Esko Eerikäinen maksoi terapeutille tuhansia euroja rakkaushuolten takia – yritti selvittää yhtä oleellista kysymystä

Esko Eerikäinen on huomannut tulleensa iän myötä aremmaksi rakkaudessa. Nuorempana rohkeutta riitti. – Jonkinlainen menettämisen ja epäonnistumisen pelko on koko ajan läsnä.

Oletko edelleen sinkku? Mikset ole löytänyt ketään? Tällaisia kysymyksiä ihmiset esittävät radiojuontaja Esko Eerikäiselle, 49, oikeastaan missä tahansa: kuntosalilla, sosiaalisessa mediassa ja työkeikoilla.

Kysymykset olivat syy, miksi Esko lähti viime kesänä kuvaamaan elämäänsä Sometähtien sinkkuelämää -sarjaan, vaikka ensin kieltäytyikin siitä jyrkästi.

– Ajattelin, että jos ihmisiä kerran kiinnostaa niin paljon, miksi minulla ei ole ketään, niin avaan vähän arkeani. Oli tosi vapauttavaa huomata itsekin, millaista se on. Arkea eläessä ei välttämättä näe kunnolla asioita.

Rakkautta ohjelman aikana ei löytynyt, mutta sen avulla Esko sai ahaa-elämyksiä itsestään ja rakkaudesta.

– Huomasin, että en ole ollut tarpeeksi rohkea rakkauselämässä. Jonkinlainen menettämisen ja epäonnistumisen pelko on koko ajan läsnä. Olen tavannut tosi mahtavia tyyppejä, mutta en ole uskaltanut hypätä sellaisiin suhteisiin, joihin 10–15 vuotta sitten olisin lähtenyt sen enempää miettimättä.

Ikä on tuonut elämään paitsi varuillaan oloa, myös uudenlaista mukavuudenhalua. Sellaista, johon uusi parisuhde ei kovin helposti taivu.

– Olen tottunut olemaan yksin, saatan helposti olla viikonloputkin töissä ja minulla on 13-vuotias tytär, joka kaipaa huomiotani. Minulla ei yksinkertaisesti ole paljonkaan aikaa toiselle. En itsekään lähtisi parisuhteeseen kanssani.

” Jotkut eivät ole ymmärtäneet sitä, että olen tiiviisti tekemisissä ex-puolisoni kanssa.

Osa naisista on sanonut suoraan jo ennen ensimmäisiä treffejä, että suhteen mahdollinen julkisuus tuntuu liian pelottavalta.

– Ymmärrän sen, mutta tavallaan se myös loukkaa minua. Julkisuus on työnikin puolesta iso osa elämääni. Jos toinen ei hyväksy minua sellaisena kuin olen, se on harmi. Myös ex-puolisoni saattaa jo pelkällä nimellään herättää ihmisissä pelkoa, kunnioitusta tai muita tunteita.

Eskon rakkauspiirros on HIM-laulaja Ville Valon luoma heartagram-kuvio, jossa sydän suojelee pyhää kolmiota: tytärtä, työtä ja tulevaa parisuhdetta.

Eskon välit yhteisen Victoria-tyttären äitiin Martina Aitolehteen ovat edelleen läheiset. Tälläkin hetkellä Martina on Espanjassa treenaamassa triathlonin Ironman-kisaan ja Esko huolehtii sekä Victoriasta että Martinan nuoremmasta lapsesta Isabellasta.

– Jotkut tapaamistani naisista eivät ole ymmärtäneet sitä, että olen aika tiiviisti tekemisissä ex-puolisoni kanssa. Epäillään, että vanha suola janottaa. Heti kun huomaan tuollaisia asioita, hyppään tapailusta veke. Olen kohta viisikymppinen, enkä jaksa mitään ylimääräistä draamaa. Se on turhinta ikinä ja vie vain energiaa.

Kuka oli ensirakkautesi?

