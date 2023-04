Kun Mikko Parikka kertoi Saralle ihastumisestaan, Sara antoi viiltävän vastauksen – ”Iskin hänet väsytystaktiikalla”

Mikko Parikka arvelee olevansa haastava kumppani, koska kiihtyy nopeasti nollasta sataan.

Millä kolmella adjektiivilla kuvailisit itseäsi?

Positiivinen. Temperamenttinen. Urheilullinen. Temperamenttisuus näkyy varsinkin ollessani auton ratissa, mutta tulisuus ulottuu myös kotiin. Olen haastava kumppani siinä mielessä, että kiihdyn nopeasti nollasta sataan. Mutta lepyn myös nopeasti enkä ole pitkävihainen. Ilman urheilua mistään ei tule mitään. Urheilen neljästä viiteen kertaa viikossa, se on tosi tärkeää jaksamiseni kannalta. Pelaan tennistä, padelia, kesäisin rantalentistä ja käyn salilla. Urheilu on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa ehtii nähdä kavereita.

Juonnat Bachelor Suomi -ohjelmaa. Mitä muistat omista sinkkuajoistasi?

Vaikuttaa siltä, että deittailukulttuuri on muuttunut aika lailla omista sinkkuajoista. Ei silloin ollut Tindereitä tai Whatsappeja. Muistan muun muassa positiivista jännitystä, vähän hermostusta, isoja iloja ja karvaita pettymyksiä. En osaa antaa neuvoja nykypäivän sinkuille, koska en tiedä enää siitä hommasta mitään – enkä ole ihan varma, tiesinkö silloinkaan.

” Ihastuin Saran positiivisuuteen.

Mihin Sarassa alun perin ihastuit?

Ihastuin hänen positiivisuuteensa ja kauneuteensa. Lopulta iskin hänet väsytystaktiikalla. Kun kerroin olevani kiinnostunut hänestä, hän sanoi, että se menee kyllä ohi. Jonkun ajan kuluttua hän kuitenkin taipui. Kyseessä oli siis melkoinen työvoitto, ja hyvin menee edelleen.

Miten olette onnistuneet yhdistämään hyvin menestyneen yrityksen ja perhe-elämän?

Puhumalla! Se on avain kaikkeen työssä, parisuhteessa ja perhe-elämässä. Olemme Saran kanssa sellaisia, että haluamme jakaa ja kuulla toistemme ajatuksia ja käydä läpi mahdolliset mieltä hiertävät asiat. Selvitämme erimielisyydet heti emmekä mene koskaan riidoissa nukkumaan. Lapsille haluan näyttää, että riitelykin on ok, kunhan osaa myös sopia. Perheen ja työn yhdistäminen vaatii toki paljon aikatauluttamista. Kahdenkeskistä aikaa järjestämme säännöllisesti myös.

Olet ollut koti-isänä. Mikä isyydessä on parasta ja mikä vaikeinta?

Isyys on hyvässä ja pahassa niin kokonaisvaltainen asia, ettei sitä pysty edes sanoittamaan kunnolla. Mutta siis järjettömän hienoahan vanhemmuus on. Haastavaa on se, ettei aina ehdi olla vanhempana läsnä niin paljon kuin haluaisi.

” Katsomme ruokakaupassa tarkkaan, mitä ostamme.

Ikimuistoisin isänpäivälahjasi?

Lapsilta saadut lahjat ovat tietenkin tärkeimpiä, mutta pakko nostaa tähän Saralta saamani yllätyslahja. Hän oli järjestänyt viime isänpäivänä minulle ja ystävälleni liput amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan peleihin Saksassa. Olin siellä pari päivää ja vietimme lasten kanssa laatuaikaa myöhemmin.

Luit aikanaan teologiaa. Mikä siinä kiinnosti?

Uskontojen vaikutus yhteiskuntaan hyvässä ja pahassa ja erityisesti uskontojen väärinkäyttö. Olin yliopistolla opettajalinjalla. En kadu hetkeäkään opiskelua, sillä sain siitä kolmessa vuodessa hirveästi irti. Opiskelulle ei vain siinä elämäntilanteessa riittänyt aikaa.

Olet intohimoinen jenkkifutari. Haaveilitko ammattilaisurasta?

