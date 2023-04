Yllätys puistossa paljasti Päivi Storgårdille miesystävän tunteiden syvyyden: ”Melkein itkin ilosta”

Tammikuussa Päivi Storgård luuli seitsemän vuoden mittaisen suhteensa tulleen päätökseen. Sitten tapahtui jotain odottamatonta ja ihanaa – mies kosi. Jo aiemmin avopuoliso Kaleva Tikkamäki oli osoittanut kykenevänsä romanttisiin yllätyksiin.

Päivi ja hänen miesystävänsä Kaleva Tikkamäki olivat jo eroamassa avoliitosta, kunnes he tulivat toisiin ajatuksiin. ”Olemme olleet niin pitkään yhdessä, että tulin siihen tulokseen, että oli oikea aika kosia”, Kaleva sanoo.

Suuri, pyöreä Kalevala Korun hopeasormus hohtaa himmeästi Päivi Storgårdin, 57, vasemmassa nimettömässä. Ensi silmäyksellä sitä ei arvaisi kihlasormukseksi. Sitä se kuitenkin on.

– Olen kihloissa, ja suunnitelmissa ovat myös häät. Ehkei vielä tulevana kesänä, mutta jonakin kesänä kuitenkin, Päivi hymyilee.

Kihlattu on Kaleva Tikkamäki, 58, perinnerakentaja ja seppä, jonka Päivi tapasi muutettuaan Strömforsin vanhalle ruukkialueelle Loviisaan kesällä 2015.

Kun pari kohtasi ensi kerran, Päivi oli menossa mustikkametsään litran mitta kädessään. Seuraavana päivänä Päivi pyysi Kalevan luokseen mustikkapiirakalle, jolloin mies puolestaan kutsui hänet saunomaan. Siitä se lähti, ja myöhemmin pari vitsaili usein, että miestä vietiin kuin litran mittaa.

Jaettuihin seitsemään vuoteen on mahtunut esimerkiksi afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden auttamista sekä ravintolan ja venesataman pyöritystä Jurmossa Ahvenanmaalla kesällä 2017. Maailmanparannus sekä rakkaus luontoon ja vanhoihin rakennuksiin on yhdistänyt yhtä köyttä vetävää pariskuntaa. Sekin lähensi, että molemmilla oli lapsia edellisistä liitoistaan, Päivillä kolme ja Kalevalla kaksi.

” Teimme lopulta yhteistuumin päätöksen erosta.

Tammikuussa 2023 he päättivät kuitenkin erota.

– Kohtasimme jonkinlaisen seitsemän vuoden kriisin. Toiveemme ja suunnitelmamme tulevaisuudesta riippuivat ikään kuin ilmassa, Päivi sanoo.

– Taustalla vaikutti se, että minä halusin viettää enemmän aikaa kaupungissa, koska työtilaisuuteni ovat Helsingissä. Kaleva taas halusi minun olevan maalla. Emme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, millaiseksi elämämme muotoutuisi. Siksi teimme lopulta yhteistuumin päätöksen erosta.

Yllättävä kosinta

Sydäntalvella Päivi vietti yli kaksi kuukautta ystävänsä luona Italian Firenzessä. Oli aikaa miettiä tulevaisuutta ja sitä, mitä elämältä oikeastaan halusi. Olo oli haikea. Päivistä tuntui vahvasti siltä, että yksi elämänvaihe oli päättymässä.

Pitäisi tilata muuttofirma ja pakata tavarat, Päivi mietti.

Pitäisi lähteä ruukkialueelta, yli kahden sadan vuoden ikäisestä kodista. Talosta, jonka Kaleva oli siirtänyt hirsi hirreltä Joroisista 2000-luvun alussa.

Työasioiden takia Päivin olisi järkevintä asua jatkossa Helsingissä. Niin Päivi tuolloin luuli, siltä hänestä aidosti tuntui.

Terveyskin tuotti päänvaivaa. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkitystä pohdittiin, ja vuonna 2019 lentokoneessa saadun aivoveritulpan jälkioireet vaikeuttivat arkea edelleen. Käsi tärisi kahvikuppia nostaessa, motoriikka oli yhä hiukan hakusessa.

– Muistamattomuutta, väsymystä, sanojen häviämistä. Osaan viittä kieltä mutta välillä en saa jotakin sanaa mieleeni yhdelläkään niistä, määräaikaisella sairaseläkkeellä oleva Päivi kuvailee oireitaan.