Joensuulainen Sallamari. Tapasin hänet 17-vuotiaana etelänmatkalla, jolla olin äitini ja siskoni kanssa. Se oli lomaromanssi, mutta vaihdoimme puhelinnumeroita ja aloimme soitella toisillemme Suomessa. Minä kävin Joensuussa ja Sallamari Helsingissä: siihen aikaan se välimatka tuntui kuin olisi lentänyt Atlantin yli. Hän asui isänsä kanssa, ja jonkin aikaa seurusteltuamme muutin heille. Olimme 4–5 vuotta yhdessä ja olemme edelleen tekemisissä. Hänen isästään Eskosta tuli minulle vähän kuin isähahmo, ja yritän vieläkin käydä moikkaamassa kaimaani aina kun käyn Joensuussa.

Entä elämäsi suurin rakkaus?

Ehdottomasti tyttäreni Victoria, jos puhutaan pyyteettömästä rakkaudesta. Romanttisessa mielessä Sallamari, sillä ensirakkaus oli naiiviuteensa vuoksi niin suurta. Ei ollut paineita mennä naimisiin tai tehdä lapsia. Elämä oli huoletonta ja ongelmat minimaalisen pieniä. Mutta kyllä Martina on myös vahvasti siinä rinnalla, sillä hän on synnyttänyt meille Victorian. Muistan hyvin raskausajan ja synnytyksen, jossa olin mukana. On vahva tunne nähdä elämän syntyvän.

” Siirtyminen ihastumisesta rakastumiseen on minulle tosi hankalaa.

Montako kertaa olet ollut rakastunut?

Ihastunut olen ollut varmaan miljoona kertaa, sillä ihastun helposti. Rakastunut olen ollut viitisen kertaa. Ensimmäisen vaimoni Jennin tapasin parikymppisenä erottuani Sallamarista, ja olimme yhdessä 6–7 vuotta. Erosimme, koska minä olisin halunnut jo silloin lapsia ja Jenni halusi panostaa uraansa tanssijana musikaali- ja teatterimaailmassa. Toisen avioeroni jälkeen on ollut kaksi tyyppiä, joihin ehkä olen ollut rakastunut, mutta en ole siitä varma. Molempien kanssa olen edelleen tekemisissä, mutta siirtyminen ihastumisesta rakastumiseen on minulle tosi hankalaa. Suhde menee helposti siihen, että pysytään läheisinä, mutta se ei johda mihinkään.

Mikä rakastamiasi naisia yhdistää?

Rohkeus, kunnianhimo, huumori ja elämänasenne. Tykkään ihmisistä, jotka ovat positiivisia. Kaikilla meillä on joskus negatiivisia ajatuksia ja vituttaa, mutta ihmisellä pitää pääsääntöisesti olla elämäniloa.

Voiko pettämisen antaa anteeksi?

Voi antaa ja olen antanut. Joskus tilanne saattaa ajaa ihmisen hetkeen, joka oikeasti kaduttaa myöhemmin. Mutta jos pettäminen on jatkuvaa, ei suhde ole sen arvoinen. Minua on petetty sekä henkisesti että fyysisesti ja itse olen myös tehnyt molempia. Fyysinen pettäminen voi olla pelkästään sitä, että kaipaa puhtaasti seksiä. Pidän henkistä pettämistä pahempana, sillä se kertoo siitä, että kaipaa läsnäoloa, huomiota ja rakkautta. Jos niitä ei saa omassa suhteessa, peli on jo pelattu.

” Pettämisen voi antaa anteeksi, ja olen antanutkin.

Miten sitkeä olet parisuhteessa?

Pidän viimeisenä parisuhteenani avioliittoa Martinan kanssa. Kyllä minä siinä aika sitkeä olin, molemmat olimme. Uskoin, että asiat järjestyvät, ja anteeksi antamista oli puolin ja toisin. Teen kaikkeni loppuun asti missä tahansa asiassa, jos olen sitoutunut siihen.

Esko uskoo, että monta hyvää suhdetta on jäänyt kokematta liian varovaisuuden vuoksi. ”Olen ollut siellä mäkitornissa enkä ole uskaltanut hypätä, vaan kävellyt portaita takaisin alas.”

Millaisen ihmisen kanssa et voisi olla suhteessa?

Toksisen. Olen harvoille ja valituille tosi avoin itsestäni, ja kerron asioita, joita en ole kertonut kellekään. Jos sellainen ihminen käyttäisi riitatilanteessa niitä asioita minua vastaan, en pystyisi olemaan hänen kanssaan. Olen muutenkin hyvin draamavapaa. Jos ihminen on katkera eikä sinut menneisyytensä kanssa, en pysty olemaan edes hänen kaverinsa.

