Näin Kimi ja Minttu Räikkösen arki muuttuu kolmannen lapsen myötä – Kimillä ratkaiseva rooli

”Tuskin olisin tähän enää lähtenyt, jos Kimi ajaisi”, Minttu Räikkönen kertoo.

Minttu Räikkönen, 36, ja entinen F1-kuljettaja Kimi Räikkönen, 43, odottavat kolmatta lastaan, jonka laskettu aika on kesän alussa.

Minttu uskoo, että kolmannen lapsen kanssa vauva-aika on toisenlaista kuin aikaisemmin. Vanhempien lasten – Robinin, 8, ja pian kuusi täyttävän Riannan – vauva-aikaan Kimi ajoi vielä kilpaa, joten Kimi oli paljon pois kotoa. Kimi päätti menestyksekkään F1-uransa vuonna 2021.

” On tosi kiva, että ei tarvitse ottaa ulkopuolista apua vauvan kanssa.

– Tilanne on nyt aivan toisenlainen – miten Kimi on nyt kotona ja miten on tosi kiva, että ei tarvitse ottaa ulkopuolista apua vauvan kanssa. Selvitään varmasti kahdestaan, Kimi on niin iso tuki ja turva minulle, Minttu kertoi yhteistyökumppaninsa Nescafén tilaisuudessa viime viikolla.

Viisi vuotta sitten Minttu kertoi Meidän perhe -lehden haastattelussa, että Kimin reissutyön vuoksi perheellä käy lastenhoitaja kuusi kertaa viikossa. Sen ansiosta Mintulla oli aamupäivisin aikaa pitää itsestään huolta urheilemalla.

– Lastenhoitaja on meidän kuviossa välttämätön, sillä meillä ei ole täällä perhettä tai muutakaan verkostoa. Hän mahdollistaa, että minulla ja meillä on myös omaa aikaa ilman lapsia, Minttu kertoi tuolloin.

” Reissuja oli hirveä määrä.

Nyt pari arvelee selviävänsä kahden.

– Vauvanhoito on ihan eri homma kahdella vanhemmalla. Tuskin olisin tähän enää lähtenyt, jos Kimi ajaisi. Reissuja oli hirveä määrä. Tämä elämäntilanne tuntui ehdottomasti siksi oikealta kolmannelle lapselle.

Suomen raskaussuositukset käytössä

Aikaisemmin Minttu ajatteli, että kaksi lasta on hyvä määrä.

– Ajatus kolmesta lapsesta kypsyi. Jossain kohtaa ajattelin, että nyt on tyttö ja poika, niin tämä on täydellistä, sitten vielä koira siihen.

Myös vanhemmat sisarukset odottavat pikkusiskoa innoissaan.

– He kyselevät joka päivä, koska se tulee ja paijailevat vatsaani. Iso perhe on ihana.

Minttu on voinut raskauden ajan hyvin. Hän seuraa Suomen raskaussuosituksia ja on vaihtanut esimerkiksi kahvin kofeiinittomaan.

– Suositukset ovat joka maassa erilaisia. Sveitsissä ei ole juuri eroteltu kiellettyjä ruoka. Suomessa lista on taas valtava. Olen ottanut niistä selvää ja kysellyt suomalaisilta kavereilta. Olen koittanut mennä Suomen listan mukaan.

Kymmenen vuotta Sveitsissä

Mintun mukaan hän saa paljon yhteistyökyselyitä, joista valitsee itselleen ja arvoilleen sopivimmat. Ennen laskettua aikaa hän aikoo kuitenkin vetäytyä ja keskittyä vauva-ajan perheeseen.

” Tämä kaikki on varmasti enemmän kuin haaveilin.

Hän uskoo, että perheen koti pysyy tulevaisuudessakin Sveitsissä. Minttu laskeskelee, että hän on asunut Sveitsissä pian kymmenen vuotta, Kimi yli kaksikymmentä.

– Muutto ei ole ajankohtainen ainakaan tässä kohtaa. Juuret eivät ole siellä pelkästään lapsilla, vaan mekin olemme olleet siellä aika kauan. Koti on siellä, mutta Suomessa on aina ihana tulla käymään.

Vuodesta 2016 asti Kimin kanssa naimisissa ollut Minttu kiittelee saaneensa elämältä enemmän kun nuorena osasi haaveilla.

– En enää edes tarkalleen muista, mitä parikymppisenä elämästä toivoin. Mutta tämä kaikki on varmasti enemmän kuin haaveilin.