Italiassa hän huomasi itsestään jotakin muutakin.

– Tajusin ajattelevani paljon Kalevaa. Minulla oli häntä ikävä. Onko todella syytä erota, jos toista kaipaa aidosti?

” Kaleva tuli viereeni ja kysyi, haluaisinko mennä hänen kanssaan naimisiin.

Päivin palattua kotiin ei ryhdyttykään kasaamaan muuttokuormaa. Tapahtui jotakin odottamatonta.

– Muutama viikko sitten olin päivälevolla, kun Kaleva tuli siihen viereeni, silitti hiuksiani ja kysyi, haluaisinko mennä hänen kanssaan naimisiin.

– Vastasin kyllä hetkeäkään epäröimättä. Eromme peruuntui siinä hetkessä.

– Tämä on aivan ihana käänne.

”Seitsemän yhteistä vuotta ovat opettaneet, että luonteiltamme sovimme toinen toisellemme”, Kaleva sanoo.

Rauhaa ja turvaa

Kahden aikuisen kihlausta ei juhlistettu samppanjapulloja poksauttelemalla. Sen sijaan he ajoivat Kotkaan, kultasepänliikkeeseen, jossa myytiin korubrändiä, jolla on lähes sama nimi kuin tulevalla sulhasella.

Päivi sai valita sormukset.

– Halusin sellaisen, jota ei heti hoksaa kihlasormukseksi, hän sanoo ja hihittää.

Sen jälkeen mentiin juomaan kihlajaiskahvit. Päivi laittoi kuvan sormuksestaan aikuisille lapsilleen yhteiseen Whatsapp-ryhmään. Lapset olivat iloisia hänen puolestaan.

Muilta kuin kaikkein lähimmiltä asia haluttiin vielä tuolloin pitää piilossa – ihanana salaisuutena.

Viisikymppisenä Päivi kaipaa suhteeltaan ennen muuta sitä, että siinä olisi kylliksi pitoa kestää koko loppuelämä. Myös rauha ja turva ovat hänelle tärkeitä asioita. Haahuilu ja epämääräisyys eivät kiinnosta.

Palikat tuntuvat olevan tässä suhteessa nyt kohdillaan.

– Kaleva on osaava ja pätevä oikeastaan joka saralla. Hän osaa korjata mitä tahansa, kokata ja leipoa, Päivi kehuu.

– Koska hän on aamuvirkku mutta minä en, saan usein herätä vastaleivottujen sämpylöiden ja kahvin tuoksuun. Minä taas olen laiska keittiössä, mutta siivoan kyllä.

Sitäkin Päivi muistelee lämmöllä, miten rauhallinen avopuoliso on osannut olla kriisien hetkellä.

Kun Päivi makasi kööpenhaminalaisessa sairaalassa lentokoneen hätälaskun jälkeen eikä saanut aivoinfarktinsa jälkeen lentää kotiin, Kaleva lensi hänen luokseen, järjesti juna- ja laivaliput ja saattoi Päivin kotiin Suomeen toipumaan.

Kun tammikuussa 2021 Päivin henkinen hyvinvointi sukelsi kaksisuuntaisen mielialahäiriön takia, Kaleva toimitti hänet oikopäätä psykiatriseen päivystykseen. Päivi päätyi lähes kolmeksi kuukaudeksi suljetulle osastolle.

Hän on kiitollinen saamastaan hyvästä hoidosta, mutta raju heilahdus oli Päiville pettymys, sillä hän oli onnistuneen lääkityksen takia pysynyt oireettomana neljä vuotta putkeen. Tilanne muistutti Päiviä jälleen siitä, että hänen mielensä sairaus on arvaamaton ja parantumaton.

Avopuoliso on seissyt Päivin tukena sairaudessa ja terveydessä, riemuissa ja murheessa.

” Toivon ja uskon, että pysymme yhdessä loppuikämme.

– Olen niin onnellinen siitä, että yhteinen elämämme jatkuu. Nyt kevään korvalla se keskittyy selvästi enemmän Strömforsiin kuin Helsinkiin, Päivi sanoo.

– Lähestyvän eron haikeus ja suru vaihtuivat hetkessä suureen iloon. Toivon ja uskon, että pysymme yhdessä loppuikämme.

– Välillä meillä riidellään reippaasti ja isoin kirjaimin, mutta me molemmat osaamme pyytää myös anteeksi.

