Tämän verran rahaa jättitulot saanut Auri Kananen käytti viikossa – katso, mihin rahat kuluivat

Somen siivoojakuningatar Auri Kanasen tulot ovat nyt moninkertaiset aiempaan verrattuna. Nyt hän kertoo, miltä tuntui, kun tilille kilahti puoli miljoonaa euroa

Raha ei ole Aurille iso motivaattori. Jos rahantulo tyrehtyisi, hän palaisi mielihyvin rivisiivoojaksi. ”Siivoaminen on edelleen se, mitä rakastan eniten.”

Viisisataaviisitoistatuhattakuusisataayksitoista euroa ja kolmekymmentäviisi senttiä.

Yrittäjä Auri Kananen luettelee tietokoneensa näytölle ilmestyneen numerolitanian ilmeenkään värähtämättä. Hän on juuri tarkastanut summan, jonka Youtube maksoi hänelle edellisenä vuonna. Tilille kilahti yli puoli miljoonaa euroa.

Miltä tuntuu nähdä moinen potti pankkitilillä?

– Ei oikein miltään, Auri vastaa hetken mietittyään.

– Voin rehellisesti sanoa, että en saa rahasta minkäänlaisia kiksejä.

Vielä muutama vuosi sitten Auri työskenteli äitinsä siivousfirmassa ja ansaitsi saman verran kuin keskiverto suomalainen. Kesällä 2020 hän keksi kuvata siivouskohteitaan ja latasi kokeeksi muutaman videon Tiktok-tililleen. Ensin näyttökerrat mitattiin sadoissa, sitten tuhansissa. Samana syksynä kuvattu pätkä, jossa Auri siivoaa Tinder-deittinsä kodin, nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi.

Yhtäkkiä Aurilla oli somekanavillaan satojatuhansia seuraajia ja videoilla miljoonia katseluita. Yhteistyötarjouksia alkoi sadella – ja samalla myös rahaa.

Auri perusti oman yrityksensä, joka teki jo vuonna 2021 voittoa 260 000 euroa. Viime vuonna voittoa kertyi hänen arvionsa mukaan huikeat 600 000 euroa. Tulot koostuvat pääosin Youtuben ja Facebookin mainostuotoista sekä somen yhteistyökampanjoista.

– Raha on minulle siinä mielessä tärkeää, että se tuottaa vapautta. Vapaus on itselleni yksi tärkeimmistä arvoista.

Jos somen tulovirta kuitenkin yhtäkkiä tyrehtyisi, se ei Auria hetkauttaisi. Hän olisi enemmän kuin valmis palaamaan entiseen päivätyöhönsä rivisiivoojana.

– Siivoaminen on edelleen se, mitä rakastan eniten. Onnellisimmillani olen siivouspyyhe kädessä.

Maanantai

ruokakauppa 36 €

kynnet 74 €

”Menoni eivät ole kasvaneet, vaikka tuloni ovat moninkertaistuneet. Olen melko säästeliäs rahankäyttäjä, vaikka en varsinaisesti pihistele missään. En osta mitään, mitä en oikeasti tarvitse. En shoppaile netissä enkä ostele juurikaan kosmetiikkaa tai vaatteita. Materia ei kiinnosta yhtään. Mitä vähemmän kamaa nurkissa pyörimässä, sen parempi.

Mutta yksi juttu, johon satsaan, ovat kynnet. Käyn säännöllisesti kynsihoidossa, jossa laitetaan geelikynnet sekä sormiin että varpaisiin. Siivotessa on tosi tärkeää, että kynnet ovat kunnossa.

Olen nuoresta pitäen ansainnut omat rahani tekemällä töitä. Vanhempani antoivat minun tehdä omat virheeni, mikä oli mielestäni hyvää rahakasvatusta. Se toimi paljon paremmin kuin paasaaminen. Kerran lensimme kaverin kanssa Saksaan shoppailemaan kaikki kesätyörahamme. Kun muutin 18-vuotiaana pois kotoa, opin nopeasti säästeliääksi. Rahoitin opiskelutkin tekemällä töitä, eikä minun tarvinnut ottaa lainkaan opintolainaa.

Olen tykännyt tehdä töitä paljon enemmän kuin opiskella. Koulunkäynti oli työlästä, eikä mikään oppiaine kolahtanut. Koin paineita koulumenestyksestä, vaikka vanhempani eivät vaatineetkaan hyviä numeroita. Silloin koulu oli ainoa mittari sille, miten hyvin tulee pärjäämään elämässä. Lunttasin itseni läpi peruskoulusta ja lukiosta, ja pääsin lopulta opiskelemaan restonomiksi.

Nyt tiedän, että käsillä tekeminen sopii minulle paljon paremmin kuin pänttääminen – eikä se tee minusta yhtään huonompaa!”

