Antti Holma kertoo, minkä muutoksen toivoisi elämäänsä – ”Tämä on raskas tapa elää”

Antti Holman elämä, puoliso ja koira ovat Yhdysvalloissa, mutta työt Suomessa. ”Kauhean paljon isoja muutoksia on sisältynyt viime vuosiin.”

Antti Holma aloitti syksyllä Los Angelesin taideyliopistossa elokuvaohjaamisen opinnot. Hän toivoo, että koulutus parantaisi mahdollisuuksia saada töitä Yhdysvalloissa. ”Se on eräänlainen täydennyskoulutus, eikä minulle niin uusi ammatti kuin ajattelin.”

Näyttelijä-juontaja Antti Holma täytti viime vuoden lopulla 40. Elämä on ollut toisenlaista, mitä hän parikymppisenä teatterikoululaisena ajatteli.

– Ajattelin, että asun yksin pienessä asunnossa – korkeintaan kaksiossa Helsingissä – ja teen paljon töitä, Antti kertoi Mestarileipurit-ohjelman kuvauksissa.

Antti on asunut neljä vuotta Yhdysvalloissa, ensin New Yorkissa ja vuodesta 2020 Los Angelesissa. Näyttelijäntöiden sijaan hän on tehnyt podcasteja ja juontanut muun muassa Suomen Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa.

” Jos kriisejä pelkää, elämästä tulee vaikeampaa.

Amerikassa Antti on asunut yhdessä muusikkopuolisonsa Emmanuel Ceyssonin kanssa. Parilla on Kaliforniassa omakotitalo ja yhteinen Sasou-koira.

– Tämä elämä on yhtä kriisiä tietenkin, kauhean paljon isoja muutoksia on sisältynyt viime vuosiin. Olemme muuttaneet Amerikan sisällä kolme kertaa, myös Green Cardien saaminen oli valtava ponnistus. Kaikki omanlaisia kriisin paikkoja.

Antista kriisit on hyvä kohdata realistisesti.

– Jos kriisejä pelkää – yrittää poistaa niitä elämästä ja ajattelee, että elämän pitäisi mennä kuin vettä vaan – niin elämästä tulee vaikeampaa. Jos ottaa asian niin, että nyt on hankala paikka – ja tästä voi selvitä – elämästä tulee vähän vähemmän vaikeaa.

Ekat kerrat koettu

Nelikymppisyydessä Antti on huomannut erityisesti yhden asian.

– Ekat kerrat elämässä alkaa olla koettu. Parikymppisenä paskojakin asioita halusi tavoitella eri tavalla ihan senkin takia, että ne olivat uusia.

” Minulla on terapeutti, jonka tapaamiset maadoittavat minua.

Antti haluaa itse kiinnittää huomiota elämässä yhä enemmän perusasioihin.

– Minulla on terapeutti, jonka tapaamiset maadoittavat minua. Oikeanlainen syöminen, nukkuminen ja liikkuminen tasapainottavat. Nyt kun olen tehnyt täällä (Suomessa) pitkiä kuvauspäiviä, enkä ole päässyt liikkumaan, huomaan sen heti.

Amerikassa vietettyjen vuosien aikana Antti on käynyt kuvaamassa tv-tuotantoja projektiluontoisesti Suomessa.

– Tämä raskas tapa elää. Toivon, että jossain kohtaa koti ja työt olisivat samassa paikassa.

Haaveissa työ Los Angelesissa

Syksyllä Antti aloitti Los Angelesin taideyliopistossa kolmevuotiset elokuvaohjaamisen opinnot.

– Se on eräänlainen täydennyskoulutus, eikä minulle niin uusi ammatti kuin ajattelin. Tosi paljon on ollut asioita, joita jo tiedän. Elokuvan ohjaamiseen liittyy myös hirveästi tekniikkaa, johon ohjaajan asemassa pitää osata vastata. Kaikkea sellaista opiskelen.

Tähän mennessä Antti on ohjannut koulua varten kaksi lyhytelokuvaa. Hän toivoo, että koulutus parantaisi mahdollisuuksia saada töitä Yhdysvalloissa.

” Osa ei tiedä, missä koko Suomi edes on!

– Olen siellä ihan nobody. Mielestäni olen ihan hauska suomeksi välillä. Englanniksi olen tosi tylsä. Toivon, että koulutuksen kautta aukeaa joitain ovia, vaikka leffoissa crew-työtä. Nekin ovat siellä tosi kilpailtuja. En osaa sanoa, auttaako koulutus uraksi asti Losissa. Siellä 18-vuotiaita, jotka ovat paljon etevämpiä kuin minä.

Antti painottaa, ettei todellakaan kulje koulussa tai Los Angelesissa Suomen ansioluettelo edellä.

– Ei se ketään siellä kiinnosta. Osa ei tiedä, missä koko Suomi edes on! Sanon joskus yleisesti, että olen tehnyt töitä teatterissa ja tv-viihteen parissa.

Yhdelle opettajista Antti kertoi hiljattain, että hän kuvasi juuri Suomessa kymmenen Haluatko miljonääriksi -jaksoa.

– Opettaja nauroi niin paljon, että tipahti sohvalta! Se formaatti kun on tuttu sielläkin.