Onko sydämesi joskus särkynyt?

Voi, se on vedetty palasiksi monta kertaa. Jos se olisi vaasi, joka on liimattu yhteen, en tiedä, montako palaa siitä puuttuisi. Mutta kyllä se on myös parsittu ja liimattu takaisin. Kaikki sydämeni särkeneet kerrat ovat opettaneet jotain. Ajattelen niin, että ehkä joku osaa tulevaisuudessa pitää sydämestäni parempaa huolta.

Säilytätkö muistoja entisistä rakkauksista?

Säilytän niitä mielessäni. Jos kuulen jonkun biisin, muistan, että tätä kuunnellessani olin ihan rakastunut Sallamariin, Jenniin tai Martinaan. Minusta on kiva muistella niitä hetkiä, koska ne ovat olleet ihania asioita elämässäni. En osaa olla mustasukkainen toisen entisistä rakkauksista. Jos olisin jonkun kanssa vaikka Lontoossa lomalla ja hän sanoisi, että täällä minä olin entisen aviomieheni kanssa, en reagoisi niin, että ”miksi me sitten täällä ollaan ja mä vihaan Lontoota!”. Täytän 50 vuotta lokakuussa. Jos minulla ei olisi elettyä elämää takana, se olisi ihan hirveää.

Mikä naisessa kiinnittää huomiosi?

Hymy, katse ja olemus. Se, miten nainen kantaa itseään. Tietynlainen itsevarmuus kiinnittää huomioni heti.

Mikä on romanttisinta mitä olet tehnyt?

Suhteessa ollessani pyrin olemaan romanttinen ja huomaavainen. Martinalle hommasin liput Britney Spearsin keikalle Lontooseen, ja vietimme siellä yllätyksenä romanttisen viikonlopun. Toki varmaan sielläkin riitelimme ja tappelimme, koska meillä on aina ollut myrskyisää. Mutta en halua muistaa sitä asiaa, vaan sen, että oli romanttista katsoa yhdessä keikkaa. Romanttiset jutut voivat olla myös pieniä asioita, joista toinen kokee olevansa arvostettu ja jalustalla. Jennin yritin aina hakea näytöksen jälkeen Helsingin kaupunginteatterilta kotiimme Järvenpäähän, jotta hänen ei tarvitsisi kulkea julkisilla.

Millainen kumppani olet?

Mielestäni olen tosi easy-going. Olen hyvin diplomaattinen ja ymmärtäväinen, koska olen joutunut itse kokemaan ja näkemään niin paljon. Suhteessa olen myös hyvin intohimoinen.

Mitä olet katunut rakkaudessa?

Sitä, että en ole ollut rohkeampi. Toisaalta tuntuu, että ihmisillä on kiire hypätä suhteeseen tuosta vain. Itse haluan tutustua toiseen ja katsoa rauhassa. Joskus olen sanonut naiselle, että tarvitsen hiukan aikaa. Kun sitten viikon tai kahden päästä olemme olleet tekemisissä, hän on sanonut, että minulla onkin tässä jo toinen tyyppi. Olen ollut että okei, ei tässä kauaa ehtineet lakanat jäähtyä. Kun tuollaisia tilanteita tulee, muutun entistä varovaisemmaksi.

” Olen katunut sitä, että en ole ollut rohkeampi.

Mikä rakkauteen liittyvä oletuksesi on kumoutunut?

En haluaisi sanoa tätä, mutta en enää usko siihen, että rakkaus voi iskeä salamana. Se on surullista, koska olen nuorempana salamarakastunut. Siinä on nuoren Eskon ja vanhemman Eskon ero. Ihastuminen voi tapahtua hetkessä katseesta tai romanttisesta puhelinsoitosta, mutta se, että voin kokea rakastavani toista, vaatii ihan helvetin paljon enemmän. Nykyään kuuntelen liiaksikin järjen ääntä. En tiedä, uskaltaisinko heittäytyä helpommin suhteeseen, jos olisin lapseton.

