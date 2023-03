Kiira Korpi myönsi, ettei ole hetero, ja sitten hän erosi miehestään – tapahtumat New Yorkissa saivat tekemään tärkeän havainnon

Viime vuoden lopulla Kiira Korpi erosi miesystävästään ja on nyt ensimmäistä kertaa aikuisiällä ilman kumppania. Samalla myllääntyi tärkeä osa identiteettiä. Sen tunnistaminen ja tunnustaminen on vaatinut hyväksymistä myös Kiiralta itseltään.

Syksyllä Kiira hankki koiran, elämänsä ensimmäisen, ja on täysillä hurahtanut rooliinsa nuoren Pikan äitinä. ”Koirasta huolehtiminen on tuonut arkeen rytmiä ja rutiineja. Myös Pikan ilo ja uteliaisuus tekevät hyvää.”

Kiira Korpi on seurustelusuhteiden ja avioliiton jälkeen ensimmäistä kertaa aikuisiällään ilman kumppania ja tutustumismatkalla itseensä: naiseen, joka oli tottunut myötäilemään ja joka viime vuosina on tehnyt töitä kuunnellakseen omaa tahtoaan. Jotta voi pitää meteliä toiveistaan ja rajoistaan, ne pitää ensin tunnistaa.

– Sitä minä tässä nyt opettelen, ilmaisemaan toiveitani ja millaisia asioita sekä ihmisiä elämääni haluan. Tuntuu ihanalta huomata, että minulla onkin omia unelmia, tavoitteita ja haluja, Kiira kuvailee.

Kiira on jo pitkään satsannut henkiseen hyvinvointiinsa ja löytänyt tukea erilaisista terapiamuodoista, kuten energiapsykologiasta.

– Olen ollut systemaattinen ja kunnianhimoinen siinä, miten paljon olen investoinut henkiseen kehitykseeni ja hyvinvointiin.

Iso prosessi oli siis alkanut Kiirassa jo kauan ennen lokakuista matkaa New Yorkiin, mutta siellä tapahtunut kaatumisonnettomuus vauhditti muutosta taas intensiivisempään vaiheeseen. Kiira kävi matkalla myös tärkeän keskustelun ystävänsä kanssa asiasta, jonka hän oli yrittänyt hälventää itsessään pitkään. Palattuaan matkalta Kiira sai myönnettyä, ettei ollut seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero.

– Minulla on aina ollut se tieto, että viehätyn ja sytyn myös naisista, mutta olen vähätellyt sitä tai vaientanut tunteen itsessäni. En ole sallinut itseni ajatella sitä sen pidemmälle, Kiira sanoo.

– Sitten matkalla kävin tärkeän keskustelun ja kerroin miettineeni, voisinko oikeasti seurustella naisen kanssa. Myönsin, että minun pitää nyt miettiä tuntojani vakavasti ja sallia ne.

Kiira etsii sopivaa sanaa kuvaamaan, mitä seksuaalisuudestaan ajattelee. Bi- vai panseksuaali – hän tunnustelee, mikä tuntuisi oikeimmalta tässä hetkessä.

– Haluaisin ajatella, että jatkossa voin ihastua naiseen tai mieheen tai oikeammin ihmiseen hänen sukupuolestaan riippumatta. En ole mennyt jostain leiristä toiseen vaan pikemminkin laajentanut ajatteluani yli rajojen. Miksi itseä pitäisi ylipäätään rajata tai rajoittaa niin tarkkaan? Kiira kysyy.

Vaikka Kiira nyt juttelee vapautuneesti, hän myöntää, ettei seksuaalisen identiteetin tunnistaminen ja tunnustaminen ollut itsestään selvää.

– Se on vaatinut hyväksymistä myös itseltä.

Vaikeus on tuntunut yllättävältäkin – hän sanoo olleensa salliva muita kohtaan ja aina vähemmistöjen puolella. Miksi sinne on niin vaikea sijoittaa itsensä?

– Emme taida edes tajuta, miten paljon meissä on hienovaraista piilossa olevaa, sisäistettyä homofobiaa. Sen takia olen käynyt läpi ajatuksia, että en saa tuntea näin.

Erilaisten pohdiskelujen jälkeen vuoden kestänyt seurustelusuhde Pekan kanssa päättyi. Tulevien parisuhteiden sijaan Kiira haluaa keskittyä miettimään suhdetta itseensä. Hän harjoittelee olemaan itselleen yhtä tsemppaava ja kannustava kuin on muita kohtaan.

– Haluan selvittää asioita itseni kanssa ja löytää ilon itsessäni ja itsestäni. Haluan myös palavasti rakastua, mutta ensin itseeni ennen kuin toiseen ihmiseen.

Ajatus rajojen ylittämisestä, toistuu Kiiran puheissa muillakin elämänalueilla. Hän tuntee, että identiteettiään voi laajentaa monessa, oli sitten kyse ammateista, elämäntyylistä tai vaikkapa erilaisten ulkoisten tyylien omaksumisesta.

– Tunnen ylittäväni rajoja siinä, millainen nainen minun ”kuuluisi” olla. Olen riittävästi saanut olla prinsessa, mikä on ihanaa, mutta saan olla muutakin. Haluan yhtä lailla juhlistaa maskuliinisuutta itsessäni, ihan kuten feminiinisyyttäkin.

Uusin ammatillinen rajanylitys on 9.3. ilmestyvä runokirja, Hyppää vaan!. Kiiran runoissa lyhyisiin lauseisiin tiivistyy suuria tunteita: vihaa, raivoa, rakkautta, häpeää, onnea, kaipausta.

– Kirjoittaessa epäröin välillä päästää ulos vihan ja katkeruuden tunteita, mutta niiden ilmaisu on tärkeää – vain siten niistä pääsee yli, Kiira miettii.

– Jos en ilmaise suoraan tarpeitani ja rajojani, mikään ympärilläni ei muutu siinä, miten minua kohdellaan.

