattomasti. Mitään sädekehää en ole koskaan tavoitellut – imagoni on ehkä puhtoinen muiden silmissä, itse olen vain elänyt. Laskelmoimatta ja sydän edellä, usein kuurona järjen äänelle, sanoisin.

Parasta lapsuudessani oli turvallisuus. Isälläni oli karheat kädet ja lämmin sydän. Hän oli ollut rintamalla viisi vuotta, muttei tuonut sotaa kotikynnyksemme yli. Porukalla kioskilla kylän miehet toki purkivat traumojaan, välillä rajustikin.

Äidin kanssa suhteemme oli melkein symbioottinen. Hänen tukensa oli rikkumatonta. Muistan aina, kun nuorena tyttönä olin ensi kertaa menossa levy-yhtiöön: paa poskipunnoo ja huulpunnoo, äiti kannusti.

Vanhempieni hyväksyntä antoi minulle rohkeuden tavoitella unelmiani. Olet paras tyttö, he toistelivat. Isältä ja äidiltä saamani rakkaus on ollut perusta koko elämälleni. Tiedän, että vaikken olisi onnistunut laulajan uralla, he olisivat rakastaneet minua täsmälleen yhtä paljon.

Rakkauden ja turvan kääntöpuoli oli kontrolli. Pikkukylässä oli tärkeää toimia yleisesti hyväksytyllä tavalla. Pahoille puheille ei saanut antaa aihetta.

Osittain tämä ympäristön paine sai minut solmimaan ensimmäisen avioliittoni nuorena tyttönä, ensirakkauteni kanssa. Niin kuului siihen aikaan tehdä, kun oli tietty aika seurusteltu. Oikeasti en vielä silloin halunnut puolisoa enkä perhettä. Tahdoin vain laulaa, mikä johti nopeasti avioeroon. Jos olisin ollut rohkeampi, olisin varmasti tehnyt erilaisen valinnan ja säästänyt itseni ja silloisen aviomieheni paljolta murheelta.

Uskalluksen ravistella normeja löysin kuitenkin vasta paljon myöhemmin.”

1960-LUVUN LOPPU. ”Olen juuri palannut Cannesista festivaaleilta, joissa olin Suomessa vuoden 1966 eniten levyjä myyneenä artistina.”

IKÄ

”Armollisuutta pitää olla”

”Rakastan elämää pienessä ja kodikkaassa talossani maalla. Se on tavallisen ihmisen talo, ei liian hieno. Pidän pihatöistä, lumenluonnista ja haravoinnista. Enemmän ja nopeammin tekisi mieli saada aikaiseksi, mutta teen sen minkä jaksan. Kuuntelen linnunlaulua ja seuraan vuodenaikojen vaihtumista. Olen luopunut turhasta höösäyksestä, esimerkiksi jouluruokien laittamisesta viimeistä piirtoa myöten itse.

Koska olen tehnyt yötöitä koko ikäni, valvon myöhään ja nukun pitkään. Jos minut herätetään aamuseitsemältä, olen aivan taju kankaalla.

Rakastan olemiseni vapautta ja väljyyttä. Rentoja aamuja, hyviin kirjoihin uppoutumista ja avantosaunoja juuri silloin kun mieleni tekee. Tässä iässä olen vapaa menemään ja tekemään, päättämään itse aikatauluistani. Itselleen pitää jo osata olla armollinen.”

VUOSI 1973. ”Minä ja edesmennyt aviomieheni Timo, kihlajaiskuva, joka otettiin Tukholmassa.”

PERHE

”Jokaisella on oikeus omiin kuvioihinsa”

”Aikuiset tyttäreni ovat minulle samaan aikaan rakkaita lapsia ja parhaita ystäviä. Lapsenlapseni ovat nyt 13- ja 8-vuotiaita. Pienempänä hoidin heitä paljonkin, nyt he alkavat olla niin isoja, että kaverit ja harrastukset kiinnostavat enemmän kuin yökyläilyt mummon luona. Niin sen kuuluu mennäkin. Iltapäiväteellä piipahtelen kuitenkin usein tyttäreni perheen kodissa.

Ammattiini liittyvä julkisuus on ollut läheisilleni kova pala. Se rasitti lasteni isää, toista aviomiestäni, joka kuoli sairauskohtaukseen jo 1980-luvulla. Erityisesti kuuluisuudestani kärsi vuonna 2009 menehtynyt poikani. Häntä kiusattiin koulussa sukulaisuudestamme.

Olen usein muistuttanut rakkaitani siitä, että julkisuus on laulajan leipä. Minusta tehdyissä lehtijutuissa en ole valehdellut, mutta tiettyjä asioita olen jättänyt kertomatta. Erityisesti näin tapahtui kolmannen avioliittoni aikoina, niin kutsutulla Hämeenkyrön retkellä. Jouduin kannattelemaan kulisseja vuosien ajan, ja liitto päättyi eroon.