Jos Eskon pitää valita, käyttääkö hän 45 minuuttia treffeillä vai istuen yksin autossa musiikkia kuunnellen, hän valitsee auton. ”Olen viimeiset 3–4 vuotta opetellut pitämään itseni tärkeysjärjestykseni top 3 -listalla.”

Mistä haaveilet rakkaudessa?

Haluan uskoa, että minullekin tulee jonain päivänä sellainen perhe, jonka kanssa vietän jouluni ja viikonloppuni. Haaveeni on yksi asia, joka jarruttaa ja järkeistää suhteitani. Haluan olla varma siitä, että tämä on se minun perheeni, jota haluan vaalia.

Oletko käyttänyt rakkauspulmaan ammattiapua?

Olen. Olen maksanut tuhansia euroja terapiassa istumisesta. Siellä olen yrittänyt avata niitä lukkoja, jotka liittyvät sitoutumiseen, uskallukseen ja siihen, miksi pelkään epäonnistua ja miksi minun on niin vaikeaa rakastua ja luottaa.

Mikä on ollut hulluin tekosi rakastuneena?

Varmaan se, kun menimme Martinan kanssa naimisiin kolme kuukautta ensitapaamisemme jälkeen. En kadu sitä, sen piti mennä niin. Mutta en näkisi enää itseäni tekemässä sitä, koskaan. Siinä oli sitä rohkeutta. Luulen, että siinä kaikki rohkeuteni kulutettiinkin loppuun. Myös Jennin kanssa muutin yhteen ja menin naimisiin nopeasti. Nykyään ei tulisi mieleenkään tehdä sellaisia asioita. Jos nyt rakastuisin johonkuhun, haluaisin varmaankin, että molemmat pitäisivät omat kotinsa.

Miten haluaisit kohdata rakkauden?

Niin arvaamatta kuin mahdollista. Haluaisin sen tulevan niin puskista, että olisin itsekin ihan että what? Haluan myös, että tuleva rakkauteni on oikeasti aikuinen. Sellainen, jossa molemmilla on varaa mokata ja olla oma itsensä juuri sellaisena kuin on. Nykyään on vallalla se tyyli, että jos joku ongelma alkaa suhteessa hiertää, todetaan, että en mä jaksakaan tätä. Haluan, että molemmat sitoutuvat siihen, että ollaan yhdessä. Uskon ja luotan siihen, että se hetki vielä tulee, kun voin sanoa: olen ihan täysin rakastunut, tätä kannatti odottaa.

Eskon rakkausvalinnat RAKKAUSLAULU Princen The most beautiful girl in the world, jonka hän teki vaimolleen. Laulu kertoo arvostuksesta yhtä tiettyä naista kohtaan, ja olisin halunnut itse päästä tekemään sen. RAKKAUSVUODENAIKA Kesä. Lämpö ja aurinko tuovat iloa ja energiaa, ja kesäyöt ovat tosi ihania. RAKKAUSRUOKA Itse tehty kotiruoka kuten fetapasta. Yhdet parhaimpia treffejä on tehdä ruokaa hyvän tyypin kanssa ja samalla ottaa lasit viiniä ja keskustella. RAKKAUSELOKUVA Naisen tuoksu. Se on raaka, mutta romanttinen ja voimakas leffa. Vahva kuvaus siitä, miten elämänhalunsa menettänyt veteraani haluaa vielä kokea tunteen paloa.

Fakta Esko Eerikäinen Syntyi 20.10.1973 Bogotassa Kolumbiassa. Työskentelee radiojuontajana Radio Novalla. Asuu Espoossa 13-vuotiaan tyttärensä Victorian kanssa. Mukana tänä keväänä Helsingin Messukeskuksessa esitettävässä Grease-musikaalissa.

Lue lisää: Kun Mikko Parikka kertoi Saralle ihastumisestaan, Sara antoi viiltävän vastauksen – ”Iskin hänet väsytystaktiikalla”

Lue lisää: Ismo ja Angelika Leikola miettivät 5 vuotta, pitäisikö heidän erota vai ei – yksi oivallus oli ratkaiseva

Lue lisää: Risto ja Aila ovat olleet 54 vuotta yhdessä ja kokeneet pitkän lapsettomuuden – joka iltaan kuuluu liikuttava ele kylppärissä

Lue lisää: Onko sinulla lista ominaisuuksista, joita etsit kumppanissa?