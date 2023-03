Markku Aro kärsi äärimmäisen kovista kivuista – ensimmäinen lääkäri antoi väärän diagnoosin, mutta toinen selvitti taudin 10 minuutissa

Markku Aron ystävä näki yhteisellä hiihtolenkillä, että kaikki ei ollut kunnossa ja neuvoi laulajaa hakemaan uudestaan apua.

Laulaja Markku Aro täytti alkuvuodesta 73 vuotta.

– Piti elää tämän ikäiseksi, jotta oivalsin perin juurin, miten tärkeä asia terveys on. Se ei ole itsestään selvää kuten terveenä voi kuvitella, hän sanoo ja kertoo parin vuoden takaisista terveysongelmistaan.

– Olin niin kipeä, etten meinannut päästä omin voimin sängystä ylös ja jopa kahvikuppia oli vaikea nostaa. Kivut alkoivat käsistä, ja särky eteni selkään. Yölliset tuskat olivat niin kovia, että nukuin kylmäkallejen päällä.

Lääkäri epäili ensin jänneahtaumaa käsissä. Markku sai kortisonipiikin olkapäähän, ja oireet hävisivät kolmeksi viikoksi, mutta alkoivat sitten uudelleen.

– Ystäväni näki yhteisellä hiihtolenkillämme, ettei kaikki ollut kunnossa kortisonipiikin jälkeenkään, ja hänen neuvostaan tilasin ajan reumapolille. Vastaanotolle mennessäni aloin olla lähes rollaattorikunnossa. Lääkäri totesi kymmenessä minuutissa, että sairastan lihasreumaa, polymyalgia rheumaticaa, ja teki lähetteen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, Markku kertoo.

– Vaivaa on nyt hoidettu kortisonilla ja sytostaattipillereillä. Voi olla, että sytostaatit menevät vielä piikkipuolellekin.

Säryt ovat ohitse, mutta lääkitys on nostanut kolesteroli- ja verenpainearvoja.

– Ja kymmenen kiloa on painoakin tullut lisää! En ollut missään vaiheessa kuitenkaan peloissani, koska ajattelin, että lääketiede selvittää, mikä minua vaivaa.

Kaiken huipuksi sairastin Markku sairastui vuosi sitten koronaan.

– Sain tartunnan takuuvarmasti täpötäydessä keikkasalissa. Tauti jätti long covidin oireen – hengenahdistuksen. Kaikki kikkakonstit ovat nyt käytössä, jotta saan hengitystekniikkani toimimaan.

Markku sanoo olleensa ikänsä terve ja hyvässä kunnossa, eikä aio missään tapauksessa nytkään luovuttaa.

– Terveys on isoin unelma, se on kuin kaunis auringonlasku, että saan olla terveenä. Teen työtäni laulajana niin pitkään kuin on paloa ja innostusta tehdä uusia lauluja ja konsertteja. Haluan haastaa ja kuunnella itseäni entistä tarkemmin.

Markulla ja nykyisellä puolisolla Sadulla on ikäeroa 25 vuotta, miten suhde sai alkunsa? Millaisissa väleissä Markku on eksiinsä? Millainen lapsuus hänellä oli ja mistä asioista hän nykyään nauttii? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 11/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.