Ismo ja Angelika Leikola miettivät 5 vuotta, pitäisikö heidän erota vai ei – yksi oivallus oli ratkaiseva

Ismo ja Angelika Leikola yrittivät viisi vuotta saada suhdettaan toimimaan, kunnes lopulta päätyivät eroon. Eroon liittyi surua, mutta siitä käynnistyi myös suuri muutos, joka näkyi erityisesti Angelikassa.

Ex-parin kohtaaminen on lämmin, vaikka välissä on ollut aikavyöhykkeitä ja Atlantti. Tai ehkä juuri siksi?

– Miten sinä näytät joka kerta sexymmältä, Ismo Leikola, 44, kehaisee, kun halaa ex-vaimoaan, Angelika Leikolaa, 48.

– No kun vihdoin pääsin sinusta eroon, Angelika kuittaa.

Huumoriin verhotut oivallukset risteilevät Ismon ja Angelikan välillä yhä, vaikka molemmat ovat rakentaneet elämäänsä puolitoista vuotta erillään. Angelika muutti syksyllä viiden Kalifornian-vuoden jälkeen Helsinkiin, Ismo asuu yhä Los Angelesissa.

Eroprosessin aikana moni asia on myös muuttunut. Aikaisemmin julkisuutta varonut Angelika on astunut parin yhteisten kirjojen myötä Ismon rinnalle.

– Nyt on minun vuoroni olla täällä takavasemmalla, Ismo sanoo ja vaatii Angelikan kuvissa eteen.

Kansainvälinen stand up -tähti on Suomessa viikonlopun pyrähdyksellä, tulossa Bahrainista, lentämässä Chicagoon.

Ismon kanssa kolmetoista vuotta työskennelleelle Angelikalle takavasen on tuttu. Viime vuosien muutokset ovat tuoneet Angelikalle kuitenkin rohkeuden käyttää omaa ääntään. Ensimmäistä kertaa sitä kuullaan uudessa Unelmaero-kirjassa, johon molemmat ovat kirjoittaneet omat lukunsa.

– Ystäväni sanoi, että vain harva on käynyt läpi näin radikaalin muutoksen kuin minä eron myötä olen, Angelika toteaa.

– Vaikka viimeisiinkin vuosiimme mahtui paljon hienoa, meidän olisi pitänyt uskaltaa erota aikaisemmin, Ismo jatkaa.

– Muutosprosessini käynnistyivät eron jälkeen.

Ystävistä kumppaneiksi

Ismo ja Angelika tapasivat toisensa vuonna 2007, kun toimittajana ja tiedottajana uraa tehnyt Angelika työskenteli kirjallisuuden maisteriopintojensa loppusuoralla klubilla buukkaajana. Ismo oli nouseva nimi, kun hän tuli paikkaan keikalle.

– Ystävystyimme. Meillä oli yhden illan juttu, mutta Ismo halusi tuolloin elää vapaasti, lentää kukasta kukkaan.

– Puhuimme kaikesta: lähtien omista traumoista Jumalan motivaatioon luoda maailma, Ismo muistaa.

Kesti vuoden ennen kuin pari aloitti seurustelun.

– Sanoin Ismolle, että minulle alkaa tulla tunteita enkä pysty jatkamaan vain ystävinä.

– Oliko se syvällisyys vai huumori, molemmat meidän välillämme toimivat? Ja olihan Angelika niin ihana, että olin sitten valmis monogamiseen suhteeseen, Ismo miettii.

– Ihastuin myös Angelikan nauruun, miten se nauraa koko kehollaan sydämestä ja perseestä asti.

Ismoa taas ei ole helppo saada nauramaan.

– Mutta minä saan sen yhä kikattamaan kuin pikkulapsen!

Muka-kinaaminen on aina ollut osa Ismon ja Angelikan keskinäistä huumoria. ”Kun Ismo oli eron jälkeen luonani yötä, sanoin, että et kyllä käytä sähköhammasharjaani. Kun Ismo selvitti, että harja on hänen, niin minä siihen, että et käytä minun sähköä!”