Kun aloin seurustella nykyisen elämänkumppanini Tommin kanssa, tyttäreni olivat kauhuissaan. Eivät siksi, että elämääni tuli uusi, minua huomattavasti nuorempi ihminen, vaan koska he pelkäsivät mediamylläkkää. Sittemmin tyttärieni vaikeat tunteet ovat onneksi silottuneet.

Ajattelen, että vaikka olen tyttöjeni äiti, minulla on oikeus omaan elämääni. Niin heilläkin. Olen halunnut antaa lapsilleni enemmän tilaa kuin oma äitini antoi minulle. Tyttärieni elämänkuvioita en ole pyrkinyt päsmäröimään. Vitsinä tähän voisi heittää, että enemmänkin sitä on yritetty lasten taholta minun suuntaani.”

Katrin äiti eli 102-vuotiaaksi. ”Ainoa asia, joka välejämme painoi viimeisinä vuosina, oli hänen suhtautumisensa elämänkumppaniini Tommiin. Tunsin, ettei hän ikinä todella hyväksynyt suhdettamme.”

2010-LUKU. ”Mummi ja mummin kullat Elsa ja Eeli pikkuisina.”

MENETYKSET

”Raastavinkin ikävä loivenee”

”Olen menettänyt monta läheistäni. Viimeisimpänä äitini, joka kuoli 102-vuotiaana vuonna 2020. Ennen hänen kuolemaansa saimme sanotuksi toisillemme kaiken. Olen hänelle paljosta kiitollinen. Äidin loppuaikoja vierestä seuratessa ajattelin monta kertaa, että kunpa en itse eläisi yhtä vanhaksi. Korkea ikä toi mukanaan niin monenlaista vaivaa.

Ainoa asia, joka välejämme painoi viimeisinä vuosina, oli hänen suhtautumisensa elämänkumppaniini Tommiin. Tunsin, ettei hän ikinä todella hyväksynyt suhdettamme. Se pikkukylän moraali istui hänessä niin syvässä. Mustasukkaisuuskin taisi äitiä vähän hiertää, kun elämääni tuli odottamatta ja rytinällä uusi ihminen. Monessa kunnioitin äidin oppeja, mutta sydämenasioissa en hänelle korvaani kallistanut. Selitin äidille, että minulla on oikeus elää valitsemallani tavalla – aivan kuten hänelläkin omallaan. Kannan itse vastuun valinnoistani ja virheistäni.

Elämäni suurissa menetyksissä minulle on antanut lohtua se, että ajattelen maallista taivaltamme vain eräänlaisena välivaiheena. Kun läheinen kuolee, ikävä tulee, totta kai. Sen kanssa on vain pärjättävä. Aikanaan raastava ja raskas suru loivenee tunteeksi, jonka kanssa on mahdollista elää eteenpäin. Poismenneillä rakkaillani oli oma polkunsa, minun on jatkettava omallani.”

HELMIKUU 2015. ”Tommin kanssa Emma-gaalassa. Oli kiva, että saatoimme jo liikkua vapaasti yhdessä.”

ROHKEUS

”Ei mitään niin pahaa ettei lopulta hyvääkin”

”Konfliktinpelosta, turhasta häpeästä ja miellyttämisentarpeesta pääsin irti oikeastaan vasta kuusikymppisenä. Noiden nuoruudesta asti kantamieni ominaisuuksien takia siedin esimerkiksi Hämeenkyrön retkelläni paljon ikävää. Suostuin asioihin, jotka eivät olleet aidosti minua. Ero oli lopulta helpotus.

Lähtiessäni Hämeenkyröstä poltin hääpukuni tynnyrissä ja päätin, että tämä sai olla viimeinen kerta elämässäni, kun pakottauduin tekemään asioita muiden ihmisten odotusten tähden. Opin paljon itsestäni ja päätin vastedes elää kuten todella haluan. Voi sanoa, että löysin todellisen rohkeuden. Ei mitään niin pahaa ettei lopulta hyvääkin.

Koen, että nykyisessä suhteessani henkinen yhteys ylittää 32 vuoden ikäeron. Kun toisen kanssa elää ja tunteet ovat vahvat, ei siinä numeroita mietitä. Kutsun joskus huumorilla itseäni ämmänkäppänäksi, mutta sellaista rakkaani ei halua kuulla. Kaikki loppuu elämässä väistämättä joskus. Vielä en kuitenkaan murehdi minkään päättymistä, vaan katson eteenpäin ilolla ja uteliaisuudella. Näillä mennään!”

Katri sanoo, että pystyy ajattelemaan itsensä irti negatiivisuudesta. ”Jos joskus on sellainen olo, että tänään ei huvita, tartun itseäni niskasta kiinni ja pistän huvittamaan.”