Tietysti! Aloitin sen vasta 16-vuotiaana ja laji on vaikea. Isäni ja veljeni ovat pelanneet ammattilaisina jalkapalloa, joten haave oli hyvin luonnollinen, vaikkakin Suomesta käsin hankalampi toteuttaa. Viihdehommat ja realismi tulivat ajan myötä unelmien tielle. Lopetin pelaamisen 2014, koska aika ei enää riittänyt. Esikoistyttäremme syntyi sinä vuonna, ja samaan aikaan opiskelin ja näyttelin Salkkareissa.

Mitä et voisi antaa anteeksi kumppanillesi?

Epärehellisyyttä. Onneksi Saran kanssa puhumme kaiken läpi, ja avoimuus onkin suhteemme suuri voimavara.

Oletteko joutuneet pihistämään jostakin, mistä?

Olemme tosi säästäväisiä. Kun korot nousevat ja inflaatio iskee, saa olla vieläkin tarkempi hankinnoissaan. Katsomme ruokakaupassa tarkkaan, mitä ostamme. Pyrimme opettamaan myös lapsillemme, ettei raha kasva puissa. Heillekään ei aina osteta kaikkea, mitä mieli tekisi.

Mitä ajattelet ensimmäisenä herätessäsi?

Ajattelen, että mitä kello mahtaa olla. Hetki menee sekoillessa, että löydän oikean ajan ja paikan. Olen iltavirkku ja nukkuisin mielelläni aamulla pidempään. Siitä ei ole pitkä aika, kun kuopuksemme herätteli öisin, joten nyt osaan myös arvostaa keskeytymätöntä unta. Vanhin ja nuorin lapsemme heräävät aikaisin, joten onneksi olemme molemmat Saran kanssa hyviä nukkumaan. Armeijassakin saatoin vetää sikeitä, vaikka vieressä tehtiin räjäytysharjoituksia.

Sinulla on kolme tytärtä. Millaista on elää neljän naisen kanssa?

Ihan parasta! Olen tykännyt olla ja touhuta tyttöjeni kanssa. En osaisi kuvitella itseäni pojan isänä. Tiesimme aina, että haluamme enemmän kuin yhden lapsen. Nyt tuntuu siltä, että lapsiluku on täynnä, mutta niin ajattelin aiemminkin, joten vannomatta paras. Tyttöjen teini-iässä voin tosin olla toista mieltä.

” Chicken wingsejä menee NFL-kaudella todella paljon.

Millaisen perhemallin itse sait?

Minulla oli hyvä, välittävä ja läsnä oleva perhe ja yritän tarjota samaa omille lapsille. Olen tavallisesta keskiluokkaisesta perheestä, ja vanhempani tekivät paljon töitä, jotta saisimme veljeni kanssa mahdollisuuksia harrastaa ja tehdä asioita. Toiset isovanhemmat asuivat viereisellä tontilla ja toiset vain parin kilometrin päässä, joten vietin aikaa molempien kanssa lähes joka päivä. Silloin se tuntui arkipäiväiseltä, mutta näin jälkikäteen olen siitä äärimmäisen kiitollinen.

Olet shortsimiehiä. Montako paria omistat ja mikä niissä viehättää?

Jos ei lasketa urheilushortseja, niin kotikäytössä on tällä hetkellä neljä paria. Olen aina kotona shortsit päällä ja vaihdan ne jalkaan saman tien, kun tulen ovesta sisään. Käytän ne myös loppuun, nytkin yksistä menevät sormet taskusta läpi.

Salainen paheesi?

Chicken wings eli siivet. Niitä menee NFL-kaudella todella paljon. Välillä haen ne kaupasta ja välillä ravintolasta. Määriä en aio paljastaa, mutta joka tapauksessa liikaa. Onneksi NFL-kausi on lyhyt, sillä siivet ovat melko rasvaisia ja epäterveellisiä. Mutta ah, niin hyviä!

Kerro jotain, mitä emme sinusta vielä tiedä?

Olen soittanut lapsena käyrätorvea. Olin musiikkiluokalla, ja luokallani oli poika, jonka isä oli ammattikäyrätorvisti. Pääsin hänen oppiinsa. Minulla on soittamisesta lämpimät muistot, vaikka jossain vaiheessa myös vihasin sitä verisesti. Vaihdoin käyrätorven rumpuihin ja bassoon, kun siirryin yläasteelle. Sähkörumpuja soitan edelleen omaksi iloksi.

Fakta Mikko Parikka 34-vuotias näyttelijä. Asuu Espoossa someyrittäjävaimonsa Sara Parikan ja 2-, 7-, ja 8-vuotiaiden tyttäriensä kanssa. Juontaa Bachelor Suomi -sarjaa MTV3:lla.