Koomikko ja sen vaimo

Pari täydensi ja ymmärsi toisiaan myös ammatillisesti, ja pian Ismo pyysi Angelikaa työskentelemään kanssaan.

– Meillä oli paljon samanlaisia mielenkiinnon kohteita. Kun toinen keksi ideoita, toinen paranteli niitä, Ismo sanoo.

Angelika arvelee, että heidän suhteessaan kahdet erikoiset aivot löysivät toisensa. Angelikan vanhemmat huomasivat jo tämän ollessa pieni, että tyttärellä oli erityinen tapa tehdä tarkkoja huomiota ihmisten kehonkielestä ja käytöksen ja puheen ristiriitaisuuksista.

Ismoa taas kiinnosti jo pienestä komiikka. Hän kävi yliopistossa luennoilla, mutta harrastajateatteri ja sketsit kiinnostivat enemmän. Stand upista hän löysi oman foorumin tehdä komediaa.

Ismo ja Angelika veivät vauhdilla projekteja eteenpäin, perustivat muun muassa Comedy Festivalin Helsinkiin.

– Keskityimme alusta lähtien enemmän tekemiseen kuin tuijottelemaan toisiamme silmiin. Meillä oli hyvää seksiä, ja tykkäsimme toisistamme, mutta olimmeko rakastuneita? Angelika miettii.

Angelikaan ei myöskään osattu suhtautua Ismon työparina.

– Kun neuvotteluissa istuin pöytään, päätyyppi nousi ja käveli pois. Jos ehdotin jotain, katsottiin ohi. Välillä teimme niin, että vain Ismo meni paikalle ja esitteli minunkin ideat ominaan, niin kaikki olivatkin sitten, että mahtavaa!

Ismo huomasi, että Angelika haluttiin nähdä vain vaimona.

– Asenne oli usein vähän sellainen, että meillä piti olla palaveri sen koomikon kanssa, että miksi se on ottanut vaimon mukaan, eikä se odota autossa? Nähtiin, että vaimo on säälistä otettu tekemään eikä voitu ymmärtää, että hän on arvokas tiimin osa.

Lapseton voimakaksikko

Angelika ja Ismo olivat vasta muuttaneet Sipooseen omakotitaloon, ja Angelika lähestyi neljääkymmentä. Pari tiedosti, että heidän piti päättää, jatkaisivatko he elämäänsä kahdestaan vai yrittäisivätkö saada jälkikasvua. He sopivat, että miettisivät kantansa tahoillaan.

Angelika esitti itselleen kysymyksiä. Entä jos hän myöhemmin katuisinkin lapsettomuutta?

– Mutta sitten mietin, haluaisinko sanoa omalle lapselle, että ainoa motiivi sinun tekemisellesi oli ollut pelko?

Ismo muistaa elävästi hetken, jolloin lapsiasia selkiytyi.

– Ajoin pohjoisessa 150 kilometrin tuntivauhdilla moottorikelkalla, kun tajusin, että enhän voisi tehdä mitään tällaista, jos minulla olisi lapsi!

Perhe jäi perustamatta, eikä päätös ole kaduttanut. Se helpotti seuraavaa käännettä, kun Ismo vuonna 2014 voitti Las Vegasissa Maailman hauskimman ihmisen tittelin. Pari päätti ottaa riskin ja muuttaa Los Angelesiin.

Arjen järjestäminen ja stand upin tekeminen vieraalla kielellä viihdemaailman suurkaupungissa oli raskasta. Ismo kuitenkin erottui omintakeisella huumorillaan. Moni asia toteutui lopulta nopeammin kuin kumpikaan oli osannut haaveilla. Conan O´Brienin show’ssa esiintymisen jälkeen Ismo alettiin tunnistaa yhä useammin.

– Iän kaiken olen yrittänyt olla vain parempi koomikko, Ismo sanoo.

– En ole verkostoitunut tai pyrkinyt tilaisuuksiin. Toki olen niihin tarttunut, mutta olen keskittynyt pelkästään itse tekemiseen.

