Laura Kolbe kertoo, millaiset kulissit hänen lapsuudenperheessään olivat – ja mitä kulissien takana oikeasti tapahtui

Professori Laura Kolben isä oli ekonomi, äiti Helsingin Sanomien pakinoitsijana tunnettu Pii. – Keskiluokka osaa rakentaa ja kannatella niin sanottua onnellisuusmuuria – siinä isä ja äiti olivat taitavia.

Helsingin yliopiston historian professori Laura Kolbe syntyi 65 vuotta sitten toimittaja Pirkko Kolben ja ekonomi Boris Kolben tyttäreksi. Lauran äiti, Pirkko, oli myös Helsingin Sanomien pitkäaikainen pakinoitsija Pii, isän suku venäläistä yläluokkaa.

Laura kertoo Me Naisten Elämäni oivallukset -jutussa, että vanhempien avioliitossa kulissit olivat kunnossa. Molemmat loivat uraa tahoillaan, oli osakehuoneisto Helsingin kantakaupungissa, kesämökki ja kaksi autoa.

– Keskiluokka osaa rakentaa ja kannatella niin sanottua onnellisuusmuuria – siinä isä ja äiti olivat taitavia. Kotoa opin esimerkiksi sen, että omasta ulkonäöstä ja kodista pitää huolehtia ja että vieraiden kestitys on hauska ja rento asia, ei ahdistava velvollisuus. Olen muuten yhä sitä mieltä, että janssoninkiusaus ja snapsi sopivat juhlaan kuin juhlaan, Laura Kolbe kertoo.

– Kulissien takaa muistan kuitenkin vanhempieni hurjat riidat, ovien paiskomisen ja sanoilla sivaltelun. Kauniisti sanottuna heillä oli temperamenttieroja. Viiniäkin kului 1960-luvulla molemmilla selvästi liikaa.

Siinä ilmapiirissä kasvaminen sai Lauran jo lapsena päättämään, että omalta parisuhteeltaan hän haluaa jotakin muuta.

– Menin naimisiin sympaattisen ja rauhallisen miehen kanssa enkä ole katunut, vaikka ylä- ja alamäkiäkin on pitkään liittoomme mahtunut.

Lasten hankinta tuntui luonnolliselta askeleelta 27-vuotiaana, kun Laura oli saanut historian opintonsa päätökseen.

– Olen kiitollinen siitä, että sain perheen. Mikä on elämän tarkoitus? Elämän jatkaminen lasten kautta, uskon.

Tervettä ja oikein on Laurasta myös se, että lapset haastavat vanhempiaan, välillä ärhäkästikin. Omilta jälkeläisiltään hän on saanut kuulla olleensa turhankin jämäkkä ja konservatiivinen kasvattaja.

– Myös sukupolveni materialismia on aiheestakin kyseenalaistettu.