Pähe-kissa pitää vanhassa talossa hiiret loitolla. Päivin työt ovat pitkälti Helsingissä, mutta kesää kohti mentäessä elämä keskittyy yhä enemmän Loviisaan.

Toivoa on, aina

Häiden ajankohta on vielä auki. Suunnitelmia on kuitenkin ilmassa. Sen Päivi paljastaa, että siviilivihkimistä tullaan juhlistamaan vain lähimpien kesken, kesäaikaan ja ruukkimiljöössä. Hänen pukunsa ompelee taitava Aziz, yksi niistä afganistanilaispakolaisista, joita Päivi ja Kaleva aikoinaan auttoivat, ja joka on sittemmin perustanut oman pukuompelimon Loviisaan.

Sukunimeään Päivi ei aio muuttaa. Nykyisellä nimellään hän on kirjoittanut lehtijuttunsa ja kirjansa ja luonut uraa politiikassa. Se on myös sama kuin hänen lapsillaan.

– Olen ollut naimisissa kahdesti aiemmin. Ajattelen, että kolmas kerta toden sanoo, Päivi linjaa.

– Haluan, että lupaus ”niin myötä- kuin vastamäessä” viimeinkin todella tarkoittaa sitä.

” Pohjimmiltaan onnentunteen on löydyttävä itsestä.

Rakkaudessa Päivi on aina luottanut kasvokkain kohtaamiseen enemmän kuin esimerkiksi Tinderin pläräilyyn.

– Jokaiselle hyvästä suhteesta haaveilevalle tahtoisin sanoa, että älkää menettäkö toivoa. Rakkaus voi löytyä mitä odottamattomimmista paikoista.

– Tärkeää on kuitenkin oivaltaa se, että pohjimmiltaan onnentunteen on löydyttävä itsestä – toinen ihminen ei ole siitä vastuussa, hän miettii.

Uusperhettä Päivi ei hänen ja Kalevan yhteisten vuosien aikana ole kokenut taakaksi vaan rikkaudeksi. Tänä aikana teineistä on varttunut tasapainoisia nuoria aikuisia, jotka kaikki ovat hyvissä väleissä keskenään.

– Poikani sanoi kerran minulle, että isältään hän on oppinut työnteon, mutta minulta myötätunnon. Minulle se oli merkki siitä, etten ole täysin epäonnistunut, Päivi toteaa.

– Ajattelen, että uusperheessä aikuisten tehtävä on olla ihmisiksi. Lapsista pidetään huolta ja heitä rakastetaan tasapuolisesti, aina.

Kaleva Tikkamäki on seppä ja perinnerakentaja. Pariskunta asuu parisataa vuotta vanhassa talossa, jonka hirret Kaleva on tuonut Loviisaan Savosta.

Penkki puistossa

Miten aikuisella iällä uskaltaa luottaa siihen, että elämä kantaa? Etenkin tilanteessa, jossa molemmilla on jo takanaan eroja ja suruja, pettymyksiä ja kolhuja.

Päivi tahtoo ajattelussaan välttää kovanahkaisuutta ja kyynisyyttä.

– Minulla ja Kalevalla on niin paljon yhteistä, esimerkiksi samanlaiset arvot ja huumorintaju. Nauramme paljon, käymme pitkiä keskusteluja maailmantilasta ja politiikasta.

– Väittelyt käyvät usein kuumiksi ja ääni nousee, mutta se kuuluu asiaan. Olemme molemmat hyviä perustelemaan kantojamme.

Päivi herkistyy muistellessaan Kalevan hänelle taannoin järjestämää kesäistä yllätystä. Mies vei hänet retkelle Loviisan vanhaan kirkkopuistoon, jossa kiinnostuneet olivat saaneet mahdollisuuden lunastaa itselleen nimikkopenkin ja siihen kiinnitettävän runolaatan tiettyä rahasummaa vastaan.

Yhteen penkeistä oli kiinnitetty laatta, johon oli kaiverrettu Kalevan valitsema rakkausruno. Sen alla näkyivät Kalevan ja Päivin nimet.

– Melkein itkin ilosta nähdessäni hänen järjestämänsä yllätyksen, Päivi kertoo.

Laatta on yhä siellä, tukevasti paikoillaan.

– Voi sanoa, että teimme yhteisen päätöksen: uskomme vielä rakkauteen.