Amerikassa Angelikan mukana olemista ei tarvinnutkaan enää selitellä. Siellä he olivat unelmapari, power couple, joka työskenteli saman päämäärän eteen.

– Vaikka duunia tehtiin aivan järkyttäviä määriä, tunsin, että löysin Jenkeissä paikkani. Olin tiedostamattanikin jollain tavalla kamppaillut erilaisuuteni kanssa, mutta siellä se olikin rikkaus, Angelika sanoo.

Arki Los Angelesissa

Ismo vietti pariskunnan arjesta kaksi kolmasosaa keikoilla. Kotona hän keskittyi hiomaan uusia sketsejä.

Angelika vastasi aamuvirkkuna heti herättyään meileihin, organisoi tulevaa, päivitti somea. Yhdessä he jatkoivat ideointia. Molemmat huomasivat, että parisuhde hautautui töiden alle, vaikka lopulta ympärillä oli muutakin tiimiä auttamassa Amerikan valloituksessa.

– Aina kun ehdimme ottaa puheeksi, että nyt ei minusta tunnu hyvältä, aukesi isompi urakäänne, johon keskitettiin kaikki voimavarat, Angelika kertoo.

Koko suhteen ajan Angelika oli vältellyt julkisuutta. Ainoastaan kerran hänet kuvattiin Ismon rinnalla Linnan juhlissa.

– Heti kättelyn jälkeen pakenin vessaan, jotta minulta ei kysyttäisi mitään. Kävin illan aikana hyviä keskusteluja hienossa naistenvessassa.

Sosiaalisena ihmisenä itseään pitänyt Angelika huomasi erakoituvansa.

– Mitä isommaksi Ismon suosio kasvoi, sitä vähemmän puhuin asioistamme muille.

Julkisuus stressasi myös Ismoa, joka ei halunnut olla kenellekään tyly.

– Minä olin sitten se, joka otti haukut niskaan, kun sanoin, että Ismo on liian väsynyt tulemaan yhteiskuviin.

Terapiaa ja tantraseksiä

Viiden vuoden ajan pari harkitsi eroa. Sinä aikana he hakivat apua parisuhdekursseilta, parisuhdeterapiasta ja jopa tantraseksikurssilta.

– Jokaiseen itkemääni ongelmaan keksittiin ratkaisuja, jotka nyt tuntuvat älyttömiltä. Kertaakaan kukaan ei maininnut eroa tai kyseenalaistanut, oletteko te toisillenne sopivia? Angelika ihmettelee.

Korona pahensi apaattisuutta ja parisuhteen tilaa. Pari kirjoitti Suo, kuokka ja Hollywood -kirjan ja tuli epidemian ajaksi Suomeen. Samalla he yrittivät pelastaa suhdettaan.

– Ajattelin, että meillä on niin erityinen suhde, että kyllä sen saa pelastettua. Angelika luki aiheesta kirjoja pää punaisena. Mietimme, että kun keksitään, miten parisuhde saadaan kuntoon, kirjoitetaan kirja, jossa neuvotaan muitakin, Ismo muistelee.

Leikoloiden suhteen aikana koko deittailukulttuuri oli Tindereineen kaikkineen muuttunut. ”Deittailu on opettanut minulle itsestänikin paljon. Se on muistuttanut, että ihastuminen on haavoittuvainen tila”, Angelika sanoo.

Pariterapiassa he huomasivat lähinnä ristiriitoja.

– Sanottiin, että mitä jos suhtautuisit Ismoon parhaana ystävänä, johon minä, että sitähän hän on, ja se on juuri se ongelma. Kun tässä pitäisi saada parisuhdepuoli toimimaan, Angelika ihmettelee.

Lopulta Leikolat oivalsivat itse, että nimenomaan kahden ihmisen erilaisuus ja epäsopivuus teki arjesta raskasta.

