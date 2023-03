Mirkka Torikan puoliso teki itsemurhan ja kotoa löytyi hometta – tältä tuntuu, kun kaikki romahtaa

Mirkka Torikka sanoo, ettei suostu tuntemaan taloudellisista vaikeuksistaan häpeää. – Nykyinen tilanteeni ei ole minun vikani.

”Entisessä elämässään” toimittaja-kirjailija Mirkka Torikka, 44, kävi usein ulkona syömässä. Enää ei.

– Olen aina ollut muille tarjoaja. Olen mielelläni sanonut läheisille, että hei minä maksan. Nyt olen joutunut opettelemaan sanomaan suoraan, että minulla ei ole varaa lähteä lounaalle.

Mirkan nykyinen taloustilanne on monen asian summa.

Vuonna 2003 hän avioitui vapaaottelijana tunnetun Aki Torikan kanssa, ja pari osti Jyväskylästä Akin lapsuudenkodin. Myöhemmin Akilla puhkesi masennus, ja lopulta hänellä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kahdeksan vuoden asumisen jälkeen parin omakotitalosta löytyi hometta.

Kesken hometaloremontin vuonna 2013 Aki teki itsemurhan. Mirka jäi parin 8- ja 3-vuotiaiden lasten yksinhuoltajaksi. Shokin keskellä hän rakennutti talon viimeisen päälle kuntoon, siihen kuluivat myös puolison henkivakuutusrahat.

Lopulta Mirkka väsyi omakotitalon työmäärään ja suuriin kuluihin ja myi talon. Vuonna 2020 asunnonostaja haastoi hänet oikeuteen.

– Minulle oli voitto, että sain lapsille kodin korjattua. En voinut tietää, että alkuperäisiksi jääneet julkisivu ja katto tulkittaisiin vielä vastuullani oleviksi piileviksi virheiksi, vaikka talo oli sisäilmaltaan terve. Ne oli tehty taloon, kun olin itse neljävuotias, eivätkä niistä olleet asiantuntijatkaan huomauttaneet, Mirkka kertoo.

– En myöskään voinut tietää, että mieheni sairastuu ja tappaa itsensä. Nykyinen tilanteeni ei ole minun vikani, joten en suostu tuntemaan siitä häpeää.

Mirkka joutui lopulta maksamaan myyjän viiden vuoden virhevastuun velvoittamana noin 70 000 euroa hinnanalennusta ja oikeudenkäyntikuluja.

Hän on kertonut kokemuksistaan avoimesti blogissaan ja nyt esikoiskirjassaan Rakas katastrofini.

– Olen oppinut olemaan ylpeä katastrofeistani. Sen sijaan, että hiljentäisin ääntäni, olen saattanut todeta reippaasti, että olisipa kiva lähteä reissuun, mutta olen homehelvetin vuoksi ulosotossa eikä minulla ole varaa. Tabujen sanoittamisesta tulee minulle hyvä olo. Minun katastrofeistani ei tarvitse puhua kuiskaten.

Mirkka kertoo, että monet ovat sanoneet kaiken hänen kokemansa jälkeen, että hän on vahva. Mirkka itsekin ajattelee olleensa jo lapsesta saakka sitkeä.

– Ihmiset sanovat vahvaksi toki hyvällä, mutta en halua antaa itsestäni kuvaa minään supernaisena. Minäkin kuormitun, väsyn ja tunnen kipua. Kärsin välillä pakkoajatuksista ja pelkotiloista.

Mirkka arvelee, että sitkeyden lisäksi huumori on pelastanut hänet.

– Olen pystynyt karnevalisoimaan katastrofejani, jotta saisin vähennettyä ahdistusta.

– Haaveilen, että saisin vielä joskus tässä elämässä rentoutua taloudellisesti, mutta hometalo on hyvin pitkälle sinetöinyt kohtaloni.

Sen sijaan Mirkka on kääntänyt taloudellisen riippumattomuuden toisin päin: kun ei ole paljon varallisuutta, ei ole niin paljon vastuutakaan.

– Tämä sopii boheemille luonteelleni oikeastaan paremmin kuin arvasinkaan. Vaikka olisi ihanaa viedä yhä läheiset ulos syömään, olen oppinut löytämään onnen muista asioista kuin kuluttamisesta.

Hänelle pihistäminen tuo nykyään samanlaista hyvänolontunnetta kuin ostaminen.

– Menestyksen mittarit ovat moninaiset ja onneksi muutettavissa. Onnellisen elämän ei tarvitse olla taloudellisesti nousujohteinen.