Tiistai

avanto 7 €

kaulakoru kuvauksiin 9,90 €

lounas 14 €

parkkisakot 80 €

”Tärkein resurssini on aika, enkä halua tuhlata sitä yhtään. Vaikka lähiparkki maksaisi kymmenen kertaa enemmän kuin kauempi, valitsen aina lähiparkin. Tällä viikolla se tuli maksamaan myös parkkisakot.

Ostin juuri itselleni uuden kodin, ja siinäkin yksi suurimmista valintaperusteista oli nopeus. Kolmio sijaitsee Tampereen Peltolammilla, josta pääsee helposti moottoritielle ja siitä mihin vain. Jotkut ihmettelivät, miksi hankin kodin niin kaukaa keskustasta, kun minulla olisi ollut varaa ostaa kämppä mistä tahansa.

Sama juttu koskee esimerkiksi autoa. Ei ole väliä, mikä merkki, kunhan se toimii, kulkee ja siihen mahtuvat siivousvälineet. Hotelleista valitsen aina sen, jonne pääsen nopeimmin lentokentältä.

Sellainen ajattelu tuntuu hassulta, että pitäisi hankkia jotakin vain siksi, että se on tietyn merkkinen tai erityisen kallis. Monen tonnin luksuslaukku ei tee minua onnellisemmaksi.”

Keskiviikko

ruokakauppa 30 €

pysäköinti 7,36 €

ruokaa kuvauksiin 39,62 €

illallinen 18 €

parkki 6,50 €

”Aloin sijoittaa jo nuorena. Siihen ei suoraan ohjeistettu kotoa, vaan otin asioista itse selvää. Rahaa jäi reippaasti säästöön silloinkin, kun vielä tein niin sanotusti normaaleja päivätöitä. Ymmärsin korkoa korolle -ilmiön ja järkeilin, että rahoja on turha makuuttaa tilillä. Ensiasuntoni ostin äidin kanssa puoliksi 22-vuotiaana. Sijoitan joka kuukausi 30 000 euroa yritykseni kautta ja lisäksi yksityishenkilönä.

Sain juuri tietää, että voin nostaa osinkoa yli 100 000 euroa. Kyllähän se on hieno juttu, mutta ei tunnu mitenkään erityiseltä. Raha on sivutuote siitä, että saan tehdä jotakin, mitä rakastan.

Ajattelen, että sijoitukseen menevät rahat eivät kuulu minulle. En jää kaipaamaan niitä, vaikka kaikki menisi.”

Torstai

ei kuluja

”Terveys on asia, johon panostan rahaa. Vaalin terveyttäni eritoten sen takia, että olen aiemmin menettänyt sen.

Sairastuin teini-ikäisenä vakavaan masennukseen. Pahimpina vuosina olin itsetuhoinen ja toivoin, etten enää heräisi. En uskonut eläväni 25-vuotiaaksi. Yritin lääkitä masennusta päihteillä, mutta se johti entistä huonompaan oloon. Onneksi sain apua ja pääsin hoitoon. Kävin vuosia säännöllisesti terapiassa ennen kuin aloin nähdä maailmassa värit.

Masennustaustalla on suuri vaikutus elämänasenteeseeni. Kaikki on hyvin, kunhan herään aamulla innoissani tulevasta päivästä. Kaikki muu on toissijaista.

Hyvät tulot mahdollistavat esimerkiksi sen, että pystyin aloittamaan uudelleen psykologikäynnit. Psykologin avulla olen saanut varmuuden siitä, että pärjäisin aivan hyvin, vaikka sulkisin kaikki sometilini tänään. En stressaa työjutuista oikeastaan ollenkaan. Ei se ole niin vakavaa!

Pidän mielenterveydestäni huolta säännöllisillä, terveellisillä elämäntavoilla. Käyn yksityisellä lääkärillä, panostan uneen ja syön paljon kasviksia. Ruokakaupassa en katso hintoja, vaan ostan luomua ja hyvää laatua. Käyn kuntosalilla, lenkillä ja avannossa, mutta nuo harrastukset eivät vaadi hirveästi rahaa. En tarvitse uusia, hienoja varusteita, vaan ostan uudet lenkkarit vasta sitten, kun vanhat on juostu loppuun.”

Perjantai

ruokakauppa 30 €

pysäköinti 2,32 €

”Erosin vähän aikaa sitten parisuhteesta. Emme halunneet silloisen kihlattuni kanssa samoja asioita. Hän toivoi lapsia, taloa ja aloilleen asettumista. Minä taas halusin olla vapaa menemään ja tekemään omaa juttuani. Kumppanini ei rajoittanut minua, vaan asetin itse itselleni paineita. Eroaminen teki kipeää, mutta oli oikea ratkaisu molempien kannalta.

