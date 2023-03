Kun Ismo ja Angelika Leikola erosivat, Angelika huomasi järisyttävän muutoksen – ”Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa”

Ismo ja Angelika Leikola päättivät erostaan keväällä 2021. Vielä senkin jälkeen Ismo piti hetken aikaa mahdollisena, että pari palaisi yhteen.

Ismo ja Angelika Leikola tapasivat toisensa vuonna 2007, kun toimittajana ja tiedottajana uraa tehnyt Angelika työskenteli kirjallisuuden maisteriopintojensa loppusuoralla klubilla buukkaajana. Ismo oli nouseva nimi, kun hän tuli paikkaan keikalle.

Pian Ismo pyysi Angelikaa työskentelemään kanssaan.

Angelika arvelee, että heidän suhteessaan kahdet erikoiset aivot löysivät toisensa.

Vuosien varrella parisuhde alkoi kuitenkin osoittaa toimimattomuuden merkkejä. Viiden vuoden ajan pari harkitsi eroa. Sinä aikana he hakivat apua parisuhdekursseilta, parisuhdeterapiasta ja jopa tantraseksikurssilta.

Keväällä 2021 molemmat sisimmässään tiesivät, että edessä oli väistämätön. Lopulta eropäätös tehtiin ennen Ismon kesän Suomen-kiertuetta.

– Senkin jälkeen pidin hetken aikaa mahdollisena, että palaisimme vielä yhteen, Ismo myöntää.

Vaikka he olivat olleet vuosien ajan työpari, Angelika oli jättäytynyt tarkoituksella taustalle. Nyt Angelika huomasi, että ero vapautti hänessä energiaa.

– Oli järisyttävä muutos päästä irti toimimattomasta parisuhteesta. Erohetkessä oli surua, mutta ihan kuin olisin uudelleensyntynyt. Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin erota.

– Ystäväni sanoi, että vain harva on käynyt läpi näin radikaalin muutoksen kuin minä eron myötä olen.

Nyt puolitoista vuotta eron jälkeen kaksikko huomaa toisissaan uudenlaista iloa ja vapautuneisuutta. Keskinäinen suhde hakee vielä muotoaan.

– Ystävyys exän kanssa ei ollut alkuun mutkatonta, vaikka välimme ovat olleet koko ajan hyvät, pari miettii.

Alkuun varsinkin omista deiteistä puhuminen toisen kanssa tuntui haastavalta.

– Ensin kumpikaan ei kestänyt kuulla niistä, mutta nykyään olemme jakaneet niitäkin kokemuksia.

Mitä Ismo ja Angelika ajattelivat perheen perustamisesta? Miksi heidän suhteensa ei lopulta toiminut? Mikä oli se iso oivallus, jonka jälkeen he päättivät erota? Mitä he ajattelevat uusista suhteista?