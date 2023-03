Marita Taavitsainen asuu nyt uudessa kodissa – tällainen on asumiskuvio miesystävänsä kanssa

Marita Taavitsainen muutti alkuvuodesta uuteen kotiin, jossa on peräti kaksi saunaa ja pieni buduaari.

Laulaja Marita Taavitsainen muutti uuteen vuokrataloon alkuvuodesta.

– Asun täällä tyttärieni ja Pommi-koiran kanssa, miesystäväni asuu omassa asunnossaan, hän kertoo asumisratkaisustaan.

Maritan avioliitto lasten isän kanssa kesti seitsemän vuotta, ja heillä on eron jälkeen ollut yhteishuoltajuus.

– Olen nyt ollut jo vuosia uudessa parisuhteessa, mutta emme asu saman katon alla. Hän on läsnä silti, vaikka ei joka päivä fyysisesti.

Maritalle rakkaus merkitsee sellaista tunnetilaa, ettei ole ikävä mihinkään eikä kaipaa mitään. Sellaisessa elämäntilanteessa hän kokee nyt olevansa.

– Läheisyyden lisäksi parisuhteessa on tärkeää luottamus. On tärkeää voida puhua kumppanin kanssa kaikista maailman asioista. Sekin on tärkeää, että kumppani ymmärtää koko elämäni kirjon, myös kaiken sen, mitä ammattini sisältää. Voin jakaa hänen kanssaan myös kaikki arkiset asiat.

Marita sanoo, ettei osaa masentua, vaikka raha on ollut välillä tiukilla. Nyt hän panostaa elämänlaatuun.

– Uuden kodin korkeassa olohuoneessa on tilaa hengitellä ja myös treenata laulamista. Kukaan ei häiriinny, kun seinänaapureita ei ole.

– Minulla on kotini yhteydessä myös pieni buduaari. Opiskelin aikoinaan kampaajaksi, mutta en ole tehnyt niitä hommia vuosiin. Buduaarissa voisin tulevaisuudessa tarjota vinkkivitosia laulajan alalle pyrkiville – ja heillekin, jotka haluavat kehittyä karaokessa, Marita haaveilee.

Uudessa kodissa on kaasuhella ja peräti kaksi saunaa.

Olen herkuttelija henkeen ja vereen, ja kaasuhellalla syntyy hyvää ruokaa. Nykyään käyn ani harvoin ulkona, minulle riittävät keikkani ja se, että olen joka toinen maanantai bingoleidinä Baltic Princess -laivalla.

– Saunomista rakastan. Tavallisen saunan lisäksi meillä on infrapunasauna, jonka makuun en ole vielä päässyt.

