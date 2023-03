Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Susanna, 35, sai lääkäriltä pelätyn puhelun, vaikka mitään oireita ei ollut – nyt hänellä on tärkeä viesti kaikille

Susanna Kuohulalla, 35, on edessään kohdunpoisto, sillä hänellä on todettu kohdunkaulan syöpä. Nyt Susannalla on tärkeä viesti kaikille kohdullisille.

Susanna pyrkii suhtautumaan positiivisesti vaikeisiinkin asioihin.