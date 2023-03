Eve Hietamiehen ainokainen on nyt 17-vuotias. – Kotimme on välillä kuin hollitupa, kun sisään lampsii Christopherin kaksimetrisiä kavereita. Korstot tyhjentävät jääkaapin ja halaavat minua lähtiessään. Ihanaa porukkaa!

– Elämäni tärkeysjärjestyksessä olen ensimmäiseksi äiti, sitten kirjailija ja käsikirjoittaja, Eve Hietamies sanoo Me Naisten Elämäni oivallukset -juttusarjassa.

Eve oli tavannut Meksikon-matkallaan 1996 brittiläisen Alan Mundayn ja muuttanut miehen perässä vuodeksi Englantiin. Vuonna 2003 he menivät naimisiin.

– Halusimme Alanin kanssa lapsen, Eve kertoo.

– Minulla oli virallisesti kymmenen keskenmenoa, mutta tosiasiassa varmaan parikymmentä. Olin viisi vuotta jatkuvasti raskaana ja jo ennen kuin menimme naimisiin. Piti kokea menetykset ennen kuin aloin oikeasti oivaltaa, mitä menetän, jos en saa lasta.

Lopulta pariskunta sai toivomansa lapsen.

– Poikamme Christopher eli Umppa, kuten häntä pienenä kutsuin, syntyi kesän 2005 kuumimpana päivänä. Oli sellainen helle, että lämpömittari suli Naistenklinikan ilmoitustaululla.

Synnytyksessä tarvittiin apuna imukuppia.

– Kun ensimmäistä kertaa pesin häntä, ajattelin, ettei poika siitä rikki mene, kun on jo imukupistakin selvinnyt.

Eve oli lapsen saadessaan 41-vuotias.

– Minulla oli jo ikää, joten olin aika rela äiti. Jätin pois d-vitamiinitipat, koska poika sai niistä vatsakipuja, enkä välittänyt neuvolan motkotuksesta. Jos hän söi paperia tai voikukkia, en hermostunut.

Eve kertoo kuvanneensa koko äitiyden ja vauva-arjen romaanissaan Yösyöttö.

Tätä nykyä perheen esikoinen ja ainokainen opiskelee Perhon liiketalousopistossa.

– Tänä päivänä 17-vuotias kundi taputtaa minua päähän ja kertoo kaiken, minkä hän katsoo minun tarvitsevan tietää, Eve sanoo.

– Kun minusta tuli äiti, tuli minusta myös koko maailman äiti. Kotimme on välillä kuin hollitupa, kun sisään lampsii Christopherin kaksimetrisiä kavereita. Korstot tyhjentävät jääkaapin ja halaavat minua lähtiessään. Ihanaa porukkaa!

