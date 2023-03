Oletko ihastunut toiseen parisuhteessa? Vastaa kyselyyn

Uuteen ihmiseen voi ihastua, vaikka olisikin parisuhteessa. Onko sinulle käynyt niin? Vastaa Me Naisten kyselyyn, teemme aiheesta juttua.

Vatsanpohjassa nipistelee, ja sydän alkaa pamppailla, kun vain näkee vilauksen hänestä. Salaisesta ihastuksesta.

Tunne taitaa olla tuttu aika lailla kaikille.

Ihastuminen ei ole harvinaista – ei edes silloin, kun on parisuhteessa. Asiaa on maailmalla tutkittukin: esimerkiksi yhdysvaltalais-kanadalaistutkimus viittaa siihen, että noin puolet vastaajista on kokenut ihastumisen parisuhteensa aikana.

Ihastuminen voi olla samaan aikaan sekä kutkuttavaa että kehoa ja mieltä kuormittavaa, suoranainen hormoniryöppy.

Oletko sinä ihastunut uuteen ihmiseen ollessasi parisuhteessa? Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi – teemme aiheesta juttua!