Angelika on siisti aamuihminen, Ismo yöeläjä, jolle tavaroiden paikat eivät ole niin justiinsa. Netflixistä löytyi harvemmin molempia kiinnostavaa katsottavaa. Angelika huomasi janoavansa romanttista kumppanuutta, Ismo lähestyi asioita numeroiden ja huumorin kautta.

– En ihan allekirjoita, etteikö minulla olisi tunneälyä, Ismo huomauttaa.

– Välillä mietin liikaakin, pahastuiko tuo toinen. Liikutun kuitenkin romanttisuutta enemmän vaikkapa avaruuden ihmeellisyydestä tai hyvästä sketsistä.

– Olen supertunteikas, ja toisin kuin Ismo, tykkään tosi tavallisesta elämästä. Minua kiinnostaa se rakkaus, Angelika toteaa.

Ero vapautti energiaa

Leikoloiden oivalluksista ja myöhemmistä sinkkuvaiheista syntyi Unelmaero-kirja, jota he alkoivat tehdä jo eroprosessin keskellä. Keväällä 2021 molemmat sisimmässään tiesivät, että edessä oli väistämätön. Lopulta eropäätös tehtiin ennen Ismon kesän Suomen-kiertuetta.

– Senkin jälkeen pidin hetken aikaa mahdollisena, että palaisimme vielä yhteen. Siinä mielessä tämä on ollut unelmaero, että emme ole juuri riidelleet, Ismo myöntää.

Angelika huomasi, että ero vapautti hänessä energiaa.

– Oli järisyttävä muutos päästä irti toimimattomasta parisuhteesta. Erohetkessä oli surua, mutta ihan kuin olisin uudelleensyntynyt. Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin erota.

”Ihan alkuperäiseen ystävyyteen tuskin pääsemme, olimmehan aiemmin pari, mutta tämä käy meille. Uudenlainen ystävyys on hyvä asia”, Angelika sanoo.

Sopeutumista auttoi muutos, joka oli lähtenyt Angelikassa liikkeelle jo aikaisemmin.

– Olin niin tottunut suojelemaan elämäämme, että edes terapeutti ei saanut minua puhumaan. Hän yritti vaikka mitä kautta, mutta en puhunut yksityiselämästäni.

Lopulta terapeutti pyysi Angelikaa kuvailemaan päivänsä heti silmien avaamisesta lähtien. Ei mitään selityksiä, ainoastaan toiminta ja niiden aiheuttama tunne.

– Silloin padot aukesivat. Kuulin itsekin ihan eri tavalla itseni ja meidän elämämme rehellisesti. Tekemisen määrä ei ollut Ismon vika, sitä oli vain tullut ajan myötä. Ja olin vain mennyt kaikesta jotenkin ihan lukkoon.

Äkkiä jotain sutinaa

Losissa pari piti kavereilleen erojuhlat. Paluu Yhdysvaltoihin ei eron jälkeen ollut Ismolle helppo.

– Pitkän parisuhteen jälkeen sinkkuelämän ajatteleminenkin oli tuskaista. Hajoilin, että en saa mitään läheisyyttä enää ikinä, varsinkin Jenkeissä!

Amerikkalainen deittimaailma on vaativa. Ismo sai kuulla, että ennen lähempää kanssakäymistä naista pitää liehitellä ja tapailla kolmekin kuukautta.

– Tunsin epävarmuutta ja olin seitsemän kuukautta putkeen ilman mitään fyysistä kanssakäymistä. Puhuin tilanteesta avoimesti kaikille, jopa puolitutuille. Että ettekö tunne ketään, jota voisi pan... siis tapailla.

Julkisuus ei helpottanut deittailua.

– Minun suuri pelkoni oli ja on yhä, että joku haluaa Ismon seuraan vääristä syistä, Angelika sanoo.

Angelika tunsi eron jälkeen puhjenneensa kukkaan.

– Silti jännitin, miten löydän ihminen, joka olisi valmis ottamaan aikuisen naisen energian ja seksuaalisuuden kokonaisvaltaisesti vastaan.

