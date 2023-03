Jalkapallovaikuttaja Aki Riihilahdesta tuli tanssinopettaja Katri Mäkisen pari vuoden 2021 syksyllä. Heistä tuli hyviä ystäviä, mutta kului puolitoista vuotta ennen kuin heistä tuli pari.

Vuodesta 2011 asti Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tähtiopettajana nähdyn Katri Mäkisen, 37, elämä on muuttanut suuntaa monta kertaa.

Tuorein muutos on se, kun Katri viime vuoden loppupuolella alkoi seurustella HJK:n toimitusjohtajan ja jalkapallovaikuttaja Aki Riihilahden, 46, kanssa.

He tutustuivat toisiinsa, kun Akista tehtiin Katrin pari ja valmennettava syksyllä 2021 Tanssii tähtien kanssa -kisassa.

– Olin kauhuissani, että noin erilainen ja menestynyt ihminen. Jännitin ensikohtaamista, mutta aika pian tanssiharjoitusten alettua rentouduin, Katri muistelee.

TTK-syksyn aikana Katri ja Aki ystävystyivät.

– Reissasin välillä mukaan Akin työmatkoille, mikä oli ihanaa seikkailua. Joskus löysimme harjoituspaikaksi vain jonkun hotjooga-salin, jossa treenasimme niin kovaa, että liukastuimme lopuksi omaan hikeemme.

Akin kanssa Katrille tuli tunne, että hänet nähtiin kokonaisena.

– Aki oli kiinnostunut siitä, kuka oikeasti olin, hän halusi tietää minusta ja kuunteli. Tämä toimi puolin ja toisin. Olimme täysin eri maailmoista, ja oli kiinnostavaa jakaa mielipiteitä ja kokemuksia.

Kun tanssisyksy oli ohi, ystävyys jäi. Pari oli yhteydessä päivittäin, kävi syömässä ja sparrasi toisiaan. Kerran Aki vei Katrin satamaan, kun virolaissyntyinen Katri oli lähdössä Viroon isoisänsä luo.

– Heitin satamassa vitsillä, että lähde mukaan. Ja hän lähti! Meissä on samanlaista seikkailijaa ja teemme mielellämme asioita ex tempore. Virossa teimme lähinnä kaksi päivää lumitöitä, mutta meillä oli tosi kivaa. Olimme löytäneet toisistamme luotettavat ystävät, eikä painetta mihinkään muuhun ollut.

Parisuhde alkoi kuitenkin vasta vuoden 2022 loppupuolella. Tuohon mennessä Katri oli tutustunut Akin kahteen lapseen, ja Aki oli tavannut Katrin perhettä.

– Moni meitä sivusta seurannut oli sitä mieltä, että oli vain ajan kysymys, milloin meistä tulisi pari. Mutta minulle se ei ollut todellakaan selvää.

Luottamuksen rakentamisessa Katri myöntää olevansa hitaasti lämpiävä.

– Tarvitsin tuon puolentoista vuoden ystävyyden. Kun toisen tuntee ensin ystävänä, tietää mihin ryhtyy, hän sanoo.

– Kun olin varma, että luottamus ja tunteet olivat olemassa, oli kiva lähteä rakentamaan jotain uutta ja yhteistä. Akista löysin molemmat puolet, joita tarvitsen; seikkailun ja turvan.

