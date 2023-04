Kun Eveliina astui vaa’alle, valmentaja heitti älyttömän kommentin – nyt hän on syömishäiriön takia hoitolaitoksessa

Eveliina Rautiainen oli nuori, lupaava huippu-urheilija, kun epäasialliset kommentit painosta laukaisivat hänessä vakavan syömishäiriön. Nyt 28-vuotiaana hän on työkyvyttömyyseläkkeellä ja etsii elämälleen uutta suuntaa.

Huoneen seinälle on kehystetty mietelausejulisteita: ”Pienikin olento voi olla hyvin rohkea.” “Yksi askel kerrallaan taittuu pitkäkin matka.” “Ethän murehdi. Kaikki järjestyy.”

– Lauseita voi lukea useitakin kertoja ja yrittää pitää ne mielessä, Eveliina Rautiainen, 28, sanoo hiljaa ja hymyilee varovaisesti videopuhelussa.

Vielä muutama vuosi sitten hän oli huippu-urheilija, joka pelasi ammatikseen lentopalloa ja treenasi kahdesti päivässä. Nyt hän ei saa harrastaa mitään sykettä kohottavaa liikuntaa, ja päivät täyttyvät terapiakäynneistä.

Eveliina joutui lopettamaan urheilu-uransa syksyllä 2020. Vakavaan syömishäiriöön hän oli sairastunut jo vuosia aiemmin.

Helmikuun lopussa 2023 Eveliina kirjoitti Facebookiin julkisen päivityksen, jossa hän kertoi vuosia jatkuneesta helvetistään. Kun hän oli 19-vuotias, hänen silloisen seuransa, Hämeenlinnan Pallokerhon (nyk. Hämeenlinnan Lentopallokerho), valmentajat kommentoivat hänen painoaan ja rasvaprosenttiaan epäasiallisesti.

Huippu-urheilu-uralla koettu painon epäasiallinen kommentointi ajoi Eveliina Rautiaisen elämän syöksykierteeseen. Hän sairastui vakavaan syömishäiriöön ja masentui. ”Vielä vuosia myöhemmin minun on vaikea nähdä itsessäni juuri mitään hyvää.”

Pelaajiin kohdistunutta epäasiallista kohtelua on käsitelty julkisuudessa jo ennen Eveliinan päivitystä. Vuodenvaihteessa uutisoitiin, miten Suomen Lentopalloliitto määräsi epäasiallisesta käytöksestä seuralle ja sen yhdelle toimihenkilölle sakot. Rangaistus koski vuoden 2021 tapahtumia, Eveliina pelasi hämeenlinnalaisseurassa kaudet 2014–2018.

Eveliina kertoo, kuinka nöyryyttävä kokemus sysäsi hänet syömishäiriöön ja mielenterveysongelmiin, joista paraneminen on yhä pahasti kesken.

– Toipumiseni on junnannut pitkään paikallaan. Halusin kertoa asiasta, jotta pääsisin eteenpäin. Tahdoin myös näyttää, mitä urheilussa tapahtuu suljettujen ovien takana. Toivon, ettei kukaan muu joudu koskaan kokemaan samaa kuin minä.

Nöyryyttävää punnitusta

Ensimmäistä luokkaa käynyt Eveliina aloitti lentopallon vuonna 2002 ystävänsä jalanjäljissä Lapissa Satakunnassa, jonne perhe oli juuri muuttanut Raumalta. Tyttö innostui lajista valtavasti.

– Joukkueurheilussa viehätti se, että jokaisen tuli tehdä osuutensa onnistumisen eteen. Menetin lajille sydämeni.

Kymmenen vuotta myöhemmin 17-vuotias lukiolainen siirtyi kasvattajaseurastaan Lapin Narvi-Pallosta Liiga-Euraan ja alkoi pelata naisten Mestaruusliigaa. Eveliina eli unelmaansa.

– Pääsy SM-sarjaan oli minulle tosi iso ja hieno juttu. Olin onnellinen, että taitoni oli huomattu.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Eveliina siirtyi Hämeenlinnan Pallokerhoon. Hän oli valmis tarttumaan urheilu-uransa tuleviin haasteisiin.

Tuli vähän erilaisia haasteita. Eveliina kertoo, että hänet ja joukkuetoverit punnittiin harjoituksissa viikoittain. Muutaman kerran kaudessa mitattiin rasvaprosentti. Nuori urheilija ei ollut tottunut sellaiseen aiemmissa seuroissaan. Asetelma oli hänestä nöyryyttävä.

Eveliinalla on seinällään tsemppaavia mietelauseita.

– Vaa’alle noustiin pukukopissa, johon kukin pelaaja meni yksin vuorollaan pelkissä urheiluliiveissä ja lyhyissä shortseissa. Huoneessa oli useita miesvalmentajia ja ainakin omalla vuorollani myös muita toimihenkilöitä. Painon lisäksi mitattiin rasvaprosentti pihtimittauksella.

Kun Eveliina astui vaa’alle, hän sai kuulla fysiikkavalmentajalta ”juovansa varmasti paljon olutta” ja painavansa liikaa. Rasvaprosenttia mitatessaan mies kommentoi, että ”oho, nyt tuli uusi ennätys”. Eveliinan mukaan valmentajat naureskelivat yhdessä kommenttien päälle.