– Deittailu on opettanut minulle itsestänikin paljon. Se on muistuttanut, että ihastuminen on haavoittuvainen tila.

Vuosi eron jälkeen Angelika muutti takaisin Helsinkiin ja on elättänyt itsensä kirjoitustöillä.

– Ehdin amerikkalaistua ja käyn Losissa yhä ihan jo läheisten takia. Voin kuitenkin sanoa, että tavallisessa elämässä ihmiset kokevat enemmän kohokohtia kuin Hollywoodissa. Se maailma on eristäytynyt, raskas, surullinenkin.

Uusi ystävyys

Nyt puolitoista vuotta eron jälkeen kaksikko huomaa toisissaan uudenlaista iloa ja vapautuneisuutta. Keskinäinen suhde hakee vielä muotoaan.

– Ystävyys exän kanssa ei ollut alkuun mutkatonta, vaikka välimme ovat olleet koko ajan hyvät, pari miettii.

Alkuun varsinkin omista deiteistä puhuminen toisen kanssa tuntui haastavalta.

– Ensin kumpikaan ei kestänyt kuulla niistä, mutta nykyään olemme jakaneet niitäkin kokemuksia.

”Olen tapaillut tavallisissa ammateissa työskenteleviä miehiä. Toista artistia en etsi, mutta rakkaan kanssa jokin yhteinen tekeminen, kuten urheilu, olisi ihanaa”, Angelika sanoo.

Alkukankeuden jälkeen Ismo on päässyt deittailun makuun. Hän ei osaa sanoa, millainen suhde hänen kiertolaiselämäänsä jatkossa sopii.

– Tällä hetkellä friends with benefits -suhteet ovat tuntuneet hyvältä, mutta se on fifty-sixty, alanko vielä joskus monogamiseen suhteeseen.

Ismo on huomannut, että energisyys on kriisin helpotettua heijastunut työhönkin. Hän suunnittelee muun muassa komediaspesiaalia suoratoistopalvelulle.

– Habitukseni lavalla on ollut pitkään sellainen pihalla oleva hölmö, vaikka jutut ovat älykkäitä. Nyt olen terävöittänyt myös esiintymistyyliäni.

Angelika nauttii elämästään Helsingissä ja kirjoittaa seuraavaa kirjaa.

– Teemme varmasti vielä jossain vaiheessa jotain yhdessä, mutta se, että teimme Unelmaeron erillään, oli hyvä ratkaisu. Tarvitsimme irtioton toisistamme. Ihan alkuperäiseen ystävyyteen tuskin pääsemme, olimmehan aiemmin pari, mutta tämä käy meille. Uudenlainen ystävyys on hyvä asia, Angelika miettii.

Angelika kokee olevansa pian valmis löytämään elämänkumppanin.

– Haluan kehittyä kirjoittajana, mutta tunnen myös intohimoa kehittyä seksuaalisesti paremmaksi, löytää elämäni rakkauden, jonka kanssa sukeltaa eroottisiin universumeihin.

– Joo kyllä minäkin haluan eroottisiin universumeihin, eiku multiuniversumeihin, Ismo virnistää.

Vakavasti, Leikolat ovat kiitollisia yhdessä koetusta.

– Ei tätä suhdetta tekemättömäksi haluaisi. Olisi moni asia jäänyt toteutumatta. Nyt voi sanoa, että montaakaan sataa päivää en vaihtaisi pois, Ismo keventää.

Fakta Angelika Leikola 48-vuotias kirjailija, toimittaja, tiedottaja ja filosofian maisteri, pääaineenaan kirjallisuus ja sivuaineenaan elokuvatutkimus. Asuu Helsingissä hänen ja ex-puoliso Ismon Kity-koiran kanssa.

Fakta Ismo Leikola 44-vuotias stand up -koomikko, joka keikkailee pääasiassa Yhdysvalloissa, mutta tekee kiertueita myös Suomessa ja muualla maailmassa. Asuu Los Angelesissa. Sinkku. Parin kirja Unelmaero (Siltala) julkaistaan tällä viikolla.

