Auri Kanasen tulot ovat moninkertaistuneet parissa vuodessa. Hän suhtautuu huipputuloihinsa maltillisesti.

Viisisataaviisitoistatuhattakuusisataayksitoista euroa ja kolmekymmentäviisi senttiä.

Yrittäjä Auri Kananen luettelee tietokoneensa näytölle ilmestyneen numerolitanian ilmeenkään värähtämättä. Hän on juuri tarkastanut summan, jonka Youtube maksoi hänelle edellisenä vuonna. Tilille kilahti yli puoli miljoonaa euroa.

Miltä tuntuu nähdä moinen potti pankkitilillä?

– Ei oikein miltään, Auri vastaa hetken mietittyään.

– Voin rehellisesti sanoa, että en saa rahasta minkäänlaisia kiksejä.

Vielä muutama vuosi sitten Auri työskenteli äitinsä siivousfirmassa ja ansaitsi saman verran kuin keskiverto suomalainen. Kesällä 2020 hän keksi kuvata siivouskohteitaan ja latasi kokeeksi muutaman videon Tiktok-tililleen. Ensin näyttökerrat mitattiin sadoissa, sitten tuhansissa. Samana syksynä kuvattu pätkä, jossa Auri siivoaa Tinder-deittinsä kodin, nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi.

Yhtäkkiä Aurilla oli somekanavillaan satojatuhansia seuraajia ja videoilla miljoonia katseluita. Yhteistyötarjouksia alkoi sadella – ja samalla myös rahaa.

Auri perusti oman yrityksensä, joka teki jo vuonna 2021 voittoa 260 000 euroa. Viime vuonna voittoa kertyi hänen arvionsa mukaan huikeat 600 000 euroa. Tulot koostuvat pääosin Youtuben ja Facebookin mainostuotoista sekä somen yhteistyökampanjoista.

Hän kertoo, että menot eivät ole kasvaneet, vaikka tulot ovat moninkertaistuneet.

– Olen melko säästeliäs rahankäyttäjä, vaikka en varsinaisesti pihistele missään. En osta mitään, mitä en oikeasti tarvitse. En shoppaile netissä enkä ostele juurikaan kosmetiikkaa tai vaatteita. Materia ei kiinnosta yhtään. Mitä vähemmän kamaa nurkissa pyörimässä, sen parempi, hän sanoo.

– Mutta yksi juttu, johon satsaan, ovat kynnet. Käyn säännöllisesti kynsihoidossa, jossa laitetaan geelikynnet sekä sormiin että varpaisiin. Siivotessa on tosi tärkeää, että kynnet ovat kunnossa.