Arkeni on juuri nyt todella kiireistä. Matkustan ympäri maailmaa tekemässä siivouksia. Aiemmin minulla oli huono omatunto siitä, ettei parisuhteelle jäänyt aikaa. Nyt voin mennä miten haluan. Ajattelen, että se on tervettä itsekkyyttä. Olen itse oman elämäni tärkein henkilö.

Teen töitä joka päivä enkä kaipaa lomaa. Siivoaminen on edelleen rentouttavinta mitä tiedän. En osaa maata sohvannurkassa sarjoja katsomassa, vaan tykkään olla liikkeessä.

Olen luonteeltani todella itsenäinen. Haluan pitää kaikki langat käsissäni ja tehdä itse päätökset.”

Lauantai

apteekki 9,95 €

ystävälle lahja 39,50 €

”Olen yrittänyt pitää hyvää huolta ystävyyksistäni, vaikka elämäni on aika kiireistä. Ystäväpiirini on säilynyt samana kaiken hässäkän keskellä. Ystävät ovat olleet aidosti iloisia menestyksestäni.

Tykkään välillä kuitata koko porukan laskun ravintolassa, mutta ystävänikin ovat kovia tarjoamaan. On myös ihanaa ilahduttaa lahjoilla. Tällä viikolla ostin ystävälleni kysymyskortit ja kirjan.

Uskon ja toivon, ettei menestys ole muuttunut minua ihmisenä mitenkään. Kuljen edelleen samoissa verkkareissa ja ajan koppiautoani.

Raha ei ole minulle tabu. Pystyn puhumaan menestyksestäni avoimesti. Jos joku kysyy, kerron suoraan liikevaihdostani ja siitä, paljonko ansaitsen. Ei siinä ole mitään hävettävää. Olen jutellut myös muiden somea ammatikseen tekevien kanssa siitä, miten tätä työtä voi hinnoitella. Sellaista apua olisin itsekin kaivannut someurani alussa.

Tiedän kyllä, että tekemisiäni on ruodittu netin palstoilla, mutta se ei tunnu miltään. Esimerkiksi motiivini tehdä siivouksia ilmaiseksi on kyseenalaistettu. Ilkeä kommentointi kertoo kuitenkin enemmän kommentoijista itsestään. Siksi en jaksa stressata aiheesta.”

Sunnuntai

kauppa 25 € (sis. neljä arpaa)

pysäköinti 2,50 €

”Ostamme arpoja ystäväni kanssa vuoron perään, ehkä kerran kuussa. Tykkäämme raaputtaa niitä yhdessä. Minulle arvat ovat vain viihdettä, enkä odota voittoja. Pääpotin voittaminen ei muuttaisi elämääni mitenkään.

Elän juuri nyt sellaista elämää mitä haluan: kiireistä perusarkea omilla ehdoillani. En voisi toivoa mitään enempää.

Raha tuo elämään vapautta ja liikkumavaraa.

Vähän aikaa sitten olin kävellen kaupungilla, kun alkoi sataa vettä. Pystyin tilaamaan taksin kotiin miettimättä, riittävätkö rahani siihen. Ja kun hammaslääkäri suositteli minulle purentakiskoa narskuttelun ehkäisemiseksi, pystyin tilaamaan sellaisen heti. Se maksoi 700 euroa, mutta nykytilanteessani se ei aiheuttanut stressiä.

Parasta on kuitenkin se, että olen pystynyt levittämään siivoamisen ilosanomaa somen kautta. Siivoaminen voi olla todella nautinnollista ja palkitsevaa. Hypin edelleen tasajalkaa onnesta, kun pääsen siivoamaan todella likaista kotia. Se on ihaninta mitä tiedän.”

Viikon menot yhteensä 431,65 €

Fakta Aurin rahavalinnat Mihin tuhlaat? Ruokaan. En katsele hintoja ruokakaupassa, vaan ostan sitä, mitä haluan. Tykkään kokata kavereilleni illallisia. Bravuurini on katkarapurisotto. Mihin säästät? Puskuria säästötilille yllättäviä menoja varten. Sillä makaa tällä hetkellä hieman liian iso summa, 50 000 euroa. Kymppitonni on sopiva puskuri. Missä pihistät? En missään ja toisaalta kaikessa. Jos jotain tarvitsen, en pihistele, mutta en juurikaan tarvitse mitään. En juurikaan perusta tavarasta. Tyhmin ostos? Uusi mikrofoni, kun luulin vanhan olevan rikki. En ollut tajunnut katsoa vanhan mikin asetuksia ennen kuin olin jo tilannut uuden. Isoin hankinta? Oma asunto, jonka ostin vasta. Sitä varten en tarvinnut lainarahaa. Sijoitusasunnosta minulla on asuntolainaa. En aio maksaa sitä pois, sillä olen saanut sen edullisesti.