– Nielin itkua. Tunsin epäonnistuneeni täysin ja olevani liian lihava. Olin päässyt hienoon seuraan, ja nyt en ollutkaan riittävän hyvä. Päätin heti, etten joutuisi vastaavaan tilanteeseen enää koskaan.

Sen varmistaakseen Eveliina päätti laihduttaa. Joukkueen kaksien päivittäisten treenien päälle hän alkoi juosta aamuin illoin pitkän lenkin ja rajoittaa ankarasti syömistään. Valmentajat edellyttivät häneltä ruokapäiväkirjan pitoa. Runsaasti kuluttava huippu-urheilija salli itselleen hyvin vähän energiaa päivässä.

– Laihduin hyvin paljon hyvin lyhyessä ajassa.

Laihtumisesta sätittiin ja palkittiin

Raju laihtuminen herätti huomiota. Joukkuekaverit ja joukkueen huoltaja kysyivät Eveliinalta, miten hän jakselee ja onko kaikki kunnossa.

– Vastasin, että ihan hyvin menee ja olen vain kiinnittänyt enemmän huomiota ruokavaliooni.

Ensin valmentajat kehuivat Eveliinaa. Painon yhä laskiessa hänet otettiin puhutteluun. Keskustelussa ilmaistiin hänen mukaansa huolta, mutta päällimmäisenä oli syyllistävä sävy.

– He kysyivät minulta, mitä olen tehnyt laihtuakseni niin paljon. He sanoivat, etteivät urheilijat tee niin. Kun kerroin alkaneeni laihduttaa heidän kommentoituaan tuloksiani ikävään sävyyn, he kiistivät koskaan sanoneensa mitään sellaista. Kukaan ei kysynyt, miten jaksan henkisesti.

Valmentajat passittivat Eveliinan terapiaan. Sen hän tosin maksoi omasta pussistaan vanhempiensa taloudellisella tuella. Punnitukset ja rasvaprosenttimittaukset jatkuivat.

Eveliina Rautiaisen mukaan painon ikävää kommentointia vähätellään usein, vaikka sillä voi olla kauaskantoiset ja hyvin vakavat seuraukset. ”Myös urheilijoilla on oikeus kehorauhaan.”

– Ei tullut enää sanomista. Koin silti punnitukset entistä ahdistavampina. Etukäteen pienensin ruokamääriä ja kävelin treeneihin pidempää reittiä. Punnituspäivän olin täysin syömättä, jos vain mahdollista.

Terapiassa Eveliina ymmärsi, miten haitallista syömättömyys olisi hänen keholleen. Hän alkoi pikkuhiljaa syödä paremmin ja vähensi lenkkejään.

– Halusin kovasti vain pelata. Tunne siitä, että olin liian iso, ei kuitenkaan mennyt pois.

Eveliina koki jäävänsä asian kanssa hyvin yksin. Hänen nöyryyttävänä kokemansa mittauskerran jälkeen siitä juteltiin jonkin verran joukkuekavereiden kesken.

– Muillakin oli ikäviä kokemuksia. Sain heiltä edes vähän sympatiaa ja tukea.

Eveliinan mukaan valmentajien valta-asema oli vahva. Pelaajat pelkäsivät, että heidän peliaikansa vähenisi tai asemansa heikkenisi, jos he kritisoisivat valmentajiensa toimintaa.

– Koin, ettei minulla ollut oikein ketään, jolle olisin voinut kertoa.

Syvät arvet

Eveliina jatkoi pelaamista Hämeenlinnassa vuoteen 2018 saakka. Vähitellen hän alkoi ymmärtää, että ruuasta oli tullut hänelle ahdistuksen aihe.

– Minulla on noilta vuosilta vihko, johon merkitsin jokaisen suupalani ja niiden kalorit. Samaan vihkoon olen kirjoittanut myös avunhuutokirjeen. Olisin tarvinnut apua, mutten koskaan näyttänyt kirjettä kenellekään enkä hakenut apua.

Seuraavaksi hän pelasi SM-sarjaa Kuusamossa. Kausi alkoi hyvin, eikä seurassa mitattu pelaajien painoa tai kehonkoostumusta.

– Ympäristön vaihto teki hyvää, sain mielelleni rauhaa ja pystyin keskittymään pelaamiseen. Takaraivossani kulki silti ajatus, että olisinpa laihempi.

Tilanne paheni, kun Eveliina loukkasi jalkansa ja joutui leikkaukseen. Hän ei päässyt harjoittelemaan eikä pelaamaan normaalisti, jolloin paino alkoi jälleen hallita ajatuksia. Kuntouttaessaan polveaan hän yritti samalla laihduttaa erilaisilla dieeteillä.

Polven kuntouduttua Eveliina siirtyi seuraavaksi kaudeksi Saloon. Hän nautti pelaamisesta, ja hänen taitoihinsa luotettiin. Syvät henkiset arvet kuitenkin pysyivät.

Eveliina sanoo ymmärtävänsä kehonkoostumuksen mittaamisen, jos se tehdään asiallisesti ja keskitytään lihasmassan määrään ja lihastasapainoon.

– Pelaajan painolla ja rasvaprosentilla ei ole lentopallossa merkitystä, jos peli sujuu hyvin. Tärkeintä on henkinen hyvinvointi. Pelaajat yltävät kentällä parhaimpaansa, kun he voivat hyvin.

Kauden päättyessä Eveliina ei voinut hyvin. Hän huomasi olevansa täysin syömishäiriönsä armoilla. Nuori urheilija yritti vielä jatkaa uraansa alemmalla sarjatasolla Turussa syksyllä 2020.

– Parin pelin jälkeen oli selvää, että voimani olivat lopussa enkä pystyisi pelaamaan enää. Se olisi ollut liian vaarallista.

Voimat loppuivat

Siitä on pian kolme vuotta, mutta Eveliinan paraneminen on yhä kesken. Hän on ollut vuoden 2022 alusta saakka määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, joka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Nykyinen päätös on voimassa vuoden 2024 alkuun.

– Eläkepäätös tuntui aika pahalta. En haluaisi olla tässä tilanteessa. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että minulla on oikeus ja mahdollisuus tukeen ja voin keskittyä kuntoutumiseen.

Heti peliensä päätyttyä hän haki apua Turun yliopistollisen keskussairaalan syömishäiriöyksiköstä ja sai sitä nopeasti.

Toipumispolku ei ole ollut suoraviivainen, nopea tai helppo. Eveliina on ollut itsetuhoinen ja viillellyt käsivarsiaan. Pari vuotta sitten hän yritti itsemurhaa.

– Kun voimani loppuivat, ne loppuivat täysin. Onneksi laitoin viestiä siskolleni, joka sai minut soittamaan apua itselleni.

Nykyään Eveliina käy terapiassa kahdesti viikossa ja syömishäiriöyksikön hoitajalla kerran viikossa, minkä lisäksi hänellä on sairauksiinsa lääkitys.

– Olen ollut syömishäiriöni takia monta kertaa sairaalahoidossa, mutta sairauteni on todella sinnikäs. Lisäksi minulla on diagnosoitu vakava masennus, ahdistuneisuushäiriö sekä traumaperäinen stressihäiriö, josta syömishäiriökin suurelta osin johtuu.

Eveliina rakastaa koiria. Hänellä on itselläänkin koira, jota vanhemmat hoitavat nyt kun Eveliina asuu hoitolaitoksessa.

Kun Eveliina oli viimeksi syömishäiriönsä takia sairaalahoidossa, hänelle ehdotettiin asumista hoitolaitoksessa. Se voisi edistää toipumista. Lokakuusta 2022 saakka hän on asunut mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa asumisyksikössä ja kokee sen hyväksi ratkaisuksi.

– Täällä saan tukea ja keskusteluapua tarvittaessa vuorokauden ympäri. Välillä oloni on ihan okei ja jaksan tavata ystäviä. Välillä en meinaa päästä sängystä ylös. Kamppailu syömisen kanssa on päivittäistä. Ajattelen yhä, että jos lihon, olen huono ihminen.

Eveliina sanoo, ettei ole katkera eikä vihainen kokemastaan. Terapiassa hän on silti harjoitellut juuri tällaisia tunteita.

– Olen ollut liian kiltti. Minun on ollut vaikea vihata muita kuin itseäni. Viha ei paranna minua, mutta voin hakea siitä voimaa parantumiseen. Kielteisten tunteiden tunteminen on ollut minulle iso askel.

Hänestä epäasiallinen kohtelu oli laukaiseva tekijä hänen sairastumiselleen, jolle oli jo valmiiksi otolliset lähtökohdat.

– Olen aina ollut hirveän epävarma kehostani ja vertaillut itseäni muihin. Olen myös tavoitellut täydellisyyttä monissa asioissa.

Suurin haave on parantuminen

Eveliinan pelastus on ollut hoitoon pääsy ja vahva tukiverkko. Äiti, isä, pikkusisko ja -veli sekä ystävät ovat hänelle korvaamaton tuki.

– Ilman heitä en olisi enää täällä. He tuovat iloa elämääni. Vanhemmillani on kaksi koiraa, ja he huolehtivat minunkin koirastani, jota en voi pitää täällä asuessani.

Sängyllä lojuu piikkimatto, jolla makailu rauhoittaa. Lisäksi Eveliina kertoo tekevänsä rauhallisia kävelyitä, kuuntelevansa äänikirjoja ja katsovansa sarjoja. Hän kirjoittaa päiväkirjaa ja purkaa tunteitaan piirtämällä.

Eveliina unelmoi ennen kaikkea parantumisesta, mutta myös siitä, että voisi opiskella itselleen ammatin lukemalla ravitsemus- tai terveystieteitä. Tulevaisuudessa hän haluaisi opastaa ihmisiä syömään terveellisesti ja auttaa kamppailussa syömishäiriöitä vastaan.

– Lyhyellä aikavälillä toivon saavani lisää energiaa jatkaakseni tätä taistelua.